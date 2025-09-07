Oroscopo dall’8 al 14 settembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana, da lunedì 8 a domenica 14 settembre 2025.

I più fortunati della settimana saranno i segni di terra, i segni d’aria saranno concentrati sul lavoro, mentre i segni d’acqua porteranno a termine un progetto a cui tengono molto. Per i segni di fuoco si presenteranno opportunità inaspettate sul lavoro.

Un consiglio per tutti: non confondere lavoro e amore, perché ci si potrebbe rimettere i sentimenti.

Ariete

Cari Ariete, la settimana si snoda attraverso tante novità, molti di voi in amore saranno tentati di dare una svolta alla propria relazione, sia in positivo che in negativo, evitate di fare scelte impulsive. Non ragionate con l’orgoglio e con coraggio ammettete i vostri sbagli, se è il caso, ricominciando daccapo.

Avrete delle possibilità da cogliere al volo; ricordatevi che per voi settembre è un mese fluido, dinamico e ricco di cambiamenti. Potete contare sulla fortuna, anche se sono da evitare scelte impulsive.

Toro

Cari Toro, la settimana ha al centro l’amicizia. Un consiglio positivo per voi è di non mescolare il lavoro con l’amore. Plutone, in aspetto ostile, vi fa sentire voglia di libertà e, quindi, vi fa perdere il lume della ragione per cose che non sono di vostro gradimento.

Ottimo momento per la parte finanziaria o la vendita di proprietà o un’eredità, oppure per l’acquisizione di titoli e ciò vi dà la possibilità di consolidare aspetti del vostro potere economico, grande o piccolo che sia. Il fine settimana è perfetto per gestire risultati duraturi.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana in cui noterete tutto, al minimo dettaglio, sentirete intorno a voi un’atmosfera frizzante e vorrete mettere la parola fine a molte situazioni rimaste in bilico da mesi.

In amore sarete coinvolti in momenti intensi pieni di complicità, attenzione a una Venere positiva, che vi rende troppi ricercati e rischia di farvi diventare oggetto di gelosie con l’amato bene. Anche il lato finanziario va alla grande, riceverete una proposta che non potrete rifiutare; valutate tutto con il vostro intuito.

Cancro

Cari Cancro, in settimana con Giove nel segno siete fortunati, in particolar modo i nati nella terza decade, mentre i nati nei primi giorni potrebbero subire qualche difficoltà, una svista, una perdita, nulla di grave.

Occhi aperti, soprattutto alle allergie, Giove governa il cibo e la sua metabolizzazione. La settimana è movimentata e vi chiederà pazienza e diplomazia. Sottraetevi alle tensioni, meglio un atteggiamento equilibrato, applicando lucidità ed evitando decisioni affrettate.

Leone

Cari Leoni, avete una settimana in cui vi sentirete e vi percepiranno pieni di fascino, anche il vostro lavoro cambiamenti positivi e significativi.

Grazie sempre a Venere sentirete una grande carica passionale, la relazione diventerà stimolante, con emozioni intense, mentre verso la fine della settimana potrebbe verificarsi qualche tensione.

Dovrete ricordare di muovervi con diplomazia e senza forzare o assumere atteggiamenti arroganti. Potrete contare sull’appoggio di persone influenti.

Vergine

Cari Vergine, settimana all’insegna della progettualità positiva e prolifica, l’importante è che utilizziate la concretezza con cui affrontare i progetti che vi stanno a cuore.

Il periodo è molto bello per le coppie stabili, che sentiranno la voce della passione, avvertirete forte il bisogno di chiarezza nelle relazioni. Anche sul lavoro vi sentirete efficienti, pronti a svolgere il vostro compito con professionalità ed esperienza. Il momento vi chiede di essere intraprendenti e positivi nelle aspettative.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana ricca di aspettative per la carriera, che avrà un salto di qualità, se saprete giocare bene le vostre carte.

Alcuni di voi avranno degli incontri interessanti e la possibilità di nuove situazioni da gestire sempre con la vostra consueta eleganza e diplomazia.

Prima regola, fidatevi del vostro intuito, invece dei consigli altrui, allargate i vostri orizzonti e, se è il caso, è attivatevi per fare nuove conoscenze utili e non solo.

Scorpione

Cari Scorpioni, settimana all’insegna della stabilità, cosa per voi inusitata. Soddisfazioni anche sul lavoro, se la cosa vi interessa davvero, con possibili guadagni extra.

Vi sentirete appagati e con il vostro buonumore riuscirete a contagiare chi vi sta vicino. Apprezzate questo stato d’animo e fatene un punto di forza per le relazioni con gli altri, che siano sentimentali, amicali o lavorative.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana ragionerete solo con il cuore e i sentimenti saranno la vostra priorità, anche se riuscirete a risolvere un problema familiare che da tempo vi angustiava, appianando anche le divergenze più gravi.

Sarete in grado di adattarvi alle richieste lavorative, grazie a una bella ispirazione e tanta voglia di fare. Spese ridotte ai minimi termini e, sapendo come siete generosi, questo è un bene. Importanti opportunità per la sfera professionale.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è improntata sull’amore e i sentimenti, sarete desiderosi di coccole e intimità, cosa molto strana per voi, persone frugali e schive, ma questo è un periodo di eccezioni alle regole.

Anche il lavoro vi vede più rilassati e possibilisti, coinvolti sì, ma con più diplomazia, per questo arriveranno ottimi risultati. Evitate di farvi coinvolgere in dinamiche professionali che non vi riguardano e che devono essere il peso di altri o che possono essere rimandate.

Acquario

Cari Acquario, nella settimana potreste dover sopportare qualche delusione professionale, sentirete una tale voglia di rinnovamento che forse chi vi sta vicino potrebbe risentirne, se non addirittura impaurito.

È arrivato il momento giusto per agire e lasciarsi alle spalle tutto ciò che non sopportate più, comprese le abitudini, e crearvi nuove sicurezze su cui basare il vostro futuro. La determinazione sarà il vostro spirito guida, riuscirete a esprimere così il vostro potenziale, senza compromessi.

Pesci

Cari Pesci, la settimana conosce solo questioni di cuore, dovrete solo essere un po’ più pazienti del solito e sarete ripagati, chi con l’arrivo dell’amore, chi con attimi di felicità, chi con una progettualità condivisa su scelte importanti.

Nella vostra vita emotiva potreste sentirvi trasportati tra sogno e realtà e stringere connessioni profonde. Nella settimana tutto scorrerà sereno, con ampi e profondi momenti di serenità, sia tra gli amici che in famiglia; godeteveli, la vita è fuori che aspetta.