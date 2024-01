Oroscopo dall’8 al 14 gennaio 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, la settimana segnerà per tutti i segni una bella novità, mentre il 14 Mercurio entra in Capricorno, iniziando quel cambiamento dei pianeti che segnerà indelebilmente il 2024.

Sul fronte professionale, ci saranno molti colpi di scena per i segni d’aria, tante soddisfazioni. I segni di terra, con il Sole nel Capricorno e congiunto a Marte, saranno energici e ottimisti, i segni d’acqua dovranno essere più aperti e flessibili. I segni di fuoco saranno protetti da Venere e da Mercurio, che li rende anche affascinanti.

Altro aspetto importante della settimana di giovedì 11 è la Luna Nuova nel Capricorno. Durante la settimana avremo scaramucce martedì 9, mentre mercoledì 10 è un’ottima giornata per rivolvere questioni o ricevere un aiuto dalla fortuna. Chi deve firmare contratti o mutui, lo faccia l’11, con Marte e Urano positivi.

Ariete

Cari Ariete, settimana di forma fisica smagliante, senza essere troppo audaci. Nel lavoro impegnatevi di più. In famiglia è probabile qualche conflitto. Essere motivati vi aiuterà a raggiungere i traguardi desiderati.

Il fine settimana trascorrerà tra tante sorprese, anche perché sarete considerati dei grandi seduttori. Sfruttate il successo nel privato e sul lavoro.

Toro

Cari Toro, avete determinazione e fortuna, sarete protagonisti sul lavoro, cercando di aprire quelle porte che vi condurranno a nuove mete. Anche l’amore vuole rinnovarsi ed il weekend potrebbe rilevarsi fantastico.

Magari potreste concedervi dello shopping e anche qualche investimento per cambiare il vostro futuro in meglio, o regalarvi qualche cosa a lungo desiderata.

Gemelli

Cari Gemelli, nella prossima settimana c’è tanto nervosismo, sia sul campo affettivo che familiare, nessuno scossone particolare, piuttosto cercate sempre di migliorare il dialogo con chi vi sta intorno.

Aspettatevi qualche colpo di scena sul piano burocratico, non siate polemici nel porre le vostre ragioni, fate solo ciò che vi è utile, con il minimo sforzo, senza sovraccaricarvi.

Cancro

Cari Cancro, siete ambiziosi sul lavoro ed anche le emozioni saranno rivolte alle amicizie che vorrete approfondire. Affrontate serenamente delle spese non previste, che vi aiuteranno a sostenervi.

È ora di riaprire il cassetto dei sogni riposti per troppo tempo; quest’anno riaffioreranno uno ad uno, diversamente, ma con tante cose da raggiungere.

Leone

Cari Leone, bellissimo cielo, che vi chiede di essere più risoluti, fate poche chiacchiere sulle questioni lavorative ed evitate pressioni nella prima settimana di ripresa.

Crescere professionalmente è la vostra migliore scelta, anche se bisogna chiedere un aiuto per velocizzare qualche progetto. Sarete armati del giusto entusiasmo per iniziare un nuovo ciclo ambizioso e ricco di soddisfazioni.

Vergine

Cari Vergine, settimana ricca di determinazione e realismo, con la fortuna che potrebbe darvi qualche piccolo aiutino. Guardatevi dalle spese eccessive, cosa a cui non essendo abituati, rischiate di non sapervi trattenere.

Ci sono tanti doni preziosi per la vostra lista di buoni propositi, non disperdete le energie ora che, finalmente, con Marte favorevole, vi sentite carichi.

Bilancia

Cari Bilancia, sorridete al 2024, tanta fortuna in amore per voi e solo qualche piccolo contrattempo, da cui riuscirete a venire fuori senza problemi.

Saprete risolverete anche le faccende più intricate, traendo soddisfazioni e guadagni. Puntate su di uno slancio creativo originale e le energie vi aiuteranno ad avere un atteggiamento positivo e grintoso, tanto da premiarvi come desiderate.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è faticosa, sia sul lavoro che in famiglia, tanto che vi sentirete inadeguati per qualche sfida da affrontare nel weekend. L’amore è il vostro punto di svolta, nella settimana, potreste essere sorpresi da novità e serate piene di emozioni.

Per alcuni di voi in cerca di emozioni forti il fine settimana potrebbe riservare un incontro molto interessante.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana ha il calore dell’amore, degli affetti, perno principale su cui ruoteranno i prossimi giorni. Bene le coppie, tanta serenità familiare.

Aspettatevi delle novità se siete in procinto di compiere un passo importante, la settimana vi farà sentire il sostegno dalle persone che vi sono più vicine, abbiate più fiducia in voi stessi, c’è tanto da fare.

Capricorno

Cari Capricorno, nella settimana le cose migliori sono sul lavoro, se vi impegnerete, porterete a casa degli ottimi risultati, anche la vostra mente sarà sempre in movimento e pronta a cogliere gli stimoli del mondo esterno e ad usarli a vostro vantaggio.

Potrebbe essere necessario un momento di stacco nel fine settimana; se cogliete i primi sintomi di stanchezza, correte ai ripari.

Acquario

Cari Acquario, nella prossima settimana sarete in netta ripresa, in famiglia e in amore, dove potrebbe esserci una svolta epocale, con anche un nuovo arrivo.

Sarete affascinanti in campo professionale, cogliendo al volo le occasioni e pronti ad affrontare le nuove sfide, guardando fiduciosi al futuro. Venere dal Sagittario vi aiuta in ogni modo, allora potreste giocare, moderatamente.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi premia sul lavoro, con delle piccole sfide a cui sarete chiamati, con alcune sorprese in amore, e con una vecchia conoscenza che ritorna nella vostra vita.

Avrete la possibilità di fare delle nuove conoscenze, non rifiutate alcuni chiarimenti che potrebbero creare nuove e solide basi di rapporti. Venere negativa vi rende polemici, siate più ottimisti.