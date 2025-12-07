Oroscopo dall’8 al 14 dicembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Ecco le previsioni da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025. Ottimo periodo per i segni d’aria, momento perfetto per agire per i segni di fuoco. I segni d’acqua si devono muovere con attenzione ed evitare rallentamenti, mentre i segni di terra sono chiamati a fare scelte professionali.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi chiede pazienza, sia in famiglia che sul lavoro, Marte vi rende competitivi, allo scatto in ogni occasione, quindi siate meno impulsivi e più riflessivi.

Sul lavoro, invece, sarete lodati per il vostro tempismo nel risolvere nodi e questioni spinose, riuscirete a sboccare impasse grazie a nuove idee. Sarà meglio agire in modo selettivo e, magari, ripensare a ciò che un tempo ci è sembrato inutile.

Nella seconda parte della settimana dovrete essere più audaci e determinati, mentre il fine settimana vi vede contenti e gioiosi. Sabato non state a casa, uscite divertitevi con amici e o qualcuno di speciale, domenica rilassatevi e pensate al futuro.

Toro

Cari Toro, la settimana vi chiede stabilità e riflessione nei cambiamenti e di muovervi con estrema sicurezza, soprattutto in campo finanziario e lavorativo, tanto che chi è impegnato da tempo desidererà fortemente fare piani a lunga scadenza.

È il momento giusto per decidere una convivenza, un matrimonio, un figlio, insomma progetti che impegnano per una vita. Tra mercoledì e giovedì concentratevi sulle riparazioni da fare a casa, piccole noie che sorgono all’improvviso e che si devono risolvere subito.

Molto meglio per coloro che cercano l’anima gemella, potranno contare su nuove conoscenze ed avventure. Bello il fine settimana.

Gemelli

Cari Gemelli, inizio settimana placido, con delle punte anche positive, siete sereni e con tanta voglia di fare. Purtroppo, potreste ricevere una notizia importante, che vi creerà un po’ di confusione. Dovrete rivedere qualche aspettativa che all’improvviso è diventata poco realistica e alcune sicurezze andranno consolidate, prima che possano sparire.

Sul lavoro sarete impegnati, il che è un bene, quando lavorate vi appassionate e vi aiuterà a rimanere ottimisti contatti da gestire. Il consiglio è quello di non perdere tempo se siete sicuri di voi, o di muovervi solo se siete veramente certi di ciò che state facendo. La fortuna vi aiuterà se eviterete momenti dispersivi.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è un po’ così, nulla a che vedere con gli aspetti positivi dello scorso mese e qualcuno di voi sta rimpiangendo ciò che per pigrizia o paura non ha concluso.

Giovedì e venerdì sono giorni impegnativi, non abbiate paura e, senza timore, dite tutto ciò che non vi piace a chi amate, siate sinceri se non volete essere troppo diretti, fate esempi ma chiari e vedrete che, alla fine, l’amore trionferà.

Chi invece cerca l’anima gemella, sarebbe il caso si mettesse in panchina ed aspettasse tempi migliori, magari l’inverno inoltrato. Sul lavoro sono necessarie prudenza nelle finanze e tanta disciplina per evitare lamentele o dispute.

Leone

Cari Leone, settimana positiva in cui alcune questioni legali si concludono bene, grazie dei pianeti che vi proteggono, come Mercurio, Venere e Marte. Giovedì sarà la giornata migliore, dove organizzarvi e concentrarvi per fare le giuste domande, iniziare progetti importanti e applicare soluzioni ormai necessarie e urgenti.

Bello l’amore per chi è in coppia, tutto è passione, a volte anche intensa che torna ad antichi bagliori ed emozioni. Giovedì e venerdì sono i giorni migliori per avere successo, dovete assolutamente dare il via a ciò che vi preme veramente fare e realizzare, perché il tempo è maturo e dovete sfruttarlo al massimo. Nel fine settimana potrete godere di momenti piacevoli.

Vergine

Cari Vergine, settimana in cui analizzerete ogni aspetto della vostra vita, metterete ogni cosa sotto un microscopio per analizzare e valutare cosa fare, come procedere, cosa cambiare.

Sarete capaci di guardare ogni dettaglio, fatelo pure, purché quest’analisi non vi faccia perdere occasioni propizie che vi passano sotto al naso e che, invece, dovreste cogliere al momento. In particolare, state attenti alle opportunità professionali ricche di benefici futuri.

Chi cerca l’anima gemella sia cauto, non si butti per fare qualcosa di diverso dal solito, sarebbe meglio usare parsimonia. Mercoledì e giovedì sono giornate molto positive con notizie interessanti, utili per i vostri progetti.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è favorevole ad accordi, trattative, contratti, incontri che si rileveranno importanti per far valere i vostri diritti. Mercurio vi sostiene in amore, vi sentirete desiderati e amati, cosa che vi galvanizza.

Sul lavoro scegliete la strada del convincimento persuasivo, dimostrate con nei fatti che siete persone affidabili e diplomatiche e che cercate il confronto corretto e sereno.

Possibili entrate e fonti di guadagno nuove, mettete da parte il denaro e non spendete tutto come al solito. Nel fine settimana dedicatevi del tempo per sport, passeggiate, qualcosa che vi rinfranchi dei giorni passati e delle scelte faticose che avete dovuto affrontare.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana passa velocemente, mentre dovrete risolvere tante questioni. Tutto sarà intenso e pieno di opportunità in amore.

Sul lavoro, anche nel fine settimana dovrete affrontare chiarimenti, spiegazioni, su cose ambigue grazie ad un chiarimento inatteso e importante. Preparatevi ad avere un atteggiamento aperto e sereno, non fatevi prendere dal desiderio di restituire pan per focaccia.

Per chi è in coppia e risente di alcune incomprensioni sarà il momento adatto per parlare e ridimensionare insieme le difficoltà, altrimenti meglio troncare e andare avanti. Il lavoro vive momenti favorevoli; guidati dall’istinto, agirete con astuzia.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana favorevole per tutti i vostri progetti, lunedì e martedì sono i giorni migliori anche per iniziare una nuova collaborazione, che vi darà il giusto slancio nel costruire.

Nel lavoro avrete alcune brillanti idee; in particolare tutti coloro che vivono l’ambiente accademico, studenti o lavoratori che siano, potranno avere successi significativi, altri potranno finalmente organizzare un viaggio a cui tengono particolarmente.

Usare un periodo così ricco e denso di opportunità è importante, chiarite con voi stessi quali obiettivi sono i primi a cui arrivare e rimanete concentratati.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi farà gestire progetti e relazioni a lungo termine, anche se non nell’immediato. Sul lavoro sarete precisi, meticolosi; anche senza averne una netta consapevolezza, state costruendo, riorganizzando ogni passo futuro per raggiungere obiettivi che sapete di meritare in pieno.

In questo momento l’amore lascia un po’ a desiderare, nel senso che vi state facendo desiderare, presi come siete dal lavoro. Siate sinceri ma non scostanti con chi vi sta accanto. Scegliete per tutto un atteggiamento pacato, evitando discussioni in cui non dareste il meglio di voi.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è piena di imprevisti, vi sentirete ribelli e rivoluzionari, percepite una forte spinta a sperimentare nuove strade ed evadere dalla quotidianità che vi sta soffocando e vi fa odiare tutto ciò che è prevedibile.

Martedì le migliori possibilità per concludere un affare molto vantaggioso. In amore l’unica parola che ripetete, a volte a sproposito, è libertà. Con grande buona volontà riuscirete a cambiare qualcosa nella vostra routine lavorativa e a soddisfare il desiderio di innovare anche la vostra carriera, mantenete buoni rapporti con colleghi e superiori.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è tranquilla, pronti a rilassarvi e godere di un momento di calma e solitudine. Sul lavoro c’è una piccola vittoria. Chi cerca l’amore è attratto da personaggi belli e maledetti, che prosciugano dando in cambio molto poco; attenzione a non cadere nel tranello.

Grazie a piccoli colpi di fortuna, a coincidenze e intuizioni potrete capire una verità che vi è stata celata dietro un bel sorriso o un complimento. Se ne avete bisogno, verso la fine della settimana ascoltate il consiglio spassionato di un amico e riuscirete a trovare la soluzione giusta. Bello il weekend in compagnia di amici veri.