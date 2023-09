Oroscopo dall’11 al 17 settembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Le previsioni astrologiche dal 11 al 17 settembre 2023 si presentano ricche per tutti i segni, diversi transiti porteranno nuove idee nei vari aspetti della vita, compreso l’affettivo e l’economico.

Tanti positivi incontri per gli Ariete, Leone e Sagittario, bello l’amore per il Toro. Del resto, Plutone rende tutti nervosi questa settimana e Mercurio invita i segni d’aria ad essere più pazienti e meno egoisti. Il resto dei pianeti lenti sono retrogradi, solo Venere è tornata diretta. Marte rende molto determinata la Bilancia e tutti i segni d’acqua.

Ariete

Cari Ariete, la settimana ha un’energia dinamica che va dalla sfera finanziaria a quella sentimentale; le persone che incontrerete saranno felici di aiutarvi. Marte, invece, vi tormenta e vi rende sempre pronti allo scontro. Evitate di fare danni nella vostra vita e siate più collaborativi per ottenere i successi che desiderate.

In amore siete pieni di passione, quindi, affidatevi ad una comunicazione aperta e onesta con il partner, per rafforzare il vostro legame. Per chi cerca un incontro per un bel legame romantico e duraturo il periodo è favorevole.

Toro

Cari Toro, la settimana presenta delle difficoltà, allora bandite la paura della solitudine, fidatevi dei vostri amici, quelli veri, il pericolo si nasconde dietro alcune persone con intenti ambigui.

Qualche spesa imprevista ci sarà e questo basta a mettervi a disagio, sarà sufficiente, però, gestire le risorse con prudenza. Anche nel resto della vita di relazione, siate calmi e pacifici, non alzate difese inutili. Vi si richiede un maggiore impegno finanziario e relazionale. Tuttavia, affrontando gli altri, riuscirete a costruire solidi basi per il futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana intrigante nel campo economico, potreste trovare una soluzione per far quadrare il bilancio. Sarete fortemente determinati e centrati sui vostri obiettivi, momento ideale anche per emozioni profonde e sfoghi costruttivi con il vostro partner o con le persone care. Non vi abituate a questa calma, la prossima settimana non sarà così, la volontà di esplorare nuove strade si farà spazio in voi per trarre il massimo da questo periodo.

Cancro

Cari Cancro, questa settimana il lavoro è al centro dei vostri interessi, riuscirete a salire un altro gradino nelle vostre ambizioni; non abbiate paura di dispiacere qualcuno. Affrontare le sfide finanziarie con determinazione e credete nei risultati positivi a lungo termine.

Per l’amore ci saranno momenti di profonda riflessione e, magari, vi guarderete intorno, per comprendere meglio la vostra relazione. La gestione delle vostre risorse sarà al centro dei vostri pensieri in ogni campo della vostra vita.

Leone

Cari Leone, buone notizie per una promozione o un nuovo traguardo raggiunto. In famiglia qualche tensione, le stelle vi consigliano di usare la diplomazia. Plutone vi rende piuttosto nervosi, fate attenzione alle parole e alle azioni. In amore proverete passione intense, sarete vivaci e avrete anche incontri interessanti, amicizie simpatiche e novità intriganti.

Siate ottimisti verso il futuro, avventurosi e indipendenti e vi godrete la vita senza preoccupazioni. Vi attendono emozioni e avventure; fate attenzione a non essere scoperti.

Vergine

Cari Vergine, una gran bella settimana, che vi vede al centro di tanti aspetti positivi, sarete sostenuti dai pianeti con entusiasmo, iniziate quei progetti lavorativi che vi stanno tanto a cuore, anche per guadagnare di più, grazie al successo che non mancherà.

Attenzione, all’impulsività, soprattutto se il vostro senso di giustizia viene coinvolto. Bei momenti con la persona amata e in famiglia. Qualche discussione si risolverà con il dialogo e la comprensione, riuscirete a portare a termine i vostri progetti con successo.

Bilancia

Cari Bilancia, Marte. sempre favorevole. vi dona equilibrio e tanta energia positiva. Riuscirete a ristabilire dei legami affettivi e ad essere felici. Dei rapporti professionali possono essere recuperati facilmente. Se scegliete di avere delle questioni da chiarire con qualcuno, Marte vi dà una spinta portentosa e tanta forza mentale. Anche con le persone che amate saprete essere brillanti e determinati. Buone notizie riguardo quella particolare situazione che aspettate.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana con tante emozioni intense, intuizioni geniali e molte opportunità. Tutti vi vedono magnetici, attirerete guadagni inaspettati, aumentando le vostre entrate, grazie alla vostra voglia di fare. Anche l’amore è in primo piano, apritevi al nuovo con fiducia, adattandovi a qualsiasi situazione. In famiglia c’è qualcosa da chiarire, risolverete tutto usando la vostra intelligenza. Nel lavoro sarete efficienti e determinati.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana divertente, da passare con amicizie simpatiche e tante novità piacevoli. Chi cerca l’anima gemella incontrerà una persona veramente importante, non siate esigenti oltre misura.

In famiglia qualche contrasto e tanta pazienza, non preoccuparvi del giudizio altrui, fate ciò che sentite essere giusto. Nel lavoro porterete a termine con successo tanti progetti, Potreste anche avere delle buone notizie riguardo guadagni inaspettati.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana piena di influenze astrali, con la possibilità di una migliore stabilità economica e benessere. Vedrete il futuro con più sicurezza e comprensione tra voi e il partner.

Il miglioramento degli affetti porterà ad un maggior senso di stabilità e fiducia nel superare ostacoli e malintesi. Sappiate mettere in campo la vostra capacità di adattamento e il vostro impegno ed avrete risultati positivi.

Acquario

Cari Acquario, questa settimana vi regalerà un’opportunità unica, che dovete affrontare con pensieri fuori dagli schemi. In famiglia piccole incomprensioni, mentre il lavoro vi offre sempre nuovi stimoli. Per alcuni si prevedono nuove relazioni ed opportunità di incontri a livello sociale.

Mercurio vi ispirerà ad ampliare i vostri orizzonti. Per chi già ha una relazione l’entusiasmo porta a momenti di rinascita affettiva. Sarete chiamati ad esplorare nuove strade, sia in campo finanziario che relazionale.

Pesci

Cari Pesci, in questa settimana sarete irresistibili, creativi e generosi, la vostra vita sociale sarà vivace e sorprendente, con le vostre amicizie di sempre e tante novità piacevoli. Nessuna polemica sul lavoro, siate adattabili.

In amore, vivrete momenti di passione con il partner, non siate gelosi. Godetevi sia l’amore che la famiglia, gli amici, poi al lavoro. I nati nei primi giorni del segno potranno avere una promozione o un aumento.