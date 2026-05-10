Oroscopo dall’11 al 17 maggio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari amici, ecco l’oroscopo della settimana da lunedì 11 a domenica 17 maggio 2026.

Per i segni d’aria buone nuove in un incontro che apre strade insperate su fatti positivi. Per i segni d’acqua ci sarà una bella energia psicofisica, che contagerà tutti, amici e familiari.

I segni di fuoco, ormai liberi dalle negatività dei pianeti come Mercurio e Marte che passano positivi, respireranno e avranno giorni di grandi soddisfazioni. I segni di terra vivranno una settimana serena, liberi da sollecitazioni sia positive che negative, e potranno tirare un sospiro di sollievo.

Ariete

Cari Ariete, nella settimana avrete importanti contatti sul lavoro. Mercoledì farete un incontro con una persona del vostro passato, che vi farà rivedere vecchi malumori mai dimenticati del tutto. Sul lavoro sarà finalmente chiaro ciò che vi chiedono o cosa comporta accettare degli incarichi nuovi.

Con Mercurio che torna a favore, il lavoro per voi si movimenta, alcuni progetti ripartono, arrivano una promozione e dei buoni contatti. Momento importante anche per stabilizzare un bilancio domestico che vi ha creato nel passato qualche pensiero e che oggi si incrementa con nuove entrate.

Nonostante i pianeti lenti nel segno, finalmente sentite dentro di voi un ottimismo concreto e siete consapevoli di poter contare su un pizzico di fortuna per realizzare quei progetti che avete in testa e che desiderate realizzare. Importante rimanere sul pezzo senza sfarfallare.

Toro

Cari Toro, la settimana ha per voi un momento sereno staticamente felice. Senza la sollecitazione dei pianeti veloci vi sentirete calmi per agire con tranquillità. Qualche notizia positiva arriva per il suolo domestico, partono lavori programmati, che sembravano non realizzabili, e finalmente si concretizzano. Entrano soldi per una ristrutturazione, l’acquisto o la vendita di una casa.

Giovedì il bisogno di puntualizzare limiti e interferenze dovrà essere chiariti con chi cerca di entrare nel vostro ambito; mettete le cose in chiaro senza farvi scrupoli, la settimana è adatta a fugare dubbi o sensazioni negative. Bello anche per le coppie.

La settimana lavora per la pace familiare e amorosa, non sarà più necessario ridefinire relazioni, la comprensione sarà avanzata. La giornata di sabato porta una scampagna o una piccola gita felice, godetevela.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è fantastica, anche Mercurio domenica entra nel vostro segno e, allora, non ci sarà più nulla a infastidirvi. Una conoscenza vi aprirà opportunità positive e stimolanti, le vostre idee inizieranno a spumeggiare e non ce ne sarà per nessuno.

Sul lavoro, in famiglia, in amore, tutto ribollirà di proposte, innovazioni e progetti, che dovrete assolutamente consolidare per il vostro bene e per quello di chi vi sta accanto. I movimenti sul lavoro si vedranno a inizio settimana, ma si consolideranno ancora per molto tempo. Rimboccatevi le maniche e non perdete quest’occasione.

Una piccola eccezione possiamo dirla solo per i nati nei primi giorni del mese, che avranno Marte contrario, ma sarà più una questione di energia che si spreca e, magari, piccoli fastidi stagionali.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha un bel recupero fisico e psicologico per voi che già sopportate ben due pianeti lenti e contrari. Potrete raggiungere una maggiore libertà di agire e decidere su cosa sia veramente importante per il vostro futuro. Gli aspetti riguardano tutti gli ambiti della vita quotidiana.

Chi ha una trattativa importante potrà contare sulla fortuna e riuscire a spuntare la soluzione migliore o il risultato più proficuo. Questo periodo propizio lo dovete a Marte, che, in aspetto positivo dai Pesci, vi dona astuzia, determinazione ed energia.

Venerdì potrete contare su grande relax con la persona amata o incontri con amici che vi daranno serenità e gioia e momenti importanti che vi potrete dedicare.

Leone

Cari Leone, la settimana prevede per voi una serie di successi personali e riconoscimenti sociali di grande valore che avete consolidato con sforzi profondi e tanta dedizione sul lavoro, in famiglia, con gli amici.

Possibili incontri sociali, in cui sarete invitati, e che vi daranno quello smalto dorato che tanto amate e che vi caricheranno di autostima, ma non solo. Riceverete soddisfazioni economiche che non dovrete assolutamente tramutare in spese eccessive, è il momento di consolidare il vostro conto corrente, che ha risentito di spese impreviste.

La settimana diventa positiva grazie anche a Marte e Mercurio, che, in aspetto positivo, vi stimolano e vi suggeriscono soluzioni nei rapporti di lavoro. Giovedì 14 la risoluzione di un contratto o di una questione legale vi mette di buonumore per il fine settimana.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è movimentata, tutto ciò che avete rimandato vi rovinerà addosso e vi farà perdere energia, complice un Marte opposto al vostro segno. Per fortuna, martedì arriva un momento gioioso per opportunità lavorative che avete posto in essere e che nella settimana si consolideranno con notizie e aggiustamenti.

Sia chiaro che non tutto, anzi, niente è gratis, preparatevi a lottare per i vostri diritti, non solo nella settimana, ma per tutto il mese. Un occhio particola lo dovete dare ai documenti, sia che li scriviate voi o che vi chiedono di formare; attenzione anche alle virgole e alle firme, anzi, non fatelo se non vi è tutto chiaro.

Martedì attenzione ai rapporti personali; le relazioni sono a rischio, evitate di dire parole offensive o che voi non reputate tali, ma che, in realtà, sono schegge appuntite. Il vostro grande difetto rimane la soddisfazione della parla detta, ma non la valutazione delle conseguenze.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è divisa in due tempi, i primi giorni sono pacifici, quasi sereni, poi Mercurio entra in un segno amico e diventa positivo, infondendo il vostro proverbiale ottimismo.

Mercoledì già siete in ripresa, con un momento favorevole per la soluzione di un problema sul lavoro, possibile e positivo un trasferimento in altra città o sul lavoro, con un miglioramento netto. Mercurio favorevole stimola iniziative che vi coinvolgono sul lavoro e in amore.

Il periodo è propizio anche per i single, sarete notati e apprezzati da chi non pensavate mai si potesse interessare a voi, siatene felici e, naturalmente, approfittatene. Godetevi questo periodo di apertura ascoltando quanto accade intorno a voi e tutti momenti che vi coinvolgono, siano essi intensi, costruttivi.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana prevede per voi un chiarimento necessario, Mercurio non è più ostile e Marte diventa addirittura positivo, donandovi energia, istinto e prontezza di riflessi, il momento è più promettente per voi.

Se volete iniziare qualcosa di positivo martedì è la giornata giusta per voi scorpioncini, ad esempio, chiedere a un superiore, eliminare qualche ruggine con un collaboratore, prendere una decisione, trovare la soluzione a un problema.

Venerdì vi potrete liberare di una persona sgradevole o alcuni debiti e potrete contare su una ripresa definitiva. I lati più difficile da gestire, al momento, sono quelli emotivi e amorosi, c’è chi chiede più affetto, presenza e calore.

Bello e gioioso il fine settimana, che vi vede protagonisti in situazioni che ravviveranno le vostre emozioni e vi permetteranno di ricucire qualche strappo nelle relazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana parte molto bene e se dovete fare qualcosa di importante fatela entro giovedì, rapporti, occasioni, investimenti, vanno fatti subito, approntati e definiti.

Insomma, dovete rimboccarvi le maniche e, con grande forza d’animo, fare tutto in fretta e bene. Da metà settimana, infatti, Mercurio e Marte sono negativi e allora cominceranno le noie, la firma che non arriva, il cellulare che vi abbandona, la @ che tarda, un litigio puerile vi rovina la giornata.

Cose così, niente di grave, solo fastidi che sarebbe meglio prendere con filosofia. Non innervositevi se tutto va al rallentatore, vedete del lato positivo. Se rallenterete farete anche meno errori e accumulerete meno stress. Marte, inoltre, vi potrebbe rendere piuttosto travolgenti nel fine settimana, evitate qualsiasi eccesso.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è serena e, dopo le passate, finalmente il Sole ritorna a risplendere. Un piccolo colpo di fortuna o introiti imprevisti vi daranno la possibilità di prendervi qualche sfizio o di incrementare i risparmi.

Martedì è una giornata interessante per tutti le vostre questioni, per ricevere buone notizie o migliori occasioni di lavoro. Marte favorevole vi regala voglia di fare e di agire.

Potrete recuperare denaro e occasioni che vi sono mancate, anche se i pianeti lenti continuano a tartassarvi, insistendo su riflessioni e cambiamenti.

Da oggi per qualche tempo vi sentirete più fortunati e protetti. Per fortuna, l’amore funzionerà se riuscirete a essere meno diffidenti e determinati nel prendere l’iniziativa, senza pensare a un possibile rifiuto; non dovete, però, accontentarvi di situazioni che non vi fanno stare bene.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è da considerarsi un successo, il desiderio di cambiamento è forte, il desiderio di rinnovarsi è nell’aria grazie a Mercurio molto favorevole: entrate improvvise, nuove opportunità di guadagno e di lavoro o di nuovi incarichi.

Giovedì 14 potrebbe arrivare una conferma di lavoro o il rinnovo di un contratto. L’importante, però, è che questi aspetti positivi non facciano volare il vostro ottimismo oltre la fase di guardia, ottimisti e caritatevoli per natura potreste vanificare i colpi di fortuna che vi arrivano.

Cogliete tutte le giornate positive che, ancor prima che accadono, vanno intuite e interpretate, sarete così capaci di migliorare ogni fase e ampliare le ripercussioni sulla vostra vita sentimentale e lavorativa.

Bello anche il clima familiare, che risente positivamente del momento; usatelo per prendere decisioni importanti.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è piena di tante intuizioni positive, potrete risolvere un problema familiare che vi assilla da tempo e, improvvisamente, trovare una soluzione a un litigio che vi bloccava con vecchi rancori.

La settimana, con Marte nel segno, vi dona una grande energia, sia di spirito che mentale, e riuscirete a sostenere ritmi che normalmente non pensavate neppure di poter fare. Non vi spaventerà nemmeno guardare al vostro futuro con progetti e nuove strategie.

Venerdì porta una nuova proposta da valutare, tuttavia Mercurio negativo vi rende diffidenti verso le persone e le tensioni con il partner, con genitori e familiari. Non esagerate o rischierete di essere isolati.

Il fine settimana potrebbe essere passionale se accetterete di riferirvi agli altri senza espressioni umorali negative, dimostrando un equilibrio interiore.