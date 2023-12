Oroscopo dall’11 al 17 dicembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della settimana prossima, che va dall’11 al 17 dicembre 2023.

I pianeti sono tutti in fermento, il Sole nel Sagittario congiunto a Marte vuole azione, confronto, disputa ed è deciso ad avere le proprie ragioni. Mercurio nel Capricorno ci rende tutti più curiosi di sapere il futuro, non il passato. Venere dallo Scorpione vuole desiderio e magnetismo, desiderando appare gli aspetti più oscuri del nostro io.

I Gemelli sono in crisi, la Vergine ha mente lucida e pensieri reattivi. Venere protegge tutti i segni d’acqua e la Luna porta una sorprese all’Acquario e al Capricorno, mentre lo Scorpione incontrerà persone del passato.

Ariete

Cari Ariete, quest’anno per voi il Natale è magico e vi porta a ricominciare su nuove possibilità. Chi cerca una persona speciale si aspetti di incontrarla sia nella professione che in amore: non dovete farvi sfuggire questa opportunità.

Il rovescio della medaglia è tanto da fare e da decidere, vi dovrete dividere tra cene, caffè con amici, brindisi e feste, con un bel sorriso e tanta voglia di vivere il momento. Siate saggi, non spendete più del necessario, siate parsimoniosi e date a chi ne ha bisogno.

Toro

Cari Toro, non è il momento di lamentarvi di nulla, passerete una settimana serena se vi adatterete ad alcune situazioni, fate uno sforzo. Venere non è positiva questa settimana, accettate le decisioni altrui, anche se sono inaspettate e non proprio a voi favorevoli.

In campo finanziario passerete una settimana senza grandi introiti, Urano vi farà riflettere sui soldi spesi e vi costringerà a sostenere per la famiglia spese impreviste.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana prevede qualche ostacolo. Le coppie lascino andare il nervosismo dovuto al Sole in una posizione a voi non favorevole. Evitate i colpi di testa e tenete i piedi ben piantati a terra.

Passate le serate con amici sinceri, in famiglia o leggere un buon libro, nessuna operazione finanziari. E, ancora, riflettete su quello che è possibile fare nel periodo dal 20 in poi, quando tutto è più favorevole. Le energie sono un po’ in calo, ma è solo una cosa passeggera, cautelatevi dai mali di stagione.

Cancro

Cari Cancro, vi sentite scalpitanti e pronti per questo Natale 2023, tutto e molto vi sarà concesso. Consolidate la vostra relazione sentimentale, state organizzando qualche investimento che ritenete vantaggioso, comunque sia chiedete consiglio a persone fidate, riorganizzate come potete risorse economiche e le vostre entrate.

Godetevi tutti i bei momenti che questa settimana vi regalerà, ve lo meritate; evitate però di cercare troppa attenzione da chi vi sta vicino, lasciate sempre quel senso di libertà necessario nei rapporti interpersonali.

Leone

Cari Leone, grande settimana per voi con una terna di pianeti favorevoli che influenzerà la vostra vita sociale. Sentite da qualche giorno il bisogno di leggerezza, è il momento che pensiate anche alla vostra felicità, che è a portata di mano.

Finalmente incontrerete la vostra anima gemella. Saturno, pianeta rigoroso, vi influenza a fare scelte definitive, come un matrimonio, una convivenza. Il Sole illumina le vostre entrate, nel settore finanziario, vi sentite più intraprendenti che mai.

Vergine

Cari Vergine, durante la prossima settimana sarete pronti a togliervi qualche soddisfazione personale. Intanto coinvolgete amore e famiglia dei piani che state costruendo. Anche Marte, vi regala una carica energetica fuori dal comune. Fate operazioni eccellenti, che state preparando da tempo. Mercurio in una posizione a voi favorevole vi rende più reattivi del solito, parlate con tutti. dimostrate la natura più nascosta del vostro io e organizzate le feste in compagnia naturalmente.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere, pianeta del lusso e delle relazioni vi spinge a creare nuove situazioni, occasioni strane, che vi fanno ricercare soddisfazioni fuori dal comune.

Siate accorti, avete tutti i pianeti favorevoli, cosa che infastidisce alcuni, e potreste non accorgervene in tempo. Il lato gestione finanze traballa sotto i colpi delle spese che avete sostenuto, per fortuna il Sole vi salverà in calcio d’angolo, magari con qualche ritorno di denaro, o un’entrata straordinaria.

Scorpione

Cari Scorpione, la prossima settimana è fatta per i vostri sogni, ma li dovete organizzare, per poterli vedere realizzati. Saranno giorni importanti, dovete decidere a quale traguardo è indirizzata la vostra attenzione.

Mercurio rende litigiosi i nati della seconda decade. Venere chiede di imporre le vostre idee con ogni mezzo, anche quelli non legittimi. Ricercate sempre la lucidità nel momento dell’azione, riuscirete ad ottenere ciò che vi siete prefissati. A chi è indeciso sul passo importante da fare ricordo che questo è un buon momento, siate sereni.

Sagittario

Cari Sagittario, oltre il vostro compleanno, è anche il momento dell’anno che amate di più, le feste, i colori, i regali e le atmosfere frizzanti fanno per voi, ne avete bisogno per sorridere ed essere felici. Godetevi le attese di questo periodo, elargite il carisma e il fascino di cui siete dotati.

Ci sono alcune cose che volete a tutti i costi portare a termine e questo è il momento giusto per farlo. Abbiate solo un po’ di pazienza e non cercate di ottenere tutto e subito.

Capricorno

Cari Capricorno, siete concentrati sul lavoro e gli affari; tutto ciò che riguarda i soldi è fortunato, approfittatene. Attenzione a non adottare atteggiamenti contraddittori se volete vivere una settimana positiva in amore.

Chi ha una relazione stabile e gratificante, può stare tranquillo e organizzare le feste in serenità. Grazie ad influssi planetari riuscirete a fare un’operazione brillante e fruttuosa.

Acquario

Cari Acquario, questa settimana vi dovrete occupare di questioni lavorative, progetti che perseguite da tempo ed iniziative che accarezzate gelosamente. In amore le cose sono complicate, Venere non è in buon aspetto, vi rende litigiosi e troppo aggressivi nelle richieste, molto meglio il lato finanziario, potrete fare qualche investimento e delle operazioni illuminate. Avete una buona energia psicofisica che vi aiuta, sfruttatela per arrivare ai vostri traguardi.

Pesci

Cari Pesci, la settimana prossima per voi è quella dell’amore, le emozioni sono al centro del vostro essere, quello a cui dare priorità. Amare è per voi la cosa più importante della vita, il perno su cui costruire relazioni e legami, sfruttatelo a pieno.

Vigilate e diffidate delle persone senza scrupoli che vi circondano, convinti che la vostra natura pacifica è anche malleabile, occhi aperti. Bene la coppia e la famiglia, organizzate con loro le prossime feste nel modo in cui amate circondarvi, l’affetto di chi vi ama.