Oroscopo dall’11 al 17 aprile

Volevamo rimirar le stelle

Ecco le previsioni astrologiche della terza settimana del mese, da lunedì 11 a domenica 17 di aprile. Questo periodo ha aspetti unici, essi entreranno nella nostra vita facendo sentire prepotentemente la loro forza.

Venere nei Pesci dona savoir-faire alla metà dello Zodiaco, Mercurio in Toro diventa più intransigente, le parole sono poche, essenziali, le questioni sulle spese energetiche ancora più importanti sui tavoli internazionali.

Il 15 aprile anche Marte entra nei Pesci e la sua forza è più liquida, non mostra i pugni, si fa accattivante, sornione, affascina e ricorre più alla lusinga che alla sopraffazione, tranne colpire alle spalle se non ottiene ciò che vuole.

Aspetti importanti

Il Sole continua la sua corsa nel segno dell’Ariete, raggiungendo gli ultimi gradi, forma un bel sestile con Saturno, aspetto positivo, senza essere troppo invadente.

Il 12 aprile Mercurio entra nel segno del Toro e, a fine settimana, si congiunge a Urano; sentiremo delle notizie imprevedibili, scandali e telecomunicazioni saranno al primo posto.

La Luna il 15 aprile alle 18:54 diventa piena in Bilancia, l’opinione sarà incentrata sui gossip, i consensi saranno sotto il mutevole carattere della folla.

Il 16 aprile Marte passa nel segno dei Pesci, donando al mondo più calma, più possibilità di scelta; anche Saturno rientra nel suo ruolo di maestro non essendo costretto da Marte a punire.

Nella settimana avremo uno Stellium in Pesci, Venere – Marte – Giove Nettuno, probabilmente si griderà al Miracolo in qualche parte del mondo e la religiosità sarà sentita come un vestito da indossare. La religiosità e il misticismo diventeranno una scelta per molti.

Ariete

Se dovete risolvere qualche noia, fatelo tra lunedì e martedì, dopo vi sarebbe più pesante e oneroso. La Luna del 16 non vi aiuta, anzi, crea qualche possibile contrattempo familiare. Il 15 aprile Lilith entra in Cancro, essa rappresenta una donna amica, un vecchio amore. Questo passaggio, che durerà circa 9 mesi, vi riporterà indietro nel tempo ad un qualcosa non risolto, ma ora è il momento giusto per farlo, dopo andrà meglio.

Toro

La settimana vi gratifica, Mercurio martedì entra nel vostro segno, sarete loquaci e convincenti, Marte in sestile e Urano vi regala momenti indimenticabile. Domenica i nati nei primi 10 giorni del segno avranno una bella novità, una notizia inaspettata. In questa settimana vi sentirete pronti a fare di tutto e a costruire qualcosa di importante. Attenzione al cibo, alcuni di voi, sotto l’influsso di Mercurio, saranno tentati di sacrificare un desiderio, un sogno a lungo accarezzato, non fatelo troverete la soluzione a tutto.

Gemelli

Questa settimana sarete interessati da molti aspetti positivi, alcuni sestili per la precisione e il trigono di Saturno al vostro sole di nascita, che non guasta mai, vi donano carica e vitalità. Tutto ciò, amici dei Gemelli, significa che potrete scegliere cosa fare, con chi farlo e come farlo. L’intera settimana vi regala momenti belli, di relax o di ozio. Il fine settimana è meno gioioso, meglio andare da qualche parte con l’amato bene, potrete decidere finalmente di lanciarvi verso un futuro comune.

Cancro

Domenica 17 il trigono di Giove si congiunge a Venere, a Nettuno, a Lilith e alla Luna in Scorpione, questa settimana vi protegge e vi consiglia al meglio nelle vostre faccende d’amore o familiari. Non c’è aspetto della vostra vita che non abbia un Astro a proteggevi, non abbiate timore, non vi impaurite, non scappate per il peso di ciò che intuite e che si muove verso di voi. Un amico dal 12 vi aiuterà a fare buone scelte, anche se non proprio facili.

Leone

Cari, cosa dirvi? La settimana è particolare, pianeti amici tanti, anche la Luna Piena si forma in un bellissimo sestile, vi dona pacatezza e ricerca di misura, cosa che a voi è proprio sconosciuta. Il problema viene da Mercurio in Toro, la dialettica rischia di farsi dura, intransigente. Il mio consiglio: parlate poco, agite con dolcezza, più di quanto non fate di solito e la settimana vi sorriderà.

Vergine

Finalmente torna il sereno. Dopo più di due mesi Mercurio in Toro vi regala l’occasione per sentirvi al posto giusto al momento giusto, ogni cosa si organizza come piace a voi, la vostra pedanteria non disturba più nessuno. Tutti vi comprendono: godetevi questi momenti. Marte in Pesci dal 15 del mese infastidisce i nati nei primi giorni del segno, ma sono piccoli contrattempi, pensate alla grande e tutto andrà bene. Se dovete fare qualcosa di importante questa settimana scegliete la data del 13, giornata altamente positiva per tutti voi.

Bilancia

Terza decade i riflettori sono su di voi, il Sole opposto, Saturno in trigono al vostro segno, la Luna Piena è nel vostro segno. Capite che calmi non potete stare, tutto vi trascina, tutto accade, tutto vi coinvolge vostro malgrado. Di negativo nulla, ma ogni cosa è forzata, sopra le righe, si pretende da voi la performance più completa, nulla di meno. Ecco perché molti sono stanchi e sul punto di cedere, ma poi di nuovo allegri, pieni di charme, affascinanti sempre alla ricerca del nuovo equilibro. Giorno su cui puntare il 16: è motivante, gioioso e vi sorride complice.

Scorpione

Due gli alleati di questa settimana, Marte dal 15 in Pesci, Venere ce l’avete già dal 6, cosa volete di più? Potete mettere in cantiere più di un progetto, un’idea, un corteggiamento e, perché no, un piano di vendetta. Attenzione però, Mercurio inizia un transito a voi poco congeniale, si oppone al vostro Sole, rendendovi pigri, vostro amaro difetto, poco comunicativi, portati alla battaglia verbale e puntigliosi nel sottolineare i difetti altrui. La Luna non vi aiuta questa volta, per cui siate clementi, non vi fate coinvolgere in dispute verbali, non ne vale la pena.

Sagittario

L’inizio settimana potrebbe ingannarvi, regalandovi una sensazione di benessere e speranza per il futuro prossimo, ma, a meno di transiti personali nel tema natale, devo dirvi che non è così, anzi. Sia Venere che Marte dal 15 si quadrano al vostro segno, nulla di grave, per carità, ma a qualcuno potrebbe capitare di non provare le emozioni giuste, di agire con troppa forza o poco convincimento. Fate tutto con calma, senza fretta e solo ciò che ritenete indispensabile; non andate oltre, tempo giusto al momento giusto.

Capricorno

Anche per voi come per gli altri segni di terra ci sono buone nuove, Mercurio amico vi gratifica delle scorse fatiche. Una lettera, una @ vi regaleranno un momento di gioia, gratificandovi di tanta attesa. Mercurio, inoltre, sia il 13 che il 14 inizia a darvi uno sprint primaverile, sarete più disponibili verso il prossimo. Naturalmente, dovrete pretendere il giusto merito e la vostra approvazione per l’organizzazione e la motivazione, sempre perfettini siete.

Acquario

Puntate sulla Luna Piena, che vi è amica e vi dona l’appoggio di una persona a voi sinceramente affezionata. Il 16 e il 17 sono giorni buoni, propositivi, dolci ma altamente esigenti, il resto della settimana vi servirà per riprendervi, passate le feste in famiglia, farà bene sia a voi che agli altri. Meglio lo sguardo amico che uno sguardo nemico e ostile, che non stimate nemmeno

Pesci

Marte il 15 entra nei Pesci, Venere c’è già esattamente come Giove e Nettuno, quindi continuate nel fare quelle scelte vincenti che già sono dentro di voi. La grossa presenza può indicare solo una nuova spiritualità, un matrimonio, un figlio, una nomina che per voi rasenta l’occasione mistica. Fate voi, quello che mi preme dirvi, cari pesciolini, è che i transiti a cui siete sottoposti non possono essere definiti normali, sono unici, sia per presenza, che per incisività.