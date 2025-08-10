Oroscopo dall’11 al 17 agosto 2025

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni da lunedì 11 a domenica 17 agosto 2025.

La settimana è positiva per i segni d’acqua, mentre porterà conflitti familiari per i segni di terra, che per il Ferragosto potrebbero dover ridurre i giorni di ferie. I segni d’aria, invece, hanno un periodo fortunato in amore. Per i segni di fuoco la settimana di Ferragosto sarà piena di pensieri e progetti, non riusciranno a vivere completamente le vacanze.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi chiede grande controllo, poiché nulla andrà come dovrebbe, vi troverete spesso a cambiare piani e organizzazioni. La buona notizia è per i single che cercano l’anima gemella: vi aspettano incontri inaspettati e positivi.

Per superare ogni impasse o imprevisto regalatevi bei momenti in società, una grigliata, una serata in discoteca o un drink con amici sotto le stelle. Da evitare ogni tipo di decisione impulsiva, meglio riflettere prima.

Chi è in coppia sente il bisogno di maggiore comunicazione. I single potrebbero fare incontri sorprendenti. Grande energia mentale.

Toro

Cari Toro, la settimana è impegnativa con tanti nodi che arriveranno al pettine, in un momento in cui non desiderate che essere spensierati, ma siete troppo giudiziosi per non prendere tutto sul serio e fare il vostro dovere.

Il fine settimana migliora, se saprete gestire le cose con diplomazia. L’amore funziona e vi potrebbe donare emozioni sincere. Recuperare tutta l’energia necessaria a superare il momento e vivere qualche momento spensierato con gli amici è un tesoro da difendere.

Gemelli

Cari Gemelli, finalmente una settimana tutta da vivere, Marte è positivo, non meno la Luna e Platone, che sono dalla vostra, i prossimi giorni sono adatti a farvi staccare la spina e donarvi tanta serenità.

Riuscirete a mettere la parola fine a qualche piccolo problema che ancora non trovava la sua soluzione, godervi le meritate vacanze e rientrare con un respiro maggiore.

Anche l’amore funziona ed è tutto da vivere, nelle serate, nel silenzio di una spiaggia alla luce delle stelle. Il fine settimana brilla ancora più intensamente per voi.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi dona entusiasmo e momenti fortunati. Motivati e sereni vorrete godervi l’amore e la complicità sentimentale, desiderate stabilità e armonia e questa settimana è tutta per voi e per i vostri progetti.

Probabili incontri piacevoli per Ferragosto, accettate tutti gli inviti possibili. Una cena all’aperto, un barbecue o una semplice serata tra amici si trasformerà in momenti unici, con tanto da costruire. Per chi cerca un avanzamento o una progressione buone notizie in arrivo.

Leone

Cari Leone, la settimana si preannuncia densa di eventi, appuntamenti e sorprese, possibili visite inattese che moltiplicheranno il vostro sforzo di essere ospiti d’eccezione.

Il Sole, vostro astro guida, vi sostiene, donandovi l’energia per affermarvi come il centro di tutte le serate estive con amici e conoscenti.

Non esagerate con l’orgoglio. In famiglia tanta pace e armonia, proprio quella che da tempo cercavate, e guardatevi intorno, qualcuno nel vostro entourage potrebbe divenire prezioso per progetti futuri.

Vergine

Cari Vergine, settimana piena di sorprese e momenti da vivere, avrete tante occasioni per ritrovare vecchi amici o un amore autentico. Sarete più che propensi a ripensare a ciò che è stato e rivivere ondate di emozioni e finalmente sentirvi appagati per le scelte fatte.

L’amore è al centro dei vostri pensieri, diventerete più romantici di sempre e avrete attenzioni e frasi dolci, travolti dal desiderio di godervi il presente con la famiglia, gli amici e la persona del cuore.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è, manco a dirlo, intensa. Marte in Bilancia in aspetto dinamico con Urano e l’estate che avanza, con la voglia di vacanza e di estate, vi rende gioiosi, desiderosi di sole, mare e allegria.

Chiunque si permettesse di frapporsi tra voi e la bella stagione sarebbe in grosso pericolo, quindi non preoccupatevi, la settimana è vostra, da vivere e da esplorare intensamente. -Organizzatevi concludete ogni cosa entro giovedì, così da godervi appieno il Ferragosto e il weekend. Anche il lato finanziario avrà un’accelerata e la cosa non guasta mai, anche se spenderete, riuscirete a essere sempre in attivo.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana, che è comunque positiva, vi chiederà di prendere decisioni non facili, chiudere situazioni, amicizie tossiche o, comunque, gestire situazioni alquanto turbolente.

Al contempo, troverete il tempo di divertirvi e di amare come l’estate chiede. Se saprete agire con precisione riuscirete a godervi un Ferragosto pieno di risate, compagnia e momenti speciali. Non dovrete fare altro che essere meno impulsivi e più cauti del solito. L’amore riuscirà a donarvi momenti di grande intensità.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è bella, scoppiettante, proprio come piace a voi. Una rinnovata lucidità mentale vi donerà energia e bei momenti con amici e famiglia. In una cena di famiglia, in un incontro casuale, troverete spiegazioni di un vecchio evento mai chiarito, fatto che potrebbe far riaffiorare vecchi ricordi, evitate che ciò faccia riemergere le vostre insicurezze.

In questa settimana dovrete fare attenzione a parlare, nell’entusiasmo spesso potreste dire o creare qualche malinteso.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana interessante, quasi stimolante, con un Ferragosto pieno di emozioni. Per i nati nei primi giorni del segno rimane la dissonanza di Saturno e Nettuno, ma quello riguarda più le scelte di vita generazionale e lo stile con cui vorrete dare un nuovo passo nella vostra vita, ma è tutto da affrontare nel futuro.

Qualche nuova responsabilità dovrete comunque affrontarla, magari sul lavoro, in famiglia, ma non potete esimervi. Prima delle vacanze vere e proprie dovrete fare ordine e liberarvi, appunto, di alcuni fardelli. Anche per la salute attenti ai segni di stress: riposate e recuperate energia.

Acquario

Cari Acquario, la settimana scorre lentamente per voi, anche se questo vi permetterà di recuperare energia e risolvere le questioni personali più disparate. Da mercoledì le cose cambieranno, farete progetti, esplorerete sentimenti e, magari, farete o riceverete una proposta importante.

Con tanti pianeti in aspetto positivo, Saturno, Urano, Plutone e ora anche Marte potrete sfruttare il momento per ripensare ad alcuni sogni messi in disparte e farli tornare attuali e possibili. Anche il lato finanziario funziona alla meraviglia e si consoliderà, aumenteranno le entrate e godrete di maggiore stabilità.

Pesci

Cari Pesci, settimana molto dolce in cui potrete sperimentare tutta la vostra voglia di dolcezza, le emozioni governeranno i vostri affetti e la voglia di novità sarà al centro delle azioni. Le coppie affronteranno decisioni importanti, tanto da decidere per una convivenza, un matrimonio o un figlio.

Riuscirete a vivere un fine settimana sereno e gioioso, potrete decidere piccoli viaggi vivendo bei momenti vivaci. Il carico di energie potrebbe portarvi a perdere la pazienza, allora prestate molta attenzione nei dialoghi verbali o alle parole eccessive.