Oroscopo dal 9 al 15 ottobre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle astro previsioni dal 9 al 15 ottobre 2023.

L’autunno ci porta tante novità, la settimana appartiene alla Bilancia, signora della diplomazia, ed è anche il momento di Venere, che entra in Vergine ed illumina la vita sentimentale dei segni di terra, congiunta alla Lilith, che stazionerà per nove mesi anch’essa in Vergine.

Nella settimana la Luna sostiene gli Ariete, Plutone i Gemelli con buone opportunità finanziarie. Giornate intense per quelli che appartengono al segno del Cancro, invece i Capricorno in cerca dell’anima gemella, avranno l’opportunità di conoscere quello giusto.

Ariete

Cari Ariete, giovedì 12 ottobre l’opposizione di Marte e di Mercurio potrà causarvi forti stress sul lavoro, prendetevi il tempo necessario e dedicatevi alla persona che vi interessa. Nella vita di tutti i giorni usate metodo e non sprecherete energie.

La Luna in settimana favorirà le relazioni consolidate, facendovi riscoprire passione e romanticismo, dimenticando vecchie ruggini. La settimana rischia anche di colorarsi di gelosia, per qualche parola di troppo e anche a livello finanziario. Mi raccomando, controllate acquisti e spese varie.

Toro

Cari Toro, la prossima settimana vi aspettano tante belle notizie, avete ben tre pianeti favorevoli, Venere vi aiuta nelle piccole questioni quotidiane, Mercurio nella comunicazione, Marte rende i nati della terza decade energici e determinati.

Giove congiunto al vostro segno vi regala allegria e apertura mentale, una buona intesa con l’amato bene e tante occasioni di stare insieme agli amici. Per i più viziati sarà una fuga romantica. Un raro aspetto della Lilith potrebbe farvi rivedere un amore del passato, che porta dinamismo nella vostra vita.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana vi solleciterà con i suoi eventi una reazione non proprio calma, Saturno vi invita a riflettere, cosa che, per persone di istinto come voi, è quasi impossibile. Venere negativa vi volta le spalle e l’amore va in secondo piano, mentre Mercurio, favorevole vi dona nuove opportunità e occasioni nel lavoro.

Fino al giorno 12, Marte regala una bella energia. Anche Plutone vi offre reali opportunità finanziarie, con più denaro del solito. Attenzione ad una vecchia maldicenza o a non essere in pettegolezzi, vi farebbero passare un brutto quarto d’ora.

Cancro

Cari Cancro, Marte, dal 12, vi aiuta in tutte le controversie che in questi mesi vi hanno addolorato e logorato. Vi proteggerà anche in campo amoroso con l’anima gemella o ve ne farà finalmente incontrare una. Anche Venere in sestile vi regala un pizzico di fortuna.

Qualche difficoltà, tuttavia, persiste sul lato finanziario; evitate spese capricciose ed imprudenti, non fatevi prendere dal desiderio di distinguervi o di stupire, mettendo a dura prova il vostro budget, per poi metterci molto tempo per riprendervi.

Leone

Cari Leone, la settimana vi promette un incontro importante. Dal giorno 9, tante buone notizie in arrivo, sia nel lavoro che nel privato. La nuova posizione in Vergine della Lilith, che cambia segno, vi aiuterà nelle situazioni legate ad una eredità, attenzione alle questioni di principio, possono creare attriti e tensioni, e anche i soldi possono essere divisivi. Non siate orgogliosi e testardi, evitate conflitti con chiunque e dire la vostra, innestando meccanismi di difesa. I pianeti nella vostra seconda radix indicano molte entrate di denaro, anche inaspettate.

Vergine

Cari Vergine, Venere, finalmente, arriva nel vostro segno regalandovi l’amore e la passione, potrete ritrovare emozioni dimenticate. Nel lavoro vi dà una mano il trigono di Mercurio e Giove al segno. Anche i rapporti di coppia consolidati, ma in crisi, potranno essere rafforzati grazie a questo transito.

Se, invece, quello che cercate è un’avventura, fatelo ma senza aspettative, e alla fine non tornate indietro o non armatevi di sacro desiderio di verità con la persona a cui siete legati, sarebbe un grosso errore. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, se ancora vi portate dietro problemi non risolti, sarà meglio rimandare.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana vi vede sostenuti da un Mercurio favorevole nel raggiungere i vostri obiettivi. Allora tante belle notizie e risultati, soprattutto nel lavoro. Se sussistono ancora delle preoccupazioni professionali questo è il momento di pensare a come risolverle e anche a chi rivolgervi; tra poco Plutone sarà favorevole e lì nulla vi fermerà.

In questa settimana ci sarà la possibilità di avere un incontro importante per risolvere questioni finanziarie, o fare investimenti vantaggiosi. Analizzate ogni dettaglio e fate sentire la vostra opinione.

Scorpione

Cari Scorpione, bella settimana per chi di voi è in coppia, sperimenterete un profondo senso di complicità in amore, grazie a una Lilith che, ora e per ben nove mesi, vi sarà favorevole. La Luna vi donerà dei piccoli cambiamenti o vi aiuterà a prendere delle decisioni.

In questa settimana anche Venere sarà favorevole e, quindi, saranno giornate tutte da vivere, come un bicchiere di vino pregiato, da gustare a piccoli sorsi. Via vecchi pensieri obsoleti, ormai siete guariti dalle ferite, siete a pronti a ripartire.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana inizia con una Venere quadrata al segno, che porta qualche tensione nelle relazioni o in amore, litigate in famiglia con personaggi femminili o una spesa imprevista per figli o per il guardaroba invernale.

Mercurio favorevole, invece, vi aiuterà a guardare la realtà che vi circonda, e ad affrontarla. La parola d’ordine in questa settimana è sicurezza; non cercate emozioni o avventure, fidatevi delle vostre sicurezze più stabili ed aggrappatevi ad esse. Favoriti gli affari. Liberatevi di un impegno divenuto pesante.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è favorevole con un Marte decisamente positivo, Venere vi sorride da lunedì 9, aspettatevi delle sorprese, sia sentimentali che finanziarie e lavorative.

Invece, quelli della prima decade potrebbero subire problematiche riguardanti i beni di famiglia, eredità, beni condivisi sono sul filo rosso; evitate discussioni di principio e chiudete, meglio un cattivo accordo che una grande guerra. Un viaggetto è sempre la decisione migliore, qualcosa che vi rilassi e vi faccia riflettere sulle decisioni da prendere.

Acquario

Cari Acquario, la vostra settimana scorrerà tranquilla, senza infamia e senza lode, ma, spesso, sono i giorni migliori per voi, per riflettere, prendere decisioni oggettive che vi aiutino a vivere meglio. Tra poco dovrete affrontare scelte importanti, quindi rilassatevi e riflettete, al momento opportuno tutto sarà utile e chiaro.

Da lunedì 9 Mercurio sarà favorevole e le vostre relazioni miglioreranno in ogni campo, familiare, lavorativo, economico. Dopo che vi sarete ripresi inizierete un percorso con la stessa energia e la stessa determinazione di sempre.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana Venere opposta vi negherà quel favore e consenso a cui siete stati abituati dal vostro fascino, sembrerà che nessuno vi capisca e che nulla va per il verso giusto, non è così. Le relazioni saranno pesanti, ambigue per la settimana, ma poi tutto ritorna alla normalità.

Mercurio positivo vi aiuterà nella realizzazione di qualche progetto; se potete regalatevi qualcosa che desiderate. Ottimo il fine settimana, con una Luna favorevole, che, oltre a donarvi qualche giusta intuizione, vi regala serata gioiose.