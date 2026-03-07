Oroscopo dal 9 al 15 marzo 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

La seconda settimana di marzo 2026, che va da lunedì 9 a domenica 15 marzo, si caratterizza per le azioni che tutti i segni dovranno mettere in campo.

La settimana ha un ritmo accelerato senza possibili pause nel passare dei giorni, avremo forze personali ed ognuno di noi potrà scegliere le migliori opportunità.

I segni d’acqua sono in ascesa, con molti pianeti favorevoli, e potranno trovare la soluzione a tanti problemi, ma dovranno attraversare queste giornate con passo prudente, altri potranno, invece, correre leggeri come se avessero finalmente ritrovato il ritmo giusto.

I segni di fuoco non avranno difficoltà, potranno organizzarsi una settimana con tanto da fare, ma sereni nelle aspettative di riuscita.

I segni terra chiariranno molti dubbi e cose in sospeso e si libereranno di emozioni negative.

I segni d’aria sono in pausa da problemi e richieste varie e potranno vivere una settimana serena, magari forse un po’ pigra.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è piena di idee con novità soprattutto professionali, che riuscirete a risolvere con un po’ di intraprendenza; ricordatevi di fare richieste o chiedere promozioni che meritate.

In amore questa settimana sarete imbattibili con le parole, tuttavia rammentate di non esagerare e siate più che trasparenti con chi amate. Chi svolge la libera professione si guardi intorno, ha bisogno di quanti più elementi possibili per fare scelte finanziarie giuste per i propri investimenti futuri; datevi i tempi adeguati questa settimana.

Martedì 10 marzo è la giornata buona per recuperare rapporti e amicizie. Nel fine settimana carico di attese evitate scatti e azioni impulsive, non è così che potrete ottenere validi risultati.

Toro

Cari Toro, la settimana è stabile, potrete contare su una positività crescente e consolidare quanto già ottenuto, avete superato i dubbi delle scorse settimane, qualche piccola insoddisfazione rimane per ciò che avete dovuto abbandonare, compresi sogni e aspettative, ma comunque avete realizzato tanto, ed è il momento di capitalizzare.

Settimana propizia per i single, chi cerca l’amore ha reali possibilità di trovarlo; in particolare martedì 10 è una giornata favorevole all’amore. In famiglia è il momento di applicare scelte concrete, decidere se cambiare casa o arredamento, acquistare un elettrodomestico e via dicendo. Caratteristica del fine settimana è l’entusiasmo con cui vivrete un nuovo amore, una passione, per costruire il futuro.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è altalenante per voi, un cambiamento e una pausa, un cambiamento e una sconfitta, piccola ma c’è. La colpa è di Mercurio, che è retrogrado e ostile, il vostro astro guida questa settimana vi fa lo sgambetto e gioca a nascondino con voi.

Anche l’emotività vi giocherà un brutto scherzo, voi abituati a ridere e ridurre tutto ad un’alzata di spalle se non vi piace, vi sentirete particolarmente emotivi, fino a raggiungere sentimenti che un po’ vi possono spaventare.

Anche le coppie più consolidate possono risentire di qualche incomprensione, chiarite subito eventuali malintesi, evitate bugie e falsità, non pagano mai. Mercoledì 11 marzo arriverà qualche buona notizia che riguarda denaro o finanziamenti. Saturno favorevole sarà di aiuto nello sblocco di situazioni sospese. Bella e piacevole la giornata di giovedì 12, che porta buone notizie e qualche regalo.

Cancro

Cari Cancro, la prima settimana di marzo è emotiva, ma anche positiva per voi, siete baciati dal favore di tanti pianeti. Non dimenticate di agire per il vostro benessere e capitalizzate tutto ciò che gli astri vi donano, verranno tempi più difficili e potreste rimpiangere di essere stati pigri e di aver scelto di non sceglier, che è poi il vostro difetto maggiore.

Sul lavoro i nati negli ultimi dieci giorni del segno riceveranno proposte interessanti e remunerative. Altri potrebbero ottenere una vera prova di amicizia, che vi donerebbe emozioni intense. Un giorno triste potrebbe essere sono quelle di mercoledì 11, quando una tensione non creata da voi, potrebbe darvi qualche grattacapo, crisi familiari, o perdite patrimoniali.

Leone

Cari Leone, la settimana è lucida, decisa e fruttuosa, da non perdersi in rivoli indecisi, è da consolidare e forzare al massimo nei risultati. Dovete mettere le basi del vostro futuro personale, senza sconti o recriminazioni, per ciò che verrà e che desideriate avvenga.

Vi state avviando verso cambiamenti profondi, che ve ne accorgiate o meno, la presenza di Nettuno e Saturno in un segno amico vi dà quella lucida follia di ammettere la verità e cose desiderate che, fino a poco fa, non sapevate nemmeno di desiderare.

In amore tutto va a meraviglia, vi sono profondi momenti che invece di stupirvi vi stimolano a fare di più. Martedì 10 potreste avere una notizia in campo economico che aspettavate da tempo. Nel fine settimana uscite e divertitevi, ve lo siete meritato.

Vergine

Cari Vergine, in settimana sarete particolarmente interessati a tutto ciò che riguarda il lavoro e le questioni professionali. Lunedì 9 marzo già vi vede vincitori e incassare un successo.

Qualche difficoltà potrebbe sorgere perché amate fare cose al limite dell’umano, troppo perfette, e rischiate di impantanarvi nella ricerca dell’assoluto positivo, dell’errore nascosto o del controllo totale, che potrebbe allontanarvi dagli altri che, a loro volta, potrebbero sentirsi esclusi dal vostro rispetto e sentirsi abbandonati.

Sono dei meccanismi perdenti, che dovete assolutamente evitare si inneschino, impossibile voler controllare ogni dettaglio.

Insomma, la settimana, ricca di movimento, vi vuole più fiduciosi e sociali, uscite e vivete, respirate e parlate con la gente, i colleghi, gli amici. Un progetto che vuole durare nel tempo. Anche domenica 15, per voi c’è una vittoria da incassare in famiglia. Evitate, soprattutto, di dire che avevate ragione.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana, che vi sembrerà passare lentamente e sotto gamba, ha invece in atto in sé un che di ineluttabile e che vi porterà lontano, ma è comunque leggera.

Negli incontri sociali sarete brillanti e spumeggianti, il fine settimana sarà movimentato, con impegni in cui dovrete usare la vostra diplomazia per avanzare in ambito professionale.

Chiuderete situazioni rimaste aperte da tempo in cui dimostrare il vostro valore e la componente emotiva che mettete in tutto ciò che fate. Mercoledì 11 marzo c’è una richiesta da fare, un progetto da presentare, un cambiamento da digerire.

In amore preferite non un sentimento sterile prefissato, ma quello aperto armonioso, vi sentirete sereni e in armonia con voi stessi e con chi vi sta accanto.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana ha molti momenti di transizione, con i colleghi, i collaboratori, la famiglia e l’amore. Avete già capito che dovete riorganizzare i vostri obiettivi e le priorità assolute, allora dovete evitare discussioni e divergenze. Anche in amore, le emozioni profonde sono importanti per consolidare un legame. Nel fine settimana sarete interessati a questioni legate alla casa di residenza. Mercoledì 11 evitate di arrabbiarvi, soprattutto se sono sciocchezze, non date adito al vostro carattere sospettoso o a dubbi che vi hanno inculcato, siete fumantini e vendicativi di natura, ma il ragionamento vi aiuta a non sbagliare. Suggerimenti errati che fanno arrabbiare o annebbiano le idee.

Venerdì 13 sarà tutto passato e sentirete il bisogno di vivere l’amore senza filtri ed emozioni profonde, che possono aumentare la complicità.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana prevede accordi di lavoro che inseguivate da tempo è quindi fortunata per risolvere questioni importanti.

In amore possibili innamoramenti, curate l’immagine e lunedì 9 marzo potrebbe accadere qualsiasi cosa, comunque meravigliosa, non sprecatela per inseguire altro e poi rendervi conto dell’occasione persa.

Giovedì 12 l’energia vi sentirete stimolati per la soluzione di problemi difficili. Buone anche le entrate economiche, con un incremento di un accordo o di una nuova iniziativa, per la stabilità del vostro futuro. In amore sono da evitare situazioni ambigue, senza futuro, che vi svilirebbero e a cui nemmeno voi riuscite più a credere. Per i single buone occasioni d’incontro per legami duraturi e profondi, non scappate, siate concreti e meticolosi.

Capricorno

Cari Capricorno, finalmente una settimana neutra, la presenza di pianeti lenti nel segno ostile dell’Ariete è lì, ma tutti gli altri sono neutri o positivi, per cui è il momento di rilassarvi e prendere una bella pausa. La giornata più positiva per chi cerca lavoro e per lo studio è martedì 10 marzo.

Possibili nuove amicizie o un innamoramento improvviso. In famiglia con figli o genitori anziani qualche difficoltà da gestire con calma senza imposizioni, trovando il giusto modo di mettere d’accordo opinioni opposte.

Il lavoro funziona e vi dà grandi soddisfazioni, senza rumore, passo dopo passo riuscite a imporvi e a moltiplicare la fiducia nel vostro operato. Giovedì 12 evitate di barcamenarvi in situazioni ambigue e senza sbocco, andate avanti con entusiasmo. Venerdì 13 non sottovalutate le nuove amicizie, che vi regaleranno nel fine settimana momenti deliziosi.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è da vedere in prospettiva, quasi monotona rispetto a quelle scorse, dovete inquadrarla in un’ottica futura. Potrete ritrovare voi stessi, iniziando con entusiasmo un’attività fisica e prendendovi cura di voi stessi con maggiore impegno.

I giorni passeranno attraverso nuove consapevolezze, in amore, sentite un’energia piena di verve e potreste anche guardarvi intorno con occhi diversi e potreste creare legami fondati più sul reciproco rispetto che sulla passione fisica.

Semmai, il problema non tanto nascosto della settimana sono le entrate, tanto sulla carta, ma con impedimenti che ne ritardano l’accredito; un po’ di pazienza, Mercurio causa anche questo. Venerdì 13 va bene il lavoro, un po’ meno le relazioni sociali, tutto è faticoso e dovete prestare attenzione

Pesci

Cari Pesci, nella settimana dovrete valutare più di una proposta e molte persone attendono una vostra risposta, Mercurio nel segno vi offre una marea di opportunità, non disattendete gli impegni che avete preso, non fatevi prendere dalle paure di non essere all’altezza, siete tra i segni più favoriti.

Il Sole nel segno vi garantisce intuizione, chiarezza e creatività, tutto ciò alimenta le vostre relazioni, che si arricchiscono di significato. Nel lavoro dovete fidarvi del vostro istinto, c’è sempre chi cercherà di approfittarsi della vostra disponibilità, ma già lunedì 9 dovrete impegnarvi su contratti e iniziative professionali.

Iniziando da venerdì 13, progettate un piccolo viaggio per il fine settimana o anche una scampagnata che, vissuta con amici e parenti a voi vicini, vi doni momenti di grande serenità.