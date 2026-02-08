Oroscopo dal 9 al 15 febbraio 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 febbraio 2026 vede piccoli cambiamenti dei pianeti, che preparano agli eventi importanti di fine febbraio.

I segni di fuoco sono presi dal lavoro o da nuove opportunità. I segni d’aria hanno energia da vendere con il Sole Venere e Marte nel segno, possibili anche contraddittori esplosivi. I segni d’acqua sono bombardati da notizie sia positive che negative sulle finanze. I segni di terra desiderano giorni più sereni, vivono infatti momenti intensi ma altalenanti.

Per ogni segno il giorno di San Valentino con Saturno in Ariete, Venere in Pesci e Giove nel Cancro sarà l’amore a vincere su tutto e tutti; la settimana, con il passare dei giorni, diventerà equilibrata e serena.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è molto interessante sul piano professionale, soprattutto se siete indipendenti potreste realizzare qualcosa di molto positivo. Lunedì 9 e martedì 10 febbraio le stelle sono dalla vostra con grandi opportunità, mentre giovedì 12 è una giornata impegnativa per tutti voi, poiché dovrete risolverete situazioni ferme da tempo.

I progetti da realizzare non mancano anche in famiglia, dove riuscirete, con calma inaspettata, a esprimere le vostre idee sul futuro. Da sabato 14 avrete nel segno il pianeta Saturno, che vi regala soluzioni definitive, cominciando dai nati nei primi giorni del segno. Saturno vi aiuterà anche a circoscrivere l’energia che a volte non vi fa ragionare ma agire senza pensare; questo sarà il primario compito del pianeta, donarvi pazienza e temperanza ben gestita. L’amore dal 14 diviene più gioioso e calmo, maturo da vivere con chiarezza.

Toro

Cari Toro, la settimana non è negativa, direi impegnativa; con tanti pianeti in Acquario a voi quadrati, tutto deve essere guadagnato e nulla vi viene regalato. Inoltre, inseguirete la stabilità finanziaria, alcuni di voi hanno perso delle entrate comode e sono determinati a rispristinare il flusso di denaro a cui erano abituati.

Non allarmatevi e siate sereni, arriveranno le conferme che cercate, forse non come le desiderate, ma ci saranno. Lunedì 9 un incontro vi porta cambiamenti e piccole soddisfazioni, usatelo per rinforzare le relazioni familiari, evitando, così, gelosie e litigi. inutili.

Alla fine della settimana vi sentirete più stabili e sicuri delle vostre forze; meglio, però, che controlliate le spese, soprattutto le superflue, e teniate i conti in ordine, non dimenticate di pagare le tasse o i debiti, il mutuo, cose così, che portano grattacapi.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è leggera, piacevole, stimolante, con tante piccole curiosità che potrete soddisfare, finalmente Saturno venerdì 14 passa in Ariete e, da ostile, diviene positivo. Tutte le esperienze che avete maturato in questi ultimi tre anni diverranno positive, vi daranno la possibilità di non sbagliare più e di raccogliere consensi, notizie ed occasioni concrete.

La Luna è favorevole Giovedì 12, il lavoro sarà gratificante, mettetevi appuntamenti, incontri, dimostrate i vostri progetti, contate sull’approvazione altrui, accettate anche occasioni di incontri.

Gli amori consolidati con Saturno inizieranno a pensare al futuro e a come costruirlo. Fondate tutti i vostri rapporti sul dialogo, non esitate a chiarire ed esprimervi con sincerità. Evitate i nervosismi, perché non vi giovano in nessun modo.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi mette alla prova, il passaggio di Saturno in Ariete vi rende nervosi. Piccoli ostacoli imprevisti affaticheranno, in particolar modo, i nati nei primi giorni del segno, ma comunque l’aria è quella.

Lo zodiaco vi mette alla prova, è il momento di crescere, di prendersi le proprie responsabilità, non vale più nascondersi dietro le proprie emozioni o dimostrarsi indifesi. La presenza di Giove nel segno aiuta o attutisce le difficoltà, dando ancora respiro o colpi di fortuna da prendere al volo, soprattutto per i nati nella terza decade del segno o per chi ha pianeti negli ultimi gradi del segno.

Tutti comunque dovete difendere i vostri conti correnti e le entrate, senza spese pazze, e fare solo il minimo sindacale. Per fortuna, ciò che va a meraviglia è l’amicizia, vivetela intensamente e fatevi consolare da chi sapete vi vuole bene davvero.

Leone

Cari Leone, la settimana ha tanti momenti positivi, il passaggio di Saturno in un segno amico vi darà finalmente una serie di occasioni che cercavate da tempo. Anche in amore le cose si muovono o si chiariscono e se finiscono sappiate che, dietro l’angolo, c’è un nuovo amore che vi aspetta.

Possibile progettare acquisti per un immobile, pensare a un matrimonio, decidere di avere un figlio per le coppie più consolidate. Anche le entrate, per chi desidera renderle fisse, vedranno dei grossi avanzamenti e, giustamente, il lavoro sarà più redditizio e remunerato.

Tutto si delinea chiaramente, ma, per il momento, sarà una promessa, uno sguardo, un’eco. L’inizio della settimana ha i suoi problemi, i pianeti in Acquario sono ancora lì e non vi amano, cercheranno di farvi riflettere ulteriormente. Non dovete trincerarvi dietro atteggiamenti egoistici o presuntosi. Da sabato 14 febbraio, poi, tutto va meglio.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è ancora positiva e vi darà mille e una occasioni per mettere a posto le vostre cose prima che qualche passaggio inizi a crearvi fastidi, ma questo è il futuro. Il comandamento a cui dovete obbedire è apritevi al dialogo. Ad esempio, martedì 10 e mercoledì 11 potrete contare su giornate serene, sarete fortemente lucidi e concreti, saprete cogliere le giuste intuizioni e agire in modo positivo.

Sul lavoro sarete elogiati per le vostre capacità di organizzazione e responsabilità. Nel fine settimana riuscirete a vivere un San Valentino molto dolce, a patto che ci mettiate la vostra buona volontà, comportandovi al meglio.

Chi ha responsabilità familiari o progetti in comune potrebbe trovarsi a dover gestire alcune questioni economiche o domestiche rimaste in sospeso. Anche in famiglia organizzate al meglio il tempo da spendere e non lasciate solo chi vi ama e ve lo dimostra.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è altalenante, tante cose vanno bene e vanno da sole, senza interventi, poi, però, nel fine settimana per i nati nei primi giorni del segno le cose si complicano, vecchie faccende si ripropongono, noiose situazioni di eredità vengono a galla e tutto si rimette in discussione.

Il lato migliore della settimana lo vivrete sul lavoro dove rimangono le vittorie più importanti. L’inizio settimana è molto facile e va da sé, mentre da mercoledì 11 dovrete affrontare alcune questioni, ma la Luna positiva vi donerà un intuito eccezionale e ve la caverete alla grande. Insomma, se contate sulle vostre capacità diplomatiche tutto andrà bene e riuscirete ad appianare eventuali dissapori.

Per i single ottime possibilità di fare incontri costruttivi, da valutare e da crederci. Venere amica vi invita a credere nell’amore e a guardarvi intorno. Giovedì 12 è una giornata buona per staccare la spina oppure organizzare un viaggio nel fine settimana.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è stimolante, è anche il momento di credere in voi stessi. Silenziosamente vi state preparando a cambiare molti aspetti della vostra vita, nel profondo, quindi, è il momento di lasciare andare ciò che non sentite più vostro e dare spazio alla parte più autentica di voi stessi.

Comunque, in questa fase, sarebbe meglio evitare quei confronti crudeli che prevedono scelte o alternative severe. Non vi fate coinvolgere da consigli pericolosi che vi spingono verso decisioni frettolose e che non sentite vostre, imponetevi di fare solo ciò di cui siete veramente convinti.

Questo consiglio vale soprattutto per le vostre finanze, risparmiate, agite in modo oculato, evitando di mettere a rischio i sacrifici di una vita. Possibile rivedere un amico o un amore del passato, anche in questo caso non fatevi coinvolgere dai rimpianti.

Sagittario

Cari Sagittario, per tutta la settimana, con tante buone notizie, dovrete avere fiducia in voi stessi, perché sarete al centro di tanti interessi, amicali, familiari, professionali. Da martedì 10 avrete un consenso favorevole a cui da tempo avevate rinunciato. Poi, da sabato 14, Saturno entra in un segno amico, sarà il momento topico in cui il pianeta della maturità vi donerà fortuna, tante cose che pensavate perdute.

Vi dico, senza mezzi termini, che è il momento di aprire i vostri orizzonti, studio, lavoro, famiglia; l’amore di coppia è rinvigorito. Insomma, è il momento di fare ciò che volete. Finalmente riprenderete anche il vostro proverbiale ottimismo e le scelte coraggiose ma ben ponderate. Le entrate possono incrementarsi in maniera interessante, basta che preferiate agire in modo pratico e concreto.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana inizia bene, la Luna vi aiuta in ogni modo, troverete interessanti soluzioni a nuovi e vecchi problemi, è il momento giusto, preparatevi a rimettere ordine nelle vostre idee.

Giovedì 12 risolverete un problema reale e concreto, o avrete novità elettrizzanti, fidatevi del vostro istinto o della vostra razionalità, che forse è meglio. Tuttavia, da sabato 14 si comincia con qualche ostacolo, un appuntamento va in fumo, come un affare scompare, una delusione avanza e diventa poco tollerabile.

Il passaggio di Saturno congiunto a Nettuno potrebbero farvi perdere qualche sorriso, ma non dovete farvi appesantire da ciò. Il momento è faticoso, ma altamente accrescitivo, e uscirete da ciò più forti e capaci.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è stimolante, con prospettive che avanzano e, di giorno in giorno, si fanno più concrete, è il vostro momento e nessuno deve portarvelo via. Gli amori stabili continuano a crescere e fortificare il loro sentimento e si promettono progetti comuni.

I pianeti nel segno come Sole, Venere e Marte vi regalano soluzioni originali e tanto entusiasmo, una nuova spinta la riceverete sabato 14. Anche Saturno da neutro diviene positivo e vi ridona tante cose a cui avevate rinunciato. Troveranno soluzioni anche quei litigi con fratelli o in famiglia; è possibile un riavvicinamento liberatorio. Da giovedì 12 avrete la fortuna dalla vostra; giocate, anche se responsabilmente, poiché le stelle possono dirvi di sì e metterete da parte un piccolo gruzzolo.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è positiva sotto tutti gli aspetti, nulla vi deve far paura se non il vostro innato immobilismo, da cui dovete fuggire. I professionisti autonomi hanno molte chance nel loro arco: riprendere occasioni messe da parte, cose che all’improvviso diventano appetibili e nuovi interessanti affari.

Da un’amicizia relativamente recente vi verrà un’informazione molto utile, che userete per fare ottime scelte future. Anche sul lavoro ci sono miglioramenti, come collaborazioni che saranno occasione di rinnovamento. I single desiderano una relazione stabile, che non arriverà subito, ma certamente nelle prossime settimane.

Venere nel vostro cielo aumenta la vostra emotività e nulla vi sfugge di ciò che vi accade intorno; il pianeta dell’amore accresce anche la vostra creatività, che metterete a servizio della casa, mentre Mercurio vi dona intuizioni che farete bene a cogliere.