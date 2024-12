Oroscopo dal 9 al 15 dicembre 2024

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni dal 9 al 15 dicembre 2024.

Difficoltà per Toro e Aquario, bene per Ariete e Bilancia. I Cancro si sentiranno sereni solo in famiglia. Per tutti funzionano bene le relazioni segrete o appena nate. I Sagittario non devono fare spese pazze. Tutto bene per i segni di Fuoco; Sole, Mercurio e Marte sono molto positivi, attenzione allo strafare, che non è mai utile. Venere in Acquario, sostiene i segni i segni d’Aria con nuovi incontri. Per i Pesci momenti di intensa passione.

Ariete

Cari Ariete, Venere vi regala una settimana intensa e serena, farete incontri nuovi, pieni di passione. Rafforzate i legami affettivi e dedicate tempo alla famiglia. Il consiglio di un amico potrebbe arrivare al momento opportuno, per farvi riflettere sui progetti futuri.

Scegliete, come vostro mantra della settimana, di andare avanti a piccoli passi. L’energia dei tanti pianeti nel segno amico del Leone vi sostiene grandemente e non vi farà temere nulla.

Toro

Cari Toro, la settimana vi vede insoddisfatti. Dovete scegliere quale strada imboccare e la cosa per voi non è mai facile. Tutte le vostre sicurezze emotive si stanno erodendo e, mentre da una parte desiderate il cambiamento, dall’altra lo temete: agite, ne trarrete giovamento. La parte più buona di tutta la settimana è il weekend. Meglio se vi rilassate con un piccolo viaggio. Il lavoro ha la parte migliore per voi, concentratevi.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è stressante, ma grazie ai pianeti in sestile avrete solo piccole noie da affrontare. Vi sentite continuamente sotto esame, ma chiedervi sempre dove si sbaglia, non migliora nessuna performance. Abbiate cura di voi e dei vostri progetti: è scritto che supererete brillantemente la settimana. Marte parla all’universo per voi e vi favorisce, regalandovi incontri inaspettati e nuove soluzioni per migliorare la vostra situazione finanziaria.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha bisogno di un equilibrio emotivo, magari riscoprendo la gioia nelle piccole cose, la felicità che ci sanno dare la famiglia e gli amici. Venere è negativa, per cui è necessario essere prudenti e valutare le decisioni importanti.

Sarete pieni di impegni, con giornate estenuanti e faticose, non prive di soddisfazioni, ma fatte di super lavoro. Cercate di avere un po’ di tempo per voi stessi, concedetevi un buon libro o una serata con amici.

Leone

Cari Leone, settimana da protagonisti, siete determinati nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Mercurio, Marte e Sole in aspetto favorevole vi rendono fiduciosi verso il futuro. Magari fate attenzione alle spese, potreste sentirvi troppo magnanimi e felici e aprire il cordone della borsa in vista delle prossime festività. Rifuggite da spese inutili e dispendiose. Evitate di affidarvi all’intuito, potreste essere presi dal vortice dei regali e usare troppo la carta di debito.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è impegnativa, siete presissimi da questioni lavorative e domestiche. Il Sole in Sagittario, molto negativo, vi fa sentire il peso delle critiche, sia che vi aspettate, sia che immaginate, o di rimproveri.

L’importante è non prendere decisioni impulsive, valutare tutti i dettagli sul lavoro come in famiglia. I giorni complicati finiranno presto, il Sole ritornerà ad esservi amico e il mondo vi sorriderà.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana brillante sotto molti punti di vista. In amore il momento è adatto a tutte le sfide di coppia, la famiglia rimane il vostro punto fermo, con momenti di gioia e serenità. Sul lato economico avvertite un leggero senso di instabilità, dovrete organizzare le vostre entrate e non abbassare il vostro budget con spese che potete tranquillamente rimandare. Non fatevi cogliere dal desiderio di fare regali.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana ha un solo obiettivo: fare presto! Con tante le cose da fare, il vostro interesse maggiore è sul lato economico; non temete, le entrate ci sono e si stabilizzeranno, contribuendo ad un clima generale di serenità.

Siate aperti al cambiamento ed adattatevi alle novità per cogliere risultati straordinari. Il Sole in Sagittario vi spinge a riflettere su nuove opportunità lavorative. Siate concreti ed energici nel portare avanti obiettivi importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana vi vuole protagonisti e ruggenti, avete così tanti pianeti nel segno che vi sarà difficile stare fermi nella settimana e nei giorni a venire.

Acclamati, ricercati, amati da tutti state finalmente sperimentando quella gioia profonda che vi viene dallo stare bene con voi stessi e con chi vi sta intorno, e non solo.

Raccogliete ogni invito, andate a tutte le feste e incontri speciali che potete, vivete i vostri momenti di leggerezza, ve lo meritate.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi consiglia di fermarvi a riflettere su cosa volete veramente da questo scorcio di anno. Venere nel segno vi rende amabili, cosa eccezionale per voi sempre frugali e concreti.

Allora potete iniziare quel dialogo con i figli che continuate a rimandare o rafforzare legami familiari lasciati nel tempo. Accettate le possibili sorprese del cuore, a cui non siete abituati. È bello abbandonarsi. Datevi un po’ di tregua dal vostro solito modo di isolarvi e interagite con gli altri.

Acquario

Cari Acquario, settimana perfetta, con nuovi incontri. Bello il rapporto in famiglia, riuscirete a risolvere vecchi problemi e a sentirvi più sereni. Sarete capaci finalmente di sentire la gioia e la spensieratezza delle prossime festività e questo vi scalderà il cuore.

Sarete circondati da ammiratori, non allontanatevi in malo modo per difendere il vostro mondo, siate più aperti alle novità in amore. Ricordate: è la vostra originalità ad attirare gli altri.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi vuole impegnatissimi e anche più intuitivi del solito, consolidate le vostre abitudini ma dovete vivere con maggiore leggerezza, se volete entrare nello spirito natalizio.

Giove, ancora negativo per la terza decade, rende l’umore ballerino. Le emozioni potrebbero farvi perdere la calma per l’ansia e la difficoltà di concentrazione. Attenzione, allora, a non rintanarvi nel mondo dei sogni e la fuga dalla realtà, non è il momento. Reagite!