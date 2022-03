Oroscopo dal 7 al 13 marzo 2022

Insieme a rimirar le stelle e a cercare la pace

Eccoci per le previsioni della settimana che va dal 7 al 13 marzo. Il momento è dinamico, più pianeti cambiano segno e aspetti, coinvolgendo la sfera personale, sociale, globale.

La Luna, che inizia la sua fase crescente, sostiene tutti lavori di giardinaggio per i pollici verdi; è il momento del risveglio, della messa a dimora, pulitura e potatura della nostra flora.

Passiamo alla situazione internazionale, nel momento in cui scriviamo tutto è molto confuso, nebbioso, dislocato rispetto alle attese. Le nostre previsioni iniziano già da lunedì 7 marzo con molti pianeti veloci che cambiano segno, posizione ed influenze; questo varia il motivo di fondo. A mio avviso, una soluzione a breve termine del conflitto non c’è, anzi, purtroppo, si può prevedere un inasprimento delle trattative.

Aspetti importanti

Lunedì 7 il Sole è ancora in Pesci, ma si allontana da Giove, rendendo tutto più rigoroso, e chiude la settima formando una forte congiunzione con Nettuno, con grosse turbolenze internazionali e spinte centrifughe come reazione agli avvenimenti.

La Luna da lunedì 7 attraversa il primo quadrato occidentale dello Zodiaco, passando dal Toro al Cancro nel fine settimana, dove formerà ben tre trigoni con Mercurio, Giove, Nettuno.

Sempre lunedì Venere e Marte congiunti passeranno in Aquario, diventando positivi per i segni d’aria e lasciando definitivamente Plutone, che li ha costretti a scegliere per mesi tra passionalità e raziocinio, tra memoria e voglia di avventura.

La stretta congiunzione che da mesi li tiene legati, da questa settimana, inesorabilmente, si dissolve, grado dopo grado. Non è più il tempo dei giochi, ci sveglieremo e qualcuno ci dirà che dobbiamo costruire il nostro futuro, piantare i semi dei desideri dell’Acquario: libertà, uguaglianza, fratellanza.

Mercurio il prossimo venerdì 11 marzo passa nel segno dei Pesci, dove forma un trigono alla Luna nel fine settimana, l’informazione saprà rendersi utile alla causa della Pace e il linguaggio diventerà sobrio, rispettoso, con idee brillanti.

Ariete

In questa settimana quello che non funziona per voi del segno dell’Ariete è il weekend, con la Luna nel Cancro, quando tutto si fa umorale, pesante e triste, magari per un ricordo, un senso di sfiducia latente. Gli altri giorni passano lisci, anche se con voi non si può mai dire.

Sarebbe il caso di dedicare del tempo a voi stessi: attività fisica, yoga, meditazione, forme di rilassamento, ne avrete un miglioramento. Quello che posso dire è che molti Arietini hanno valori Pesci e, quindi, per tanti il periodo, di riflesso, può essere positivo.

Toro

La settimana è turbolenta per le prime due decadi; il passaggio in Acquario di Venere e Marte in quadratura al segno vi rende insofferenti, aggressivi, polemici. Non concentratevi su voi stessi, prendete le sicurezze che avete costruito nei mesi scorsi e guardate al futuro, con la voglia di fare, ma siate i primi a scommetterci, a investire su di voi. Solo ai nati nei primi giorni di maggio un evento fortuito aiuterà a non fare una sciocchezza. Tutto bene per i nati a fine segno.

Gemelli

E finalmente Venere e Marte passano nel segno amico dell’Acquario, dal 9 al 11 avremo uno stellium, ovvero un affollamento di pianeti nel vostro segno in trigono alla Lilith in Gemelli, in sestile a Urano e al Nodo Nord. Sarete fantastici, per voi ‘Tutto è possibile’. Non abbiate tentennamenti, invitate ad uscire il/la ragazzo/a che avete adocchiato, chiedete l’aumento che sognavate. Intraprendenza è la parola d’ordine. Ma c’è di più, gli aspetti possono solo migliorare nelle prossime settimane. Ad Maiora.

Cancro

Vi sentite teneri e indifesi, con tanta voglia di affetto e d’amore, ebbene, da venerdì 11 Mercurio vi dona ‘Tutte le parole che non avete detto fino ad ora’. Sappiate che anche per voi gli aspetti sono tutti un divenire, ma ne parleremo a tempo debito.

Per ora concentriamoci su questo favoloso fine settimana, che vi vede protagonisti. Organizzate un fuori porta, una cena a lume di candela, rivedete una fiamma. Quando volete siete irresistibili, la parola è: Osate!

Leone

Sapete già che questo periodo, per voi del segno del Leone, non va mai alla grande, tra mali stagionali e perdita delle difese immunitarie. Se mettete, poi, che in questa settimana ci sono più pianeti nell’Acquario, segno a voi opposto, capirete che un libro, una tisana sul divano di casa sono la migliore terapia.

Se poi il vostro carattere guerriero vuole cimentarsi alla lotta fatelo il 9 e il 10, sarete protetti dalle conseguenze. Rilassatevi: è la parola migliore che ho per voi.

Vergine

Siete amanti della natura, della compagnia degli amici animali e della vita bucolica; ecco, questa settimana è adatta, sentirete fortemente il richiamo ancestrale del battito animale. Camminate nei boschi, godetevi la libertà di passeggiare da soli e senza costrizioni, ossigenatevi all’aria del mattino. Mettete ordine nei vostri pensieri, più avanti tra qualche settimana non sarà più possibile. Ricaricatevi!

Bilancia

Aspetti molto favorevoli vi attendono. Da lunedì tutto vi va a pallino, farete scacco matto, progettate il vostro futuro con immediatezza, come una partita di scacchi, appunto. L’organizzazione capillare e precisa vi pagherà con successi di vario tipo e su vari fronti.

L’ingresso di Marte e Venere in Acquario da lunedì aiuterà la prima decade e, a seguire, giorno per giorno, tutti voi bilancini. La Luna tra il 9 e 11 vi sosterrà, formando trigoni, anche con Saturno. Non ci sono più imprevisti da temere. Organizzazione è la parola per voi.

Scorpione

Inizio settimana nervoso, con qualche possibile contrattempo; non pensateci, verrà sabato e voi scorpioncini vincerete, ma non solo quello. Venerdì 11 arriverà Mercurio in Pesci, che attiverà Giove e Nettuno, allora i pensieri più gioiosi saranno chiari, volontà e azione vi vedranno non più frenati come la settimana scorsa, ma intuitivi, premonitori, audaci ed anche pieni di desideri. Vi accorgerete di una persona al vostro fianco, che vi fila da un po’ e sarà subito amore. Scommetteteci.

Sagittario

La settimana è noiosa, piena di imprevisti, manca sempre il punto per finire il paragrafo, il cavillo che ci opprime. Su tutto aleggia uno sforzo mal indirizzato, bisogna aspettare tempi migliori direte voi. No, invece. Eccoli lì, i vostri benefattori, Venere e Marte che lunedì entrano finalmente a braccetto in Acquario e vi sorridono, vi invitano ad una gita, ad un party.

Una telefonata vi scalda il cuore, trovate la multa già pagata e il buonumore ritorna per voi che capite la filosofia e dialogate con le stelle. La parola è regalatevi l’occasione, perché nessuno lo farà questa settimana.

Capricorno

Abituati agli onori degli scorsi mesi sarà dura, ma siete forti, Linizio settimana vi vede baldanzosi, sicuri dei vecchi successi. Invece, qualcosa si avverte nell’aria e, da mercoledì 9 la musica cambia. Non è il momento di aspettare il caffè a letto, né il pranzo o altro, alzatevi tornate ai vecchi tempi, pensate al futuro, perché sarà più frugale, senza opzioni, con una sola strada da percorrere, un obiettivo per volta. Però voi siete così semplici di gusto, parsimoniosi nelle spese, fedeli nell’animo. La parola per voi è frugalità!

Acquario

Amati dalle stelle, ecco cosa siete. Un inizio settimana nervoso non vi deve scombussolare, Marte e Venere entrano in Acquario e si sommano a Saturno, donandovi forza, coraggio, raziocinio e con la Luna amica, il 9 e il 10, anche l’intuito. Il vero cambiamento inizia con mercoledì 9 e si protrae per tutta la settimana e oltre.

Cosa fare allora? Nulla. Durante questi transiti le cose vanno da sole, usate le vostre doti migliori: trasparenza, sincerità e amore per il giusto. Siate coerenti con voi stessi, questo vi chiede l’universo, il resto lo faranno i pianeti.

Pesci

Sapete che il vostro astro guida è Giove nel segno, che, insieme a Nettuno, vi regala momenti intensi, positivi, capaci di rigenerarvi e di darvi una spinta emotiva fantastica. Da mercoledì 9 arriva Mercurio, che toccherà tutti i vostri gradi, e vi renderà capaci di parlare chiaro, trovare le parole giuste per ogni situazione.

Sentirete una spinta all’uscire allo scoperto, mostrarvi agli altri e legarvi a qualcuno, volete sperimentare il quotidiano, invece che l’analisi introspettiva in solitudine. Ecco, la parola per voi è agire!

La vostra Urania