Oroscopo dal 7 al 13 luglio 2025

E uscimmo a rimirarla luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 7 a domenica 13 luglio 2025.

I segni d’acqua sono fortemente motivati e aiutati anche dalla Luna in Pesci in trigono al Sole cercheranno la propria strada; i segni d’aria vivono un momento di superiorità verso tutti, i segni di fuoco hanno grandi idee e sono determinati a portarle a buon fine. Una grande stanchezza pervade i segni di terra, che cercheranno inutilmente di riposare.

Urano entra nel segno dei Gemelli, segno d’aria e doppio, per restarci fino al 2033. Un’epoca diversa sta inesorabilmente avanzando e modificando, che ci piaccia o no, il modo con cui pensiamo, parliamo e comunichiamo; noi cambieremo nelle emozioni, nelle intenzioni.

Ariete

Cari Ariete, l’estate vi attende e voi desiderate solo le vacanze, mare, sole e tanti amici intorno a voi. La settimana per voi ha due facce, una stimolante, l’altra con malumori di sottofondo, che cercherete di ignorare. Il consiglio è quello di rimandare le scelte o le decisioni importanti a fine luglio, quando il cielo per voi sarà più sereno.

Per chi è solo il momento è molto bello: incontri, innamoramenti, magari da valutare, per non subire una fregatura. Qualcosa si muove e tanti, alla fine dell’estate, avranno da raccontare.

Toro

Cari Toro, in settimana dovete rallentare il cibo, gli eccessi, le nottate, tutto ciò che è fuori regola. Vi sentirete liberi, non più accelerati e accadrà da subito, specialmente per i nati nei primi giorni del segno.

Lunedì Urano vi saluta, lasciandovi una strana eredità, un valore personale, economico ed emotivo profondo, che nessuno potrà portarvi via. La settimana inizia con un senso di libertà; finalmente non vi sentirete accelerati nel dover fare le cose e potrete rientrare nei vostri tempi.

Gemelli

Cari Gemelli, avrete una settimana che non dimenticherete facilmente, da subito dovrete prendere decisioni improvvise, che avranno lunghe ricadute nel tempo, non correte, non agite d’impulso. Urano è sì un pianeta frenetico, ma vi darà anche gli strumenti per scegliere bene e con attenzione, fidatevi di chi sapete che vi è amico e seguitene i consigli.

Anche le cose che più conoscete e apprezzate all’improvviso vi appariranno scomode, démodé e inutili. Mettete in conto un ritorno dal passato, un amore, un segreto a lungo trattenuto.

Cancro

Cari Cancro, la settimana per voi scorre tranquilla, poco di ciò che accade vi interessa e quasi nulla vi sfiora delle tempeste che passano sul vostro capo.

Ma non siate così serafici, è la calma che precede la tempesta quello che state vivendo; allora cominciate a mettere a posto le cose che sapete non vanno, ciò che non gira. Per fare scelte giuste, mostratevi per il vostro lato ottimale e chi desiderate si innamorerà di voi perdutamente, proprio come desiderate.

Leone

Cari Leone, la settimana è brillante, siete tra i pochi segni che ricevono il passaggio di Urano in Gemelli e a voi favorevole in modo costruttivo, positivo; avvertirete da subito questa carica elettrica che vi pervade e vi rende più che determinati nel fare delle cose e nel finire altre.

Percepirete il resto del mondo che vi parla e che si aspetta da voi, da ciascuno di voi, grandi cose. Da tempo non vi sentivate così e sarete disposti a riscrivere parecchie delle vostre regole; non siete disposti ad accontentarvi, non accetterete amari compromessi, sentirete forte il lato oscuro di voi che urla e viene fuori, non per distruggere, ma per creare una nuova filosofia, la vostra.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è intensa. Urano non è proprio gentile con voi, chi non ha fatto le proprie scelte, chi ha rimandato, chi non accetta il cambiamento generazionale ed è ancora attratto dal passato ora non ha più scuse o tempo.

Urano in gemelli parla di cambiamento, di tagliare rami secchi e inutili, di rivedere entrate e uscite, di cogliere occasioni, in particolare per i nati nei primi giorni del segno. Naturalmente, non affidatevi alla vostra pigrizia o al “c’è tempo”; non agite così, fatevi artefici del vostro destino e tutto andrà bene.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è promettente, il passaggio di Urano è molto positivo per voi e per tutti i pianeti che avete nel segno. Potrete contare su un cambiamento improvviso, insperato delle cose, il raggiungimento improvviso e determinante per cause non create da voi, ma dal destino. Ecco, Urano è proprio questo, il destino che ti dà una mano, per voi è così, sappiate approfittare. Tutto ciò vale anche per relazioni, amori e amicizie, nonché per il lavoro e i colleghi.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana porta con sé una certa stanchezza, ma non pensateci, dopo sette anni Urano non è più opposto, non avete il gigante azzurro e improvviso nei suoi effetti contrario. Finalmente le cose vi andranno bene, senza il bisogno di penare, non prenderete più la decisione sbagliata per antonomasia, finalmente imbroccherete le risposte e le tesi giuste senza dover tribolare. Ecco per voi cosa rappresenta il passaggio di Urano, avrete la possibilità di essere fortunati più spesso di quanto possiate pensare o desiderare.

Sagittario

Cari Sagittario, il periodo che andate a vivere non sarà facile, tutto vi chiederà il massimo dell’impegno, dello sforzo, del cambiamento, della vostra duttilità e sappiamo bene che questa è una dote che in voi scarseggia.

Significa che per un po’ di tempo, da subito per chi è nato nei primi giorni del segno, dovrete cambiare l’approccio alla vita familiare, lavorativa, relazionale. Non chiudetevi in voi stessi, siate malleabili e accettate anche i consigli di chi vi sta vicino e vi vuole bene.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana, ma anche tutto il periodo, sono abbastanza tranquilli, molti aspetti non vi riguardano, o meglio, riguardano eventualmente piccole parti della vostra vita.

Avete dovuto affrontare settimane difficili, decisioni da prendere non sempre leggere; riposatevi, ricaricate le energie per poter affrontare l’avvenire. Sapete ciò che desiderate e il prossimo futuro vi permetterà di ottenerlo. Urano entra in Gemelli ma non vi tocca nei nei legami seri e consolidati, che, invece, funzionano alla perfezione.

Acquario

Cari Acquario, settimana favorevole in tutto. Urano nel suo passaggio in Gemelli vi guarda in maniera benigna e quello che fino ad ora non trovava una soluzione, che vi angosciava, finalmente si risolve e trova soluzione, le difficoltà si sciolgono come neve al sole.

Pensate positivo, questo è il momento giusto per agire, definire, acquistare, redigere contratti, cambiare casa. Qualcosa si sblocca e a vostro favore, e non solo per una settimana o un mese, ma per i prossimi sette anni.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è stancante, ve lo dico subito, non è negativa, solo impegnativa, anche perché dovrete fare delle scelte e vi servirà tutta la vostra energia. Sognate una vita serena con tanti amici che vi aiutano e vi coccolano.

Urano che passa in Gemelli, vi chiede un cambiamento, una trasformazione positiva, dovrete modificare il modo di gestire la famiglia, gli amori, i ricordi le relazioni, professionali e amicali. Potreste sentire il bisogno di andarvene… o finalmente restare. In amore sarebbe meglio non impegnarsi, godersi il bello e tralasciare il resto.