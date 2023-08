Oroscopo dal 7 al 13 agosto 2023

E uscimmo a rimirar le stelle cadenti

Cari tutti, ecco le previsioni della settimana dal 7 al 13 agosto 2023, che, per tutti, è divisa in due. Inizia con problemi di comunicazione, ritardi di tutti i tipi, dalle consegne alle @, inutile arrabbiarsi, passerà presto.

Nel sociale piccole o grandi rigidità mentali, toni alterati e scandali cattureranno la nostra attenzione sui canali social.

Tra il 10 e il 13 le cose migliorano e i segni di fuoco troveranno bei momenti da condividere; sempre protetti i segni di terra e un po’ defilati quelli d’aria e d’acqua, che, al momento, cercano solo conforto in famiglia.

Anche le stelle di San Lorenzo 2023 vedono grandi transiti e quest’anno lo spettacolo sarà bellissimo per tutte le prossime settimane.

Ariete

Cari Ariete, settimana piacevole, le vacanze sono da divertimento, stimoli e conquiste. Per chi lavora in città, sappiate che questo è il tempo adatto a creare opportunità di carriera.

Unico avvertimento: evitate di parlare sempre di voi e mostrate interesse per i vostri cari o per chi vi sta intorno. In questa settimana avrete la possibilità di riflettere sui cambiamenti che il passaggio di Giove ha avuto nella vostra vita e dentro di voi e cercate nuovi stimoli, potrebbe anche esserci qualche nuova considerazione che vi è sfuggita, ascoltatela.

Toro

Cari Toro, chiudete tutto è ora di andare in vacanza. Mercurio vi rende così sensibili ed intuitivi che non avete bisogno di altro per essere sereni. Questa estate vi vede liberi di amare e divertirvi, senza esagerare, quasi da non credere.

Avrete voglia di ridimensionare le responsabilità che vi siete presi e che vi tolgono la libertà e che da tempo sentite come un peso. Giornata positiva il 13, con una cena tra amici o in casa, dove potete vivere secondo le vostre esigenze. La Luna vi invita a dare ascolto ad una intuizione, un’idea che vi frulla da tempo in testa e che riguarda aspetti economici.

Gemelli

Cari Gemelli, l’amore e la stabilità di coppia sono gli argomenti della prossima settimana, infatti bisogna stare attenti ai rapporti con gli altri. Mercurio negativo potrebbe crearvi alcuni problemi di comunicazione o il ritorno di un vecchio amore.

Consiglio: puntate sulla sincerità, sulla gentilezza, ed evitate quei modi sbrigativi di cui a volte andate fieri. Anche Venere retrograda potrebbe aiutarvi a riprendere e risolvere alcune vecchie gaffe. Una festa, del tempo con persone socievoli, vi faranno vedere le cose sotto una luce diversa. Aspettatevi una settimana serena.

Cancro

Cari Cancro, settimana serena e piacevole, escluso per i nati negli ultimi giorni del segno, per loro Plutone opposto porta a galla tante incomprensioni, vecchi rancori o rimpianti. Dal 7 sentirete la pressione economica ed eviterete tutto ciò che ritenete fuori budget.

Godetevi ciò che avete e tenetelo bello stretto. Il Sole e Venere positivi nella vostra seconda casa radix dal 13 vi chiariranno quali sono le cose che desiderate raggiungere e come realizzarle. Così la settimana trascorre tra serate con amici, qualche flirt e la scelta dei sogni da concretizzare. Forza e coraggio.

Leone

Cari Leone, siete i protagonisti della settimana, vivaci, passionali, pieni di entusiasmo, di energie e di idee. Sarete molto ricercati in società, non esitate ad allontanarvi dalle relazioni che sapete essere tossiche. Tanto glamour potrebbe stressarvi e far venire a galla le vostre insicurezze.

Infatti, con Venere e il Sole sentirete il bisogno di stabilire dei limiti, proteggere la dimensione personale e privata; tutto ciò potrebbe causare confusione nei rapporti. Non è il momento di bilanci, pensate solo a divertirvi ora, a settembre è un altro discorso.

Vergine

Cari Vergine, quattro pianeti vi influenzano, non è cosa da poco, la pressione è grande, concedetevi riposo, relax e divertimento, in modo da arrivare carichi per organizzare splendide vacanze. Con Mercurio opposto a Saturno dovrete scendere a qualche compromesso per trovare soluzioni.

È un momento privato, senza grandi scoppi d’ira o plateali prese di posizione, ma che vi porta alla ricerca di sicurezza. Nettuno, invece, vi rende instabili e nebulosi. La speranza si alterna a momenti di angoscia, ma sappiate che la prossima settimana tutto inizierà a cambiare.

Bilancia

Cari Bilancia, Mercurio nella vostra dodicesima casa radix vi guiderà nella direzione che avete già scelto e vi aiuterà a individuare alcuni dei vostri nemici nascosti e qualche piccola realtà, che ancora non siete riusciti a capire.

Anche Venere vi favorirà nel far venire a galla alcune verità su alcune amicizie. Insomma, non fate ciò che non vi diverte e cercate la compagnia di persone con cui state bene. Questa settimana non sarete molti socievoli, sforzatevi, però, di non vedere sempre tutto negativo, ma guardate con speranza al futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana felice, che vi regala progetti per migliorare la vostra condizione, nuove conoscenze, amicizie e colleghi. Potreste avere un’idea, un’opportunità, uno stimolo, che può rivelarsi molto prezioso.

Vi sentirete particolarmente collaborativi, non dovete farvi influenzare dal passato, né dalle aspettative degli altri, dovreste avere più chiaro quali progetti vi appagano di più. In alcuni giorni della settimana non mancherà un po’ di tensione, non fateci caso e pensate solo alle cose positive. Qualche collega potrebbe non gradire alcune vostre prese di posizione, non badate a lui.

Sagittario

Cari Sagittario, tante iniziative e idee che diventano realtà e vi faranno notare nel vostro ambiente, confonderete le persone che vi sono intorno. Questo agosto avete tante attività in programma, ma occorre siate propositivi se volete passare dalle parole alle azioni.

Saggi e curiosi come siete avete trovato l’ultimo pezzo mancante, siete finalmente in grado di vedere le cose nel loro insieme e accogliere prospettive diverse dalla vostra senza giudizio, forse proprio grazie a queste intuizioni. Giove in aspetto sfavorevole vi fa spendere più di quanto guadagnate; state attenti.

Capricorno

Cari Capricorno, Urano, Giove Mercurio e Marte sono dalla vostra parte, siete super fortunati, sia in amore che nel lavoro. Siete al centro dell’attenzione, riuscirete a trovare un accordo, ma anche divertimento. Per non sentirvi troppo stressati, cercate un compromesso. Venere retrograda e il Sole vi regalano supporto e fortuna. I cuori solitari del segno avranno tante opportunità di incontri e avventure romantiche. Godetevi le vacanze, ma ricordate che poi si rientra.

Acquario

Cari Acquario, andrete d’accordo con tutti, avete bisogno di alleati, di persone con cui confrontarvi, adoperatevi ad essere in sintonia con il partner o con amici con cui condividere discussioni e belle serate. Mercurio è opposto a Saturno, ed è tanto per voi. Nella scelta della verità quella che paga è l’onestà. Sul lavoro siate concreti, niente superficialità. Non lasciatevi trasportare troppo in fretta, perché è improbabile, non fidatevi dell’attrazione, che non dura mai.

Pesci

Cari Pesci, un vento di gioia soffierà nella vostra vita, vi sentite particolarmente impulsivi, ma dovete riflettere prima di agire e non farvi prendere dall’emotività. La congiunzione tra Venere e il Sole il giorno 13 vi regala il tempo del riposo. Pianificate le vostre vacanze, con tanto relax, che meritate. Tutto bene in amore, qualche miglioramento lavorativo o buone collaborazioni con altri. L’amore rimane il bene più grande a cui ispirarvi nella vita.