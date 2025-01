Oroscopo dal 6 al 12 ottobre 2025

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2025.

Diversi pianeti cambiano segno: Mercurio entra in Capricorno, Venere è nei Pesci e Marte ritorna in Cancro, vivremo tutti giornate indaffarate e non solo per il rientro dalle festività, ma per gli stimoli planetari.

Profonde energie ed aspetti dinamici per tutti i segni influenzeranno le nostre fatti e parole. Alcuni segni saranno chiamati a scegliere e a consolidare i successi raggiunti, mentre altri dovranno riorganizzarsi; vediamo chi e come.

Ariete

Cari Ariete, le presenze planetarie in Capricorno normalmente in questo periodo vi rallentano, c’è bisogno di grinta, sia sul lavoro che in famiglia. Concentratevi su obiettivi scelti con cura, senza improvvisare, o sul desiderio di cambiamenti.

Attenzione allora a non fare scelte impulsive. Vanno meglio le entrate, che finalmente vi raggiungono, nonostante le forti spese a cui siete stati soggetti. Una cosa che mi sento di consigliarvi è di reprimere la tendenza ad essere generosi per partito preso. Oculatezza è la parola d’ordine.

Toro

Cari Toro, la settimana potrebbe risentire di una routine da subire come una forzatura. Il Sole è in un segno favorevole, il Capricorno vi dona energia e capacità di ripresa. Riceverete aiuto in chi vi è vicino. Non allarmatevi per la mole di lavoro che potreste trovare al rientro dalle festività, anche Mercurio vi viene in soccorso e, in genere, simboleggia anche un provvidenziale sostegno da parte di amici e colleghi. La calma è certamente la migliore delle risposte alle sollecitazioni della settimana.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana ricca, sia in amore, che sul versante familiare, periodo veramente favorevole per chi di voi è impegnato in esami o concorsi, oppure in colloqui di lavoro.

Elaborate strategie opportune per realizzare ciò che vi sta veramente a cuore, sarete tentati di agire d’impulso in molte occasioni e potreste ottenere risultati ottimali. Dimostratevi pazienti ed evitate di forzare la mano a chi si dimostra titubante alle vostre idee, gestite gli approcci con pazienza e il tempo sarà dalla vostra parte.

Cancro

Cari Cancro, la settimana non è facile, né dal punto di vista fisico né mentale, potreste avere il desiderio di isolarvi completamente.

Con tanti pianeti in Capricorno per voi questo è il periodo delle influenze perniciose, dei raffreddori o di piccoli accidenti, nulla di negativo, ma molto fastidioso, piccoli ostacoli, che a persone sensibili come voi creano piccoli conflitti.

Pensare al vostro benessere sia fisico che mentale è un imperativo per superare al meglio il momento e non farsi sopraffare.

Leone

Cari Leone, settimana densa, con tante opportunità da non perdere, sentirete forte la voglia di emergere. Marte, nella vostra IV casa radicale parla di impegni familiari, di acquisti immobiliari, di scelte da fare.

Sarà anche il momento per risolvere vecchi malintesi economici. Fate poche spese, tutte oculate, evitate ciò che chiaramente vi stressa e non vi fa vivere il rientro con serenità. Venere, che non via più nemica, potrebbe risolvere qualche problema di spostamenti o qualche noia quotidiana, che ultimamente vi ha dato pensiero.

Vergine

Cari Vergine, la presenza di tanti pianeti in aspetto favorevole denota una settimana carica di aspettative positive, sia nelle relazioni interpersonali, che sul lavoro. Riuscirete a risolvere anche vecchie tensioni con colleghi.

Molti di voi dovranno prendere decisioni importanti. Potreste sentirvi logorati da incertezze e voglia di cambiamenti. Altri dovranno fare pace con se stessi e accettare che la perfezione non è di questo mondo. Imparare ad amarsi per ciò che si è: questo è il segreto.

Bilancia

Cari Bilancia, settimana equilibrata e serena, anche i pianeti in Capricorno possono poco contro il favorevole Plutone, che mescola le vostre emozioni e fa uscire fuori tutte le vostre doti nascoste: intuito, savoir-faire, diplomazia.

Il problema potrebbe scaturire per la troppa attenzione che state catalizzando intorno a voi, da chi vi chiede consiglio o soluzioni. Importante il suggerimento di un amico, vi tornerà molto utile per non abbassare la guardia e non farvi trasportare dagli eventi.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana sa di straordinario, entusiasmo e leggerezza. È il momento di rimboccarvi le maniche e prendervi ciò che meritate.

Vi sentite concentrati, determinati, avrete ottime opportunità familiari e professionali. I successi arriveranno, grazie all’impegno ed intuito che mettete nelle cose.

Siete pronti a vivere emozioni intense e profonde, tanto che vorrete consolidare i legami che sono usciti vittoriosi dai mesi passati. Anche i progetti a cui vi siete dedicati si realizzeranno positivamente.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana statica, in cui dovrete cercare di non accumulare ritardi e liberarvi di quanti più ostacoli possibili. Meglio per le coppie consolidate che, dopo le ultime incomprensioni, troveranno la strada per un dialogo positivo e riusciranno a risolvere le eventuali difficoltà.

Credete nelle vostre ambizioni, senza estremizzare il vostro desiderio di indipendenza ed avventura. Per una pace positiva sul lavoro riflettete prima di agire e cercate il dialogo, invece di partire in quarta. Magari rilassatevi in una SPA.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana da urlo, con tanti pianti nel segno. Obiettivi, interessi, progetti, tutto è possibile, basta che lo pensiate e si realizzerà; certo, magari dovrete lavorarci un po’, ma nulla di eccessivo.

In amore potrete vivere emozioni profonde e magari finalmente potrete prendere decisioni importanti, come matrimonio, convivenze o un figlio. Rigidi sui compromessi, in questa settimana riuscirete ad essere più diplomatici e a fare scelte di resilienza, in famiglia o con gli amici.

Acquario

Cari Acquario, vivrete la settimana come una routine fastidiosa, che vi riporta a tempi andati e che credevate superati, dovrete lottare su molti aspetti, che pensavate risolti.

Avrete la concreta possibilità di litigare con colleghi e soci, cosa che vi potrebbe creare frustrazione ed aggressività. La migliore delle scelte sarebbe lasciar andare ciò che non vi serve più, non cercate allora di stare dietro a tutto e a tutti, pensate a voi e a ciò che non vi crea stress.

Anche in amore potreste vivere qualche conflitto, dovuto ad incomprensione e piccole noie, allora adottate un atteggiamento positivo e più comprensivo.

Pesci

Cari Pesci, una settimana di puro amore per voi, con una Venere nel segno, che vi rende magnetici desiderabili e passionali. La difficoltà maggiore la potreste trovare forse nella gelosia che potreste scatenare intorno a voi, in amore, sul lavoro, in famiglia.

A volte avere tanti doni non è cosa facile, da gestire e la vostra emotività potrebbe rimetterci le penne. Mi raccomando, non accontentatevi di fugaci successi e di effimeri consensi, canalizzate le occasioni su risultati concreti.