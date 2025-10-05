Oroscopo dal 6 al 12 ottobre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana, da lunedì 6 domenica 12 ottobre 2025.

Mercurio passa in Scorpione e premia tutti i segni che useranno la loro intelligenza per migliorare la propria vita. Giove e Saturno, in posizione positiva tra loro, fanno sperare in volontà pacifiche per il mondo e la società.

Ci sono giorni pieni di notizie interessanti per i segni d’acqua; i segni d’aria si muovono sicuri nel realizzare i loro progetti; grandi novità e ritmi serrati per i segni di fuoco; evoluzione e trasformazione radicale per i segni di terra.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi offre finalmente la possibilità di riscattarvi, riuscirete a dimostrare le vostre capacità grazie alle idee innovative che da tempo elaborate dentro di voi. Bisogna che affrontiate ogni giorno come una singola battaglia, a mente lucida e con coraggio.

Se non lo sapeste già fare, imparate anche a scaricare le tensioni e a rimodulare la vostra volontà. Troverete anche l’aiuto di amici fidati che sapranno affiancarvi in questa avvincente settimana.

Toro

Cari Toro, nella settimana patirete la noia e il logorio della vita quotidiana, non fatevi prendere dal nervosismo per le situazioni che continuamente vi costringeranno a rivedere piani, obiettivi e finanche i vostri comportamenti.

Mettete da parte l’agitazione e fatevi guidare dal cuore; del resto anche quello a voi conduce alla ricerca dei beni materiali da conquistare, per cui, non fatevi distogliere dai vostri interessi, non ascoltate falsi profeti e tutto andrà bene. Il fine settimana vi donerà momenti di grande pace familiare.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è come bere un bicchiere d’acqua tutto insieme, vi sarà chiesto di mostrare molte delle vostre capacità di dialogo e di persuasione, dovrete affrontare molte ribellioni, sia sul lavoro che in famiglia.

Fate un riepilogo di tutte le risorse su cui potrete effettivamente contare e usatele tutte per crearvi collaborazioni, intese e legami. Il vostro sorriso è la chiave vostro successo, niente bronci o smorfie, semmai, fate buon viso a cattivo gioco.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha tanti cambiamenti positivi, potrete affrontare tutto con sorriso e ottimismo. Una maggiore energia fluisce dal pianeta Mercurio, che si unisce a Giove e a Saturno positivi per donarvi tutte le occasioni che state cercando.

Ripieni di coraggio ma con la vostra proverbiale sensibilità, vivrete momenti di gioia con il partener. Grazie al vostro intuito riuscirete a districarvi tra vari pericoli che pur in momento bello come questo ci sono sempre celati.

Leone

Cari Leone, la settimana è piena di occasioni da sfruttare, sia in società che in amore. Sentirete il bisogno primario di vivere con grande energia, affrontando incontri molto positivi e stimolanti. La difficoltà, forse, risiede nel fatto che tutto questo non diventerà ancora monetizzabile. Un riscontro economico è dietro l’angolo e non si fa vedere, per quello bisogna aspettare un altro poco.

Vergine

Cari Vergine, settimana a dir poco positiva, gli ambiti centrali della vostra esistenza, come amore e lavoro, sono salvaguardati. La settimana vi vuole fuori ormai dalle vecchie dinamiche, chiudete con i vecchi capitoli e siate pronti al nuovo.

Intraprendete le nuove strade che il destino vi mette davanti, sono vie di crescita, dove scoprire parti di voi che non immaginavate, desideri nascosti, volontà nuove e ambiziose. Optate per le scelte coraggiose e non voltatevi indietro.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana dovrete prendere più di una decisione, troverete nuove verità che vi sono state celate e che ora finalmente emergono. Appellatevi alla vostra proverbiale integrità, mantenete la mente lucida e il cuore puro.

Mettete da parte le emozioni e scegliete la sincerità verso voi stessi, solo così otterrete il massimo da questo periodo. Affidatevi ad alcuni incontri che vi faranno riflettere o sull’amore o sulle scelte lavorative o di salute.

Scorpione

Cari Scorpioni, settimana ideale per prendervi cura di voi stessi, iniziare con piccoli e grandi cambiamenti che vi aiuteranno a motivarvi e a gioire di tante cose, prima tra tutti di voi della vostra maturità e intraprendenza.

Molto favoriti gli incontri, infatti non è il momento adatto per chiudervi in casa, scegliete l’imprevisto e il cambiamento. Coraggiosamente costruite con sincerità rapporti duraturi e autentici, esperienze forti che vi scuoteranno dal torpore.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana va vissuta in compagnia di amici, parenti, conoscenti, collaboratori. Agite con e per gli altri, attorniatevi di voci e riflessioni, è proprio quello di cui avete bisogno per superare una leggera ansia che vi tormenta da tempo.

Centuplicate le vostre conoscenze e vivrete una settimana di armonia e gioia, sforzatevi di ricostruire qualche amicizia che nel tempo si era incrinata e rafforzate l’amore con quei piccoli gesti tanto importanti tra chi si ama.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è pesante, nulla va come dovrebbe e Giove e Saturno sembrano allontanare tutto ciò che desiderate. Il momento è pesante, ostile, ma nasconde un fine, quello di farvi maturare e capire cosa sia veramente necessario nella vita, che dovete pensare agli affetti più che ai beni materiali.

Il problema principale nella settimana è difendere il vostro equilibrio, non trovate più i punti cardinali e, a volte, vi sembra di girare a vuoto. Non è così, state costruendo un altro voi, più maturo, affettuoso e attento agli altri.

Acquario

Cari Acquario, settimana da vivere all’insegna dell’irreale, state sognando e purtroppo non ve ne rendete nemmeno conto. La presenza di Mercurio in un segno ostile vi farà ridestare bruscamente e questo sarà un bene. Risvegliatevi e affidatevi alla vostra creatività e non abbiate paura di affrontare problemi che vi bloccano.

Sul lavoro vi verranno riconosciuti gli sforzi fatti; puntate in alto, credendo nelle vostre abilità, non demordete, non sognate, agite.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana tutto va bene, il lavoro, lo studio, la vita privata, tanti gli obiettivi che riuscirete a risolvere e le nuove soluzioni che scoverete. Anche se vi troverete a dover rinunciare a qualcosa, fatelo. Anche l’amore, se lo cercate, arriverà, profondo e autentico. Non fate riaffiorare possibili malumori, se qualcosa non si concretizza subito. Una persona cara vi aiuterà nel momento del bisogno.