Oroscopo dal 6 al 12 novembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della settimana che va dal 6 al 12 novembre 2023.

L’Ariete è onesto con la famiglia, lo Scorpione ha bisogno di nuovi orizzonti, il Sagittario di tempo libero con le persone amate. I Gemelli necessitano di consigli, la Vergine è senza preoccupazioni, gli Acquario devono fare attenzione ai sentimenti. Il Cancro farà chiarezza nei sentimenti, il Leone deve lasciar andare alcune azioni di principio, i Pesci hanno nuove emozioni nel cuore.

Per quanto riguarda i pianeti, mercoledì 8 novembre, Venere entra nella Bilancia, tutto deve essere elegante, alla moda e decisamente glamour. Venerdì 10 è Mercurio a fare il suo ingresso in Sagittario, possibili piccole soluzioni di pace dai mondi orientali.

Ariete

Cari Ariete, dovete essere onesti con voi stessi, valutate possibili compromessi, perché discutere con le persone aiuta sempre. Considerate carriera, professione, colleghi, clienti, nuove occasioni di successo e di rendita, grazie a Mercurio in Sagittario, segno a voi favorevole.

Siate accomodanti con chi vi sta vicino e non fategli mancare il vostro sostegno, siete emotivi e ciò può essere un difetto. In amore, nessun volo pindarico, non spaventate chi conoscete da poco e non illudete chi già dubita di voi, subireste delle delusioni.

Toro

Cari Toro, la pazienza, ecco cosa dovete controllare in questi giorni, se ogni piccola cosa la vedete sul personale, sarete sempre in lotta per lo spazio vitale.

La settimana potrebbe avere qualche perdita di tempo, imponetevi di conservare le vostre energie, evitando distrazioni. Grazie alla vostra calma rendete serena la settimana, annullerete ogni evento negativo, affrontate le giornate con decisione. Mercurio negativo da venerdì potrebbe portare qualche notizia poco simpatica, soprassedete, è tutto molto veloce.

Gemelli

Cari Gemelli, siete alle prese con carte, documenti e scartoffie, arretrati e cose trascurate; trovate il modo migliore per risolvere quanto è in sospeso. La settimana non è troppo esaltante, bisogna riconoscerlo, anche se qualcosa di buono c’è sempre, per cui puntate a quello e, soprattutto, nel lavoro.

In amore tenetevi forte alle vostre sicurezze, anche se è difficile, se alcune cose non andranno. Provate a comprendere i punti di vista degli altri, vi renderà la vita più facile.

Cancro

Cari Cancro, Grazie all’ingresso di Mercurio nello Scorpione, segno a voi amico, la settimana saprà risolvere vecchi conflitti e ferite. Andate avanti, rafforzate i legami, è la cosa giusta.

Approfittate del periodo, anche perché avrete la possibilità di chiarire alcune situazioni che non poco positive, sfruttate il momento. Vincerete, avrete più di quanto darete e non avrete recriminazioni. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre forze, lo scontro con una donna sarà estenuante per i nati nei primi giorni del segno, ma necessario. Se serve siate intraprendenti.

Leone

Cari Leone, dovete aspettare la metà della settimana per sentirvi in pace con voi stessi e per contare su buone opportunità. Anche se vi sentite programmati per la lotta ad oltranza non fatelo, è il momento della pace con un Mercurio così favorevole: mantenete la calma e agite in modo rilassato.

Tanti gli impegni da portare a termine, vi sentirete sotto pressione, dovete essere pazienti sul lavoro, anche se sapete che stanno facendo le cose sbagliate, potrete comunque contare sull’energia necessaria per affrontare un confronto articolato. Fate ciò che ritenete giusto.

Vergine

Cari Vergine, la settimana vi vede gioiosi, con una gran voglia di divertirvi, sarete capaci di incoraggiare gli altri a partecipare ai vostri divertimenti, incontri di cultura e relax. Anche il vostro cuore è davvero è felice, ne gioveranno famiglia e finanze.

Sul lavoro volete cambiare delle cose, lavorando duramente siete ormai vicini alla meta, divertirvi, riflettete, però, sul comportamento di qualche amico, che vi ha colpito per ambiguità, potrebbe riservarvi delle sorprese.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere entra nel vostro segno, donandovi opportunità, voglia di eleganza e bellezza. Chi ha le mani bucate sia prudente e stia attento alle spese pazze. Con una Venere così anche le relazioni funzionano meglio, se non siete già in coppia, preparatevi a riscoprire l’amore di lunga data, anche se è di rigore fidarsi solo delle proprie forze. Mercurio, che entra in Sagittario, vi è favorevole, donandovi pensieri preziosi, intuizioni straordinarie a cui dare ascolto.

Scorpione

Cari Scorpione, in questa settimana, cosa da non credere, il vostro umore è gioioso e l’atteggiamento sicuro. Siete e volete essere al centro dell’attenzione, avete tutto ciò che serve per festeggiare il compleanno.

Ignorate le piccole noie, ci sono ancora così tante cose di cui essere contenti. Cercate solamente di non rendere questo periodo troppo cupo. Dovete osare di più nel lavoro, non fatevi prendere dalla pigrizia, portate a termine un piccolo programma che vi farete ogni giorno, alla fine sarete contenti di voi, il che, per perfezionisti quali siete, è tutto dire.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana da felici e contenti, non avete che aspetti positivi e anche la vostra salute e il vostro umore ne risentiranno positivamente. Relazionatevi con gli altri, perché saprete rendervi particolarmente simpatici.

Uscite con la famiglia, gli amici e fate progetti. Cercate di ritrovare la concentrazione su quello che volete e regalatevi del tempo per trascorrerlo con le persone che amate. Anche se vi doveste sentire un po’ persi a causa ritmo frenetico della settimana, non ci pensate, guardate avanti.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana tranquilla, senza grandi scossoni, fate lavoro duro e di squadra e tutto andrà bene. Dedicate tempo anche alla vostra persona, sarete accolti ovunque e ascoltati per le parole sagge che sapete esprimere, dovrete anche ricucire un vecchio rapporto, così da non avere un altro nemico.

Alcune delusioni che ancora pesano nel vostro cuore in questa settimana vanno accantonate; è tempo di andare avanti e di affrontare il futuro con maggiore ottimismo e propensione alla vita.

Acquario

Cari Acquario, vi sentite fortemente disillusi, da amici e familiari, è possibile anche qualche litigio con loro, perché siete sotto pressione. Ci vuole calma e pazienza, siate determinati ad usare tutto il vostro fascino per distendere l’ambiente che vi circonda.

Non è sempre necessario andare d’accordo con tutti, ma la settimanale vi chiede compromesso e savoir-faire. Andate avanti senza remore e senza guardarvi indietro e vedrete che sarete ricompensati.

Pesci

Cari Pesci, Mercurio amico finalmente dello Scorpione vi rende attenti, lucidi, intuitivi, carismatici. È il momento giusto per ravvivare i legami a cui tenete veramente. Mettetevi all’opera su nuovi progetti e fate più di quanto gli altri si aspettano, potrete scoprire nuovi orizzonti nel campo del lavoro, per il periodo fortunato che vivrete.

Anche le emozioni vi porteranno un turbinio di sensazioni e, per tale ragione, sarebbe opportuno approfittarne per fare colpo su quel qualcuno a cui tenete tanto.