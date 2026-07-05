Oroscopo dal 6 al 12 luglio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio non ha molte novità.

I pianeti legati tra loro in un trigono di fuoco, sempre alti di un’ottava, indicano un clima esagitato; il consiglio è quello di stare più calmi possibile, senza raccogliere sollecitazioni o contrasti.

I segni d’acqua subiscono stimoli emotivi e travolgenti; per loro molte amicizie diventeranno amori profondi.

I segni di terra potranno realizzare un progetto piacevole, come un viaggio o un’acquisizione a lungo attesa.

Tutto di livello superiore per i segni di fuoco, che non devono assolutamente strafare e non esagerare in questa prima settimana, perché con Giove nel segno, sollecitato da tanti trigoni, rischiano un crash da folgorazione.

I segni d’aria iniziano un periodo di maturazione, di riflessione profonda e vanno incontro a molti i successi sentimentali.

Ariete

Cari Ariete, nella settimana è possibile un acquisto importante, o riceverete una proposta economica vantaggiosa e riuscirete a fare la mossa giusta al momento giusto. Contate su una grande armonia sia in famiglia che nella coppia.

Giove e la Luna in un segno amico vi ricaricano, nuove conoscenze e legami sociali proficui vi aspettano e, come coniugarli, è solo merito vostro.

Per chi desidera migliorare sul lavoro anche lì le influenze favorevoli si fanno sentire e la scelta migliore da adottare è un approccio sereno e produttivo.

Sul lato economico la situazione è personale, anche con influssi positivi; bisogna considerare più di un aspetto, ma chi percepisce o ha buoni investimenti lo faccia, resterà stabile.

Per voi è favorito anche il gioco, che sia tentare la fortuna al lotto o un gratta e vinci; è il momento di giocare con parsimonia.

Le amicizia si dimostreranno un’occasione migliore per farvi sorridere di cuore.

Toro

Cari Toro, nella settimana colpisce la presenza di una vita sociale piena e soddisfacente, sarete sempre in compagnia. Con l’agenda piena di inviti, tra feste, anniversari, vecchi amici con cui avete sempre avuto un interesse speciale, sarete travolti in un vortice di risate, memorie e conoscenze vecchie e nuove.

Grazie a questi incontri passerete giornate piene di leggerezza e aspettativa per il prossimo futuro.

L’entrata di Chirone nel segno vi pone di fronte a una continua revisione delle vostre ferite interiori e, in particolare per chi ha anche altri pianeti nel segno, questo aspetto vi libererà di paure, rancori, sensi di colpa che dall’infanzia non vi permettono di andare avanti; è un aspetto catartico e nessuno potrà esimersi.

I single guarderanno gli altri con occhi vogliosi di costruire rapporti maturi costruiranno legami autentici. Con amici e soci siate invece prudenti nel promettere o dare, fate selezione ed evitate quelli che dimostrano un interesse egoistico.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è movimentata in ogni senso, non riuscirete a riposare e vi sentirete sempre in attesa di qualcosa che arriva, che porta mutamenti, cambiamenti e inversione di tendenza. Non avete tutti i torti, il momento, anzi, le giornate sono così.

Un guasto tecnico vi farà comprare qualcosa di nuovo, ma che desideravate da tempo, elettrodomestico o auto che sia. Con la persona del cuore sono possibili tanti momenti elettrizzanti, ma anche tanti momenti no, con litigate assurde. Evitate comunque di esagerare o di dare di matto, potreste pagarla cara, anche solo per gioco; dite solo cose che pensate veramente.

Il lavora migliora; con Urano nel segno bolle tanto in pentola, non abituatevi a stare fermi. Arriverà anche qualche bel riconoscimento e apprezzamento dai colleghi per l’impegno e la precisione dimostrati nel risolvere questioni.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha una notizia inaspettata di famiglia, potrebbe essere un parente che giunge a farvi visita, un’eredità che dovrete spartire, un lascito, un rimborso che arriva dopo tanto tempo.

La settima parla anche di sentimenti familiari ristabiliti, legami affettivi che si rinsaldano e tante risate e confidenze. I single che hanno attraversato una fase grigia e solitaria siano sereni e si preparino a una settimana piena di romanticismo, dove i sentimenti sono passionali e la solitudine è ormai un lontano ricordo.

Evitate, tuttavia, di idealizzare la vostra persona del cuore, solo così imparerete che un leggero distacco dal bene comporta una sorta di sopravvivenza reale e di cui tutti noi abbiamo bisogno. Restate con i piedi ben piantati a terra per non incorrere in cocenti delusioni. Il momento è molto bello per le amicizie; dimostrerete e vi dimostreranno affetto e compartecipazione.

Leone

Cari Leone, nella settimana c’è la svolta tanto attesa, un’intesa complice, il piacere di confidarsi con amici sinceri, pianificare passi importanti: potete avere tutto questo e anche di più.

L’oggi si tinge di tanti colori, senza noia, ma con un continuo sostegno da parte di tutti, anche di chi vi girava la faccia. Brillerete e illuminerete la scena intorno a a voi, senza aspettative, senza forzatura, ma con tanto coraggio.

Le coppie iniziano grandi e importanti progetti di vita, matrimonio, un figlio, una casa da acquistare, una nuova attività. I single avranno tante opportunità e saranno protagonisti di queste giornate con un fascino magnetico che li farà stringere nuove e promettenti incontri sentimentali. Il lavoro ha tanti aspetti positivi, non ultimo quello di individuare una persona gelosa e infida che vi permetterà di liberarvi da un grande peso.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana, grazie a Chirone positivo, i nati nella prima decade ritroveranno un oggetto caro e che pensavano fosse andato perso o sapranno di cose del passato che permetteranno di agire per il proprio interesse.

Queste giornate sono caratterizzata da sentimenti e passioni, cose in cui, in genere, non indugiate. Tuttavia, siete comunque capaci di farvi coinvolgere, soprattutto quando i sentimenti sono forti e intensi. I single cercheranno una sfumatura poetica in ogni incontro, le coppie solide rafforzeranno il loro legame con obiettivi condivisi.

Attenzione al vostro senso critico, che sarà al massimo livello e di cui non avrete padronanza; non rischiate di perdere punti per la voglia di sottolineare ogni capello storto, fate finta di non vedere ogni tanto. Altro consiglio: non isolatevi per la paura di esprimere i vostri sentimenti con la persona giusta.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana ha molte questioni da risolvere, sarete fortemente impegnati a districare, coinvolgere, proporvi e dissipare controversie.

I single devono accettare ogni proposta per socializzare, senza rimandare cene o inviti; le amicizie per voi brillano e saranno capaci di aiutarvi e darvi anche qualche prezioso consiglio.

In amore godrete di stabilità, darete o riceverete protezione e questo vi farà sentire bene. Gli aspetti di Giove ostile sono finiti e anche il vostro ottimismo ritorna finalmente a farsi sentire.

Non preoccupatevi, non dovrete guardarvi le spalle o avvertire quel senso di inquietudine che avete percepito per mesi, gli astri sono attenti alle vostre necessità e vi sostengono.

Magari attenzione a non sperperare denaro, le entrate vi hanno reso gioiosi e potreste fare acquisti azzardati, mantenetevi e ricordate i mesi passati. Sul lavoro rispettate le regole e gli orari; anche se avete il favore di molti c’è sempre qualcuno che maschera la propria gelosia.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è serena, non ci sono grosse difficoltà e, anzi, potrete riposare, scambiare inviti, stare con gli amici, divertirvi. I single, al momento, non hanno grosse intenzioni di accasarsi e pensano alle vacanze come ad una fase di sperimentazione. Le coppie solide seguono il loro programma, intenzioni e la progettualità, viene prima della passione.

Periodo calmo che, tuttavia, non deve ingannarvi, Chirone e la Luna sono lì a lavorare in segreto, vogliono guarire e far affiorare alcuni dei lati più oscuri del vostro inconscio, se lottare o seguire la corrente è solo una decisione personale.

In famiglia c’è una gioia inattesa, che rallegra la settimana, un traguardo da condividere. Anche Nettuno vi fa sognare a occhi aperti. Attenzione a non idealizzare troppo alcune persone che agiscono per il vostro bene solo perchè fa bene anche a loro.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è soddisfacente e senza lo stress di quella precedente. Per i nati nella prima decade è possibile una magnifica notizia, denaro, opportunità, acquisti e altro ancora che vi regalerà momenti felici.

Il buon andamento finanziario vi farà avere anche una buona vita di coppia, potrete realizzare qualche bella spesa comune e progetti per il futuro. Il momento per tutti è leggero e vi consente di godere appieno dei sacrifici fatti lo scorso anno.

Godrete di giorni stabili e sereni in coppia, in famiglia, con gli amici. Il lavoro non ha difficoltà, né piccoli, né grandi, solo che sarà ripetitivo e poco coinvolgente; infatti svolgere compiti ripetitivi, che richiederanno molta concentrazione per evitare banali sviste esecutive nei registri o nei calcoli quotidiani. Il fine settimana è bello, tutto da vivere.

Capricorno

Cari Capricorno, l’inizio settimana è dispotico e conflittuale, bisogna aspettare a qualche giorno perchè si aggiusti. È possibile un messaggio inaspettato da un vecchio amico poi perso di vista, che vi regalerà molti attimi felici.

I sentimenti a lungo chiusi nel cuore iniziano a sbocciare e la Luna aiuterà molti di voi a riappacificarsi con il mondo esterno. L’amore va bene, farete progetti per il futuro. Forti delle esperienze passate, le coppie vivranno momenti di intensa complicità emotiva. I single possono contare su un grande consenso, sguardi ammirati e simpatie.

Sul lavoro approfondite ogni questione sospesa, anche quelle secondarie, avrete l’opportunità di farlo senza intoppi di rilievo, con la stima di colleghi e soci. Il fine settimana vi vede gioiosi con la persona amata e gli amici a festeggiare l’estate.

Acquario

Cari Acquario, durante questa settimana i single sono sottoposti a una grande attenzione e gli obiettivi, in genere, sono sotto una buona stella, con interessanti sviluppi futuri per la carriera e la realizzazione.

Bello l’amore per le coppie consolidate, che stanno davvero bene. Il lato finanziario, invece, risente della dissonanza di Giove per i nati nella prima decade; spese impreviste, tasse da pagare e qualche elettrodomestico da rimpiazzare, non fatene un dramma le cose ogni tanto vanno cambiate.

Attenzione alla salute, riprogrammate i controlli e non esagerate con cibo spazzatura. Sul lavoro vi verrà proposta una collaborazione non gradita, che vi fa storcere il naso; fate quello che potete, se non ci riuscite trovate una scusa, stavolta è meglio essere diplomatici.

Pesci

Cari Pesci, settimana straordinaria, che illumina le vostre giornate e che trascorrete tra le cose che amate e che vi piace fare. Trascorrerete tempo prezioso con la persona amata, un sentimento forte si consolida e vi farà decidere per impegni ancora più profondi; fatelo, il momento è giusto.

La serenità che provate vi farà bene in molti aspetti della vostra vita, portandovi felicità e benessere; siate parsimoniosi e centellinate questa rinnovata gioia. I single potranno avere momenti felici e importanti; amori nati da poco crescono e si rinsaldano, dando il meglio di sé.

Sul lavoro, grazie a Saturno e Plutone, gestirete investimenti importanti che non possono aspettare, anche se sono necessari. La settimana riflette una grande chiarezza interiore, nel cuore, con gli amici, tutto ciò che è necessario per riordinare le idee.