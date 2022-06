Oroscopo dal 6 al 12 giugno 2022

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana dal 6 al 12 giugno è sotto il segno dei Gemelli e anche le posizioni astrali di molti Pianeti hanno forti valori di terra.

Luna, Mercurio, Venere, Plutone e Nodo Nord sono in Toro e ripropongono uno schema di risparmio sia energetico, sia sulle risorse, oltre che delle parole, compensato da un’acutezza di pensieri, una voglia di fare puntigliosa, che non lascia nulla al caso.

Questa settimana, grazie agli aspetti della Luna e di Mercurio, molti di noi avranno l’opportunità di conoscere segreti, fatti e azioni nascoste; non per tutti sarà piacevole, ma il Karma ci invita a squarciare il velo di Maja almeno una volta nella vita.

Aspetti importanti

Il Sole in Gemelli sostiene i nati della seconda decade, una buona posizione del Sole della Luna con Saturno rende tutti i segni d’aria fortunati in ambito professionale e sociale dal 10 al 12 giugno.

Il 6 la Luna in Vergine sostiene tutti i pianeti in Toro, la finanza sarà al centro dell’interesse mondiale, verremo a sapere di qualche accordo segreto tra grandi Istituti Bancari.

Il 7 e 8 giugno avremo momenti di grande distensione, la comunicazione sarà più facile e serena e la realistica volontà di trovar soluzioni, solo se tutto viene fatto nella giornata.

Il 9 e il 10 sono giornate nervose, l’opposizione Giove – Luna non faciliterà i rapporti, potremmo avere visioni drammatiche dalla linea di guerra o dal mondo.

Il giorno 11 una protesta sarà al centro dell’opinione pubblica, chiederà risposte che sono ormai improrogabili.

Il 12 La Luna passa nel segno del Sagittario, in trigono a Giove e a Marte, per l’Italia dovrebbe verificarsi un evento determinante per la politica.

Ariete

Il mese di giugno è cominciato con una bella ripresa, che si dipanerà in positivo per tutta la settimana. La congiunzione di Marte e di Giove vi garantirà, amici dell’Ariete, una grande energia e porterà fortuna ad ogni vostra impresa.

Da mercoledì in poi le cose saranno particolarmente fortunate sotto il profilo professionale, anche grazie al favore della Luna in Sagittario che vi regalerà momenti fantastici.

Toro

Questa settimana di giugno è cominciata all’insegna dei sentimenti, il pianeta Venere, da poco entrato in congiunzione, resterà nel vostro segno per tutta la settimana, pronto a regalarvi amore e passione.

Anche Mercurio sarà in congiunzione, ci saranno momenti particolarmente fortunati sotto il profilo professionale. Finalmente potete ricominciare a sognare in grande: incontrerete e le persone giuste per realizzare i vostri obiettivi.

Gemelli

Questa settimana di giugno è cominciata in maniera decisamente fortunata per il vostro segno, soprattutto nella sua seconda metà. A partire dal giorno 10, la Luna entrerà in congiunzione, pronta a regalarvi delle belle occasioni nell’ambito professionale, sarete favoriti anche dal pianeta Giove.

Venere, da parte sua, vi strizza l’occhiolino. Il weekend si preannuncia particolarmente passionale, con incontri da ricordare.

Cancro

Questa settimana di giugno è cominciata con delle buone notizie per il vostro segno, anche se è possibile un po’ di stanchezza in più. Non mancheranno le opportunità nell’ambito professionale, favorite dal bell’aspetto di Mercurio, almeno fino al giorno 12.

Venere, da parte sua, vi porterà fortuna nell’ambito dei sentimenti. Bisogna anche dire che Marte e Giove in posizione sfavorevole vi faranno avvertire più forte lo stress, soprattutto sul lavoro.

Leone

Questa settimana di giugno non è cominciata benissimo per il vostro segno, ma migliora decisamente nella seconda metà. Fino al giorno 12, infatti, dovrete fare i conti con un Mercurio in posizione sfavorevole che potrebbe portare qualche ostacolo in più sui vostri progetti.

Anche in ambito sentimentale potrebbero esserci delle tensioni, ma solo fino al 11. L’ultima parte del periodo preso in considerazione restituirà serenità e porterà le giuste soluzioni per tutti.

Vergine

Questa settimana di giugno è cominciata portandovi delle buone notizie fino al giorno 12. A partire da quella data il pianeta Mercurio vi volterà le spalle, soprattutto nell’ambito lavorativo potrebbe crearvi un blocco momentaneo.

In amore la fortuna sarà garantita fino al giorno 11: nell’ultima parte del mese il pianeta Venere vi volterà le spalle e tra voi e il vostro partner potrebbe nascere qualche discussione di troppo, calmatevi.

Bilancia

Questa settimana di giugno è cominciata regalandovi delle belle sorprese, soprattutto nella seconda metà. L’opposizione di Plutone, unitamente a quella di Giove e Marte, si farà sentire, generando stress e stanchezza, specie sul lavoro.

Non vi mancheranno, però, le buone notizie e le nuove opportunità a partire dal giorno 11, grazie al favore di Mercurio. L’amore, invece, vi sorriderà dal giorno 9, quando Venere tornerà finalmente dalla vostra parte.

Scorpione

Questa settimana di giugno non è cominciata nel migliore di modi per il vostro segno: Mercurio sarà in opposizione per tutti e 7 i giorni e Venere rimarrà dissonante.

Sarà una settimana piuttosto pesante, soprattutto sotto il profilo dei sentimenti: alcune coppie potrebbero vivere una vera e propria crisi, che però troverà una soluzione prima dell’arrivo dell’estate. Anche sul lavoro solo verso il weekend sarà possibile avere dei miglioramenti.

Sagittario

Questa settimana di giugno è cominciata male e non sarà una passeggiata per voi, che dovrete fare i conti con l’opposizione di Mercurio e Venere. Sul lavoro potreste incontrare degli ostacoli, ma Marte, in bell’aspetto, vi donerà la forza fisica e l’energia che vi serviranno per superarli, complice anche un Giove favorevole, che non è cosa da poco. L’amore vi donerà un caldo abbraccio nell’ultima parte della settimana.

Capricorno

Questa settimana di giugno è cominciata facendovi avvertire un po’ di stanchezza in più, complici anche i transiti sfavorevoli di Marte e di Giove. Qualcosa potrebbe non andare come avevate preventivato, soprattutto sul lavoro: non prendetevela troppo e cercate di sfruttare l’inatteso come un’opportunità.

In amore sarete protetti dal pianeta Venere. Anche Mercurio sarà dalla vostra parte, almeno nei primi giorni, portandovi incontri interessanti.

Acquario

Questa settimana di giugno è cominciata in maniera piuttosto fiacca per il vostro segno, dovrete sopportare una Venere sfavorevole fino al giorno 9 e un Mercurio altrettanto sfavorevole fino al 12.

L’amore porterà qualche litigio e discussione in più, ma tutto tenderà a risolversi a fine mese. Sul lavoro, invece, fioriranno delle nuove opportunità, tutte da prendere al volo, mi raccomando.

Pesci

La settimana è iniziata in maniera decisamente fortunata per il vostro segno sotto il profilo sentimentale: il pianeta Venere, in posizione favorevole fino al giorno 12, vi regalerà amore e passione, che siate single o meno.

In ambito professionale, invece, la fortuna prima vi sorriderà, con Mercurio che si attiva favorevolmente, per avere rallentamenti o inconvenienti successivamente.