Oroscopo dal 6 al 12 aprile 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana da lunedì 6 a domenica 12 aprile 2026 prepara tutti i segni a cambiamenti epocali di fine mese.

I segni di terra devono mettere ordine nella propria vita, anche perché potranno contare ancora per poco su Urano. I segni d’acqua saranno proiettati verso sentimenti più autentici, magari chi ha una storia segreta sentirà fortemente il desiderio di renderla pubblica o abbandonarla.

I segni di fuoco sentono rinascere la voglia di amare e di essere amati, liberarsi di un passato pesante per vivere nuovi legami o rinnovare la coppia. I segni d’aria puntano sul dialogo e cercano incontri che li sappiano intrigare e saranno propensi anche a chiudere relazioni che sanno che ormai non funzionano più.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi propone di consolidare i legami veri e lasciare i ricordi che più vi fanno male, inizierete così a guardarvi intorno e dedicarvi a progetti che vi frullavano da un po’ per la testa.

Volete cambiare situazioni che vi creano agitazione sul lavoro, cominciare con iniziative o ridiscutere contratti che non vi soddisfano più. Martedì 7 è la giornata adatta per accordi o aprirvi a nuovi interessi. Sentite forte il bisogno di chiarezza per ciò che riguarda i sentimenti, soprattutto chi di voi è in una relazione nascosta. Chi è in coppia pensa a un matrimonio, a una nuova stabilità o a un figlio.

Toro

Cari Toro, nella settimana ci sono parecchi momenti belli, Venere nel segno vi fa sognare ad occhi aperti, vi rende magnetici e irresistibili, oltre a offrirvi incontri inaspettati. I single saranno colpirti giusto al cuore da qualcuno, facendovi sperimentare quel quid che vi infiamma terribilmente.

Sul lavoro sarà necessario accettare qualche compromesso, lo stress a cui siete sottoposti a volte vi fa rispondere in modo sgradevole e siete così presi da non accorgervene. Qualche spunto di riflessione potrebbe esserci nel fine settimana, qualche preoccupazione continua a farsi sentire e spesso vorreste poter chiudere fuori dalla mente l’ansia delle diverse questioni ancora aperte e ciò vi rende inquieti. Nella giornata di giovedì 9 aprile potreste avere un duro scontro sul lavoro; mantenete la calma per non passare dalla parte del torto.

Gemelli

Cari Gemelli, in settimana vi sentirete divisi tra desiderio di novità e voglia di rimanere ancorati alle sicurezze passate, avvertite che tutto sta per cambiare, infatti a fine mese Urano entrerà nel vostro segno, non vi servirà rimanere attaccati alle vecchie abitudini, meglio che usiate i prossimi giorni per progettarvi i cambiamenti a piccoli ma sostanziali passi.

Meglio per voi pensare seriamente alle revisioni familiari, alle riforme sul lavoro, ai cambiamenti in amore che da tempo rimandate. Fate tanto e in fretta, ma la verità è che fate tanto per non fare le cose importanti e sostanziali.

Molti di voi hanno paura di prendere responsabilità e attuare trasformazioni, perché mettere limiti vi fa guardare con paura al futuro. Sappiate che controllare i periodi di crisi significa sfruttare le nuove possibilità per ottenere ciò che desideriamo ma magari abbiamo paura di crederci.

Cancro

Cari Cancro, la prossima settimana riuscirete ad essere trasparenti sia nei sentimenti, nei pensieri e nelle azioni, che esigenti negli amori, difatti vi interesserete al recupero delle vostre relazioni. La giornata di giovedì 9 sarà utile per risolvere un problema di lavoro e creare stabilità.

Nel fine settimana avrete notizie di cambiamenti che sembra possano complicarvi l’esistenza o farvi incappare in situazioni ingarbugliate, invece, a medio termine, ne avrete un grande risultato, soprattutto per la qualità della vostra vita futura.

Mettete in conto che farete conoscenze molto intriganti. Infine, Marte, venerdì 10 aprile, entra in un aspetto non proprio positivo, inizia con i nati i primi giorni del segno e via via con tutti; il consiglio è mantenere la calma e non diventare aggressivi nei momenti di instabilità.

Leone

Cari Leone, la settimana è divisa in due, Venere rema contro e l’amore diventa pesante, pieno di incomprensioni e litigi, magari non si riesce a dedicarsi il giusto tempo alla propria immagine e sentite molto forte che alcune relazioni sono ormai superate.

Nel fine settimana Marte passa estremamente in Ariete e si somma al Sole e ai pianeti lenti che creano uno stellium altamente positivo per voi; dovete assolutamente approfittarne, fatelo con attenzione e maturità, ne uscirete con opportunità senza precedenti e mostrerete le vostre qualità.

Sul lavoro potrebbero arrivare riconoscimenti oppure occasioni per fare passi avanti. In amore dovete scegliere la comunicazione e il dialogo con il partner per evitare sovraccarichi di questioni, che, a volte, per troppa passione, si trasformano in litigi.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana occhi aperti, non state in casa, uscite, accettate inviti; con una nuova sensibilità potreste costruire legami veri e duraturi e consolidare quelli che funzionano. Grazie a Venere positiva, che smussa i lati più difficili del vostro carattere, riuscirete a trovare il tempo e le parole giuste per pianificare il futuro con il partner.

Per voi è anche il momento di rimettere ordine sul lavoro, qualcosa si è accumulato e la fase di pulizia richiede prudenza e attenzione. Scegliete di percorrere il futuro alleggerendovi da pensieri nocivi e ansiosi che vi rendono le decisioni più difficili di quanto veramente non siano.

La seconda metà della settimana è adatta a proporre una richiesta, che durerà fino all’estate, armatevi di pazienza e fate attenzione alle parole; che siano sempre delicate verso tutti.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana dovete acuire il vostro senso critico, elemento necessario per dare un risvolto positivo alle giornate. Coloro che vogliono costruire legami solidi si fidino del dialogo, esprimendo al meglio i propri sentimenti e considerando le possibili divergenze come occasioni stimolanti di confronto.

La scelta migliore è vedere gente, uscire e divertirsi. Affrontate ogni giorno con leggerezza, Venere non più nemica vi fa l’occhiolino dalla vostra ottava casa radix e le cose del mondo, le cose pratiche, le eredità o i beni familiari finalmente si sbloccano e vi danno un respiro economico, che non guasta mai.

Anche il lavoro vi darà qualche soddisfazione imprevista, grazie a collaborazioni che vi aiuteranno a superare eventuali difficoltà. Giovedì 9 aprile a dare qualche noia saranno la casa e l’habitat familiare; di recente avete già affrontate spese per la casa e purtroppo non è ancora finita.

Scorpione

Cari Scorpione, la prossima settimana dovrete essere molto cauti, mai impulsivi e sempre sulla difensiva, non dico che tutti ce l’hanno con voi, ma siete certamente riusciti ad attiravi più sguardi velenosi da diverse persone.

Trovare il colpevole o le circostanze che hanno favorito questo non vi sarà di alcun aiuto; siate voi stessi, provocatori ma limpidi nel portare avanti le vostre idee e, alla fine, forse, riuscirete a gestire i sentimenti e le frecciate altrui.

Le coppie avranno momenti di dialogo profondo e affronteranno argomenti delicati che hanno bisogno di onesta sincerità e grande trasparenza. Poiché a fine mese l’opposizione di Urano finirà anche per i nati a fine segno, già respirate un’aria diversa e, finalmente, la paura dell’incognito vi sta abbandonando, vi sentite forti per le battaglie che avete affrontato, più maturi e decisi a darvi le occasioni migliori in ogni campo.

Sagittario

Cari Sagittario, in questo periodo avvertite voglia di novità, che, del resto, ci saranno e alla grande. La settimana vi coinvolgerà con impegni pratici e voglia di rinnovamento. Le coppie più giovani dovranno ristabilire un nuovo equilibrio nello scegliere tra doveri e piaceri.

Molti di voi sono stanchi di dover sempre affrontare qualche problema da risolvere, come bollette scadute, una nuova tassa, la meccanica dell’auto o il cellulare che non dà segni di vita. Nonostante i pianeti lenti in un segno amico c’è sempre qualcosa che non va, o quello che non riuscite a percepire presi come siete dalla routine quotidiana.

Carissimi, bisogna che impariate ad accettare l’inevitabile, il mondo è una realtà difficile, mai rosea, per cui riprogrammate il vostro ottimismo e valutate se non sia il caso di essere più selettivi nel dire sempre di sì a tutti.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi vede spenti, lunedì potete vivere qualche tensione per vecchi motivi non ancora del tutto chiariti. Pensate ad un dialogo sereno e costruttivo dove attuare le vostre posizioni e dimostrare il vostro pensiero, anche se la cosa risultasse difficile potreste ricevere un grande risultato sul lavoro.

I tre pianeti lenti che albergano sul cuore del segno a voi opposto, vi negano la stabilità che per voi è importante come l’aria che respirate. Spesso rischiate di sentirvi sotto pressione, poiché siete portati ad assumere più oneri di quanto dobbiate e che andrebbero ad altri.

Dedicate tempo a voi stessi e cercate stimoli nella coppia, ritrovando la capacità di progettare insieme. Certo, l’aspetto finanziario va un po’ revisionato. Mercoledì 8 aprile dovrete evitare di dire quello che pensate con parole e gesti troppo franchi; attenzione agli investimenti eccessivamente disinvolti.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è tra le più monotone del mese, è possibile qualche controversia con figure femminili, sia sul lavoro che in famiglia. Attenzione a chi intorno a voi si entusiasma troppo e vuole coinvolgervi in salti rocamboleschi, magari parlando di libertà e autonomia.

Nel fine settimana, con una Venere che diventa negativa, attenzione alle malattie stagionali, alle esposizioni a infreddature. Cercate di mantenere la calma e di non cedere alle polemiche. Giovedì 9 aprile potrebbe emergere qualche fragilità, di più nel fine settimana. Possibili incontri con persone del vostro passato lontano, non fate partire subito la diffidenza, magari riuscirete ad aver ancora bei momenti insieme e forse vale la pena verificare.

Pesci

Cari Pesci, la settimana vi sorride, c’è una marcia in più proprio per voi; anche se sentite la stanchezza delle settimane passate, fatevi coraggio, il brutto è passato e poi avete sempre un meraviglioso Giove che vi protegge. Molti di voi avvertono il bisogno di rimettersi in gioco e migliorare il proprio stile di vita.

Venerdì 10 aprile, mantenete sotto controllo la distrazione e la stanchezza, ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi, fate luce nelle cose che non vanno, affrontate amici, familiari e colleghi. Voi single non tenete il piede in due scarpe, la cosa non paga mai. Scegliete di affrontare il problema in modo trasparente e positivo, prendendo misure buone e giuste per il vostro ego, ma anche per tutti gli altri.