Oroscopo dal 5 all’11 gennaio 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

Ecco le previsioni da lunedì 5 a domenica 11 gennaio 2026.

I segni di terra vivranno la settimana nell’impresa di ripristinare la vecchia routine, i segni d’acqua hanno mille idee, tutte da sperimentare e da scartare. I segni di fuoco devono affrontare noiose questioni pratiche. I segni d’aria avranno una settimana positiva, che li aiuterà a consolidare successi, ma non senza combattere.

Ariete

Cari Ariete, la settimana vi chiede un grande dispendio di energie, che, purtroppo, non avete, in quanto, nelle feste, vi siete spesi tutto il possibile.

Mercoledì 7 gennaio non fatevi coinvolgere in qualche litigio o controversia che alla fine non vi riguarda nemmeno; evitatela, focalizzatevi sul portafoglio e imponetevi una regola per recuperare liquidità. Nella settimana va usata parsimonia sia nelle spese che nelle entrate.

Anche in amore ci sono piccoli attriti dovuti a incomprensioni o piccole gelosie, meglio non ingigantire o evitare l’irritabilità emotiva; il dialogo è sempre la migliore scelta per voi. Nel fine settimana l’opposizione lunare vi impone prudenza e calma, dividendo i compiti e delegando quando possibile.

Toro

Cari Toro, nella settimana potrete contare sul sostegno di pianeti importanti, perciò cercherete di ritornare alle abitudini prefestive, avete esagerato con il cibo, l’alcool e le ore piccole, ora cercherete di recuperare il sonno, mangiare verdura e non pensare ai dolci.

Il vostro desiderio è anche quello di recuperare il flusso di denaro che ha vissuto momenti di grande instabilità e risente dei molti prelievi. Non disperate, potete contare sulla settimana e oltre per recuperare e mettervi in pari. Avrete giornate intense. Dovete anche riprendere la vostra forma fisica e risolvere quelle piccole questioni pratiche che la vita di tutti i giorni comporta.

Martedì 6 gennaio potrete trovare un aiuto o un conforto tra gli affetti familiari per riposarvi o togliere un peso nelle gestioni casalinghe, per prepararvi a giorni futuri che verranno più impegnativi.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è calma e tranquilla, desiderate riposarvi e trovare un momento di pace per raccogliere pensieri e vigore. Saturno e Nettuno sono ancora ostili ai nati negli ultimi giorni del segno e portano con sé noie e limitazioni ad ogni piè sospinti, anche se uscirete brillantemente dalle questioni risolvendole.

A nessuno mancheranno occasioni giuste per iniziare in modo adeguato questo nuovo anno: un nuovo lavoro, la svolta significativa che apre un possibile futuro.

L’amore è forse l’aspetto meno dinamico della settimana, possibile qualche litigio o allontanamento, valutate con serenità e atteggiamento positivo, specialmente intorno all’11 gennaio, più gratificante. Sabato 10 gennaio si presenta come il momento adatto per concludere questioni burocratiche non risolte da tempo.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è emozionante, da lunedì 5 l’umore va alla grande facendovi percepire il mondo con occhi nuovi. La vostra routine, la casa e il vostro habitat potrebbero subire delle sollecitazioni non previste e a cui, volente o nolente, dovrete far fronte.

Fidatevi dell’istinto, i molti pianeti opposti al vostro segno catalizzano le vostre capacità sensoriali, donandovi le attitudini di un segugio. Prudenza nelle gestioni economiche, che non sono mai al massimo della vostra attenzione, ma è meglio per tutti tirare i cordoni della borsa e risparmiare, senza però divenire spilorci, come sapete fare, quando vi vedete in ristrettezze finanziarie.

Ciò che potrebbe accadere nei nati nei giorni centrali del segno è il ritorno di una vecchia fiamma e un desiderio di ritorno al passato. Il fine settimana è perfetto, consolatevi con gli affetti più cari nella pace familiare.

Leone

Cari Leone, nella settimana dovrete difendere la vostra leadership, attaccata da colleghi desiderosi di fare vittime e prendere il sopravvento. Troverete aiuto e successi in notizie, mail, comunicazioni che vi giungono in modo inaspettato e che vi permetteranno di ribaltare posizioni se non difficili, decisamente scomode.

L’importante è che non affrontiate contesti o discussioni con cipigli autoritari o autarchici, date sempre l’impressione di essere leader democratici e pronti al dialogo, che poi il vostro possa essere un soliloquio, ci sta.

Dalla settimana trarrete anche un forte desiderio di libertà, di poter scegliere di più nella vostra vita e non di essere pressati dagli eventi, che, anche se positivi, vi impongono scelte e sacrifici. Mercoledì 7 gennaio vi sentirete alla grande, lucidi, positivi, fattivi e trascorrerete o programmerete un fantastico fine settimana.

Vergine

Cari Vergine, settimana ricca di impegni e di lavoro, tutto vi riesce alla grande e siete fortemente sostenuti dai pianeti nel Capricorno, da Urano in Toro e dalla Luna e Giove. Insomma, questo è il momento giusto per progettare, ma anche realizzare le vostre più rosee aspirazioni e aspettative.

Non perdete tempo, non mettetevi a scegliere, scrivete tutto con precisione su di un foglio, tirate una riga a destra dove metterete le date di realizzazione e siate minuziosi. Nell’elenco inserite anche i controlli di salute, non rimandate le cure necessarie e non pensate ai soldi; il denaro speso per il proprio benessere rimane l’uscita economica migliore. Da mercoledì 7 gennaio arriva una conferma importante per un lavoro, un acquisto, una società o anche l’amore. Bello il fine settimana con emozioni intense e coinvolgenti.

Bilancia

Cari Bilancia, in settimana sarà necessario mantenere la vostra capacità diplomatica con chi vuole imporvi la sua verità. Venerdì 9 gennaio è una giornata utile per ristabilire quanto vi è dovuto, per salvaguardare la routine lavorativa.

Sabato è un giorno perfetto per siglare accordi o definire nuove collaborazioni, riuscirete a dipanare tutte le noiose incomprensioni che la settima vi pone avanti. Nonostante i pianeti in Capricorno, che vi complicano la vita, Plutone amico vi ripaga caldamente e vi permetterà di uscire vittoriosi da situazioni pericolose.

Ponetevi piccoli obiettivi alla volta per il futuro che desiderate, imparate a dire di no e non dovrete sempre correre dietro agli impegni. Avete comunque bisogno di riposo nel fine settimana, approfittatene.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana è avvolta da una forza magnetica, magari verrete a conoscenza di vecchie verità su segreti o realtà che non avete percepito o che vi sono sfuggite vostro malgrado. Una cosa certa, potrete restituire a vecchi rancori il dovuto; mi raccomando, non siate vendicativi, solo giusti, e poi chiudere la partita.

Con il trascorrere della settimana le cose si fanno più leggere e serene, il cielo si apre con qualche raggio di sole sul lavoro e con il conforto degli amici. In famiglia ritorna l’armonia, anche se dovrete affrontare alcune responsabilità e gestirle. I giovani che cercano impegni professionali riceveranno occasioni per muovere i primi passi. Entro domenica 11 gennaio gli Scorpioncini più maturi otterranno una posizione di prestigio grazie al lavoro costante fatto e a una strategia vincente.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è incentrata sugli aspetti finanziari, i molti pianeti in seconda casa vi obbligano a una revisione severa delle entrate e delle uscite. Le feste probabilmente hanno gravato non poco sei vostri risparmi e ora dovete correre ai ripari.

In famiglia sarà necessaria una chiarezza estrema, dovete assolutamente ricordare le responsabilità di ognuno senza mezzi termini o deroghe. Per fortuna, Plutone amico vi dona una grande energia e tanta voglia di fare, di sistemare e di aggiustare, sia cose pratiche che umane; la casa e le relazioni sono al centro dei vostri pensieri.

Il lavoro e gli studi per i più giovani vanno bene e mantengono le aspettative, bello il fine settimana con sorpresa che vi allieterà. Giovedì 8 gennaio non eccedete con cibo che sapete non sopportate e avete già esagerato nelle feste.

Capricorno

Cari Capricorno, siete fortemente sollecitati da tutti i pianeti, non c’è aspetto che non vi sia favorevole e, quindi, la settimana è positiva. Purtroppo, il rovescio della medaglia è una settimana intensa, senza soluzioni di continuità, con cose incessanti che dovete risolvere, aggiornare, organizzare e senza alcun aiuto, che del resto nemmeno volete.

Giovedì 8 gennaio aspettatevi un’occasione interessante, una proposta, una notizia, un sostegno economico a un progetto che vi sta a cuore. Nel fine settimana datevi tempo e rallentate, salvaguardate anche i sentimenti, non ne potete fare a meno.

Sabato 10 gennaio è un’altra giornata stimolante, potrebbe suggerirvi una strategia vincente, frutto del bel momento astrale che state vivendo.

Acquario

Cari Acquario, nella settimana sentirete il peso delle convenzioni sociali, seppiatelo affrontare con la vostra grande intelligenza e capacità d’ironia. Riuscirete comunque a sciogliere alcune questioni familiari o di coppia, purché non vi affidiate alle turbolenze del contrasto verbale.

Armatevi di uno spirito battagliero, ma dosando le parole, con pazienza iniziate questa grande avventura che vi coinvolge: essere anticipatori, futuristi e imprevedibili.

Nel fine settimana programmate un viaggio o una gita, che vi rigeneri la mente e lo spirito, una sosta rigenerante per ascoltarvi e sentire nel profondo le necessità del proprio organismo.

In amore non chiedete di più e non forzate la mano, il vostro partner potrebbe non sentire ancora la corsa al futuro che avvertite voi e non per questo il rapporto è da buttare alle ortiche: aspettate.

Pesci

Cari Pesci, la settimana prevede quiete emotiva grazie alla Luna e ai pianeti lenti nel segno, lasciatevi guidare dall’istinto anche quello della Luna che vi guarda positivamente. Lunedì 5 gennaio la settimana inizia con un forte bisogno di affetto e di comprensione, sarà il caso di ascoltarsi, di donarvi sicurezza pratica per affrontare l’esistenza.

Purtroppo, la forma fisica lascia un po’ a desiderare e potreste risentire della stanchezza delle feste passate a fare le ore piccole. Marte vi aiuta a recuperare velocemente l’energia anche mentale e, quindi, lavorate per raggiungere qualche buon risultato per il futuro. Potreste rivedere la vostra progettualità, sia sul lavoro che in amore; sarete tentati di fare scenate emotive per cose da nulla perché desiderare attenzioni, non è il caso, risultereste solo infantili.