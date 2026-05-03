Oroscopo dal 4 al 10 maggio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

Nella settimana da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2026 le parole avranno più peso di sempre.

Mercurio in Toro e Venere congiunta a Urano in trigono a Plutone chiariscono tante cose che troveranno una soluzione, giusta, essenziale e imprevista.

Per i segni di terra una Luna calante spinge verso una realizzazione concreta delle idee, con giovedì 8 il momento più fortunato della settimana.

I segni di fuoco finalmente realizzeranno vittorie legali o amministrative con l’arrivo di somme di denaro attese da troppo tempo.

Per i segni d’aria ci sono diversi colpi di fortuna imprevisti, grazie alla definizione legale di un errore burocratico, che permette di ottenere avanzamenti o incarichi professionali importanti.

I segni d’acqua si devono cautelare, con attenzione, da un consiglio o un colpo basso da persone invidiose e devono ponderare bene le proprie azioni.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è molto interessante per il lavoro, Mercurio in seconda casa radix promette denaro ed entrate inaspettate, contratti e occasioni da cogliere al volo.

Inizio settimana molto utile per risolvere dubbi e quesiti che non hanno ancora trovato spiegazione. Aspettate giovedì 7, la giornata più propizia della settimana, per contratti e proposte, come un trasferimento, un nuovo lavoro o un rimborso imprevisto.

Marte favorevole vi rende grintosi e magnetici, attenzione solo a non esagerare, troppa energia, a volte, storpia, se vi rende arroganti e vanesi.

Il fine settimana con la Luna favorevole è gioioso. Organizzate una piccola gita con amici e persone con cui state bene, ne uscirete rinfrancati. Insomma, la settimana è positiva, evitate qualche scivolone e il resto va da sé.

Toro

Cari Toro, nella settimana dovrete dimostrare tutta la vostra forza di volontà, vi aiuteranno, in questo, sia il Sole che Mercurio nel segno, che promettono importanti proposte di lavoro, le quali, da lunedì 4 già si concretizzeranno.

Il momento è favorevole e allora approfittatene, date concretezza a trattative, contratti, investimenti, avanzamenti di carriera e aumenti di stipendio da chiedere con insistenza. Pensate a un viaggio con il partner per consolidare l’amore e non farvelo scappare.

La settimana promette una nuova stabilità, che dura e garantisce spazio fertile per le proprie ambizioni, e vi premia, donandovi successi che vi donano tanta gioia.

Venerdì 8 vedrà in primo piano l’amore, che chiarirà chi veramente vi fa battere il cuore, soprattutto per chi deve scegliere tra due relazioni, o se c’è un legame ambiguo.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è piena di novità interessanti, sia sul lavoro che in amore. Pieni di energia, grazie a Venere favorevole, vi torna la voglia di fare, di successi, di realizzare i vostri obiettivi.

Con Luna, Marte e Venere favorevoli, Urano e Plutone in trigono non mettetevi comodi, ogni giorno è da riscrivere, ogni attimo da cogliere al volo e, infatti, riuscirete a fare tanto e tanto dovrete ancora fare.

L’inizio settimana è caratterizzato da una verità di cui verrete a conoscenza, o in casa o una scoperta del passato, che vi darà la possibilità di elaborare un vecchio dolore.

Per chi aspetta una chiamata da concorso mercoledì 6 è una giornata molto fortunata, rendetevi disponibili, è un momento vantaggioso. Nella settimana comunicare è di primaria importanza per chiarire un malinteso, per la gestione dei risparmi, per avviare un miglioramento professionale.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana dovete pensare a riequilibrare la vostra vita e l’emotività e dovete costruire le vostre idee per uscire dal vostro limbo, quello in cui vi siete rifugiati in quest’ultimo periodo.

Bello l’inizio settimana. Con un colpo di fortuna, legato alla parte finanziaria, possibili lasciti o eredità, l’arrivo di una somma importante. Bel periodo anche per le coppie solide, che hanno un momento molto favorevole, e potranno decidere di chiedere un mutuo per una casa o pensare a un matrimonio o un figlio, che coroni le aspettative della coppia.

Giovedì 7 c’è l’occasione di ricevere una novità, una trattativa o un’iniziativa per il lavoro, qualche nuova garanzia vi aiuterà ad acquisire più informazioni su cosa è necessario costruire. Nel fine settimana l’attenzione è per la casa o la famiglia; nessuna paura, risolverete tutto a stretto giro.

Leone

Cari Leone, la settimana diluisce tensioni sia sul lavoro, che nell’ambito familiare. Potrete contare su dimostrazioni autentiche di affetto, basta essere pazienti, dimostrare empatia piuttosto che il ruggito. La crescita professionale riceve un colpo di fortuna, che vi offre contatti e porte aperte per importanti successi.

Venerdì 8 abbassate i toni e frenate gli atteggiamenti che potrebbero procurarvi scontri e confronti severi. La volontà di risolvere questi problemi potrebbe forzare il vostro carattere e rischiate di voler comandare, esagerando, e quindi di diventare invisi agli altri.

Bando ad atteggiamenti troppo assolutistici, siate democratici per principio e vedrete che riuscirete a raccoglier più di quanto avete dato. Dialogare con tutti, essere collaborativi vi permetterà di consolidare successi, raccogliere consensi e promesse.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è movimentata, dovrete evitare condizionamenti, riprendere un contratto di lavoro e non farvi scombussolare da proposte inaspettate.

Mercoledì 6 è una giornata davvero interessante per ravviare progetti di lavoro o trattative che vanno avanti da un po’. Per la questione amore dobbiamo fare una precisazione, dovete sforzarvi di aprirvi e parlare con la vostra metà; non tutto è chiaro, non tutto va bene e, spesso, fate discorsi sciocchi per non affrontare argomenti più seri.

Fidatevi del vostro partner, nelle coppie solide tutto sta nel saper condividere le emozioni e i sentimenti. La settimana porta anche un buon momento per chi aspetta una chiamata per lavoro, il superamento di un concorso o una selezione pubblica. Sempre da evitare intransigenza e dispotismo o finirete per litigare anche col pesciolino rosso.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è buona per revisionare progetti di lavoro e coniugarli meglio per ambizioni del prossimo futuro. Non state sempre ancorati a vecchi piani, approntatene di nuovi, più fiammanti e più idonei alle vostre esigenze.

Marte e Venere sono sempre in buon aspetto. Martedì 5 è la giornata più adatta per l’amore, per dirimere litigi o controversie emotive, quelle che fanno male nel profondo. Con persona amata potreste sciogliere quella freddezza che da tempo si era instaurata tra voi; il dialogo è sempre la migliore scelta.

Giovedì 7 riceverete proprio quel pagamento che da tempo aspettavate, o anche la risoluzione di una disputa familiare o una vantaggiosa trattativa, che riequilibrerà le vostre finanze. La settimana è adatta anche a ristabilire serenità in famiglia, sia d’origine che d’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana favorisce il lato sentimentale, avrete incontri capaci di cambiare il vostro quotidiano. Grazie a un colpo di fortuna avrete l’approvazione di una persona, conoscenze importanti per vantaggi immediati o prestigi futuri. La fortuna vi sorride, offrendovi soluzioni pratiche a problemi complessi che trascinavate da tempo. All’inizio della settimana, infatti, alcune prospettive ritornano grazie a un nuovo contatto che vi apre nuove strade.

Giovedì 7 è una giornata di vero recupero, approfittatene, valorizzate i vostri progetti e, se è il caso, chiedete aiuto a chi vi tratta con sincerità. Le coppie più giovani, che vivono un momento di confronto, devono imparare a lottare per l’amore quando sanno che ne vale veramente la pena.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana rischiate, per la fretta, di perdere più di un’occasione, sapete che per voi è importante sentirvi vivi, credere in ciò che fate e cogliere consensi sinceri; siete anche portati a vedere il buono negli altri e a essere inguaribili romantici. Ebbene, la settimana vi mette un po’ alla prova su alcuni di questi aspetti.

Se saprete evitare panico e paure le giornate potranno essere spensierate. Organizzare occasioni familiari o sociali d’incontro vi alleggerisce l’animo, dandovi momenti sereni.

Sul lavoro potrete sbloccare qualche situazione, ma, in genere, vi sentirete più in salita che capaci di realizzare. I pianeti opposti al vostro segno non vi lasciano tranquilli e, allora, fidatevi di Venere, che è favorevole e vi dona idee brillanti. Siate concentrati senza distrarvi.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi parla di avanzamenti professionali, traguardi piccoli ma stabili, da mettere in tasca per pensare al futuro. Giovedì 7 è una giornata utile per tutti, un momento proficuo con soluzioni ai problemi recenti, fidatevi di un aiuto imprevisto che vi tende la mano e che crede in voi.

Piuttosto che affidarvi alla fortuna, cosa che comunque non fate, confidate su un parere avveduto, una mano amica tesa e un consiglio sincero, che vi aprono possibilità inaspettate.

Cercare alleanze è il modo giusto per superare alcune impasse presenti, dovute all’opposizione di Giove nel vostro segno. Nel lavoro i progetti da concretizzare sono molti, per costruire o ottenere risultati tangibili, tirate fuori la grinta e non fatevi abbattere.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è piena di impegni a cui far fronte, colleghi che vi chiedono tanto, dirigenti che vogliono di più e vi complicano la vita. Insomma, le crisi saranno all’ordine del giorno, sarete tirati da più parti, a corrente alternata tra la voglia di fare e quella di scappare.

Qualche piccola perplessità vi viene dall’approccio con una vecchia amicizia, che vi spinge a una revisione di alcune vostre incrollabili certezze. Un colpo di fortuna vi procura un guadagno immediato, riceverete anche una soddisfazione morale enorme insieme all’entrata economica.

Organizzate il lavoro in modo che i cambiamenti che arriveranno non vi colgano impreparati. In famiglia e con il partner evitate discussioni inutili, speculative, che portano solo malumore. Se è il caso, fate un passo indietro; spesso ne vale la pena.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana dovete guardare avanti, sognare e poi essere pronti a realizzare un futuro professionale migliore. Il moment è fortunato, impossibile sbagliare con questi aspetti, probabile un beneficio economico, che vede l’inizio di una serie di aspetti positivi. Possibili nuove occasioni di lavoro o progetti che rafforzano le competenze in modo accurato.

Giovedì 7 potreste ricevere una chiamata di lavoro, per chiudere un percorso di studi e laurearvi. Le storie più recenti hanno buone opportunità di consolidarsi rispetto al passato, la fase turbolenta è ormai passata, guardate al futuro con ottimismo.

Purtroppo, la vostra creatività è ancora bloccata, affrontate la cosa con coraggio e datevi da fare. Nuovi incontri vi renderanno felici.