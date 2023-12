Oroscopo dal 4 al 10 dicembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della prossima settimana, che va dal 4 al 10 dicembre 2023.

Periodo pieno di lavoro per l’Ariete e il Cancro, in salita per l’Acquario, mentre lo Scorpione vivrà momenti carichi di soddisfazione. Venere entra nello Scorpione l’8 dicembre e protegge tutti i segni d’acqua. La Bilancia dovrà fare delle scelte di lavoro che rimanda da tempo.

Mercurio è già entrato in Capricorno. I segni di terra saranno portati a mettere i soldi da parte, mentre il Sole promette una settimana gioiosa a tutti segni d’aria, un po’ meno ai Sagittario, che faranno i conti con i malanni di stagione.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è interessante, grazie a proposte lavorative e a nuovi orizzonti, manco a dirlo, vorrete cambiare la vostra vita. Già sentite aria di festa e siete in piena forma fisica e mentale.

Mercurio spingerà, i nati nella prima decade, a risparmiare, e questo vi piace meno. Vincerete le vostre sfide, anche in amore avrete diverse possibilità di successo, sia con avventure che per la nascita di rapporti seri e duraturi. Tuttavia, gli amori senza futuro vi sembreranno molto vani.

Toro

Cari Toro, questa settimana prevede una ripresa, tanta lucidità nel focalizzarvi sulle cose più importanti, vivrete di consapevolezze e, se riuscirete a mantenere i vostri obiettivi, vincerete alla grande, grazie ad uno splendido Mercurio.

Lasciate andare i vostri impulsi, seguite le idee che avete in mente, con più audacia e più fiducia del solito, senza però lasciarvi coinvolgere in operazioni finanziarie rischiose; questo vi permetterà di consolidare la vostra situazione finanziaria.

Gemelli

Cari Gemelli, Saturno in aspetto negativo complica la vita ai nati della prima decade; gestitevi senza dare in escandescenze. Mettete in chiaro i confini tra ciò che è importante e quello che è trascurabile. Tracciate le vostre priorità e scegliete come spendere le vostre energie.

Anche se non siete desiderosi di socialità, vedrete che per chi lo cerca, l’amore entra nella vostra vita. Da evitare spese pazze e fuori controllo, anche se lo sentite necessario per appagarvi nelle serate solitarie. Leggete un libro, piuttosto.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi chiede di pensare a voi stessi e, perché no, anche attraverso un bonus, un’eredità, o anche una passeggiata, un caffè e un confronto con una vecchia conoscenza, che vi dice sempre la verità e di cui vi fidate.

Sentirete tanta energia positiva, grazie ad una splendida Venere, che vi promette gioia con le persone amate e vuole aiutarvi a rafforzare i vostri legami. Anche Nettuno vi aiuta a consolidare situazioni più stabili, cosa importante se volete formare una famiglia solida e duratura.

Leone

Cari Leone, ottima la settimana nel campo professionale. Dal punto di vista finanziario i pianeti in Sagittario continuano a sostenervi, beneficerete di apprezzabili risorse finanziarie ed entrate economiche.

Attenzione ad Urano, che vi fa desiderare di fare spese pazze, sentirete l’irresistibile voglia di comprare. Mercurio, in un segno amico, promuove il dialogo di coppia, incoraggiando le coppie all’amore duraturo. Spendere non è l’unico modo di fare festa.

Vergine

Cari Vergine, Mercurio in Capricorno vi esalta e vi rende sereni nell’affrontare questa settimana, che prevede qualche piccolo grattacapo nell’ambiente domestico, tra genitori, coniugi, figli, coinquilini.

In vostro aiuto c’è anche Plutone, in aspetto armonioso, che gioca positivamente per voi, per quanto riguarda nella sfera finanziaria, con cospicue e nuove proposte di investimenti redditizi. Se sognate una storia d’amore e siete della prima decade è possibile che vi cada addosso, quindi afferratela al volo, non indugiate.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana prevede qualcosa d’importante. Sono in arrivo una notizia lavorativa e una risposta che aspettavate da tempo. Avrete anche tante nuove conoscenze, che vi aiuteranno ad andare avanti, sul lavoro e nel sociale.

Il Sole in aspetto armonico aiuta i nati nella seconda decade. Mercurio ostile ai nati nella prima decade chiede di stare attenti ai messaggi, alle @, ai contratti in genere. Evitate spese e prestiti di qualunque tipo.

Scorpione

Cari Scorpione, settimana intensa per voi. Mercurio vi sostiene in ogni aspetto della vostra vita, negli affari di cuore, come in quelli economici, le cose, con l’avvicinarsi delle feste, possono solo migliorare.

Il consiglio è quello di saper gestire le energie, messe a dura prova dai vari impegni. Se saprete coniugare raziocinio e sentimento sarete ben ricompensati. Evitate attentamente gli eccessi e le domande, preferirete spalle forti a persone senza cervello.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana ha tante buone notizie per voi e vi farà passare un bel compleanno, grazie a Marte e al Sole, che vi sono favorevoli. Sentirete salire l’entusiasmo perso e riuscirete, con ottimismo, a risolvere situazioni che vi hanno impensierito non poco.

Siate saggi a spendere, aspettate che la vostra situazione economica sia ancora più solida. Mercurio è pronto a sostenervi per tutto il mese. Anche per la comunicazione verbale e scritta, buone nuove e tante telefonate con gli amici più cari.

Capricorno

Cari Capricorno, il pianeta Giove vi è sempre molto favorevole e dovete decidere che direzione deve prendere la vostra vita: un figlio, un matrimonio, un viaggio, un trasferimento.

In particolare per la seconda decade, molte cose stanno cambiando, dovete assolutamente sistemare tutte quelle questioni che vi creano ansia. Marte positivo durante la settimana potrebbe farvi proporre vendite o acquisti di beni immobili, non fate nulla senza il parer di esperti del settore e non affidatevi al vostro fiuto.

Acquario

Cari Acquario, tante novità per voi, una persona che vi piace, una casa che cercate, un affare che pensavate perso, ecco riapparire tutto quello che non credevate sarebbe tornato.

Sentirete l’impulso di riorganizzare la vostra vita secondo i nuovi fatti, anche se siete stanchi per le difficoltà del periodo passato, ora potrete recuperare energia e ottimismo. Sarete felici di scegliere le vostre priorità e agire e l’amore, se non c’è, può aspettare.

Pesci

Cari Pesci, settimana che vede l’amore in primo piano, una Venere positiva in Scorpione vi guarda sorridendo e vi fa considerare belli, teneri e seduttivi. Mercurio, invece, per quelli della seconda decade potrebbe creare qualche litigio; non fatevi trasportare dalle vostre emozioni negative.

Saturno, maestro severo, ma giusto non vi darà un miglioramento spettacolare o immediato, ma vi regala quella razionalità che, spesso, vi manca, ma che fa di voi grandi pensatori.