Oroscopo dal 4 al 10 agosto 2025

E uscimmo a rimirarla Luna e le Stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 4 al 10 agosto 2025.

Molti colpi di scena per i segni di fuoco grazie ad utili intuizioni. Sono favoriti i segni d’aria, che sperimenteranno dei cambiamenti, impercettibili per ora, ma che ne preannunciano più importanti per il futuro.

Per i segni di terra sarà importante mantenere flessibilità a qualche imprevisto, attuando strategie per affrontare le sfide. La Luna piena del 9 agosto porterà tanta abbondanza per tutti i segni, soprattutto quelli d’acqua.

Ariete

Cari Ariete, la settimana ha delle pesantezze da affrontare, o nei rapporti familiari o nelle questioni personali, appoggiatevi a quella sicurezza interiore che riesce a farvi vincere. Dovrete contare più nel fine settimana, che sarà gioioso e pieno di momenti sereni.

Per tutto il resto, diffidate da atteggiamenti umorali, che con la Luna contraria non vi gioverebbero, affidatevi a una sincera comunicazione per evitare tensioni in ufficio. Un possibile provvidenziale incontro si rivelerà importante per il futuro.

Toro

Cari Toro, la settimana non ha pause, sia sul lavoro che nelle relazioni, ciò che funziona veramente è l’amicizia, meno gli scambi e le complicità in amore.

La settimana prevede la necessità di qualche compromesso che vi permetta di guardare oltre, di aspettare un tempo migliore. Altro punto da chiarire è quello familiare dove i toni si abbasseranno e potrete contare sull’aiuto di un amico. Venere, che vi è negativo, non vi aiuta a essere comunicativi, potreste aspettarvi più di quanto possiate riscuotere.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è accelerata, costellata di eventi inattesi, da telefonate inaspettate e incontri con vecchi amici e nuove persone. Venere favorevole vi rende capaci di essere protagonisti di questa estate.

Lunedì e martedì qualcosa si sblocca per voi e anche su questioni che veramente non vi aspettavate. Il consiglio di prestare attenzione al vostro benessere fisico, non esagerate con il cibo e le intemperanze alimentari, muovetevi di più e fate attività fisica. Un miglioramento economico potrebbe consentirvi di programmare una vacanza più spensierata.

Cancro

Cari Cancro, la settimana inizia bene per concludersi meglio, con Venere positiva nel segno vi sentirete invincibili, amati e sostenuti come vi capita poche volte durante l’anno. Sarete al centro dell’attenzione generale, pieni di fascino e attrattivi senza sforzi, con gli amici, con cui vivrete momenti allegri e spensierati, in amore, dove vincerete alla grande, e sul lavoro, superando ostacoli di ogni genere. Buon momento per dedicarsi al proprio partener e vivere momenti di grande armonia.

Leone

Cari Leone, la settimana è fenomenale, positiva sotto ogni punto di vista, almeno per coloro che sapranno cogliere le occasioni. L’amore sorride, il Sole nel segno vi dona energia e salute e sul lavoro si profilano tante occasioni valide. Anche in famiglia la comunicazione funziona e il dialogo scorre sul positivo.

Marte in Bilancia vi sostiene, mitigando quegli atteggiamenti troppo supponenti che a volte non riuscite a moderare. Possibile qualche buona notizia o, senza volerlo, potreste trovarvi nel posto giusto al momento giusto, godetevi il momento, ve lo siete meritato.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è piena di sorprese e di avventure, il fine settimana sarà speciale, qualcosa di inaspettato vi colpirà al cuore per regalarvi giornate fantastiche, con ricordi da tenere stretti nella memoria.

Potrete contare su un pensiero critico e analitico che vi aiuterà a superare l’impasse delle settimane passate. Sul lavoro ci vogliono pazienza e molta onestà, siate propensi al dialogo e a vedere le cose dal punto di vista del vostro interlocutore. Accettate di gestire nuove responsabilità, non tiratevi indietro.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è centrale per la costruzione di rapporti e relazioni molto importanti, sarete chiamati a nuove responsabilità, da stabilizzare e rafforzare, in cui dimostrare le vostre innate qualità diplomatiche e manageriali.

L’amore funziona singhiozzo, Venere è contraria e potrebbe capitare che la parola non sia appropriata, siate chiari, non lasciate spazi di chiusura o malintesi, perché rischiereste più di quanto possiate immaginare, siate prudenti.

Scorpione

Cari Scorpioni, settimana dedicata all’amore, alle relazioni, Venere positiva vi dona magnetismo, intense sensazioni; sarete capaci di affascinare con un solo sguardo. Non esagerate nel dare troppe illusioni a chi non ha nessuna possibilità e, soprattutto, siate onesti nell’usare gli altri.

Troverete tutto ciò che desiderate sia tra gli amici, che in famiglia, anche in modo inaspettato. Un consiglio, non usate la settimana solo per cose futili o per giocare, il periodo ha tante opportunità, siate costruttivi, verrà il momento i cui dovrete trarre le conclusioni su come avete agito.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana movimenta, aiutati dal vostro ottimismo avrete un solo obiettivo, raggiungere la serenità. In famiglia le questioni saranno presenti e dovranno essere affrontate con chiarezza, l’importante è non lasciarsi incastrare con polemiche inutili o recriminazioni.

Marte in Vergine vi rende sensibili alle critiche, allora prudenza. Magari, organizzate una gita, anche breve; esplorare posti mai visti vi aiuterà a rilassarvi ed eviterà di concentrarvi su noiose questioni. Il momento richiede prudenza.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana finalmente si preannuncia positiva e serena, Marte in Vergine vi dona energia e forza per superare tutto, anche i passati momenti di tensione, vi sentirete vivi.

Il consiglio è quello di uscire dal guscio per accettare inviti e incontri sociali con amici e famiglia. Anche l’amore funziona meglio, il dialogo è più facile. Sul lavoro otterrete molti più risultati rispetto alle settimane precedenti. Non meravigliatevi e qualcuno vi dirà che avete fascino da vendere.

Acquario

Cari Acquario, settima frizzante e stimolante, riuscirete a escogitare soluzioni originali, grazie alla volontà ferrea di mettervi in discussione e lo dimostrerete a tutti. Sul lavoro, applicherete tutti quei cambiamenti che avete sempre pensato, ma non avete mai trovato il coraggio di proporre.

In amore vivrete momenti gioiosa serenità e complicità con situazioni nuove e stimolanti, queste forti emozioni vi porteranno tanti stimoli ma anche un atteggiamento sempre vigile. Accettate tutti gli inviti a grigliate, feste e nuove esperienze.

Pesci

Cari Pesci, la settimana non è facile, alcuni pianeti dissonanti potrebbero risvegliarvi malamente dalle settimane passate e dovrete essere molto attenti ad attaccarvi solo al reale e a fare piccoli passi alla volta.

Venere vi aiuterà, attraverso il consiglio e l’aiuto di un amico, che vi darà il giusto sostegno. La scelta migliore per voi è racchiusa in tanti piccoli gesti d’affetto, che possono essere fatti dalle amicizie che contano veramente. Altra opzione vincente è fidarvi dell’istinto o del vostro sesto senso, che, grazie alla Luna piena, sarà molto sensibile.