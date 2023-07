Oroscopo dal 31 luglio al 6 agosto

E uscimmo a rimirar la luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni della settimana dal 31 luglio al 6 agosto.

I segni di fuoco e di terra hanno un periodo ricco di soddisfazioni grazie a Venere, che donerà fortuna nelle relazioni amorose, soddisfacendo la sete di curiosità.

I nati nel segno della Vergine, che hanno Mercurio e Marte dalla loro con Giove e Urano in aspetto positivo, pur lamentandosi, dovranno ammettere che le soddisfazioni saranno tante.

A tutti i segni di terra gli astri regalano una forza di volontà ed una grande lucidità mentale.

I segni d’Aria, grazie alla Luna piena del primo agosto in Acquario, avranno una settimana densa di emozioni e di grande emotività.

I segni di Acqua sono i più solitari, intimisti, portati a valutare le loro sensazioni e i vecchi ricordi, che riappariranno numerosi, quasi a voler dire ‘eccoci qui, fai pace con te stesso’; per tutti loro ci sarà un’occasione da non scartare.

Ecco l’oroscopo della settimana prossima.

Ariete

Cari Ariete, sempre magnetici e coinvolgenti, il successo che inseguite da tempo in amore vi darà bella soddisfazione. Venere amica vi porterà molte soddisfazioni, promuoverà incontri e flirt. Alla coppia stabile Mercurio saprà dettare le parole giuste, facendovi essere più espansivi, così da creare migliori intese.

Il cielo di quest’estate suggerisce l’arrivo di nuove opportunità nel campo professionale, dovute ad un incontro fortuito ma decisivo. Siate pronti ad affrontare le sfide con forza garbata ed riuscirete ad ottenere ottimi risultati.

Toro

Cari Toro, giorni veramente preziosi, sotto tutti i punti di vista, per il vostro ruolo professionale, impegnati come siete su progetti importanti o test di ammissione.

La coppia stabile saprà affrontare problemi concreti per risolverli. Chi è solo non avrà problemi ad incontrare persone. La settimana è favorevole per stabilità in amore.

Un consiglio: consolidate le vostre posizioni e pianificate progetti, sfruttando il momento positivo, sapete di essere affascinanti ed intraprendenti, ma non esagerate col cibo, vostro punto debole.

Gemelli

Cari Gemelli, la prossima settimana vi regala una fortuna inaspettata, potrete avere dei giorni molto dinamici. Le stelle vi sono favorevoli e vi invitano ad esplorare nuovi orizzonti. Venere amica vi rende delle persone amorevoli agli occhi degli altri, non sbagliate dicendo qualche piccola bugia, che rovinerebbe tutto, siate onesti con voi e gli altri.

Usate, invece, il talento comunicativo, che è il vostro maggior punto di forza, utilizzatelo per proporre idee e dare suggerimenti efficaci. Dimenticate le discussioni recenti e cogliete l’occasione per un nuovo dialogo, in questo siete maestri.

Cancro

Cari Cancro, la prossima settimana per voi parla di soldi e di investimenti finanziari. Saranno giorni sereni, in cui essere voi stessi e con chi amate; siate sinceri, quindi, senza impelagarvi in realtà aumentate per fare colpo ed evitate segreti da nascondere.

Contate sulla vostra capacità di intuire le opportunità per affrontare nuove sfide. Attenzione solo a non entrare in quel loop mentale in cui, per dimostrare la vostra uguaglianza o addirittura la vostra superiorità, accetterete sfide che potrete anche vincere, ma che, alla fine dell’estate, saranno vittorie di Pirro, in cui perdereste più di quanto guadagnato in orgoglio. Questo gioco non sarà gradito da chi vi sta accanto; persona avvisata mezza salvata.

Leone

Cari Leone, siete i protagonisti della settimana, Venere si prenderà cura di voi, delle vostre relazioni amorose e del vostro fascino; sarete pieni di iniziative e tanta voglia di fare.

Mercurio e Marte in seconda casa radix, vi rendono lavoratori instancabili nel pensare alle opportunità future. Sul lavoro la settimana si prospetta promettente, i superiori e i colleghi saranno attratti dalle vostre capacità creative ed artistiche. Non sottovalutate la gelosia di chi vi sta accanto, tanto fascino potrebbe scatenare reazioni eccessive.

Godrete tutti di un bellissimo compleanno, ovunque vogliate e potete festeggiarlo. Certo, Giove e Urano negativi per la terza decade vi rendono poco oculati nelle spese, ma tutti questi doni meritano un piccolo scotto.

Vergine

Cari Vergine, fiducia in voi stessi, gli astri vi invitano ad essere lungimiranti, per risolvere nel miglior i problemi rimasti sospesi. Chi cerca l’anima gemella conterà su un’estate che Marte rende più veloce, piena di energia e voglia di fare. Forma fisica eccezionale. Sfruttare questo momento è d’obbligo per ritrovare il momento giusto e concentrarsi su una pianificazione seria di opportunità.

Potreste affrontare nuove responsabilità o progetti impegnativi. Lavorate con precisione, facendo attenzione ai dettagli, ad esempio guardatevi intorno, potreste trovare con stupore molto più di quanto cercate. Siate aperti a nuove idee e pronti a collaborare con i colleghi per raggiungere obiettivi comuni.

Bilancia

Cari Bilancia, in settimana fate attenzione a non innamorarvi di idee troppo fantasiose, siate concreti, razionali e ludici, tenendo sotto controllo le vostre emozioni, soprattutto nei rapporti di coppia.

Le stelle vi invitano ad essere più lungimiranti, ad usare equilibrio e armonia per trovare soluzioni diplomatiche a vecchi conflitti o disaccordi in famiglia e sul posto di lavoro.

Il vostro senso della bellezza potrebbe darvi un vantaggio in progetti artistici o di design, ma anche in altri campi, compreso il rapporto con gli altri. Godetevi le vacanze, spingendovi a fare tutti i tipi di conoscenza possibile, sarà un modo per voi di liberarvi dal peso del passato.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è di lavoro, fortunato ma faticoso. La Luna Piena del 1° agosto per voi parla di rinascita, evitate le discussioni ed affrontate le scelte in ambito professionale.

Qualche single potrà vivere un colpo di fulmine, che potrebbe portare a sfide e cambiamenti; determinazione e tenacia vi aiuterebbero a superare gli ostacoli.

Utilizzate la vostra intuizione per prendere decisioni sagge e strategiche. Anche se state sdraiati in riva al mare, rimanete concentrati, dovete fare più di quanto fatto finora se volete sfruttare queste stelle. Marte e Mercurio in Vergine vi sono positivi e vi regalano quella grinta per ricaricare le pile e avere tante notti stellate piene di divertimento.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è all’insegna della fortuna, crescita ed energia. Allargate gli orizzonti, guardate oltre, più intenzionati e disposti a mostrarvi generosi.

Gli affari di cuore prospereranno. Saprete sedurre, ammaliare, ascoltare; questa settimana vi promette opportunità di apprendimento e crescita professionale. Potreste essere coinvolti in viaggi di lavoro o progetti internazionali. Siate aperti a nuove esperienze e culture, poiché potrebbero arricchire la vostra visione della vita.

La vostra natura ottimista e avventurosa vi aiuterà a cogliere al meglio le opportunità che si presentano. Tutto si sta rimettendo in moto. Ottimo momento.

Capricorno

Cari Capricorno, Marte e Mercurio in Vergine in aspetto a voi positivo vi regalano nuove consapevolezze, lucidità e idee chiare. I giorni passeranno scoprendo nuove sensazioni e la scelta di un approccio più organizzato nel lavoro, potreste ottenere così riconoscimenti per l’impegno e dedizione al lavoro. Siate pronti a prendere decisioni importanti e strategiche per il vostro futuro.

La settimana promette di essere anche sentimentale, con scelte anticonformiste, comunque giuste. Avete ben quattro pianeti benefici a regalarvi tante occasioni, non sciupate il momento, mi raccomando. Non siate micragnosi, offrite un caffè ogni tanto, ne avrete bene.

Acquario

Cari Acquario, eccovi di nuovo a combattere, il momento non è facile, richiede impegno e una visione ampia dei fatti. Per alcuni ci sarà un incontro, che potrebbe portare opportunità di innovazione e cambiamento nel lavoro e/o nell’amore. Attenzione, soprattutto se siete sposati: questa eccitazione potrebbe avere conseguenze nefaste.

Dovrete anche fare i conti con il pessimo aspetto di Venere. Tenderete a mettere in primo piano i vostri desideri; la prossima settimana vi chiede di fare delle scelte rispetto al vostro futuro e a come lo immaginate.

Pesci

Cari Pesci, grandi novità, tanto entusiasmo, con qualche ostacolo da superare, infatti un grande cambiamento scelto dagli astri si profila per voi nel prossimo futuro, comprese nuove avventure sentimentali.

Se non volete fare una cosa, non fatela. Ascoltate il vostro istinto e siate pronti a prendere decisioni basate sulle vostre emozioni. Create un ambiente di lavoro armonioso e cooperativo, così potrete lavorare benissimo al rientro dalle vacanze.

Non vi stampate un sorriso sognante sul viso, come a dire ‘io ho un’altra verità’, vi renderebbe odiosi. Siate semplici, schietti e senza a resto pensieri, sarete molto più apprezzati da tutti, amici e nemici.