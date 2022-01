Oroscopo dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Le previsioni della settimana, da lunedì 31 gennaio a domenica 6 febbraio 2022, sono positive per tutti. Dopo le difficoltà di comprensione delle scorse settimane ci attende un periodo di serenità.

Il Sole in Aquario favorisce la seconda decade dei segni d’aria, ovvero Aquario, Bilancia, Gemelli; in generale gli aspetti astrologici più importanti riguardano la Luna nuova del 1° febbraio, che ci consiglia di iniziare diete, fare pulizie o estirpare dalla nostra vita tutto quello che ci limita e ci toglie la serenità.

Segnaliamo una forte presenza di pianeti nel segno del Capricorno: lunedì e martedì la Luna calante, Mercurio Marte e Plutone in trigono ad Urano nel Toro per tutta la settimana, astri che ci spingono verso la concretezza e ci fanno valorizzare i beni terreni. Non sogni ma fatti.

Ariete

La settimana inizia così così; lunedì e martedì sarete permalosi, desiderosi di coccole, potrebbe aumentare quell’insofferenza latente che vi tormenta da tempo. Le cose andranno meglio con la Luna nuova del primo febbraio, quando tutto si colorerà per voi e Saturno vi esorterà a tralasciare le cose superflue, aprendovi gli occhi sulle necessità di portare avanti solo ciò che veramente vi aiuta. Tutto migliora per chi lo sa vedere; Plutone in quadratura costringe quelli della terza decade a guardare in faccia le proprie insoddisfazioni e dare loro un nome.

Toro

Per voi continua il periodo fortunato, dovuto all’accumulo di pianeti nel Capricorno, che alleggeriscono la presenza dissonante di Saturno al vostro sole natale. Molti diranno che la fortuna non si è vista, ricordo a tutti che Urano non è una presenza facile, anzi, ingombra, pretende cambiamenti improrogabili, impone adeguamenti, cosa che a voi taurini non va mai a genio. Il supporto dei pianeti veloci vi sta regalando un grande sostegno e vi rende quasi gradevole il necessario cambiamento.

Gemelli

Per voi Gemelli la settimana è particolare, lunedì e martedì passano senza infamia e senza lode. A febbraio si cambia musica, la Luna nuova vi regala forza, vivacità e voglia di fare. I giorni migliori sono il primo e il 4 febbraio quando Saturno concretizza un posto di lavoro tanto atteso, un acquisto, un contratto a lungo perseguito. La prima decade soffre per una multa, una tassa. Attenzione ai piedi che, in questo periodo, sono delicati: scarpe comode.

Cancro

I giorni migliori per voi cancerini sono il 4 e 5 febbraio. Il trigono della Luna nuova prima con Giove e poi con Nettuno vi donerà attimi da vivere con gioia, cercate di ottimizzarli se vi è possibile. Una cena vi potrà garantire un appoggio in cui speravate ma non avevate certezza. Saprete che un finanziamento vi è stato finalmente concesso. Nettuno vi dice che quel problema di salute ha la sua soluzione. Riuscirete ad affrontare le noie della vita quotidiana.

Leone

Cari, per voi la settimana passerà, magari con un vecchio amico, un incontro che viene da lontano, in senso figurato o effettivo, un ricordo dolce e amaro, che alla fine ci ha fatto capire solo che il tempo passa velocemente. Questa stagnazione vi porterà verso i piaceri, di qualsiasi genere preferiate. Per quelli della prima decade, il trigone di Chirone, pianeta della medicina e della guarigione, promette una buona salute, sia nel corpo che nell’anima e ci possiamo contare.

Vergine

Periodo pieno di posizioni favorevoli, accade che se le spinte sono forti e contrarie, nulla si muove: eccolo il pericolo per voi questa settimana. Rischierete di chiudervi per non decidere e resistere a tante sollecitazioni. Le stelle consigliano di essere selettivi, scegliete cosa volete che funzioni, ciò che vi emoziona o no e poi agite, non metteteci troppo però; i pianeti favorevoli sono veloci e domani è un altro giorno.

Bilancia

La settimana inizia con note stonate, la batteria dell’auto vi lascia, il cellulare muore, la multa che non va giù, portate pazienza lunedì e martedì, poi le cose lentamente miglioreranno. La Luna nuova vi dona un intuito formidabile, una premonizione, sogni che vi indicano una soluzione. Unico neo per quelli della terza decade della Bilancia, che, tra intoppi vari, faticano più degli altri ad andare avanti. Per i nati tra il 1960 e il 1962 nessun colpo di testa, in macchina, con gli investimenti, i contratti, gli acquisti. Attenzione: leggete tutto, non firmate nulla, aspettate alla metà del prossimo mese.

Scorpione

I pianeti veloci vi sollecitano a fare le cose in fretta, a scappare senza fermarvi. Calma, questa è la parola giusta: offrite il vostro lato migliore e sforzatevi di rispondere gentilmente. Urano tocca il nervo scoperto della seconda decade; non opponetevi, seguite la corrente, imparate la lezione, presto tutto sarà passato. Da cogliere al volo delle intuizioni tra il 3 e il 4 febbraio, in cui il vostro fiuto sarà formidabile. Dite di sì alla voglia impetuosa di farvi un regalo.

Sagittario

I pianeti in sestile vi donano un aspetto positivo, ma senza eccessi. Tutto va nei tempi e nei giusti, nei modi giusti. Il Sole e la Luna nuova del 1° febbraio regalano gioie casalinghe, la gradita mail di un amico, ritroviamo un oggetto perduto. Godetevi la settimana fino in fondo, magari progettate un viaggio da fare a primavera inoltrata, quando i tempi saranno maturi. Questo vi regala da sempre tanta gioia. Per chi di voi ha la Luna in Capricorno i progetti saranno ancora più concreti e costruttivi.

Capricorno

Siete i prescelti, i motivati dello Zodiaco, affascinanti, tenebrosi ma solidi, non sbagliate un colpo e tutto si piega al vostro volere. Non ci sono negatività, a parte quelle possibili nel tema natale; tuttavia, la settimana è così bella che il pessimismo non può abitare dentro di voi. Anche se con qualche difficoltà, per il vostro carattere schivo, accettate i complimenti di chi vi sta vicino e vi apprezza.

Acquario

Tutto vi sorride? No, non tutto, tuttavia molte sono le questioni che vanno per il loro verso. La seconda parte della settimana è serena, distesa, con le cose a loro posto. Saturno passa sulla seconda decade, chiede razionalità, interessi concreti, meno fronzoli e, magari, vi dovrete fare carico di una responsabilità familiare o lavorativa. A voi della terza decade comparirà una figura femminile, poco adamantina, ma amica, dandovi un aiuto insperato; ringraziate la sorte e seguitela.

Pesci

Giove è sempre presente e amico, in verità più per voi della prima decade, a cui regalerà denaro, ottimismo, consensi e giovialità. Anche la Luna congiunta sempre a Giove aiuta tutti voi pesciolini nei giorni 3 e 4; qualsiasi cosa dobbiate fare fatela allora. Il momento è favorevole per tutto, particolarmente per ciò che è nuovo, che inizia adesso e bisogna portarlo avanti nei prossimi mesi. I pianeti veloci sono in sestile e vi guardano con affetto, sostengono tutti; via le paure, cerchiamo ciò che pensiamo potrebbe renderci felice, farlo ora significa andare sul sicuro.