Oroscopo dal 30 ottobre al 5 novembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della settimana che va dal 30 ottobre al 5 novembre.

Siamo ormai nel pieno dell’autunno e la notte di Halloween ci ricorda tradizioni dal sapore ancestrale, ricche di leggende antiche.

Nella settimana il cielo parla la lingua dello Scorpione e della sua splendida energia. Il Sole, Mercurio e Marte sono nel segno più tenebroso dello Zodiaco e formano un bellissimo trigono con la Luna in Cancro, proprio a ridosso delle feste, ciò vuol dire che, nei prossimi giorni, i segni d’acqua – Scorpione, Cancro e Pesci – possono aspirare e chiedere tutto all’Universo. Sarà per loro un momento magico, da sfruttare al massimo.

Va bene anche per i segni come Capricorno, Gemelli, Vergini, un po’ meno per Bilancia e Toro; quest’ultimi hanno tante energie in campo e rischiano di essere troppo sollecitati da fattori esterni.

Ariete

Cari Ariete, questa settimana sarebbe meglio affidarsi al lavoro, osate e siate ambiziosi, il momento è ricco di cambiamenti e potrete contare sull’aiuto di tutti, ma ci vuole maggiore coraggio.

Le idee e la genialità sono a portata di mano per le prime due decadi del segno, che useranno loro intuizioni come un super potere. Tutto vi torna a favore, guarderete con euforia ai vostri obiettivi sempre più vicini. Siate pronti a gestire nuove esperienze e ad entusiasmarvi come non capitava da tempo.

Toro

Cari Toro, nella prossima settimana la scommessa da mantenere è essere più calmi possibili, rendetevi indispensabili per tutti e siate pronti a trovare soluzioni.

Dovete imparare ad apprezzare le piccole cose, proprio le stelle vi chiedono di non prendere decisioni, difendete le vostre posizioni, chiarite ogni minimo aspetto di qualsiasi questione vi occupiate, anche se la cosa non dovesse risultare molto divertente. Passato il periodo, la chiarezza e la pace tornerà e vi farà andare avanti.

Gemelli

Cari Gemelli, tante le verità scomode che verranno a galla in settimana, anche da persone amiche. Il consiglio è di prendervi cura di voi stessi e del benessere psicofisico, curate l’ambiente dove lavorate e dove vivete e, perché no, anche il vostro denaro.

Bandite la superficialità, mantra dell’anno. Con Saturno negativo tutto si paga, siate pazienti, anche se non è tra le vostre qualità primarie, sforzatevi. Consiglio da seguire assolutamente: non fate il passo più lungo della vostra gamba.

Cancro

Cari Cancro, nella prossima settimana siete i più sostenuti dalle stelle, i pianeti in Scorpione vi donano un’energia eccezionale, entusiasmo, creatività e anche la capacità di realizzare le cose in sospeso.

Presi come sarete dall’amore, che andrà a gonfie vele, con tanto romanticismo e coccole, proprio come piace a voi, rischiate di tralasciare i doveri professionali. Allora la Luna vi verrà in aiuto, con il collega che vi copre. Un incontro fortuito e fortunato. Siate diligenti, agite e sarete ricompensati.

Leone

Cari Leone, la settimana parla di sacrificio, ma per conseguire un obiettivo importante, che avete ben chiaro in mente. I prossimi giorni vi vedono oberati di impegni nel lavoro, campo in cui, oggettivamente, va meglio che in amore. Non allarmatevi, la vostra forza vitale saprà sostenervi.

Anche se i pianeti in Scorpione, alquanto ostili, non possono intaccare la vostra resistenza da re della foresta, usatela. Un consiglio: non compensate con il cibo le energie spese a difendervi, siate attenti alla linea.

Vergine

Cari Vergine, la parte migliore della settimana riguarda la sfera professionale, siete i più vigili dello zodiaco e anche più astuti del solito, volete il successo e siete disposti a molto per ottenerlo.

Siate lungimiranti anche in amore, settore in cui le cose vanno sicuramente meglio, ma non date nulla per scontato. La cosa molto bella di questi transiti che vi riguardano è che siete capaci di farvi capire e di riuscire ad usare le parole e i gesti in modo da convincere chiunque a fare qualcosa. Nei prossimi giorni sarete irresistibili.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana ha i primi tre giorni da combattimento armato, poi tutto migliora. Sul lavoro ci vuole più equilibrio, assicuratevi bene di cosa volete veramente e cosa no, prima di ingaggiare la battaglia. Quindi, strutturate i vostri progetti, rendendoli vincenti anche dal punto di vista economico e personale. Chiedete ad amici e persone di fiducia, che questa settimana sono fondamentali per risolvere questioni e non prendere decisioni sbagliate. Consiglio più equilibrio e riflessione su quelli che sono i vostri bisogni e i vostri obiettivi.

Scorpione

Cari Scorpione, come abbiamo detto siete in linea con l’Universo, chiedete e vi sarà dato, e se non viene è meglio così, per voi c’è di più. Anche il cuore è al centro dei vostri sentimenti: intesa, affetto stima, troverete qualsiasi cosa volete trovare.

Vostri alleati sono il Sole, Mercurio e Marte. Tutti i pianeti più importanti vi donano nuove opportunità, nuovi contatti, nuove proposte, cogliete le occasioni. È possibile che molti di voi abbiano dei déjà-vu che vi coinvolgeranno e chiariranno eventi passati. Incontri strani con persone che vi aiuteranno a capire fatti rimasti in sospeso.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana che vi vede protagonisti di incontri, serate sociali e feste, il vostro umore torna a essere gioioso ed equilibrato e non più scontroso. Il periodo con tanti pianeti in campo dell’amicizia vi vuole gioviali, compagnoni. Prendete qualche occasione al volo, viaggiate, fate cose fuori dell’ordinario. Anche in amore siate avventurosi e irresistibili, date dinamicità al rapporto, siate pronti a vivere i cambiamenti con il sorriso sulle labbra.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana prevede un’attenzione particolare all’amore e alle relazioni sociali, anche il lavoro, dove siete degli stakanovisti, vi dona grandi soddisfazioni tra le mura domestiche.

Createvi o consolidate la vostra routine quotidiana, il vostro obiettivo è andare avanti e superare le difficoltà passate, ma che pesano ancora nel vostro animo. Non siate così lunghi nella memoria, vivete nel presente, con gli affetti sinceri che avete saputo crearvi, sia in amore che sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, bisogna farsene una ragione, il mondo intorno a voi non apprezza il vostro spirito di libertà e di pace. Sul lavoro i compagni non sostengono le vostre arringhe in difesa dei principi per voi inalienabili.

In amore non vi sentite capiti, quando abbandonate la vostra metà per salvare un gattino indifeso e passate la serata dal veterinario. Anche se può sembrare che il mondo non vi capisca, sappiate che a decidere il finale sarete voi. Concentratevi sulle cose importanti, il resto verrà al momento giusto.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è positiva, tranne che per il fine settimana, quando tutto si imbroglia e diventa pesante. Potrete recuperare i rapporti in famiglia, il lavoro, le vostre amicizie, sarebbe meglio approfittarne, per mettere in ordine le cose che ancora non funzionano.

Voi Pesci con i pianeti in trigono siete insuperabili con le vostre capacità, siete pronti a fare nuove amicizie, aprire più fronti sia sul lavoro che in amore. Anche la Luna vi sostiene fino a giovedì, dopo usate un profilo basso.