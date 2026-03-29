Oroscopo dal 30 marzo al 5 aprile 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

La settimana che va da lunedì 30 marzo a domenica 5 aprile 2026, vede i segni d’acqua pieni di complicità a dare valore a ciò che davvero conta nei sentimenti, nella coppia e nelle decisioni pratiche.

I segni di terra dovranno superare l’apatia e adoperarsi con nuovi incontri d’amore o riprendere positivamente la relazione con il partner.

I segni d’aria avranno una settimana in cui preferiranno la concretezza all’ideale e, dal 1° al 3 aprile, avranno conferme e trattative.

I segni di fuoco avranno la possibilità di trasformare anche le difficoltà in occasioni, ma dovranno agire con lucidità o non riusciranno a ottenere ciò che desiderano.

Ariete

Cari Ariete, nella settimana il clima è sereno, bella l’intesa amorosa, piena di passione con obiettivi comuni, affrontando le sfide con entusiasmo. Potrete contare su una forte energia, approfittate del momento per fare buoni affari, che possono donarvi soddisfazioni.

La giornata di martedì 31 marzo va organizzata per essere operativi; mercoledì 1° aprile riceverete una buona proposta, come la firma di un contratto o un successo che inseguite da tempo. Queste numerose opportunità risolveranno questioni personali, tanto che, nel fine settimana, vi sentirete più motivati e centrati su di un progetto importante, soprattutto che avete insieme a qualcuno, che prenderà forma, regalandovi una bella soddisfazione.

Toro

Cari Toro, la settimana ha un po’ di amaro in bocca, oppure un po’ di risentimento, non abbattetevi e non dubitate delle vostre capacità, il modo migliore è scrollarvi di dosso il risentimento, uscire e circondarvi di persone positive.

La settimana è stabile, anche perché sapete bene cosa volete: un progetto, un acquisto, una relazione stabile. Dal 2 aprile le cose vanno meglio, si affermano le scelte pratiche e le entrate economiche.

La strategia da usare questa settimana è basata su concretezza e determinazione, ma non siate rigidi e avrete più di quanto avete mai sperato. Venere nel segno vi concede grandi soddisfazioni, vi sentite in armonia con il mondo senza il timore di sbagliare. In amore qualche piccolo malinteso da recuperare e da risolvere con calma e dialogo.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è incerta, con un calo di energia progressivo che rende tutto più pesante, sforzatevi e trovate la forza per essere simpatici a tutti e riuscirete a divertirvi.

Martedì 31 marzo è un giorno confuso, dispersivo, mettete in ordine i vostri impegni e le priorità da risolvere assolutamente il più presto possibile. Sabato 4 aprile è il vostro giorno migliore per comunicare, chiedere scusa, ricominciare, altrimenti, oltre a perdere opportunità, rischierete di trovarvi con tante cose e nessuna finita.

Nel fine settimana, dopo essere riusciti a fare tutte le cose arretrate, potrete concedervi una pausa, una gita, una visita ad un museo, una giornata di shopping che riesca a ricaricarvi. Evitate decisioni affrettate per investimenti o acquisti di immobili; con la vostra intelligenza saprete salvarvi da ambiguità economiche.

Cancro

Cari Cancro, nella prossima settimana dovrete essere la determinati nell’affrontare il passare del tempo, dovrete fare scelte rassicuranti basate sulle priorità che ritenete importanti.

Mercoledì 1° aprile avrete un possibile confronto, c’è una decisione da prendere che non vi piace, ma è necessaria. Venerdì 3 sul lavoro prestate attenzione al denaro e alle fregature, scegliete persone e ambienti che vi infondono serenità, per migliorare opportunità e fiducia. Le coppie consolidate vivono momenti intensi, con tante nuove emozioni da sperimentare.

Nella settimana è imperativo fare progetti con entusiasmo, soprattutto in ambito professionale. Chi lavora in autonomia ha tante idee per allargare il pacchetto clienti e le risorse, per realizzare con coraggio le proprie idee.

Leone

Cari Leone, la settimana non ha dubbi, né esitazioni, tutto va alla grande, siete convinti di ciò che fate e fate ciò di cui siete convinti. Avete tante nuove sicurezze e affronterete alcune questioni irrisolte sia in amore che in famiglia, anche a costo di fare un passo indietro per la pace.

Solide le entrate che vi permettono di tirare respiri di sollievo e di fare qualche piccolo regalo per le feste, ma non esagerate e state nelle spese programmate. La vostra arma migliore è la fiducia incondizionata che avete nelle vostre abilità e decisioni; i pianeti in Ariete positivi vi sostengono senza lasciarvi mai soli.

L’amore è un conto a parte, volete realizzare, costruire un rapporto solido e duraturo, ma non per tutti il partner sarà d’accordo, non siate categorici e mediate situazione per situazione. La giornata migliore per organizzare obiettivi realizzabili è giovedì 2 aprile.

Vergine

Cari Vergine, la settimana ha un monito importante per tuti voi, evitare ogni tipo di provocazioni, invece è importante dare uno spazio concreto per le vostre cose, un trasloco, una convivenza, un matrimonio o anche una scelta abitativa.

Le coppie solide invece salvaguardino il rapporto, senza ucciderlo per la troppa routine, non date tutto per scontato e ogni tanto sforzatevi di stupire il vostro partner, riuscendo così a risvegliare il desiderio e un nuovo modo di stare insieme.

Martedì 31 organizzate il lavoro senza alcuna fretta, ma trovando spazi proficui per i vostri obiettivi senza dispersione. Chiedete un parere a una persona esperta che vi aiuterà nel modo giusto per un problema che non riuscite a risolvere.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana siete obbligati a prendere decisioni importanti in ogni aspetto della vostra quotidianità, affrontate le decisioni in modo sincero, senza superficialità o ambiguità, spesso vi lasciate solleticare da decisioni facili, a scapito di quelle idonee.

Bisogna che rimettiate ordine tra richieste, impegni e risultati, difendetevi da chi vi chiede troppo e troppe volte e non mantiene con voi il giusto rispetto per le vostre esigenze.

Da lunedì 1° riceverete successi quotidiani, magari di poco conto, ma che, sommati tra loro, vi conforteranno. Venerdì 4 è una giornata buona per stringere contratti, intese, posizioni e accordi, ma anche per il bisogno di trovare risposte. La settimana scorrerà via, permettendovi di ristabilire spazi e opportunità.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana vi permette di concretizzare un progetto importante, siete schematici, precisi, attenti alle opportunità. In più occasioni sarete chiamati ad accettare modi diversi di vedere, pensieri differenti e potrete anche avere a che fare con l’estero.

Sentite molto forte una spinta a realizzare sogni e ambizioni, a qualsiasi costo, senza indagare su positività o egoismi; in genere siete profondi e determinati, ma siate anche onesti con voi stessi. Anzi, sarete talmente attenti che riuscirete a percepire la bugia e i segreti che inutilmente vorranno mantenere; siate anche clementi con chi lo farà, cercando di nascondervi qualcosa. Durante le vacanze regalatevi una gita per divertirvi, rigenerarvi e ritrovare lucidità.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana conflittuale, con tensioni sia al lavoro che nella vita privata, anche se con il vostro ottimismo ed entusiasmo riuscirete ad averne ragione e trarrete il meglio da ogni situazione.

Imperativo non lasciarvi sopraffare dalle difficoltà, in tal modo riuscirete a migliorare le situazioni con il sorriso. Mercoledì 1° aprile è la giornata migliore per ottenere risultati, evitare passi falsi con colleghi e collaboratori; anche con il denaro state attenti alle spese, non fatevi prendere la mano, siate prudenti, evitate spese impulsive.

In amore vi sentite confusi e poco capiti, più emozioni tutte diverse vi albergano il cuore e fluttuate tra l’una e l’altra, la verità è che dovete chiarire cosa desiderate davvero, per evitare complicazioni inutili. Chiudete col passato e guardate al futuro con fiducia.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi impone di mantenere confini tra voi e chi cerca di manipolarvi, il trascorrere dei giorni vi metterà alla prova, in ambito familiare e lavorativo. Non trasformate litigi semplici in discussioni velenose, vivete con serenità i confronti o eventuali imprevisti, siate pronti a rivedere programmi e priorità.

Venerdì 4 aprile vi coglieranno un po’ di stanchezza e nervosismo, nulla va come vorreste e la cosa vi logora, non sentite come un peso le scelte che siete chiamati a fare, piuttosto come un’opportunità. Magari sarebbe il caso di scegliere un obiettivo alla volta e non cambiare rotta. Anche con il partner alimentate la vostra complicità e regalate gioia nei momenti che vivete insieme.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è nostalgica, sentirete la mancanza di un momento particolare, di un amore o di una persona che non fa più parte della vostra vita, tanto che sarebbe meglio lasciar andare il passato e guardare al futuro o ad altre opportunità.

Mercoledì 1° aprile l’umore migliora e anche la voglia di fare, come progetti e conoscenze; finalmente opererete scelte opportune e inizierete a sentirvi più stabili e lucidi, decisi a trasformare le idee in azioni.

Per salvarvi dal malumore bisogna che impariate ad essere aperti al confronto, magari appoggiandovi agli amici, provando sentimenti ambiziosi, che richiedono apertura mentale e voglia di crescere; vivete questa energia appieno per rafforzare i legami.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana potreste fare un’amicizia veramente importante o solo consolidarne una che avevate perso di vista. Siete talmente sereni che riuscirete a fare tutto senza strafare, senza litigi, senza sentirvi al di fuori o sottovalutati.

Il momento è pieno di grandi speranze, la vostra sensibilità vi permette di far sentire chi vi sta vicino al centro del mondo e questo vi fa diventare la migliore scelta possibile sia come amico che come partner. Grazie a un invito farete un incontro speciale. Chi cerca l’amore non abbia paura di mostrare quello che prova veramente.

Mercoledì 2 aprile è la giornata migliore per prendere decisioni utili, fare pulizia del superfluo e vano. Avete imparato a gestire risorse, denaro e consensi e per voi, a volte emotivamente fragili, è un vero successo.