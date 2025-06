Oroscopo dal 30 giugno al 6 luglio 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana per lunedì 30 a domenica 6 luglio 2025.

Queste giornate rappresentano un ultimo momento di stasi prima che uno dei pianeti più stravagante del cosmo cambi passo e raggiunga il segno dei Gemelli.

Molto si profetizza sulla possibilità di cambi epocali, ma sappiamo che l’astrologia indica la possibilità e che è l’uomo artefice del proprio destino; in futuro parleremo dei possibili cambiamenti che avverranno.

I segni di fuoco hanno tante nuove idee, i segni di terra devono risolvere problemi familiari, segni d’aria si profilano occasioni di scambio e di nuove conoscenze con orizzonti stimolanti.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è piena di idee, soprattutto nel lavoro, aspettate un incarico, una proposta, fate solo attenzione ai dettagli, leggete prima di firmare, siate precisi e accorti, vi eviterete intoppi sgradevoli.

In amore, possibilità di incontrare una persona interessante, qualche lamentela potreste riceverla dagli amici che si sentono trascurati. Promettete maggiore assiduità e valutate se qualcuno di loro ha bisogno di voi. Le questioni vanno risolte tra martedì e mercoledì.

Toro

Cari Toro, prima di pensare alle vacanze, questo è il momento buono per dedicarsi alle questioni di casa, di famiglia e al benessere economico. Una piccola entrata vi permetterà di saldare un debito o di comprare qualcosa che desideravate da tempo.

L’amore, per molti di voi è complicato, sapete che è arrivato il momento di un profondo chiarimento. Insomma, la settimana è adatta ad aggiustare cose e situazioni, non fatela passare inutilmente, soprattutto per ciò che richiede soluzioni questioni pratiche.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana scorre apparentemente tranquilla, ma sapete bene che sotto sotto cova la cenere, quella bollente che da un momento all’altro si trasforma in un fuoco, in una rivoluzione, uno sconvolgimento che raddrizza e pulisce ciò che ormai non funzionava più.

Attenzione alle mosse imprudenti in amore, non alimentate gelosie o tradimenti, rischiate di essere scoperti in men che non si dica. Sul lavoro poche chiacchiere e non vantatevi senza prima guardare chi vi sta attorno.

Cancro

Cari Cancro, la settimana rimane di grande valore, siete i fortunati dello zodiaco per molti aspetti. Saturno e Nettuno disturbano fortemente la realtà solo per i nati nei primi giorni del segno, alimentano insofferenze e vi portano a prendere decisioni poco accorte.

Anche il desiderio di aumentare le vostre entrate potrebbe portarvi ad agire in modo poco accorto, leggete bene i contratti prima di firmare e non credete a tutto ciò che vi prospettano.

Leone

Cari Leone, siete al centro della scena, determinati a investire su nuovi progetti e con il desiderio di dare un nuovo impulso alla vostra vita. Siete affascinanti e magnetici, sentite l’attenzione di tutti su di voi e siete intenzionati a non deludere nessuno.

Se avete una storia stabile, state pensando al matrimonio o ad un figlio, o anche ad un viaggio romantico. Tante occasioni di incontri per passare l’estate divertendovi, per chi è single.

Vergine

Cari Vergine, la settimana si distingue grazie a Marte nel segno, che vi dona grandi capacità di riflessione e lucidità mentale. Vi state preparando, anche se non lo sapete, ad affrontare Urano, che tra poco si metterà ostile, ma, allo stesso tempo, vi darà il coraggio di tagliare i legami con ciò che ormai sentite un peso e inutile.

È sicuramente il momento adatto per eliminare ciò che non serve più, desiderate riorganizzare aspetti della vostra vita e scogliere alcuni nodi che vi creano incertezze

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana vi dona momenti di intense relazioni sociali e interazioni con gli altri, finalmente avrete soluzioni sul lavoro, grazie a conoscenze professionali e legami utili al vostro futuro.

Vivrete momenti intensi, a volte convulsi, dove vedrete emergere una verità che stavate cercando da tempo. Martedì e mercoledì sono giorni molto favorevoli per negoziare, accordarsi, creare legami. Fidatevi di un amico che vi da consigli di grande importanza, anche se un po’ scomodi.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana è molto importante, ascoltate ciò che accade intorno a voi, non fermatevi alla superfice, andate in profondità e scrutate cosa vi dice l’istinto. Con un pizzico di spregiudicatezza e tanta fortuna riuscirete a fare cose inimmaginabili, a districare problemi annosi, che vi angustiavano e a cui non riuscivate a trovare soluzioni. Farete passi avanti nella vostra carriera o per definire meglio i vostri obiettivi a lungo termine. Giovedì e venerdì sono giorni importanti per il lavoro,

Sagittario

Cari Sagittario, sentite il peso dei mesi passati a prendere decisioni difficili, il peso di non essere stati compresi, potreste dover affrontare piccole questioni legali o notizie provenienti dall’estero.

L’energia di Saturno e Nettuno favorevoli vi aiuteranno ad organizzare bellissimi viaggi o esperienze, dove potrete vivere momenti splendidi con la persona del cuore. Potrete contare anche in un’intensa vita sociale e il vostro animo ne troverà conforto.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è impegnativa, i problemi da risolvere, piccoli e grandi, ci sono, e richiedono tutta la vostra attenzione. Vi dovrete impegnare sia a livello personale che interpersonale. Intorno a voi, per fortuna, avete tutte le risorse necessarie per risolvere magnificamente le difficoltà. Il bisogno di rilassarvi è forte e sarà necessario che lo ascoltiate. Dovete darvi momenti di stacco per essere più forti e decisi, come il periodo richiede.

Acquario

Cari Acquario, la settimana in arrivo non è molto faticosa, non è una passeggiata, ma nemmeno ostile. Vi dovrete guadagnare spazi, vittorie e soluzioni, che nemici occulti non son affatto propensi a donarvi.

Se potete, fidatevi di un lavoro di squadra, se la squadra è collaudata, beninteso. Prestate attenzione al vostro partner se non siete disposti a condividerlo. Bello il momento per gli alunni che potranno ottenere ottimi risultati con il minimo degli sforzi. Rifugiatevi tra gli amici veri. Mercoledì e giovedì sono giornate favorevoli.

Pesci

Cari Pesci, siete particolarmente favoriti dalle stelle e dal momento, allora, invece di chiudervi in casa o sprofondare su un divano, uscite, agite, sviluppate tutti i doni che il cielo vi sta elargendo, non trovate scuse, non richiudetevi a riccio.

Lo sapete che siete pronti ad abbandonare vecchie paure e a lanciarvi in nuove esperienze, qualsiasi esse siano, non avrete sempre un’estate così, godetevela.

Anche sul lavoro potreste trovare soluzioni che vi regaleranno maggiore stabilità e di momenti di grande tranquillità.