Oroscopo dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle – Felice 2025

Cari tutti, preannunciandovi che ci sarà un oroscopo apposito dedicato alle Previsioni astrologiche per l’anno 2025, soffermiamoci, ora sulla prossima settimana.

Per i Gemelli nuovi incontri, per i Cancro conta l’amore, relazioni sentimentali turbolente per i Leone, cambiamenti per i Capricorno. Se gli Acquario una settimana tranquilla, i Pesci avranno un incontro da urlo. I Sagittario devono fare acquisti importanti, tanti obiettivi chiari per i Toro, strategie ben definite per i Bilancia, mentre gli Ariete e i Vergine avranno incontri amorosi molto frizzanti.

Ariete

Cari Ariete, l’anno inizia con alcuni cambiamenti e tante novità. Nel fine settimana Venere vi aiuterà nel rapporto di coppia. Non accettate proposte di investimenti, pensate alla carriera, quella da consolidare ogni giorno.

Considerate il lavoro quotidiano ed avrete la chiave giusta per un futuro stabile; piccole o grandi somme di denaro si fanno così, meno improvvisazione. Mi raccomando, non vi fidate di incontri con vecchie conoscenze che portano solo confusione.

Toro

Cari Toro, l’anno parte con tante responsabilità, Venere e Urano potrebbero creare qualche piccolo litigio, nel fine settimana, magari con una donna, siate pazienti.

Le relazioni saranno serene e appaganti, adottate atteggiamenti saggi con il partner, in particolare voi sposati o conviventi. Altro tasto dolente sono le uscite, controllate la voglia di spendere, magari rivedete i conti e cercate di risparmiare. Tra poco avrete un piccolo colpo di fortuna.

Gemelli

Cari Gemelli, l’anno nuovo per voi comincia bene, avrete nuove opportunità grazie ad alcuni incontri fortunati. La settimana vi offre un incontro che potrebbe cambiare tante cose, grazie a Giove che continua a sorridervi e a regalare fortuna sia sul lavoro che in amore.

Con una personalità come la vostra sarete al centro dell’attenzione amicale e familiare, consolidando finanze e amicizie vantaggiose, grazie ad una Venere positiva.

Cancro

Cari Cancro, prendetevi tutto il tempo necessario per conoscere la persona che vi interessa, prima di impegnarvi seriamente. Questa è la settimana giusta per fare le cose con calma, anche voi siete ormai sereni e liberi da pressioni personali.

Ci sono anche tante buone notizie per le vostre finanze, ottimo momento per migliorare la produttività con colleghi e soci. Giornate buone anche per per adottare nuove modelli equilibrati.

Leone

Cari Leone, l’anno inizia con un comandamento: rafforzare e consolidare in amore. Per riaccendere la passione non dovrete alimentare litigi e tensioni, ma fare gesti affettuosi ed elargire tante attenzioni.

La settimana è migliore sul lavoro, con sorprese positive, opportunità interessanti ed ottime intuizioni. L’importante è non fare acquisti impulsivi, e non sprecare i risparmi. Usate l’energia di Marte per scopi più duraturi e saggi.

Vergine

Cari Vergine, l’anno debutta con tanti confronti e pensieri profondi, avrete il desiderio di analizzare lucidamente la resistenza del legame e trovare soluzioni. Nei rapporti con gli altri non usate il sarcasmo.

Grazie a Mercurio e a Marte potrete contare su una comunicazione facilitata, sfruttate questa opportunità, dimostrerete la vostra solidarietà senza perdere credibilità. L’apertura al dialogo è fondamentale.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana favorisce incontri inaspettati con conoscenze di vecchia data, anche la Luna vi è favorevole, stimolando l’iniziativa nelle relazioni e la lucidità nel vagliare le opportunità e le sfide che si presenteranno.

L’empatia che possiederete nella settimana si dimostrerà importante anche con colleghi o superiori, riuscirete a convincerli delle vostre idee, con argomentazioni chiare. Dovrete anche mettere in ordine le finanze.

Scorpione

Cari Scorpione, in questa settimana l’importante è trovare l’equilibrio in tutti vostri progetti, dovrete essere pazienti e persistenti nelle finanze, dove una buona intuizione vi farà guadagnare.

Un dialogo aperto sul lavoro, vi aiuterà a costruire un progetto personale, a cui tenete molto, che potrebbe regalarvi tante soddisfazioni. L’anno si avvia con tanta voglia di distacco e auto riflessione; non indugiate, però, siate reattivi.

Sagittario

Cari Sagittario, questa settimana si apriranno nuove porte che vi permetteranno di fare incontri interessanti, ma non dimenticate i vecchi obiettivi non raggiunti. La Luna nuova a voi favorevole rafforza le occasioni per conoscere persone nuove.

Per i nati nella seconda e terza decade, le finanze sono critiche; sarà necessaria molta prudenza. Chi ha un amore consolidato si fidi dei bei momenti passati e rafforzi il legame per riaccendere l’interesse.

Capricorno

Cari Capricorno, l’anno comincia con un portafoglio bello pieno. Grazie a Giove, riceverete entrate inaspettate ed opportunità di guadagno. Buona anche la comunicazione tra colleghi e superiori, tanto che le vostre competenze saranno apprezzate sul lavoro ed un progetto interessante verrà ammirato e accettato. Per il resto della vostra quotidianità, siate pratici ef adottate una stabilità finanziaria.

Acquario

Cari Acquario, l’anno parte in sordina per voi. Plutone vi sta smuovendo dal di dentro, l’umorismo e la simpatia saranno le chiavi fortunate della settimana, per conquistare il vostro partner, ma anche il consenso sul lavoro.

Con calma otterrete di essere ascoltati, anche se vi sentirete a volte più istintivi del solito, sulle questioni economiche, evitate ogni impulsività e non spendete più del necessario. Rimandate decisioni importanti su acquisti e vendite.

Pesci

Cari Pesci, questa settimana gestite con saggezza le vostre finanze e fate attenzione a incontri interessanti. Grazie a Giove, la vostra vita sentimentale sarà serena e felice, con la gioia di stare insieme.

Mercurio porterà un po’ notizie interessanti e qualche piacevole sorpresa. Controllate i vostri istinti ed eviterete di compromettere la vostra serenità economica. Sul lavoro, evitate incomprensioni e siate gentili e diplomatici con i colleghi e gli amici.