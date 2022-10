Oroscopo dal 3 al 9 ottobre 2022

E uscimmo a rimirar la Luna e le Stelle

Cari amici, ecco per voi le previsioni della settimana da lunedì 3 a domenica 9 ottobre 2022. Saranno giornate interessanti, con imprevisti, movimentate ed emozionanti.

La settimana è positiva per i segni di terra, con qualche dubbio nella sfera sentimentale.

La Luna passa dal segno del Capricorno a quello dell’Ariete e domenica avremo la prima Luna Piena d’autunno sull’asse Ariete – Bilancia. Aspettiamoci notizie improvvise e poco chiare, che servono a preannunciare un diverso indirizzo.

Il Trigono Saturno – Marte, anche se non preciso, fa sperare in una grande volontà di arrivare ai propri intenti, senza rigidi schemi, con un’apertura al dialogo. Gli aspetti tra i pianeti non sono negativi, possiamo, quindi, auspicarci che la razionalità vinca sugli interessi personali.

Aspetti importanti della settimana

Il 3 ottobre la settimana inizia con una quadratura tra Sole e Luna; entrate ed uscite saranno al centro dei dibattiti pubblici e privati.

Il 4 ottobre posizione positiva della Luna con molti pianeti; si prevedono accordi internazionali sostenuti dalle potenze economiche e politiche. A livello familiare è forte la volontà di dialogare e trovare soluzioni condivise.

Il 5 ottobre è una giornata astrologica positiva, che ci accompagna verso una serena difesa dei propri interessi per renderli reali.

Il 6 ottobre è ultima giornata buona della settimana, dove abbiamo tutti l’energia e la forza per rendere possibili i nostri progetti.

Il 7 ottobre il Sole in opposizione a Chirone ci parla ancora di ferite aperte che non riescono a guarire, mentre il trigono Mercurio e Plutone di segreti divenuti pubblici.

L’8 ottobre lascia cicatrici invisibili ma profonde per chi ha lottato furiosamente per vedere rispettati i propri diritti.

Il 9 ottobre la luna Piena ci ricorda che il ciclo si è concluso, che i semi dei nostri progetti messi a germogliare lo scorso giugno sono arrivati alla loro maturazione. Tutti noi lo dobbiamo accettare e prepararci al nuovo ciclo.

Ariete

Le relazioni interpersonali sono al centro dei vostri interessi, curateli e datevi tempo, incontrate persone nuove ed interessanti. Chi è single e si guarda intorno può trovare l’amore. Non rimandate le decisioni importanti. Le giornate migliori della settimana sono mercoledì e giovedì.

La Luna nel Sagittario offre un piccolo viaggio o uno spostamento dalla solita routine. Qualche tensione nel weekend per alcune informazioni di natura professionale che potrebbero destabilizzarvi e preoccuparvi un po’.

Toro

Saprete gestire questa settimana grazie a Venere in Bilancia, anche Marte in trigono vi aiuta in campo professionale con nuovi progetti interessanti. Buono il fine settimana sul lavoro, grazie ad una telefonata o ad una comunicazione importante. Potrebbe arrivare una somma di denaro da usare in famiglia.

Qualche piccolo stress potrebbe esserci nel corso delle prossime giornate, ma intavolate una serena discussione con il partner e troverete punti di comune accordo. Saturno in Aquario consiglia nessuna decisione a lunga scadenza.

Gemelli

Mercurio disturba i nati nella terza decade, solo per questa settimana. Mercoledì e giovedì potreste avere il desiderio di fuggire, se potete fatelo. Il fine settimana crea un’opportunità di dialogo decisivo, anche qualche momento di divertimento.

Poiché in questi giorni sarete impegnatissimi cercate di assumere un maggior numero di proteine e anche i giusti carboidrati per avere energia da spendere. Un regalo da un amico vi farà molto piacere e vi farà sentire appagati. Anche la famiglia sarà al centro della vostra attenzione.

Cancro

Apritevi al nuovo e alla vostra capacità innata di sfruttare al massimo la vostra energia psichica. Non vi mancherà la compagnia di una o più persone speciali e chi vive una relazione stabile si deciderà a realizzare i propri sogni. Gli astri, dalla vostra parte in campo sentimentale, vi aiutano a costruire il futuro e non solo. Potranno avverarsi proposte fatte da tempo e poi arenatesi. Evitate sforzi extra. Chi dovrà sostenere un test, un esame, una verifica stia sereno.

Leone

La posizione di Giove in Ariete vi aiuta sul lavoro con la possibilità di incontrare persone significative per il vostro futuro. Favoriti i nati nella prima decade, con progetti notevoli. Il periodo per molti è impegnativo e vi consiglia di prendervi cura di voi e della vostra salute. In ambito lavorativo meglio stringere i denti, in questa settimana è importante il raggiungimento di determinati risultati, per cui cercate di non infuriarvi con i famigliari e mantenete un tono sereno. Una persona a voi cara potrebbe ottenere una promozione, un trasferimento o un’entrata extra.

Vergine

È una settimana in cui avrete la possibilità di chiudere molti aspetti burocratici che vi stanno a cuore. Mercurio ancora nel vostro segno vi aiuta a sistemare documenti o ricevere importanti notizie per il lavoro. Siete in una fase costruttiva, che vi aprirà nuove strade, soprattutto professionali. Anche la vita di coppia avrà dei momenti interessanti. Chi ha dei figli dovrà sforzarsi di essere molto presente quando affronteranno una prova scolastica o di vita.

Bilancia

Ancora qualche difficoltà da superare con le finanze, anche se questa settimana riceverete informazioni utili e soldi inaspettati. Marte positivo dai Gemelli vi dona vigore e volontà di fare, regalandovi un’inaspettata forza di volontà nel perseguire progetti e scopi.

Per molti si rende necessario ritagliarsi qualche attimo di relax. Chi ha figli in questo periodo sta attraversando un momento complicato di comunicazione, ma le cose stanno per migliorare, per cui, stringete i denti! Novità positive nel fine settimana.

Scorpione

Ogni cosa comincia ad avere l’aspetto di ciò che deve essere, siete in grado di muovervi nelle situazioni difficili che avete vissuto nell’ultimo anno. Avrete giornate complesse, ma di grande soddisfazione e senza incorrere in situazioni difficili, avrete le soddisfazioni che meritate.

L’amore è in primo piano, sarete apprezzati dovunque. Una semplice amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio e concreto. Potreste dover prendere una decisione che riguarda la salute, i soldi o il lavoro. Nella professione sarà bene non essere impreparati, avrete delle opportunità da cogliere.

Sagittario

La situazione più complessa sarà nell’ambito della famiglia. Sarete chiamati a risolvere questioni con soluzioni straordinarie. Saturno, in aspetto positivo, vi continua ad aiutare, eliminando ciò che non funziona.

Ottimo il fine settimana, con la possibilità di fare conoscenze. Le giornate di venerdì e sabato, saranno magiche con il partner. Anche il reddito aumenta ed il momento è buono per cercare un impiego, fare proposte professionali o un investimento immobiliare.

Capricorno

Le giornate più belle sono quelle del fine settimana, quando vi saranno due o tre incontri importanti sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sentimentale. Usate al meglio le cose da fare, quello che sapete, senza preoccuparvi, Mercurio vi sostiene, generando situazioni personali. Con grande energia potete aumentare la vostra attività.

Consiglio: studiate, fate ricerca e trovate soluzioni. In famiglia siate più indulgenti. Attenzione alle entrate e alle uscite, a seconda della decade potreste dover sborsare una somma di denaro inaspettata.

Aquario

Giove è dalla vostra parte e vi potete permettere di gestire al meglio le vostre risorse, anche se molti di voi sentono il peso degli impegni presi e di quanto quello che farete possa essere importante per il vostro futuro. In questo periodo la Luna positiva mercoledì e giovedì in sestile pone attenzione sulle questioni legate ai viaggi. Favoriti l’ambito commerciale e quello economico. Non trascurate gli affetti, che vi aiuteranno nei momenti di difficoltà. Potrebbe essere utile recuperare il sonno e il riposo per generare un equilibrio.

Pesci

Amore alle stelle, coppie pronte a fare il passo importante, intanto i single hanno una certa persona in mente. Difficoltà ci sono mercoledì e giovedì, sappiate mantenere la calma ed evitate reazioni. Una forza vi dà la possibilità di comprendere come gestire alcuni aspetti della vita e molte situazioni importanti.

Ottima la Luna nel fine settimana, che vi rimette in forma, soprattutto a livello personale e psicologico. Opportunità di gestire al meglio le energie del corpo e della mente. Evitate pensieri di vendetta, non riuscireste ad essere sereni come vi è necessario per vivere.