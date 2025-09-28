Oroscopo dal 29 settembre al 5 ottobre 2025

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana, da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre 2025.

L’autunno è entrato con prepotenza nelle nostre vite e tutti facciamo i conti con il futuro, mentre le vacanze sono ormai un lontano ricordo.

I segni di terra possono contare su tante novità per l’avvenire, i segni d’acqua dovranno governare molto bene le proprie emozioni, sdrammatizzando i problemi che si presenteranno.

I segni di fuoco sono concentrati sull’amore e molto agitati per l’andamento della loro relazione, i segni d’aria devono sforzarsi di essere razionali e accoglienti.

Ariete

Cari Ariete, vivrete la settimana con foga, cercando di fare tutto, una corsa contro il tempo insomma, per consolidare i programmi che vi siete imposti e a cui tenete molto.

Queste giornate con i loro impegni non vi consentono superficialità e, stranamente, non mostrerete i vostri sentimenti, come siete abituati a fare. Anzi, l’importanza del momento vi renderà schivi e concentrati nel raggiungere gli obiettivi. Coltivate anche l’amore e l’attenzione di chi vi ama e attende che manifestiate i vostri sentimenti.

Toro

Cari Toro, la settimana va vissuta in famiglia e mentre c’è da fare molta attenzione al settore lavorativo è possibile avvertire anche il peso di alcune decisioni prese. Sentirete forte il bisogno di essere accettati e dell’approvazione altrui, per questo eventuali difficoltà nel campo lavorativo saranno vissute con sofferenza e pesantezza, non fatevene una colpa, tutto passerà tra pochi giorni. Mettete in pratica i progetti che hanno subito un rallentamento nella pausa estiva.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana stimolante nell’ambiente lavorativo, potrete contare su stimoli, interessi e collaborazioni. Invece, in amore, molti si troveranno a dover affrontare decisioni che fino ad ora hanno eluso.

Vi manca il coraggio di prendere decisioni, parlatene chiaramente piuttosto che imbucarvi, o nascondervi dietro bugie fantasiose, avete il diritto di fare le cose quando e come ve lo sentite. Da evitare anche lavorare a dettagli inutili, che vi complicano la vita, non proprio tranquilla di questo momento.

Cancro

Cari Cancro, nella settimana vi sentirete capricciosi e vorrete o farete di ogni cosa un piccolo dramma, vi sentite assaliti da mille dubbi. Il momento che non è negativo, solo impegnativo, vi chiede di più di ciò che siete disposti a dare, ma è ora di fare un piccolo sforzo per allinearvi agli altri e alle cose.

Non è scappando che risolverete le cose; il consiglio è selezionare tra l’utile e il vano. Fate le scelte fruttuose e rimandate il resto, solo così sarete soddisfatti di voi ed eviterete di deludere chi vista accanto.

Leone

Cari Leone, la settimana vi vuole vincenti in amore, anche chi è single potrà scegliere un flirt o la persona giusta con cui iniziare una relazione duratura, insomma su quel lato tutto bene.

Per il settore lavorativo ogni cosa è da affrontare con calma, è assolutamente necessario essere cauti per avere il meglio dalla settimana, basta non pretendere di più di ciò che è possibile. Il consiglio è non comportarsi in modo impulsivo con chi entra in contatto con voi. Aiutatevi con l’autostima, che non vi manca, e grazie alla quale sapete essere irresistibili.

Vergine

Cari Vergine, la settimana ha l’acceleratore premuto, non fatevi sconvolgere da questa velocità, anzi, cavalcatela con entusiasmo e determinazione. Potrete avere incontri che prenderanno strade molto importanti per voi.

Dovrete per forza dimostrare ottimismo, che sarà così inaspettato da lasciarvi senza fiato, privandovi, nel fine settimana, di energia. Uscite lo stesso, il momento è molto bello per voi, vivetelo fino in fondo. Provate, inoltre, a risolvere qualche situazione complicata, che si trascinate da molto, non siate troppo critici con chi vi regala consigli.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana vi sentirete romantici, emotivamente motivati, ma anche leggeri, senza volontà di creare pesantezze, difficoltà o solo di concentrarvi su pensieri negativi.

Il campo lavorativo va da solo e questo vi fa stare veramente bene. Finalmente, dopo aver inseguito risultati, gli obiettivi si concretizzano e vi vengono offerti su un piatto d’argento.

Potreste ricevere un invito per un evento inaspettato e particolare, non esitate ad accettare, vi sarà molto utile in campo relazionale. Venere amica, complice anche la Luna, vi regala una settimana serena e armonica.

Scorpione

Cari Scorpioni, la settimana è magica, anche se i primi risultati non li vedrete subito. Tante nuove amicizie si prospettano nel vostro futuro. Magari potreste sentirvi un po’ messi alla prova dal susseguirsi delle giornate, ma l’affetto di cui siete circondati e la stima che riuscite a conquistare negli altri, vi aiuteranno a raccogliere tanti consensi e opportunità.

Giove amico vi rende molto sensibili per le emozioni, cosa a cui non siete abituati. Il consiglio particolare è di evitare le spese o prestarvi attenzione, dato che, in questo periodo, siete propensi a spendere di più.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana vi sentirete su di giri, in una sorta di agitazione che vi stimola a non mollare mai, a essere sempre sul pezzo. Il campo lavorativo è pieno di tante soddisfazioni, continuare nella vostra strategia è fondamentale.

Mercurio positivo vi dona una dialettica fluida e positiva, capite e vi fate capire da chi è nel vostro entourage e il pianeta vi regalerà anche qualche bella notizia. State pensando a qualche cambiamento fondamentale nella vostra vita, aspettate a metterlo in pratica, avete ancora qualche dettaglio da mettere a punto.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana da affrontare con più leggerezza, arrivano conferme, decisioni importanti che riguardano il vostro futuro da prendere in serenità, con l’aiuto della vostra famiglia o della vostra dolce metà.

Saturno, il vostro pianeta guida, vi chiede tanta concretezza, sfide da affrontare e vincere, grazie alla stabilità della vostra personalità. Il consiglio è di scegliere sempre di essere sinceri e di impegnarvi senza soluzione di continuità: sarete ripagati di ogni difficoltà affrontata. Sarà necessario regalarsi momenti di pausa con l’amato bene.

Acquario

Cari Acquario, settimana impegnativa, anche se il tutto è tendente al positivo. La presenza di Plutone sfida tutti a chiedervi di più e, spesso, vi sentite accerchiati, non date in escandescenze, non usate l’aggressività, ma la dolcezza, tutta quella di cui siete capaci.

I pianeti nel segno vi faranno vivere una settimana impegnativa, tra casa, lavoro e famiglia; avrete bisogno di tutte le vostre energie, per gestire tutto. Nel fine settimana cominciate a pensare a un piccolo viaggio da regalarvi nel prossimo futuro, meno estenuante.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è impegnativa, evitate baruffe, confronti, ma anche solo chiacchiere o pettegolezzi, non date giudizi, non esprimete opinioni, potreste essere coinvolti o anche subire offese per quanto detto.

Meglio la sfera lavorativa, se saprete tenere la bocca chiusa. Affidatevi alla passione, dove potreste ottenere buoni risultati o soddisfazioni, bel periodo per chi cerca l’amore. Puntate anche sulla vostra creatività, sempre la vostra qualità migliore.