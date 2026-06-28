Oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana che va da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio, inizia con due passaggi importanti, Giove entra nel Leone e Marte in Gemelli; cambiano i segni ma non gli aspetti positivi tra i due pianeti, che governano rispettivamente la fortuna e l’energia per consolidarla.

Per i segni d’aria il momento è particolarmente favorevole, grazie alla Luna nel segno che dona una marcia in più.

I segni di fuoco con l’entrata di Giove potranno contare su magnetismo, fortuna e circostanze fortunate.

Per i segni d’acqua le cose sono meno gestibili e dovranno faticare non poco per non perdere quanto guadagnato nelle settimane passate.

Anche i segni di terra che perdono l’appoggio di Marte risentiranno di uno strano tipo di fiacca e accuseranno il colpo.

Ariete

Cari Ariete, la settimana inizia con l’entrata di Giove in un segno amico. Potrete contare su una fortuna sfacciata, tuttavia molti di voi useranno l’energia positiva con diligenza, senza sprechi, come spesso vi accade.

Potrebbe palesarsi la necessità di una scelta sentimentale che procrastinate da tempo, siate onesti con voi stessi e, se la fine è necessaria, non prendete più tempo, liberatevi di pesi che vi destabilizzano e seguite il raziocinio, non il cuore.

Da questa settimana e per lungo tempo avrete periodi costruttivi e fortunosi, non buttatevi di testa, ma pianificate, tutti i pianeti lenti sono a vostro vantaggio e, a seconda dell’età e delle responsabilità, potrete ottenere tanto e molto di ciò che desiderate.

Per chi lavora in proprio o sta pensando a una società, il momento è dei più propizi, anche se c’è tutto il tempo di programmare al meglio. Essere pazienti negli affari rende di più.

Toro

Cari Toro, la settimana è abbastanza serena, potrete rientrare nella calma che vi piace tanto, Marte è uscito dal vostro segno e non vi stimola più pesantemente. Potrete tornare ai vostri ritmi, alle giornate senza troppi scossoni, a cucinare, pomeriggi sul divano, qualche buon libro.

Venerdì è una giornata adatta per guardarvi intorno, prendere qualche decisione, fare luce su alcuni aspetti poco chiari di natura professionale o solo avanzare accordi duraturi. La settimana prevede anche innumerevoli contatti e incontri, consoliderete legami duraturi e sereni.

L’entrata di Giove in un segno ostile potrebbe portare da subito lo scatenarsi di una situazione familiare non facile da gestire, tasse impreviste, uscite di denaro di elevata entità. Potreste trovarvi davanti a un problema che inizialmente sembrerà più grande del previsto, ma, con calma e determinazione, riuscirete a superarlo.

Gemelli

Cari Gemelli, dalla prossima settimana le cose andranno di bene in meglio, non avete pianeti dissonanti, solo la Luna nel fine settimana potrebbe infastidirvi e creare qualche momento di confusione o qualche ostacolo digestivo o male di stagione.

Non dovete eccedere con il cibo o atteggiamenti estremi. Evitate in pubblico di sparlare di qualcuno, sareste voi al centro di fastidiosi pettegolezzi, conoscenze e contatti importanti per il futuro.

Siete favoriti anche in amore, ci sono nuove storie, nuovi amori e anche chi è già felicemente coppia prederà decisioni importanti, matrimonio, convivenza, figli, acquisti di immobili.

I più giovani per ragioni di studio o per migliorare le proprie opportunità stanno meditando su un trasferimento; ricordatevi che le decisioni che prenderete in questo periodo hanno effetti a lungo termine, ponderate calma e con determinazione.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è impegnativa nel quotidiano, troppo sollecitati nei giorni scorsi avete bisogno di rallentare ed evitare compiti gravosi. Uscire vi farà sicuramente bene incontrate amici, ma anche persone nuove, che vi aiutino a svagarvi da qualche piccola malinconia che la Luna potrebbe causarvi.

Organizzate il viaggio che volete fare nelle ferie o con la famiglia, potrebbe davvero rilassarvi e, finalmente, quella nube scura sulla fronte si allenterebbe.

In amore le cose vanno così così, meglio che vi affidiate alla comunicazione, dove avete ancora qualche chance di farvi capire e stimare grazie a Mercurio favorevole.

Sul lavoro aspettatevi molta competitività da soci o collaboratori, fidatevi solo del vostro istinto e dei vostri mezzi; l’orizzonte lavorativo tornerà presto a schiarirsi.

Leone

Cari Leone, nella prossima settimana avviene un evento straordinario che accade ogni dodici anni, martedì Giove entra nel vostro segno e inizia un momento di fortuna sfacciata. Iniziate a guardarvi intorno, gestite nuovi accordi, fate piani per il futuro, sviluppate più attività a più scelte che vi diano il massimo del rendimento e inteso in ogni aspetto della vostra vita.

Le interazioni personali sono collaudate ed estremamente favorevoli, uscite, divertitevi, toglietevi di dosso quel senso di profonda stanchezza che i pianeti in Toro vi avevano incollato.

Domenica è possibile qualche noia, per la Luna dissonante che richiede più attenzione del solito nella gestione delle stranezze e del cibo. In amore è fondamentale che dimostriate i vostri sentimenti alla persona amata. Potrete contare su nuove entrate di denaro o eredità; dov’è possibile, investite questo nuovo flusso di contanti con calma.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è lenta, risente di tutti i pianeti in Gemelli, questo non significa che le cose vanno male, ma che per lavoro, affari, amore dovrete faticare di più. Per riuscire a portare a termine quello che vi siete prefissati bisogna che vi affidiate alle vostre qualità: razionalità e precisione.

Da mercoledì le cose migliorano, anche perché Chirone, pianeta della guarigione da ferite familiari e intime, è in posizione favorevole; potrete ricevere soluzioni pratiche e inaspettate. Aspetto importante della settimana sono gli amici, potrete passare momenti gioiosi e anche emotivamente coinvolgente, con persone care che vi capiscono e che ve lo dimostrano. Da tenere sotto controllo tasse e pendenze fiscali urgenti; controllate. perché qualcosa l’avete perso.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana scorre veloce e vi regala tanta voglia di divertirvi, di compagnia leggera e simpatica, di scherzare e fare cose da adolescenti. Sul campo professionale ci sono opportunità di creare alleanze e sottoscrivere contratti di grande efficacia.

Domenica è una giornata magica per dedicarvi agli affari e agli investimenti. Siete anche interessati a organizzare un viaggio per le meritate ferie, scegliete qualche bella località, magari con qualche comitiva già collaudata.

Aspettatevi un rientro di denaro, qualche somma che pensavate persa, un rimborso, un recupero, una piccola vincita, che non è tantissimo ma basta per uno sfizio.

I giovani che sono in cerca di un nuovo impiego in questa settimana devono fare domande proprio a trecento sessanta gradi, perché il momento è propizio. Bellissimo il fine settimana con amici; uscite e accettate ogni invito possibile.

Scorpione

Cari Scorpione, nella settimana avrete bisogno di tutta la vostra pazienza, da mercoledì Giove diventa più ostico e potete dimenticarvi le occasioni fortunate che avete sperimentato quest’anno.

Giove passa in Leone, il che significa che dovete stare attenti alle multe, alle tasse, alle bollette, alle pendenze; insomma, le incombenze burocratiche vanno tenute sotto controllo.

Potreste avvertire un’atmosfera pesante nel quotidiano, ma non fatevi prendere dallo spavento; Giove significa anche riflessione, chiarificazione e capacità di aggiustare il tiro, per cui il prossimo anno maturerete, sarete consapevoli dei limiti, ma anche delle vostre capacità.

In amore qualche incomprensione è possibile, per stanchezza e per litigi non risolti, cose tutte passeggere.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è meravigliosa, riuscirete a dimenticare anche il pianeta Urano che dai Gemelli vi sta dando ogni tanto qualche piccolo problema. Giove in Leone promette momenti di grande fortuna e occasioni insperate. Da mercoledì segnate sul calendario giorni di grande espansione, fortuna e incontri importanti.

Ottimismo, eloquenza e generosità con Giove favorevole si amplificano, rischiate di promettere il bello e il buono e sarà molto difficile contenervi. Il problema potrebbe essere proprio quello di non esagerare, di non attivarvi in prestiti, promesse o altro, rischiereste di deludere qualcuno e rimanerci con il vostro conto corrente. L’importante è non fare il passo più lungo della gamba, fatevi sempre consigliare. Potete contare su una bella energia fisica; la salute è protetta, cosa che non guasta mai. Chi ha un problema legale potrà contare su uno sblocco promettente.

Capricorno

Cari Capricorno, l’inizio settimana ha la Luna dalla vostra per qualche giorno, lunedì godrete di grande intuito e capacità strategica per raggiunge le occasioni a cui ambite. Bello il quotidiano e le vostre finanze, con entrate inaspettate o gratificazioni concrete che premiano la costanza e la serietà che dimostrate sia sul lavoro che in famiglia.

In amore le cose vanno altrettanto bene, sono stabili, profonde e serene. Grazie alle uscite di pianeti dal segno del Cancro vi sentirete più liberi di esprimere i vostri sentimenti. Dovreste affrontare anche qualche questione immobiliare, evitatelo, rimandate le decisioni a momenti più adatti.

Acquario

Cari Acquario, durante questa settimana il cielo cambia e Giove per voi si mette di traverso, cominciando dai nati nella prima decade. Attenzione alle spese, alle incombenze fiscali, ai pagamenti, agli acquisti e alle questioni patrimoniali.

L’esagerata fiducia che a volte sentite per voi stessi e per le vostre azioni potrebbe crearvi qualche litigio, se non una diffidenza, con chi non vuole riconoscervi il ruolo di leader. Attenzione alle esagerazioni in tutti i campi; non offrite il muso duro a chi osa criticarvi, sarebbe il caso, invece, di usare la vostra capacità colloquiale con cui riuscite a zittire tutti.

Non sovraccaricatevi, anche perché alcune questioni in sospeso torneranno e non potrete più ignorarle finché non riuscirete a trovare una soluzione efficace. Occupatevi anche della vostra salute, evitate stati di stress ed emozioni intense, non vi fanno bene.

Pesci

Cari Pesci, settimana bella per voi, intensa, serena e con aspetti di grande serenità e calma. Di tutti i segni d’acqua siete in pool position. Nella settimana avrete anche attimi davvero fortunati, le stelle sono protettive con voi e assecondano le vostre ispirazioni più intime. Infatti, sabato, con la Luna nel segno, potrete godere di grande intuito e sensibilità per cogliere al volo le occasioni più giuste per voi.

Sul lavoro le cose sono ben definite e vanno alla grande, siete energici e motivati, volete e potrete affrontare ogni sfida vi si presenti con spirito positivo. In amore vorrete esprimere veramente i vostri sentimenti. Tutti, anche i più guardinghi si sentono coinvolti con la persona che hanno al fianco; scegliete complicità e armonia. Sul lavoro potrete comprendere in anticipo l’intenzione di chi vi sta di fronte, salvaguardando, così, la vostra posizione professionale.