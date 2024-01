Oroscopo dal 29 gennaio al 4 febbraio

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la settimana che va dal 29 gennaio al 4 febbraio 2024.

Molti pianeti in Capricorno favoriscono i segni di terra, Giove offrirà agli Ariete e ai Cancro di definire vecchie questioni familiari e la Luna suggerirà l’idea di un figlio ai Gemelli.

Settimana vivace per i segni d’acqua sul lato finanziario. Tranquillità per i Leone, instabilità i Capricorno. Gli Acquario sono dominati da grandi passioni, settimana difficile per la Vergine, soprattutto per la comunicazione interpersonale.

Ariete

Cari Ariete, migliorano le iniziative professionali, come esperienze e progetti nuovi, Saturno influenza la vostra vita e vi sconsiglia atteggiamenti audaci.

Se ci sono disaccordi in famiglia potrete risolverli definitivamente con l’aiuto di Giove. La settimana si colorerà di tante emozioni, potreste vivere momenti coinvolgenti. Siate sempre socievoli, anche con vecchi amici, una telefonata, un messaggio eviteranno di perdere un affetto.

Toro

Cari Toro, Saturno in aspetto stretto vi rende litigiosi, evitatelo, e, durante la settimana, siate sempre concilianti. Anche i solitari potranno trovare chi li farà sentire bene. Giove vi suggerirà alcune operazioni finanziarie per aumentare le risorse economiche.

Unico neo: attenzione a non caricarvi di troppi impegni, potreste risentire dello stress. Dosate bene i tempi e le forze, il momento è buono ma sovraccarico.

Gemelli

Cari Gemelli, bene la famiglia, bella la vita sociale, per alcuni anche un incontro interessante. Il Sole in Acquario in aspetto positivo vi dona forza ed energia per mettere su nuove idee e progetti interessanti, sarete più equilibrati e più propensi a momenti socializzanti.

Siate un po’ intraprendenti, la prossima settimana, per rincorre quel sogno o quella attività che accarezzate da tempo.

Cancro

Cari Cancro, Saturno vi guida nella soluzione dei vostri problemi e il suo favore è duraturo. Buoni gli investimenti finanziari e nel settore economico, con guadagni extra. Bella la vita sociale questa settimana.

Tuttavia, molte novità sono in arrivo per voi, anche se in modo graduale. Guardatevi intorno, scegliete gli impegni e le persone e prendete le vostre decisioni liberamente, d’istinto. Se è il caso, eliminate chi vi appesantisce.

Leone

Cari Leone, la settimana inizia con l’opposizione del Sole e di Plutone, ascoltate e valutate ciò che accade intorno a voi, fermatevi prima di affrontare di petto delusioni e vecchie ruggini.

La parola d’ordine è schiarire bene le idee. Se nel vostro intimo desiderate fuggire da quanto vi opprime e vi distrugge, fatelo, anche solo per qualche giorno. Nel mentre, sarete seducenti e bellissimi. Tante persone vi contatteranno in questa settimana, siate scaltri.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi spinge verso una riorganizzazione generale della vostra vita, mettete ordine per scegliere la strada migliore da intraprendere. Molti i rami secchi da sfoltire, ma non adesso, ora è necessario riflettere.

Grazie ad un Mercurio favorevole sarete propensi all’intuito per capire chi è sincero e chi no, trovate il coraggio di liberarvi da impegni gravosi, sia per il vostro bene, che per quello di chi vi sta accanto.

Bilancia

Cari Bilancia, il Sole e Plutone favorevole vi doneranno intuito e magnetismo, momento favorevole per fare scelte future.

Chi aspetta denaro o rimborsi li vedrà arrivare facilmente. La settimana vi regala anche tanta energia e quel tocco di leggerezza, che donerà gioia alla vostra vita. Salvate la vostra routine per la carriera, gli studi, nei rapporti familiari, perché fare le cose che amate vi donerà tanta serenità e prosperità, di cui sentite veramente il bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è piena di esami, prove e test, bisogna che calibriate i vostri impegni, sia nel quotidiano che nel medio termine. Plutone non vi permetterà di nascondervi dietro ad un dito e dalle vostre scelte azzardate.

Con cinque pianeti che influenzano l’amore, questo non vi mancherà e vi soddisferà sicuramente. Saprete fare scelte giuste per la vostra vita, grazie a Saturno, che è pronto a sostenere i vostri sforzi.

Sagittario

Cari Sagittario, la vita familiare vi impegnerà molto in questa settimana, vi sentirete molto coinvolti in alcune delle scelte che prenderanno altri. Attenti alle emozioni.

Il Sole e Plutone vi daranno una nuova energia, permettendovi di essere precisi e presenti in tutti i momenti importanti di questa settimana, sia nel rapporto di coppia che di lavoro. Non vi gratificano, sul lavoro siate più determinati e, se lo ritenete opportuno, chiedete di più.

Capricorno

Cari Capricorno, tanti pianeti vi sono favorevoli, è il momento di osare, consolidare. Usate la vostra chiarezza e determinazione, ricordatevi di evitare i conflitti, di tutti i tipi, preferite soluzioni amichevoli.

Qualche cambiamento ambientale è possibile per chi se lo aspetta. Usate la discrezione nel commentare i fatti altrui; anche se non volete ferire, molto spesso, la vostra ironia e sagacia rischia di turbare chi vi chiede consiglio.

Acquario

Cari Acquario, festeggiate il vostro compleanno serenamente e concentravi sui vostri desideri, anche perché dovrete prendere decisioni importanti e risolvere problemi familiari.

La passione infiammerà la vostra routine settimanale e vi concentrerete nel difendere afflitti e tormentati, secondo il vostro giudizio. Per fortuna, Marte riuscirà a calmare i vostri propositi, spingendovi verso i fatti reali del quotidiano.

Pesci

Cari Pesci, settimana nervosa e insolita, in famiglia, con le amicizie e nei rapporti con i colleghi. Sarete inquieti, cosa che vi farà prendere tutto con le pinze.

Affidatevi ai sentimenti, all’amore e ritornerete sereni. Consolatevi con una situazione economica positiva. Chi cerca un incontro speciale dia il massimo: le cose miglioreranno su tutti i fronti.