Oroscopo dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

Auguro a tutti voi, fedeli e nuovi lettori, un anno prospero, che ci renda tutti più saggi e maturi.



Ecco le previsioni da lunedì 29 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio 2026; la settimana che ci aspetta è come un ponte tra il vecchio e il nuovo, l’attesa e il passato, ci intriga e ci colma di speranze.

I segni di fuoco, Ariete Leone e Sagittario, iniziano l’anno con una grande armonia, senza grossi sconvolgimenti, ma tante cose da completare nel prossimo futuro.

I più fortunati sono i segni di terra, che hanno in aspetto positivo più di un pianeta, e faranno bene a concludere velocemente i progetti rimasti in fieri.

I segni d’acqua hanno sempre Giove e i pianeti lenti in aspetto positivo, farebbero meglio a concretizzare i loro piani, senza perdere ulteriore tempo in pigrizia trascendentale.

I segni d’aria sono restii a prendere decisioni, pur essendo sollecitati non si sentono al sicuro e le presenze in Capricorno li rendono diffidenti ai cambiamenti.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è pesante, dovrete dare fondo a tutta la vostra pazienza, ma ne varrà la pena. Resistete, non vi alterate senza motivo e, alla fine della settimana, vivrete momenti di grande intimità con la famiglia. Attenzione ai figli e allo scontro generazionale, soprattutto per chi ha adolescenti in casa.

L’amore va molto meglio e durante la settimana vi piacerà fare pace e sentirete di nuovo suonare le campane del romanticismo, proverete emozioni sincere e tanta complicità.

Attenzione alle questioni familiari, le faccende di eredità, interessi e divisioni proprietari sono un rompicapo spinoso in questo periodo, non accettate compromessi, se potete rimandate al prossimo marzo. Instabili le faccende lavorative, vi sentirete messi alla prova e questo potrebbe infastidirvi alla grande.

Toro

Cari Toro, la settimana inizia alla grande per voi, tutto va da solo, parole, faccende, affari, promesse. Allora perché vi sentite sul chi vive, perché non riuscite a rilassarvi? Il vostro bisogno ancestrale di stabilità vi spinge a programmare e un nuovo inizio come il passaggio da un anno all’altro vi sconvolge sempre.

Ci sono cose da programmare, altre da scartare e decidere vi mette in allarme. Calmatevi, avete tutto sotto controllo e potrete ottenere tutto ciò che desiderate, basta solo che riusciate a gestire l’ansia del fare presto e bene.

La risposta per voi è sempre quella: rifugiatevi negli affetti più cari, nella sicurezza delle tradizioni, piccoli gesti concreti che non dimenticate, ma di cui ne avete il culto.

Gemelli

Cari Gemelli, nella settimana sentirete il bisogno di leggerezza e di vivere gioiosamente le feste, tuttavia una leggera inquietudine naviga dentro di voi, tutto è sereno, tutto va come stabilito, ma state sul chi vive.

Forse temete che le feste con parenti e amici potrebbero favorire idee o riaffiorare vecchie ruggini, contrasti mai sopiti. Se così fosse per voi basterà evitare nuovi malintesi, siate sinceri, senza esagerare, ma chiedete conferme e spiegazioni, solo così potrete accantonare vecchie divergenze che ormai non fanno bene a nessuno, tantomeno a voi.

Naturalmente, fidatevi della vostra capacità di comunicare, di discutere, sviscerando i fatti, arrivando sempre ad avere ragione. Anche chi è innamorato potrà usare questa tattica con la persona che vuole conquistare e… buona fortuna!

Cancro

Cari Cancro, la settimana è densa di avvenimenti, i numerosi pianeti nel vostro segno, o comunque in aspetto positivo al vostro Sole, presagiscono grandi occasioni. E trasformazione interiore. Non vi mancherà nemmeno una buona notizia, forse inaspettata ma che vi prepara a nuovi inizi e più alti orizzonti.

Anche l’amore è intenso, molti sono ormai pronti a fare passi importanti nella relazione di coppia: un matrimonio, una convivenza, un figlio, un cambio di residenza, un acquisto immobiliare. Del resto, il momento è proprio adatto a scelte importanti. Se volete e vi piace, ma fatelo con responsabilità, divertitevi a tentare la fortuna con qualche piccola somma, chissà che non vi aiuti la dea bendata.

Leone

Cari Leone, la settimana è abbastanza ruggente anche per voi, non dovrete accontentarvi, solo essere guardinghi e audaci allo stesso tempo. La vostra leadership, a cui tanto tenete non verrà messa in discussione da nessuno, c’è solo il rischio che qualcuno approfitti della vostra generosità, carpendovi più del dovuto.

Tra voi leoncini i più fortunati, la prossima settimana, saranno i giovani, quelli che studiano, quelli in cerca di un lavoro, o di un successo personale, che potranno contare su occasioni interessanti in ambito professionale. Anche le entrate economiche aumenteranno, permettendovi di consolidare il vostro conto bancario.

Vergine

Cari Vergine, la settimana, anzi, l’anno inizia alla grande per voi, è da qui che potrete programmare e costruire serenamente il vostro futuro. Organizzazione e pianificazione del futuro sono di primaria importanza per voi, sentite che il vostro momento è arrivato, e siete disposti a coglierlo.

Avrete la possibilità di risolvere anche qualche questione finanziaria, magari riceverete ciò che vi è dovuto, aggiungerete una piccola o grande entrata al vostro budget, cose così che fanno piacere a prescindere.

Il momento è tanto sereno che vi farete coinvolgere nell’organizzazione di qualche incontro o festa a cui non vi sottrarrete come al solito, anzi, metterete a frutto i vostri talenti, sacrificando il vostro amato riposo.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana iniziale del nuovo anno vi chiede di mettere a frutto le vostre capacità comunicative, per affrontare discorsi importanti. Il vostro scopo è quello di rafforzare le relazioni importanti e le persone care.

Sul lavoro darete il meglio di voi, trovando soluzioni utili a vecchi problemi. Ci saranno anche chiarimenti che porteranno luce su oscuri passati, è lì che dovrete usare l’arte della mediazione, e anche per il lato economico, dove qualche entrata imprevista riscossa da vecchi crediti potrebbe finalmente arrivare.

Dovete salvaguardarvi solo dalla vostra attitudine e dalla pignoleria, alla ricerca della perfezione che a volte vi rende distaccati dalle esigenze di chi vi sta intorno.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana ha una magia irresistibile, festaioli come voi, ce ne sono pochi nello zodiaco, mettete che molti dei pianeti lenti e veloci vi sono amici, siete frizzanti, gioiosi e con tanta voglia di divertirvi.

La situazione economica se non va benissimo, non va male e, quindi, potete guardare al nuovo anno con un a nuova serenità. Se siete capaci di obiettività la vostra situazione è migliorata tantissimo rispetto allo scorso anno. Il lavoro fila liscio, purtroppo non così bene tra i colleghi, dove sarà un bene guardarsi attorno e scoprire qualche piccola gelosia o un ostacolo creato ad arte. Fatevi un regalo, un piccolo viaggio con la persona del cuore, ne tornerete rinfrancati.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana va alla grande, sarete ricercati e sostenuti dall’affetto di chi vista intorno, da amici sinceri e dall’affetto dei vostri cari. Anche l’amore funziona e i Sagittari in cerca dell’anima gemella la troveranno a breve; il 2026 è un buon anno per l’amore e i rapporti interpersonali.

Attenzione, perché il caso potrebbe mettervi davanti a qualche sconcertante novità, che avevate intuito o non proprio concepito, datevi il tempo necessario per digerirla. Per chi ha un contenzioso legale o la settimana ha qualche soluzione vantaggiosa a cui non potrete o vorrete dire di no.

Capricorno

Cari Capricorno, concentrati come siete sui fatti piuttosto che sulle parole, per voi strumenti inutili, non siete disposti a mollare la presa, sentite che l’obiettivo che vi eravate prefissati, sta per essere raggiunto e siete protesi verso la vittoria finale.

Nel fine settimana sarete impegnati con quei nuovi scenari che prevedono cambiamenti di ruolo e di sede, cose che inizialmente possono anche spaventare, ma che si riveleranno vincenti, e con cui costruire il futuro su basi solide, create con sudore e intelligenza, garantendo una stabilità duratura. La determinazione non manca e guida ogni vostra azione e tutto il vostro agire verso il il successo.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi vede agguerriti, con tanta voglia di mettervi in gioco, di andare al fondo delle cose, di essere meno ribelli e più profondi nell’affrontare le questioni con giudizi precostituiti.

Potete contare su novità importanti in campo lavorativo, dove stranamente vi troverete a operare in squadra senza lamentarvi troppo. La vita affettiva è ricca e stabile, attenzione solo al ipercriticismo, se si desidera mantenere il legame. Bello il fine settimana, che potrebbe portare un viaggio o una scappata sulla neve.

Pesci

Cari Pesci, anche per voi la settimana inizia molto bene, tante le premesse fortunate che vi accompagnano in questo inizio d’anno. Il momento è quello giusto per dare forma ai vostri sogni e farli reali. Anche l’amore molte opportunità di far crescere una relazione e farla diventare qualcosa di duraturo e solido su cui costruire.

Nel fine settimana rivedrete una persona del passato, ancoratevi al presente e non fatevi prendere da ricorsi piacevoli, ma che appartengono a qualcosa che non c’è più. Le feste e il passare del tempo hanno su di voi un duplice effetto, la gioia del momento, la malinconia del passato, cercate di vivere il presente senza farvi influenzare dai ricordi e appoggiatevi al vostro intuito.