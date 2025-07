Oroscopo dal 28 luglio al 3 agosto 2025

E uscimmo a rimirarla Luna e le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la prossima settimana, che va da lunedì 28 luglio a domenica 3 agosto 2025.

Si conclude il mese di luglio con un grande sostegno ai segni di fuoco e inizia agosto, mese vacanziero per eccellenza, dove molti vogliano un posto in cui riposare e rilassarsi, Cosa che faranno in tanti, ma non tutti.

I segni di terra e d’acqua useranno il mese per costruire qualcosa di diverso, come le carriere, e pensare al futuro.

Settimana molto serena per i segni d’aria, che godranno dei favori delle stelle in serenità e quiete. Insomma, nonostante le vacanze, molti dovranno fare scelte, incontri e giudicare opportunità. Vediamo insieme le previsioni astrologiche della settimana, segno per segno.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è dinamica, particolarmente in amore, e c’è la possibilità di vivere una storia improvvisa ma potenzialmente importante. Non riuscirete a staccarvi dal lavoro o dalla carriera, sarete interessati a costruire il vostro benessere, vi sentite ambiziosi.

Il Sole in Leone vi dona carisma e magnetismo. Sentite il desiderio di mettervi in gioco e il vostro impegno sarà premiato. Questa tensione potrebbe nuocere alla salute; non eccedete con prodotti che sapete vi sono nocivi.

Toro

Cari Toro, la settimana è fatta di alti e bassi, le cose vanno bene, ma vi sentite svuotati di energia. Lottare, essere sempre sul pezzo, vi ha sfinito e non vedete l’ora di andare in vacanza, di fare lunghe soste nei ristorantini e chiacchiere fiume con gli amici.

Purtroppo, non è ancora il momento di staccare, sarete ancora in prima posizione, dovrete affrontare e prendere decisioni e qualche scelta importante per voi o i vostri colleghi. La settimana è una vostra grande alleata, portatrice di momenti gioiosi: godeteveli.

Gemelli

Cari Gemelli, qualche noia nella settimana c’è, ma Mercurio e il Sole nel segno amico del Leone vi donerà quella idea fortuita e intelligente che, alla fine, vi saprà togliere dagli impicci.

Bello l’amore, che trova parole, sentimenti e comprensioni dei grandi momenti; tutti vi sentirete amati, desiderati. Ricordatevi di mantenere gli impegni presi, altrimenti non fate promesse a chi vi chiede. Meglio essere sinceri in questo periodo, non riuscireste a mantenere le possibili bugie, anche quelle dette a fin di bene.

Cancro

Cari Cancro, la settimana si svolge proprio come piace a voi, tante le soddisfazioni sul lavoro, avrete idee particolarmente utili, per cui riceverete molti apprezzamenti dai colleghi.

Preparatevi, perché dovrete portare a termine alcune delle cose in cui avete promesso di risolvere. La Luna vi è amica e vi dona la capacità di comunicare con tutti e sarete ascoltati con interesse. Il consiglio è quello di usare la diplomazia e tutto andrà bene.

Leone

Cari Leone, il Sole nel segno, i pianeti in aspetto positivi, finalmente vi sentite dinamici, pieni di energia e non avete voglia di ascoltare nulla che non siano parole di incitamento.

Siete al massimo e nulla vi farà retrocedere in questa settimana. Fatelo allora, andate avanti siate voi stessi, ma con assertività, dando un senso alle cose che volete realizzare, coniugatele non per motivi egoistici ma su azioni utili, altruiste come voi sapete essere. Sappiate evitare le azioni dettate dall’impulso più che dalla logica.

Vergine

Cari Vergine, se c’è la salute c’è tutto e questa settimana per voi è così, anche il vivere in generale è sereno ed equilibrato, proprio come piace a voi.

Sul lavoro la cosa è differente, dovete seguire ritmi diversi, che magari non condividete, ma vi saranno imposti, e qualche intoppo potrebbe accadere, mantenete la calma.

Anche se qualcosa non vi convince, magari ditelo con calma, senza usare parole troppo taglienti, siete nel giusto, ma non è il caso di farlo notare al vostro diretto superiore.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana comincerete a ricevere i primi frutti del lavoro che, con grande scrupolosità, avete portato avanti. Ci saranno anche delle sorprese molto piacevoli, in particolare per i nati nella seconda decade del segno, tante serate con amici e incontri sociali di cui sarete indiscussi protagonisti.

Grazie a Venere, molto positiva, che vi protegge, sentirete il favore degli amici e dei colleghi, quindi vivete questo momento sereno, che è lungo ma non eterno. Organizzate un breve viaggio nel weekend vi farà bene.

Scorpione

Cari Scorpioni, torna un profondo senso di pace, serena stabilità che state cercando da tempo, dopo le ultime settimana turbolente, se non negative. Finalmente vi sentirete pronti per godervi le vacanze. Sul lavoro, per risolvere qualche problema, che non manca mai, troverete un’idea brillante, che vi farà notare da chi conta.

Se avete dei progetti familiari o lavorativi, che comprendono l’aiuto o la collaborazione di più persone o colleghi, è il momento di proporre idee, che nel prossimo autunno vi daranno visibilità e grandi opportunità. Bello l’amore.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole nel segno amico del Leone, in trigono ai pianeti lenti vi regalano acume, idee innovative, soluzioni particolari che si trasformeranno in occasioni da vivere, con chi i sta intorno.

A volte assumete troppo atteggiamento intransigente che non vi si addice e rischia di far allontanare gli altri. Siate accoglienti, sorvolate e vedrete che andrà tutto bene; al limite, fate finta di non vedere, anche perché vi potrete consolare con il lato economico che va a gonfie vele con qualche arretrato in arrivo o un’entrata inaspettata, per cui godetevi la disponibilità economica.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è problematica, specialmente per ciò che riguarda le relazioni umane, sapete che il periodo estivo per voi è sempre turbolento e avete la netta sensazione che nulla va come deve andare, addirittura che l’universo vi remi contro, anche perché è proprio così.

La settimana va presa con le molle, nulla è negativo, solo che dovete riflettere, centellinare le parole e, soprattutto, non agire, muovervi poco e secondo schemi ben definiti. Per fortuna nel weekend la Luna è nel segno, tutto perfetto per dedicarsi alla casa e alla famiglia.

Acquario

Cari Acquario, la settimana passerà con voi totalmente assorti nei vostri impegni, sia lavorativi che familiari, i pianeti in Leone si faranno sentire con un forte calo d’energia e allora fermatevi e fate le cose con calma, per tutto c’è tempo e voi ne avete a sufficienza, non dovete accelerare.

Il momento è bello anche per l’amore, potrete avere più di un incontro romantico, o potrete confessare i vostri sentimenti, usando le parole giuste per essere accettati, e saprete gestire le cose con saggezza.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è decisamente positiva, non avete aspetti importanti e tantomeno negativi, è tutto da vivere in serenità, crogiolandovi del consenso altrui e dell’affetto familiare.

Anche sul lavoro le cose vanno bene e non vi sentite molto pressati, la cosa su di voi ha un effetto molto positivo, vi sentite sereni e vi comporterete con grande equilibrio. Sarete determinati nell’agire e concentrati nelle cose veramente importanti. Anche le coppie vivranno momenti molto belli con il partner, giornate piene di calore e romanticismo. Con il capo usate l’intuito. È bel momento per gli artisti e i creativi.