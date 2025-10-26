Oroscopo dal 27 ottobre al 2 novembre 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Ecco le previsioni per la prossima settimana da lunedì 27 ottobre a domenica 2 novembre 2025.

In questo periodo i molti pianeti in segni d’acqua ci invitano a una profonda introspezione, non è ammessa alcuna superficialità, anzi, vanno sanate fragilità e insicurezze.

Tante coppie faranno bilanci e rivedranno le loro priorità, i single sono impazienti di incontrare l’amore autentico. Male la settimana per chi vive ambiguità. I segni di terra agiscono con decisione, per i segni di fuoco molta riflessione, per i segni d’acqua tante nuove opportunità, i segni d’aria vivranno qualche tensione di troppo.

Ariete

Cari Ariete, la settimana non accende passioni fino a domenica, quando le nuvole finalmente si diradano. Anche l’energia è in calo, non fatevi tentare da progetti faticosi e irreali, mantenetevi su cose concrete e quotidianità.

Fondate il lavoro e l’impegno su ciò che conta davvero per voi e non fatevi sviare da ardori o situazioni che non sentite vostre. Mostratevi coraggiosi, non con i pugni alzati, ma pronti al dialogo e al compromesso, senza costrizione ma con empatia.

Toro

Cari Toro, la settimana è complicata, i tanti pianeti opposti vi invitano a riflettere, a non essere assertivi, ma a cercare l’arte del compromesso. A metà settimana, per fortuna, Mercurio passa in Sagittario e diventate di nuovo lucidi, attivi, con tanta voglia di dire; non esagerate, però.

In settimana ciò che conta sono i piccoli gesti, semplici, gentili, che vi faranno vincere senza essere forzuti o forzati. Insomma, c’è tanto da costruire in opportunità; create occasioni di crescita personale e sarete vincenti.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana confusa, poco chiara, vorrete fare, e non fare, siete sottoposti a due forze opposte e contrarie. Le coppie, anche le più consolidate, potrebbero subire contraddizioni e difficoltà, mancano umiltà ed empatia; affrontate le cose con calma, senza prendere decisioni di cui potreste pentirvi.

Domenica le cose iniziano a peggiorare, Mercurio passa in opposizione e o vi dona coraggio di fare cose che non avete mai fatto o vi rende pavidi, decidete voi, basta che non iniziate discussioni inutili.

Cancro

Cari Cancro, la settimana, ma che dico, il periodo, è fantastico, vivetelo fino in fondo e fate tutto ciò che vi siete sempre negati per paura, avete il potere di trasformare tutto in oro e di conquistare un nuovo equilibrio.

Avete intuito, energia, armonia e calore personale. L’amore è pieno di tenerezza, state facendo tanti progetti importanti, il futuro è roseo, non fatevi sopraffare da incertezze. Invece, è sulle spese che dovete stare attenti, potreste darvi alla pazza gioia e fare regali troppo costosi.

Leone

Cari Leone, la settimana vi vuole far entrare in una cornice di sfide continue per dimostrare a tutti chi siete e quanto valete. Non accettate, non fatevi prendere da nessuna fregola, state indietro e osservate il mondo intorno a voi.

Per fortuna, Mercurio, martedì 28 ottobre entra in un segno amico e potrete contare su di lui per non fare passi falsi. Dovrete gestire continuamente questa dicotomia, fare e non fare; non cadete nell’impazienza del tutto e subito, imparate a non agire d’istinto, ma valutate ogni scelta.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è tranquilla e serena fino a martedì 28 ottobre. Mercurio passa in Sagittario e vi rallenta, vi rende ansiosi, scrupolosi nelle azioni, ma pedanti nel guardare gli altri e ciò, spesso, vi rende antipatici.

Superate il modo pernicioso di considerare le azioni altrui e lavorate sulle vostre qualità, campo in cui avete tante cose da dare e da offrire. Possibile incontro con persone che non vedete da tempo o che vengono da lontano, magari da Paesi esteri; la cosa vi porterà tanta gioia.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana vi chiede molto, gli impegni si moltiplicano come funghi e, spesso, vi sentirete oppressi, ma poiché senza relazioni sociali non sapete stare, alla fine tutto è bene ciò che finisce bene.

Avete molto chiaro quanto e ciò che dovete fare e a cosa arrivare, questo vi aiuterà in un momento così impegnativo e non riuscite a dire di no a nulla. È fondamentale essere gentile con tutti, non sapete il domani cosa potrebbe donarvi. Plutone positivo vi suggerisce di guardare oltre il futuro prossimo.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana vi vede indiscussi protagonisti, tutto funzione, l’amore, il lavoro, gli amici e i colleghi. Allora perché siete imbronciati? Probabilmente perché non sapete essere diversi, sempre corrucciati e pronti a trovare il pelo nell’uovo. Ma, sotto sotto, sapete bene che il momento è importante.

Anche il Sole è nel vostro segno e farà tanti aspetti importanti con gli altri pianeti in segni d’acqua. Intuizioni, occasioni, lucidità mentale sono tutti lì, dovete solo usarli, cosa che sapete fare in segreto.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana trionfa solo un desiderio, essere liberi, respirare profondamente e andare via, viaggiare. Mercurio, martedì 28 ottobre, entra nel vostro segno e vi rende ottimisti e loquaci, pronti a ogni dialogo positivo, perfino con voi stessi.

Il desiderio di libertà si scontra con un bisogno crescente di stabilità. Organizzate questa positività per rivalutare obiettivi e non disperdere energie, siate più leggeri nell’affrontare la quotidianità, accettate un invito a godetevi la compagnia degli amici più cari e della famiglia.

Capricorno

Cari Capricorno, nella settimana rischiate di essere inflessibili e, quindi, di guardare tutto come un momento di crisi profonda. Per fortuna, i pianeti lenti vi aiutano a essere realisti e pratici, a capire i lati migliori da recuperare e quelli da non ingigantire e, alla fine, riuscirete a essere vincenti contro le avversità.

Rivedete i vostri piani finanziari e valutate nuove operazioni più proficue ed eventuali aggiustamenti. Se usate la vostra proverbiale prudenza, tutto andrà bene.

Acquario

Cari Acquario, la settimana vi fa sentire distanti dal mondo reale, vi sentirete sospesi tra la parte pratica della vostra esistenza e quella sentimentale che alberga in voi.

Bisogna che dedichiate a voi stessi più tempo possibile, che pensiate a voi e vi rimoduliate, accordandovi il giusto tempo, in questo vi aiuterà Mercurio che, da martedì 28 ottobre, è fortemente positivo. Elaborate nuove idee che vi permettano di ascoltare la vostra voce interiore e ciò che desiderate davvero.

Pesci

Cari Pesci, settimana in cui rischiate di perdervi in progetti troppo arzigogolati o pretenziosi, accettate ciò che avete, non fate voli pindarici. L’amore è in una fase di quiete, non stuzzicate l’amato bene con richieste ossessive o assurde, solo per scherzare o mettere alla prova chi vi sta accanto.

Se avete timori reconditi è il momento di parlarne con estrema serietà, ciò vi rafforzerà sia nel lavoro che nella vita affettiva. Chi ha intenzione di curare o trasformare la propria abitazione lo faccia con entusiasmo: è il momento giusto.