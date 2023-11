Oroscopo dal 27 novembre al 3 dicembre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni della prossima settimana, dal 27 novembre al 3 dicembre 2023.

Il Sole, Marte e Mercurio risplendono nel segno del Sagittario e sostengono i segni di fuoco, Venere in Bilancia ci rendere fascinosi ed eleganti.

La Luna piena, in Gemelli, lunedì 27, detta del Castoro, prevede un po’ di caos e cambiamenti nelle nostre vite; oltre ad un certo dinamismo, ci spingerà ad andare oltre i nostri limiti, a trasformare ogni sconfitta in un’occasione di crescita.

Ariete

Cari Ariete, settimana di grandi opportunità per inseguire i desideri più profondi, osate e datevi da fare per attenere ciò che da tempo è lì ad aspettarvi. Molti potranno sperimentare il tocco magico dell’amore o quello della fortuna, dipende da voi.

Ci saranno anche giornata molto produttive sul lavoro e un’intensa vita sociale e di relazioni interpersonali. Evitate le polemiche su faccende marginali e non discutete per puntiglio, cercate di non dichiarare guerra a tutti.

Toro

Cari Toro, la settimana è pensierosa, con una problematica che vi coinvolge, cercate l’aiuto di una persona per la quale nutrite rispetto e stima. Andate avanti per la vostra strada, senza tentazioni inutili e senza farvi influenzare dalle persone tossiche sarebbe veramente utile.

Mercurio vi rende impulsivi, fate molta attenzione nel maneggiare oggetti pericolosi o a cedere a scatti d’ira o di frustrazione, che vi allontanerebbero dalla dolce temperanza del vostro carattere.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana brillante con molte possibilità da cogliere al volo, in campo lavorativo. Trovate spazio e tempo da passare con chi vi vuol bene, anche in amore sarete vincenti. Marte e Urano sono favorevoli e già ne avrete percepito i risvolti e i risultati positivi e altri ne arriveranno.

Mostratevi docili, lucidi, fate attenzione a non smarrire oggetti. Tenete la lingua a freno, non vi fate le vostre solite uscite sgradevoli con chi vi è antipatico, non esternate troppo le antipatie.

Cancro

Cari Cancro, settimana serena, senza nessun contrasto, escluso per i nati nella seconda decade, che hanno una Venere contraria. Tentate di rimettere ordine nella vostra vita, giorno per giorno, evitando impegni inutili che vi appesantiscono senza farvi crescere.

La voglia di amare vi farà superare qualche vecchio rancore, permettendovi di passare dolci serate con chi amate. Un Marte fastidioso vi porterà notizie e fatti nuovi, non propri gradevoli, ma che, alla fine, vi doneranno aria nuova; sapete che ci sono dei cambiamenti dove è meglio adattarsi.

Leone

Cari Leone, dovete decidere cosa fare nel prossimo futuro, scegliete bene, con tanti pianeti favorevoli, ci sono tutti i segni di cambiamento che vogliono illuminare il vostro cammino.

Non scoraggiatevi per il passato burrascoso che avete subito, la forza leonina vi rende forti, determinati. L’amore della famiglia vi sorregge, chi è in attesa di una risposta, l’avrà sicuramente; siate fiduciosi. Date tempo al tempo e non traete conclusioni affrettate.

Vergine

Cari Vergine, il Plenilunio in un segno a voi poco congeniale vi rende insofferenti e stanchi, non mancherete di lanciarvi in avventure inaspettate.

A qualcuno di voi sembrerà che le cose stiano sempre per sfuggirvi di mano, tendendo, in tal modo, al pessimismo, ma non è così, perché i fatti della settimana vi dimostreranno il contrario. Vivete con leggerezza i rapporti e i momenti futuri, anche quelli di grande passione. In amore sforzatevi di raggiungere il traguardo prefissato.

Bilancia

Cari Bilancia, nuove amicizie, nel breve termine, vi consentiranno di essere soddisfatti per ciò che vi sta accadendo. Sarete innamorati e splendenti. Con Venere positiva siete brillanti e pieni di spirito di iniziativa.

Grazie ad una positiva intuizione avrete dei bei risultati anche sul lavoro. Il Plenilunio vi dona tanta serenità in amore e nelle amicizie, così se siete single, potreste incontrare l’anima gemella. Aspettatevi una proposta inattesa.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è instabile, con alti e bassi per tutti, muovetevi con cautela e vedrete la luce. Puntate su Giove, che vi è amico e lo rimarrà ancora per molto.

Va meglio il lavoro, che vi dà la spinta sui progetti che sostengono la vostra voglia di trovare un equilibrio. Ricordatevi che l’atteggiamento giusto attua dei veri miglioramenti. Nel lavoro è necessario tenervi concentrato. In amore potreste avere bisogno, siate generosi e date, anche se non vi sembra di ricevere altrettanto.

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di tutta la pazienza necessaria per risolvere alcune situazioni in sospeso, ragionate sulle vostre mosse da fare. Con tanti pianeti nel segno siete molto protetti, puntate sul lavoro, sul successo e sulla prosperità.

Grazie alle vostre capacità potrete contare su di una considerazione crescente da parte di collaboratori e soci. Non fermatevi alle apparenze; nei rapporti perdonate e date sempre una seconda chance alle persone che amate.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi chiede introspezione, prendetevi tempo e spazio. È giunto ora il momento di fare il punto delle varie situazioni messe in campo nelle scorse settimane, prima di compiere qualche scelta importante, analizzate le vostre necessità, escludendo preoccupazioni inutili per il futuro.

Nel lavoro investite in nuovi progetti, non lasciate nulla all’immaginazione, analizzate la situazione e prendete la strada adatta per voi e i vostri desideri.

Acquario

Cari Acquario, settimana di calma e di progetti, sia per la vita privata che per il lavoro. È un momento in cui vorrete affetto, dolcezza, quiete, piccole emozioni e piccoli pensieri. Il Plenilunio di lunedì 27 novembre vi regalerà alcune belle intuizioni, da sfruttare positivamente. Prendetevi più tempo per voi stessi e per i progetti personali che vi sono cari. In amore è necessario farvi avanti; ci sono delle novità molto interessanti che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita.

Pesci

Cari Pesci, in questa settimana dovete essere aperti al cambiamento e di avere voglia di fare, siate più risoluti e non lasciatevi demolire dalle circostanze. Prendetevi ciò che vi attira. Agli occhi degli altri emanate una forza seduttiva e attrattiva, con un fascino speciale.

In questa settimana è necessario darsi da fare e non fermarsi alle apparenze, sul dovete stare attenti ai malintesi, agli sbalzi di umore e alle lune di traverso. Siate più tolleranti con tutti, mi raccomando.