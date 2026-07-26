Oroscopo dal 27 luglio al 2 agosto 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La settimana che va da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2026 ha importanti aspetti che daranno scossoni e cambiamenti a tutti i segni zodiacali e, sebbene non ci siano variazioni di segni dei pianeti, si avvicenderanno più azioni e non tutte saranno positive.

La congiunzione tra Sole e Giove in Leone il 29 luglio ne è la rappresentazione più adeguata, la più favorevole dell’anno e, in quell’occasione, molti nodi saranno sciolti.

La settimana per i segni di fuoco è frizzante, intrigante e generosa in ogni senso; i Leone potranno fare un bel compleanno.

I segni d’acqua possono usufruire di un grande intuito e prendere le giuste decisione nei primi giorni della settimana, poi fare le cose con calma.

Per i segni d’aria c’è qualche timore iniziale nei primi giorni della settima prima di risplendere nei giorni centrali, il cielo è adatto a chi vuole esporsi, chiedere, proporsi.

I segni di terra faranno un incontro importante, che riaccenderà la speranza di ottenere risultati insperati nei diversi campi della vita.

Infine, c’è da ricordare che, astrologicamente, gli aspetti di questo periodo e per molto ancora, sono positivamente legati tra loro e determinano un panorama che amplifica e promette, non toglie ma elimina solo quanto di inutile e antico possa esserci.

Ariete

Cari Ariete, la settimana prevede un rientro di denaro anche consistente. È iniziata una fase proficua con il Sole positivo che vi trasmette gioia, entusiasmo, sicurezza e spirito d’iniziativa in amore.

Sul lavoro proponetevi, portate idee nuove, contate su qualche entrata extra. In questa settimana sentite una spinta verso tutto ciò che volete ottenere, giovedì potrete contare su una forma eccellente e tanta vitalità.

Anche in famiglia godrete di una pace rilassante e positiva. Riuscirete ad avere molti inviti e parteciperete a tanti incontri e aumenterete le vostre conoscenze.

Anche i single giovedì e sabato godranno di ottime occasioni di incontro. Nei primi giorni di agosto l’amore è al centro di tutto. Potrete risentire di un po’ di stanchezza per la settimana impegnativa, anche se l’equilibrio generale è ottimo.

Toro

Cari Toro, la settimana è impegnativa; con tante presenze in Leone e in Acquario alcune cose faticano a trovare una soluzione. Per fortuna, Venere in un segno amico vi aiuta a vivere momenti di grande tenerezza e potrete contare costantemente sull’aiuto delle figure femminili della vostra famiglia.

Proprio in famiglia le cose vanno meglio e godrete di grande serenità e armonia, cosa che non guasta mai. Le giornate migliori sono lunedì, quando godrete di vittorie personali, e domenica, di momenti dolcissimi con la persona amata.

Per tutte le altre questioni, soprattutto quelle che vi arriveranno in maniera inaspettata, dovete usare molta pazienza e lungimiranza; scegliete di pensare al medio periodo, piuttosto che al breve, eviterete insidie e tensioni nel bilancio domestico.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana ha tutte le opportunità che desiderate, non mancate di nulla ed è già tanto. Gli amori stabili vivono momenti complessi, vi capiterà di non riuscire a capirvi davvero, vi sembrerà di parlare due lingue diverse o di stare su due mondi diversi.

Anche i single vivranno momenti di riflessione e insicurezza e, probabilmente, molti si chiuderanno a riccio o dimostreranno di essere più farfalloni del solito.

Il problema è Venere in cattivo aspetto, che chiude i pensieri e rende insicuri su cosa credere e pensare e su come agire. Il momento coglie soprattutto i nati al centro del segno e poi coinvolgerà tutti gli altri.

Poiché anche la Luna non è proprio favorevole cercate di evitare di agire in modo plateale e di esagerare, siate parsimoniosi in tutti gli aspetti della quotidianità, compreso quello economico. Dedicatevi alla cura delle vostre passioni personali.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è concentrata soprattutto sugli aspetti di lavoro, è opportuno che vi impegnate sulle questioni professionali, potete ottenere molto su questo versante.

I romantici come voi preferiscono sognare a occhi aperti e parlare la lingua dell’amore, questa settimana, invece, sarete propensi a interessarvi di obiettivi ed entrate di denaro, cosa che non guasta assolutamente.

Le questioni familiari saranno piene e problematiche; sentirete il bisogno di fuggire da tutte le richieste, dai figli, dalle famiglia di origine; saranno tutti lì a chiedere attenzione, non scoraggiatevi e resistete.

Tutto va meglio verso la fine della settimana, compreso il recupero psicofisico eccezionale e duraturo. Regalatevi un weekend gioioso, ve lo meritate.

Leone

Cari Leone, la settimana è tutta da vivere e, se solo vi ci mettete d’impegno, sarà fantastica. In famiglia tutto scorre in modo sereno.

La congiunzione di Sole e Giove nel vostro segno fa intuire che potrete ricevere notizie davvero importanti, occasioni uniche, soddisfazioni eccezionali, risultati che cambiano lo stato di vita.

Non perdete quest’occasione, che, d’altra parte, non dura solo una settimana, ma molto di più e ne parleremo più avanti.

Moltiplicate le occasioni, prendete l’iniziativa su tutti gli aspetti della vostra vita che volete cambiare, alleggerire, migliorare e pensate in grande, non accontentatevi.

La settimana con ottime prospettive parte già con un lunedì fortunato, quindi, agite da subito; il Sole vostro pianeta vi assiste, usate la sua protezione per chiedere senza limiti. La difficoltà maggiore viene dal non farsi prende dall’egoismo e dall’egocentrismo; date la parola alla vostra innata generosità e tutto andrà bene.

Vergine

Cari Vergine, la settimana inizia con un incontro casuale, che darà una mano ai single a trovare il proprio amore e l’equilibrio sentimentale che tanto cercano.

Venere nel segno vi aiuta a piene mani e il romanticismo, dote a voi sconosciuta quasi sempre, si impossessa di voi e vi fa parlare come poeti d’altri tempi. È una cosa passeggera, sicuramente, ma sarà bello vedervi avvolti dalle spire dell’amore. Forte speranza nei cuori solitari.

La forma fisica è eccellente; martedì è un giorno adatto per terapie, massaggi o interventi estetici. Sabato e domenica fate un piccolo viaggio, una gita, trascorrete momenti con amici e la persona amata; sono giorni in cui dovete essere spensierati, dove la prudenza vi eviterà imprevisti significativi e vi permetterà di passare trascorrerete ore tranquille, in riposo assoluto e protetti.

Bilancia

Settimana accurata da parte vostra, non perché pesante, ma perché gli impegni saranno molti, le occasioni tantissime, anche le entrate di denaro non mancano.

Nota dolente, la possibilità di un ritorno inaspettato di un vecchio amore, un ricordo che si fa vivo e spiega cose e situazioni rimaste irrisolte.

La giornata migliore è giovedì, che vi regala emozioni profonde o con la persona amata, in casa con tanta armonia, sul lavoro con l’approvazione e il sostegno degli amici e collaboratori.

Dopo le scorse difficolta per i pianeti nel segno ostile del Cancro, i pianeti ora sono in Leone e in Gemelli e tutto diventa dorato e fluido e profuma di vittoria.

Il settore delle amicizie è protetto, forte delle serate passate in compagnia. Questo equilibro, di per sé duraturo, determina una profonda armonia interiore e un generale appagamento.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è piacevole, forse siete l’unico segno d’acqua che riesce a migliorare i rapporti con colleghi, amici e soci. La settimana rimane comunque intensa sul lavoro, dove potrebbero avvenire tensioni con il capo, ma, con pazienza, potrete ottenere tutto ciò che diventerà un’opportunità di crescita.

La famiglia sfugge a questa logica ed è proprio lì che vi rifugerete per trovare affetto, comprensione e risposte. Sabato rappresenta il momento clou per l’energia, per la salute che non vacilla, anzi, vi rende forti e determinati.

Risolvete qualche vecchia problematica usando la grande lucidità mentale che gli astri vi donano in questo periodo. Amministrate i risparmi per ottenere un po’ di tranquillità economica, cosa che non perseguitate, ma che vi piace ottenere.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana tra le più favorite del momento, i pianeti in Leone, segno amico, e quelli in Gemelli vi proteggono, così potrete contare su aiuti, vittorie, sostegno, magari anche qualche lieto evento che state aspettando.

Sul lavoro è il momento giusto per proporre idee, nuovi percorsi e programmare qualcosa di grande e coinvolgente, grazie al vostro ottimismo e capacità di collaborazione.

Le questioni economiche vi regalano stabilità e voglia di azzardare qualche speculazione finanziaria, agite con prudenza. Il Sole in un segno amico accende il desiderio di avventura e la voglia di viaggiare; fatevi questo regalo, organizzate il viaggio dei vostri sogni per mete lontane ed esotiche, il momento è veramente propizio, con giorni molto redditizi.

Anche l’energia è al massimo, approfittatene in ogni modo possibile.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è armonica per le faccende di cuore, una splendida Venere, dea dell’amore vi dona fascino, linguaggio fluido e gentile, pensieri romantici; chi vi vive intorno non crederà ai propri occhi.

La coppia, grazie a una forte sintonia, costituisce il punto di forza di queste giornate. La settimana è costruttiva anche per i bilanci familiari, tutto vi aiuta nelle relazioni sociali e dovete assolutamente approfittarne per stabilizzare i vostri legami e qualche piccolo vecchio malinteso.

Giovedì è la giornata più nervosa, non fatevi prendere dal desiderio di isolarvi e perdere quanto fatto, minimizzate i danni e andate avanti con pazienza e cautela evitando rotture o litigi.

Il lavoro rimane la vostra maggiore sicurezza; con impegno costante riuscirete a mantenere stima e rispetto. La settimana è adatta a trovare una soluzione non troppo onerosa e possibile da accettare per chi ha questioni legali o burocratiche in sospeso

Acquario

Cari Acquario, la settimana è divertente, capace di farvi tornare il buonumore sotto molti aspetti. Va bene il lavoro, va bene l’amore e potrete raccogliere tutto ciò che desiderate. La difficoltà potrebbe arrivare dalla vostra intransigenza, che nasce dal desiderio del fare ma non condividere.

Dovete assolutamente accettare inviti, andare a feste, ritrovi; ballate per tutta la notte, mangiate e divertitevi in tutte le apericene in cui siete invitati, giacchè troverete tutto ciò che vi serve, l’amore, il lavoro, la stima e il divertimento.

Purtroppo, il lato dolente rimangono le opposizioni del Sole e di Giove in Leone al vostro segno; vi sembrerà di disperdere le energie e le cose saranno più difficili da tollerare. Anche la vita di coppia risente di questi aspetti; fatevi furbi e lasciate perdere la voglia di bilanciare, prediligendo l’attesa senza agire.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è fluida, non ordinaria, nel complesso positiva. I sogni e le illusioni vi sembrano realtà solo per un momento, poi Venere opposta in Vergine vi fa rinsavire e vi lega alla realtà di tutti i giorni, aiutandovi a fare scelte reali e pragmatiche.

La famiglia funziona da sola e non pretende molte attenzioni, e la cosa vi dà tanta serenità. Siete pressati dalle richieste finanziarie, vuoi per i vostri progetti, vuoi per il momento oneroso dal vostro punto di vista.

Il fine settima con la Luna nel segno vi fa sentire profondamente il desiderio di complicità con la persona amata, in famiglia e anche con gli amici.

I single, grazie a un incontro, beneficeranno ampiamente di quest’aspetto. Il lavoro richiede buone scelte e intuito, nessuno dei due vi manca, fate scelte efficaci e ben ponderate. Durante il fine settimana in famiglia riuscirete a sentire l’affetto intorno a voi e, con orgoglio, condividerete traguardi e vittorie.