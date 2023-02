Oroscopo dal 27 febbraio al 5 marzo 2023

E uscimmo a rimirar il sole e le stelle

Cari tutti, eccoci alle previsioni per la settimana che va da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo 2023. Marzo, che sembra entrare alla chetichella, di anonimo non ha proprio nulla; il cielo astrologico prevede, infatti, nuovi ingressi per tutti i pianeti, veloci o lenti che siano.

Tra lunedì e mercoledì, avremo un potente trigono d’aria; la Luna, Marte e Saturno regaleranno voglia di fare bene, attitudine al comando e poche tensioni fra le parti sociali. Anche i numerosi sestili che questi aspetti formeranno in Ariete, dovrebbero portare a soluzioni di vari problemi finanziari.

Il 3 marzo Mercurio, pianeta della comunicazione, passa nei Pesci, anticipando gli ingressi nel segno degli altri pianeti. Mercurio, in Pesci, inclina a sensibilità eccessiva, a forti tensioni che camminano nel profondo, che creano e distorcono le intuizioni.

Le certezze aumentano le capacità medianiche, l’interesse per la morte e la comunicazione con altre dimensioni. Si parlerà ancora di un nuovo modo di comunicare, fondato sui pensieri e non sugli idiomi. Per ora dico che in questa settimana non ci annoieremo e tutti avremo la nostra parte di gioia e di riflessioni.

Ariete

Cari Ariete, Venere e Mercurio vi rendono desiderabili, magnetici, vittoriosi, il successo è proprio davanti a voi. Nel lavoro una promozione o novità molto piacevoli, in particolare, se avete interessi nel settore finanziario. In questa settimana, grazie a tutti gli aspetti positivi, otterrete grande favore e consenso, sappiatelo gestire al meglio.

Un po’ di organizzazione non guasterebbe e vi permetterebbe di non perdere nulla di buono che il momento regala. La Luna, Giove e Venere parlano anche di un’occasione per definire una questione spinosa e mai chiarita, che potrebbe avere finalmente una soluzione buona per tutti e risolvere vecchi torti.

Toro

Cari Toro, non tutto è ottimale per voi, potrebbe insorgere qualche spiacevole incomprensione, qualche discussione nel lavoro, anche perché sta iniziando la stagione dei cambiamenti, cosa che a voi non piace troppo. Saturno il giorno 7 passerà in Pesci e tutto comincerà ad essere più facile e possibile. Cominciate, allora, a dare struttura e a rivedere le vostre ambizioni.

Questa settimana vi regala una grande opportunità; coinvolgete gli amici, i colleghi e i soci nei vostri progetti e interessatevi dei loro problemi. Non avete nessun pianeta ostile e tra poco andrà ancora meglio, quindi, consolidate le intese e createne delle nuove.

Gemelli

Cari Gemelli, da troppo tempo e anche con difficoltà siete alle prese con Marte, che vi lancia in iniziative che poi vi stancano e demotivano. Ebbene, siamo agli sgoccioli, Marte intrappola solo i nati nella terza decade e per gli altri è iniziato un periodo di pace.

Tra poco, pochissimo, sarete pieni di energia e forza sul lavoro, tanto da stupirvi per il carico delle vostre stesse idee. Nella seconda parte della settimana fate attenzione a contrattempi o piccoli incidenti domestici. Mercurio in Pesci rende faticosa l’attività mentale e risentite di tutto lo stress accumulato.

Cancro

Cari Cancro, per voi la settimana sarà di pace, la prosperità vi circonda, sarete efficienti sul lavoro. Il Sole in Pesci vi dona un po’ dell’energia perduta. La prossima settimana vi regala degli ottimi momenti per ripartire e riprendere quello che non era stato fatto bene; avrete varie opportunità lavorative.

In amore si potrà contare sulla presenza di Venere, che garantirà il suo favore almeno fino al sopraggiungere del weekend. Siete in un momento speciale, quasi rivoluzionario, molti pianeti cambiano direzione e, con loro, anche vostre scelte di vita, le persone, le situazioni.

Leone

Cari Leone, Venere, Mercurio e Marte vi rendono carismatici più che mai. Sarete ricercati, in positivo ovviamente, più amichevoli del solito. Evitate di sembrare molto sicuri di voi stessi, così che nessuno sia troppo invidioso del vostro successo.

La Luna vi aiuterà nel rendervi capace di valutare tutte le vostre azioni e le loro possibili conseguenze. Nella prossima settimana soffrirete di dualismo. Contiamoci, abbiamo positivi, Venere, Giove, Lilith e Chirone, il pianeta della guarigione, sia fisica che psichica. Un momento così, che dura anche a lungo, va sfruttato al massimo, non fatelo passare senza quelle decisioni che si rilevano importanti e per la vita.

Vergine

Cari Vergine, aspettatevi una grande creatività, che vi esplode dentro, ci sono buone idee, tanto da lavorare. Urano porterà tutti, ma in particolare i nati nella seconda decade, ad essere dinamici e frenetici. Tutelatevi, allora, anche nel vostro tempo libero e non vi accollate problemi che non vi appartengono.

Bella la vita di coppia, divertitevi con leggerezza. Il dato celeste più importante del mese di marzo, per voi, è l’ingresso di Saturno in Pesci, che, prossimamente, farà con voi un transito importante, determinando cambiamenti profondi di cui parleremo in seguito.

Bilancia

Cari Bilancia, l’influsso di Marte, in particolare per la terza decade, vi impegna, in ogni modo possibile. Consiglio, allora, di mostrarvi propositivi ed accettare una rinascita, che vi porterà il sorriso e l’entusiasmo. Siate determinati nel portare avanti le vostre ambizioni, gli aspetti di questo scorcio di marzo sono importanti per voi.

L’ingresso di Saturno in Pesci e di Plutone in Acquario vi coinvolgeranno in scelte ed opportunità di vita da cui non potrete in alcun modo esimervi. Si tratta di transiti di notevole importanza, che daranno il via ad importanti cambiamenti collettivi e individuali.

Scorpione

Cari Scorpione, dalla prossima settimana tutto il cielo parteggia per voi e i pianeti lenti vi accompagneranno in positivo per lungo tempo, ma ora andiamo per ordine. Il Sole in Pesci vi regala energia, donando a tutti buone occasioni da portare a casa; troverete soluzioni originali per ogni evenienza, mostrando tutte le vostre qualità e produttività, così, anche, sul lavoro non ci sarà nulla da ridire.

Finita l’ostilità di Saturno vi sentirete più liberi di esprimervi, senza quel sottile ma penetrante senso di inadeguatezza che, a più riprese, vi ha reso scontenti di voi stessi e vi ha fatto mettere al chiodo tante possibilità. È iniziato il momento del riscatto.

Sagittario

Cari Sagittario, più sicuri e rilassati, con tanta energia positiva, grazie anche al vostro senso dell’umorismo, pure se questi sono momenti in cui dovrete prendere delle decisioni per la vostra carriera. Grazie a Mercurio sarete anche più riflessivi.

Il lavoro, invece, non vi darà noie e la settimana vi offrirà la possibilità di riflettere bene su quale strada intraprendere nel prossimo futuro, quando i nuovi passaggi astrologici vi chiameranno a prendere delle decisioni importanti. I nati nella seconda e la terza decade dovranno fare i conti con qualche incertezza dovuta alle sollecitazioni di Marte in Gemelli e di Mercurio in Pesci, nulla che non possiate gestire.

Capricorno

Cari Capricorno, concentratevi ed investite la vostra energia nei cambiamenti, che non dovete considerare per forza negativi. Non è il momento di pazientare, ma di agire. Fidatevi del vostro abituale ragionamento e dello studio dei dettagli, potrete così contare su una totale vittoria.

La nuova settimana, quindi, non vi garantirà la vostra abituale calma e sicurezza nel superare ogni ostacolo per raggiungere gli obiettivi. Plutone, che tra poco lascerà il vostro segno, vi solleverà anche da quel profondo senso di ambiguità e paura del futuro che, da anni, vi perseguita, indipendentemente dall’età. Per la seconda e terza decade rimane Urano ancora alle prese con gli imprevisti, anche positivi. Godetevi il momento, qualunque esso sia.

Acquario

Cari Acquario, dovete avere una mente aperta e avrete la possibilità di risolvere qualche fastidioso problema che vi assilla da tempo. Coltivare i rapporti con la famiglia, regalarvi qualche giorno libero, trascorrere momenti felici con chi ami, vi aiuterà a godere, ancor di più, di questo periodo di transizione.

La settimana prossima ha il potere di regalarvi ottime occasioni per conoscere nuove persone, aumentando il livello della vostra vita sociale o il dialogo con l’amato bene. Venere e Giove congiunti positivamente e a voi estremamente favorevoli, vi donano quell’elasticità affettiva che spesso vi manca e che non vi farà notare prima l’errore e poi la qualità negli altri.

Pesci

Cari Pesci, non ci sono più dubbi che tengano, il cosmo vi è favorevole, sarete pieni di empatia, trovare la soluzione a questioni importanti sarà per voi un gioco da ragazzi. Sole, Mercurio, Saturno e la Luna vi sono tutti positivi. Per il compleanno esprimete più desideri possibili, la settimana prevede per voi un’atmosfera magica e l’amore vi dona momenti romantici.

Il lavoro vi darà la possibilità di nuove conoscenze e di aumentare i vostri introiti. Il problema potrebbe essere solo su un surplus di energia che vi coinvolgerebbe in uno stress a cui non riuscite mai ad abituarvi, per cui, non esagerate. Se sentite le forze esaurirsi, un pomeriggio di riposo o in piscina vi aiuterà per le avventure future.