Oroscopo dal 27 aprile al 3 maggio 2026

La settimana da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2026 non è semplice e nemmeno prevedibile.

Per ogni segno la svolta è dietro l’angolo per chi è stanco di aspettare un segno, un cambiamento.

I segni di terra con il Sole e Venere favorevole trovano l’amore o un nuovo dialogo. I segni d’acqua sono alle presa con una crisi di coscienza che li vede affrontare finalmente le realtà che a lungo hanno evitato.

I segni di fuoco energici per i pianeti in Ariete godranno di una pace diversa con il Sole in Toro, che dona calma e stabilità.

Per i segni d’aria che dire? Fate meditazione ed eliminate le cose inutili che vi portate dietro o Urano, con il suo ingresso in Gemelli, vi darà una sveglia che non dimenticherete facilmente, per fortuna Venere amica vi sostiene.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è più calma delle precedenti, d’altra parte l’ingresso di Urano in un segno amico per i nati nei primi giorni del segno porta un cambiamento, un’occasione insperata, di quelle aut aut, prendere o lasciare. La scelta appartiene a ciascuno di voi, non può esserci nessuna condizione o decisione che vada bene per uno e non per l’altro o viceversa.

Le capacità personali e le vostre esperienze vi saranno d’aiuto; siate prudenti, ma vi ricordo che con Urano c’è poco da scegliere.

Potrete esaltare la vostra capacità comunicativa, già abbastanza sostenuta, sarete più presenti sui social e, grazie a informazioni che vi verranno date o che estrapolerete fortuitamente, potreste risolvere un problema di lavoro. Martedì 28 Venere vi rende desiderosi d’amore e di passionalità; il rischio è che vi farete guidare dalle emozioni e dai desideri più profondi.

Toro

Cari Toro, la settimana vi regala una grande energia, il Sole nel segno, con tutto il suo calore, illumina la parte migliore di voi, non tralascerete quello che è necessario fare e festeggerete il vostro compleanno in modo più sfarzoso del solito.

Anche per voi ci sono cose da affrontare, da martedì le occasioni inizieranno a prendere forma e non solo nella vostra mente; chiuderete accordi vantaggiosi ed efficaci per la professione. Attenzione giovedì, quando potrebbe riaffiorare il vostro spirito polemico e intransigente e crearvi qualche litigio in famiglia per cose banalissime; discutete e risolvete, oppure cambiate strada. Non impegolatevi in discussioni che vi potrebbero impantanare, la prossima settimana Mercurio entra nel vostro segno e tutto sarà più facile.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è imprevedibile per tutti qualche scossone e, in particolare, per i nati nei primi giorni del segno è proprio inevitabile. La vostra parola d’ordine deve essere agire, essere pronti al cambiamento e cavalcare l’onda della trasformazione.

Non è il momento di fuggire dalle vostre responsabilità, che siano studio, lavoro, famiglia; fate la cosa giusta senza tentennamenti o manovre di distrazione. Periodo molto positivo e fruttuoso per chi lavora in proprio, avrete più di una possibilità per mettervi in luce e dare lustro alla vostra attività.

Venere nel segno vi rende magnetici, amabili e conquistatori, fatevi avanti se siete single perché è il vostro momento più propizio. La troppa pressione potrebbe farvi sentire grande ansia e sapete che il sistema nervoso è il vostro lato debole, per cui mettete in campo tutte le tecniche che conoscete e che vi fanno effetto, non potete permettervi alti e bassi, puntate tutto sull’equilibrio.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è finalmente leggera, dopo le ostilità delle settimane passate le cose si distendono, alcuni pianeti cambiano segno e, se non sono proprio positivi, almeno non sono negativi. Ad esempio, il Sole, Venere e Urano sono più vicini al vostro segno e, in qualche modo, vi sostengono.

Siete determinati a prendere in mano i vostri progetti, anche il lato economico ha diversi spiragli positivi. Buon momento per investire o giocare con moderazione, soprattutto per chi ha voglia di rimettersi in gioco, o chi cerca un nuovo lavoro.

Giovedì è importante non farsi travolgere da una notizia improvvisa, riorganizzatevi e fate nuovi piani del lavoro, senza drammi. Bello il fine settimana, che sarà favorevole per incontri rilassanti e godibili, sotto tutti i punti di vista; vivetelo come una risorsa per la vostra ripresa.

Leone

Cari Leone, la settimana vi chiede serietà e organizzazione, non che voi siate tipi da sfuggire alle vostre responsabilità, ma nulla può più essere lasciato al caso, dovete essere pronti a intervenire.

Dovrete prendere decisioni, finanziarie o di campo o dovrete agire per rafforzare un legame che non volete perdere assolutamente. Siete consapevoli di ciò che vi è veramente utile, ma anche di cosa fare per ottenere molto più di quanto avete ora. Urano vi darà una grande mano, siate fiduciosi nel futuro.

Naturalmente, con questo panorama vi sentirete allo stremo, ma non è da voi leoncini arrendervi o rifiutare la lotta, attingete alle vostre forze nascoste e arriverete al fine settimana con tanto in più di quanto ne avevate all’inizio. L’atmosfera, cambiando, riporta armonia e coccole.

Vergine

Cari Vergine, la settimana non è facile o prevedibile nella sua complessità, dovrete fare spazio su ogni livello della vostra vita e non tutto sarà facile. Probabilmente scegliere, se non doloroso, sarà complicato; conservatori seriali come voi non si privano facilmente di nulla, anche quando sapete che sia necessario.

Sabato è la giornata cruciale della settimana, potreste vedere una verità per cui molte delle vostre scelte passate vi appariranno sorpassate e influenzeranno le future.

Per fortuna il Sole in aspetto armonico rinsalda i legami solidi che già hanno superato difficoltà e contrasti; qualche problema per quelli con vecchie difficoltà, mai superate.

La necessità di prendere decisioni in modo così veloce potrebbe trasformarsi in uno stress, che potreste non gestire al meglio. Il fine settimana potrà essere nervoso, usatelo per riflettere su ciò che volete davvero nella vostra vita e su ciò che è meglio lasciar andare.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana si apre alla grande, specialmente per i nati nei primi giorni del segno, ma per tutti c’è qualcosa di inaspettato, improvviso, godibile, un’occasione a cui non pensavate o non avete creato, ma vi arriva e dovete essere pronti ad afferrarla.

L’inizio settimana vi regala una ripresa profonda, con nuove opportunità, e finalmente potrete avere più fiducia nel futuro. Sappiate che sarà assolutamente necessario pianificare le vostre azioni; non vi venga in mente di agire all’impronta, per quello basta il trigono di Urano, Plutone e Venere, come vedete il momento è già pieno, non fatevi trovare impreparati o ne sarete travolti.

Il lato finanziario, per tutti, è elettrico e la settimana non vi aiuta tirare una linea dritta, allora, se non siete sicuri, non fate nulla, rimandate, l’errore avrebbe un costo.

Scorpione

Cari Scorpione, la prossima settimana vi chiederà un primo bilancio di quanto fatto fino ad ora, sapete che ciò che non avete ancora realizzato vi brucia e non siete disposti a parlarne, mentre molte delle cose che con difficoltà avete messo in opera spesso sfuggono alla realizzazione finale.

Giove è propizio per i nati negli ultimi dieci giorni del segno e i tempi degli aspetti positivi nei Pesci sono definitivamente tramontati. Tuttavia, rallegratevi, Urano è uscito dall’opposizione al vostro segno dopo sette anni e, credetelo, vuol dire molto.

Non sentirete più quel senso di impotenza ancestrale che vi nasceva dall’interno, quella sensazione di continua opposizione e per molto tempo non subirete aspetti del genere.

Il Sole è opposto, ma non fateci caso, avete spalle ben più forti di queste piccolezze. L’amore si addolcisce e diventa attento e gioioso, i legami solidi fanno progetti, il lato professionale inizia a dare i propri frutti, anche se con fatica.

Sagittario

Cari Sagittario, nella settimana ci sono tante cose da fare e non è il momento di cercare la libertà, anche le coppie solide potranno avere un momento di confronto e si riaffacceranno alcune discussioni non troppe vecchie e non proprio nuove.

Costantemente preoccupati per le cose che non siete in grado di risolvere, ma che vi stanno a cuore, non riuscite a trovare il momento per rilassarvi, e sarete tentati di smettere di lottare.

Dovete assolutamente parlare con chi ha la vostra fiducia, con chi sa consigliarvi e aiutarvi a uscire dall’impasse del momento. Giovedì è da prendere con le pinze, senza discussioni in famiglia, o per la gestione della casa, ricordatevi di essere generosi anche con la famiglia.

Nel fine settimana sentirete la mancanza della spensieratezza e la cercherete tra gli amici più cari, ma non dimenticate di costruire basi solide e di mantenere vivo il dislogo.

Capricorno

Cari Capricorno, questa settimana vi sorride, il Sole è positivo e tra poco anche altri pianeti diverranno amici. Finalmente l’energia torna, il clima è sereno, anche l’amore si fa caldo, tenero e rassicurante.

Consapevoli del cambiamento vi sentite più battaglieri per le vostre posizioni e sulle vostre iniziative di lavoro. Martedì è una giornata da prendere con le molle, evitate polemiche inutili, anche perché non vi è facile ammettere di aver sbagliato; non chiudetevi in voi stessi.

Buone soluzioni e tante occasioni per dedicarvi a qualcosa di nuovo, che ha bisogno della vostra attenzione ma che sarà positivo per voi. Il fine settimana è bello da vivere in relax completo per rilassarvi e recuperare l’equilibrio interno. È anche il momento per chi vuole iniziare un amore di esprimere i sentimenti; abbracciate con fiducia il futuro.

Acquario

Cari Acquario, la settimana nasce e prospera con un’energia diversa, le difficoltà si dissolvono e respirate in modo diverso. L’ottimismo, sentimento che non vi appartiene, permea, invece, tutto il vostro vivere e finalmente vi sentite pronti per affrontare il futuro con gran voglia di fare.

La settimana è dinamica, ha tanti stimoli e spiragli interessanti, le aspettative che custodite si concretizzano lentamente, ma costantemente, e la fiducia in voi stessi si riaccende.

Mercurio positivo vi porta a considerare il lavoro più che l’amore e, infatti, siete spalmati sulle questioni professionali, che richiedono la vostra attenzione. Venerdì qualche pressione potrebbe farvi esplodere, con discussioni su soldi, un trasloco, un cambiamento.

Domenica è piena di entusiasmo, vivetela tutta con gioia e non mettetevi freni, accettate inviti e frequentate nuovi ambienti, senza la nota diffidenza.

Pesci

Cari Pesci, nella settimana vi scontrerete con la realtà, chi non l’ha ancora fatto dovrà prendere decisioni definitive, ma con leggerezza, senza drammi, dubbi, indecisioni.

Il lavoro ha bisogno di opportunità e sarete propensi a cambiare qualcosa che sentite non migliora, ma la paura di sbagliare vi blocca. Giovedì ci saranno scintille, un litigio potrebbe risvegliare la vostra fragilità, quindi nessuna paura, solo attenzione a misurare bene le parole per evitare inutili complicazioni con colleghi e familiari.

Non pensate sempre al sacrificio economico, nel fine settimana regalatevi qualche piccola soddisfazione, che fa tanto bene al cuore. Sfruttate fino in fondo i momenti insieme al partner, stringete amicizie che possano durare nel tempo.