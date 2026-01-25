Oroscopo dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026

E uscimmo a rimirar le stelle

Amici cari, ecco le previsioni per la settimana da lunedì 26 gennaio a domenica 1° febbraio 2026.

I segni di terra sono concentrati sul pagamento delle tasse e su richieste familiari; i segni di fuoco sono alle prese con documenti e rimborsi cospicui e sono spinti dalla concretezza nelle scelte da fare per il prossimo futuro; i segni d’acqua sono energici e decisi a prendere le distanze da assillanti problemi familiari, anche perché sono interessati a nuovi progetti che arriveranno; i segni d’aria devono prendere delle decisioni importanti ma saranno comunque pronti ad accettare ogni sfida come una crescita personale.

Ariete

Cari Ariete, la settimana è molto favorevole per risolvere alcune spinose questioni familiari e di compravendite immobiliari ferme da tempo. Tanta comprensione e affetto nelle coppie stabili, che si coinvolgeranno reciprocamente in progetti per il futuro. Per i single possibilità di incontri importanti, decisivi per il futuro di coppia.

Prestate molta attenzione alla gestione delle tasse. Sul lavoro possibili nuove proposte di società o collaborazioni che, se da una parte potrebbero lusingarvi, dall’altra dovrete necessitano di essere molta accortezza di valutazione. Spese impreviste per i mezzi di locomozioni. State attenti alla guida, siete spericolati di natura, ma fate attenzione, non confidate troppo sulle vostre capacità. La settimana è un buon momento per dire ciò che si prova a parenti e amici, non chiudetevi in voi stessi con le persone care.

Toro

Cari Toro, settimana positiva per gli acquisti legati alla casa, all’arredamento, come elettrodomestici e ristrutturazioni. In amore bisogna che vi impegnate un po’ di più sia con la persona amata che in famiglia. Siete stati troppo elusivi negli ultimi tempi e, prima che qualcuno vi presenti il conto, provvedete. Dedicate tempo prezioso alle relazioni che ritenete importanti, sia amicali che familiari.

Potrete contare su un bel flusso di entrate, sia improvvise che nuove, fidatevi del vostro istinto, che vi suggerisce prudenza, ma anche una visione futuristica del vostro avvenire. Per le opposizioni dei pianeti in Acquario evitate scelte che non sentite vi appartengono.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana per voi non ha rallentamenti o difficoltà, tutto si sta risolvendo e ogni giorno segna un passo in positivo per pratiche burocratiche, risposte su concorsi, mutui, vecchie pendenze.

Sul lavoro le cose ancora non sono al massimo, ma il tempo vi darà grandi soddisfazioni. Qualche litigio potrebbero doverlo affrontare i nati negli ultimi giorni del segno, che potrebbero trovarsi invischiati in questioni eredità, di una proprietà da dividere; armatevi di pazienza e prendete decisioni serene.

Evitate anche di rilevare troppo dei vostri progetti, sul lavoro non tutti sono ciò che dicono di essere, in particolare con le nuove amicizie. Chi ha figli adolescenti sia un po’ più presente in famiglia, a volte qualcosa d’importante ci sfugge facilmente.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è alquanto noiosa, ferma, immobile, con alcune punte di stabilità che rischiano di svanire subito. Fate un bello sforzo e non diventate piagnucolosi nell’affrontare le questioni quotidiane. Per fortuna, la presenza di Giove vi regala un ottimismo naturale che vi permette comunque di pensare con positività al futuro e, alla fine, questo atteggiamento vi ripagherà di ogni sforzo abituale.

Anche nelle questioni interpersonali l’influenza di Giove vi aiuta e vi regala idee positive per gestire i rapporti emozionali. Inizia una fase di intensa comprensione, in cui userete dolci parole sussurrate per vincere resistenze e ritrosie di chi vi piace ma non è sicuro di voi.

Leone

Cari Leone, la settimana è impegnativa, anche se non in senso negativo, potrete risolvere dispute familiari o economiche su proprietà condivise, immobili, spettanze non ricevute. Possibile anche una soluzione provvidenziale offerta da una persona amica o da una notizia che vi arriva.

Non perdete l’occasione di conoscere segreti o notizie su cose nascoste che avete voluto ignorare o di cui non sapevate nulla. La settimana, insomma, è di riscossa; un velo di cose non dette che, fino ad ora, vi ha impedito di difendere i vostri interessi. Per quello che riguarda le spese, bisogna che non vi adagiate e, anche questa settimana, manteniate i cordoni della borsa. Possibili esborsi per la casa o la macchina.

Vergine

Cari Vergine, nella settimana sarete impegnati a difendere il vostro conto in banca, non per le spese ma, oggettivamente, per migliorare e organizzare le entrate. Qualche difficoltà la troverete per esborsi comuni. La socializzazione potrebbe essere difficoltosa. In amore scegliete sempre il dialogo, fate sentire al partner il vostro affetto e rassicuratelo con azioni concrete, la serenità che ne ricaverete vi donerà gioia.

Possibili intuizioni geniali che vi aiuteranno a risolvere problemi sul lavoro, dove riuscirete ad avere lo spazio che meritate. Per i single che cercano un amore, sarà possibili trovarlo tra le amicizie, che vi offriranno occasioni di conoscenze. Organizzate un fine settimana di compagnia con amici cari per condividere serene serate di relax.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana la fortuna vi assiste sia in questioni pratiche, offrendovi soluzioni immediate e adatte a risolvere pratiche e a migliorare questioni abitative, che in collaborazioni lavorative, dove avrete impegni economici e compensi positivi.

In amore vivrete un momento di calma, capace di ricaricarvi le batterie. Potrete contare su una prova di amicizia più o meno inaspettata, a seconda delle vostre relazioni amicali, affidatevi o chiedete il consiglio di chi vi fidate veramente. Le amicizie, infatti, in questa settimana, sono un salvagente molto valido e presente, offrono spunti di riflessione interessanti, stimolando il vostro interesse e il confronto diretto.

Scorpione

Cari Scorpione, se confidate sulla settimana per risolvere alcuni dei vostri problemi, non ci contate, potrete sì sistemare alcuni problemi tecnici o eliminare alcune fastidiose questioni finanziarie o patrimoniali, ma nulla sarà veramente risolutivo per il momento. Fate affidamento, invece, sulla vostra energia e forza di volontà.

Bella la sfera professionale, che vi porta serenità e cambiamenti con grandi opportunità. La settimana porta anche qualche contrasto con gli amici, un diverso modo di giudicare dei fatti accaduti potrebbe farvi perdere o rompere un legame; siate accorti nelle parole e riflessivi nelle azioni. La settimana vi regala riflessioni profonde sul vostro bagaglio emotivo, con la vostra grinta riuscirete a superare e a convertire le piccole delusioni.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è protesa nella risoluzione di problemi finanziari, nel recupero di somme perdute che finalmente rientrano. Avrete vecchi rimborsi o crediti di cui non avevate conoscenza, ricordatevi di mettere qualcosa da parte, perché il momento non è sempre così fortunato.

Date attenzione a risolvere le questioni urgenti, anche se desiderate una fuga strategica da responsabilità. Se riuscite, nel fine settimana regalatevi un piccolo viaggio, trascorrerete ore serene, sia con il partner che con gli amici. Nella settimana vivrete momenti di libertà, sempre alla ricerca di nuove occasioni.

Capricorno

Cari Capricorno, nella settimana vi sentirete determinati a risolvere problematiche burocratiche e fiscali, cosa in cui riuscirete benissimo. Anche in famiglia state da tempo lavorando per ricomporre discussioni su eredità e beni condivisi, tra fratelli o familiari. Finalmente troverete la quadra per definire annose questioni, proprio grazie alla fiducia, alla concretezza ed all’equità che tutti vi riconoscono.

A metà settimana dovrete affrontare o prendere decisioni per la carriera o per problemi di lavoro legati ai vostri collaboratori, in questo caso siate magnanimi e non censori. I nati nella prima decade sentiranno fortemente il bisogno di solitudine per ricaricare mente e corpo, con momenti di riflessione. Buono il periodo per ristrutturazioni e manutenzione dell’habitat personale.

Acquario

Cari Acquario, anche questa settimana continuano gli aspetti fondamentali positivi di cui vi ho parlato in precedenza. Ora, però, il vostro impegno deve essere più attivo nel seguire i fatti, i rapporti e le problematiche quotidiane. Ognuno di voi sentirà il richiamo della creatività, sforzatevi di applicarlo nelle relazioni e nel lavoro.

Coltivate in modo originale e allegro l’ambiente domestico e quello lavorativo, in modo da conseguire i successi che meritate. I single che cercano l’amore accettino inviti, incontri, feste e momenti sociali: riuscirete nel vostro intento, incontrando cuori simili e affini. Nel fine settimana date il via al vostro progetto di fuga che sentite molto forte.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è positiva per molti aspetti, lavoro, relazioni e amici; invece, per le questioni strettamente familiari, tutto cambia. Dovrete affrontare noiose riparazioni, chiedere aiuto per una discrepanza su questioni economiche o ereditarie, sempre spinose. Per voi pesciolini di terza decade tutto è più semplice, potrete contare su qualche attimo di fortuna in più sul lavoro e nelle relazioni.

Tutti vi sentirete un po’ sospesi sul passato, ripensando a momenti fortunati che avete vissuto fino a qualche settimana fa. Non è il caso di indugiare nel passato, applicate, invece, la lezione che avete imparato e riuscirete a difendere tutto ciò che avete ottenuto dal quel periodo. Chi ne ha bisogno può farsi aiutare tranquillamente da amici veri con consigli saggi, senza perdere i propri valori.