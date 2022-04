Oroscopo dal 25 aprile al 1° maggio

Uscimmo a rimirar le stelle

Ecco le previsioni astrologiche da lunedì 25 di aprile a domenica 1° maggio.

Questa settimana abbiamo tanto da dirci e da aspettarci. Per chi può, consiglio di alzare gli occhi e godere del cielo stellato per guardare tutti i fenomeni che accadranno in questa settimana. Sarà ancora visibile l’allineamento e la congiunzione di Venere, Marte Giove e Nettuno in Pesci. Il 30 aprile potremmo vedere la seconda Luna Nuova del mese, congiunta al Sole in Toro, oltre all’eclisse di Sole in Toro.

Mercurio, sempre il 30, passa in Gemelli, è in buon aspetto e racconta di affari ed economia, distribuisce ricchezza, informazione, voglia di socialità. Il primo maggio Sole, Luna e Urano, fortemente congiunti, ci parlano di notizie importanti rese pubbliche, qualcuno dei gruppi, più quotati nel mondo, potrebbe decidere di portare alla luce segreti che altrimenti rimarrebbero sepolti, staremo a vedere se sarà un bene.

Aspetti importanti

Il 25 aprile Mercurio forma due aspetti positivi, sestile con Venere e si congiunge a Urano: la comunicazione per i segni d’acqua sarà più facile, mentre con Urano saranno favoriti i patti, i contratti, gli scambi sociali, la comunicazione sulla rete.

Dal 26 aprile e fino al 1° maggio Venere sarà congiunta prima a Nettuno e poi a Giove, delineando un periodo in cui godere degli amori e degli affetti. Scegliere il romanticismo sarà l’unica scelta vincente per tutti, in particolare per i segni d’acqua.

Il 28 aprile Venere si congiunge a Nettuno, la creatività sarà romantica, eterea, momenti emozionanti per molti segni, in cui cercheremo una connessione spirituale con la nostra parte più intima.

Il 28 Mercurio formerà un bel trigono, quasi perfetto, con Plutone; sarà importante per i segni di terra e per mettere giù le fondamenta di un progetto in cui crediamo tantissimo.

Il 30 aprile avremo un’eclissi solare in Toro e la seconda Luna Nuova del mese; ciò comporterà un’accelerazione improvvisa di alcune dinamiche.

Ariete

Anche questa settimana inizia con i fuochi d’artificio, per voi amici dell’Ariete, una Luna in Sagittario vi dona il consenso di cui avete bisogno. Con Venere che raggiunge Nettuno in Pesci, potrete vedere attuarsi enormi progressi. Sarà più semplice valorizzarsi e stare insieme agli altri, capire perché e cosa sentono le altre persone, giusto in tempo per l’eclissi solare del 30 aprile.

Questo evento farà nascere in voi l’improvvisa necessità di prendere in mano le finanze e cercare di valorizzarle, se coglierete questa sfida, e non ve ne pentirete. Mercurio in buon aspetto vi aiuta a parlare chiaro con chi ti infastidisce da tempo.

Toro

La settimana si apre con tante possibilità, per voi arriva la data eccezionale del 30 aprile, con l’eclissi solare nel segno. Prendete questo momento come una spinta verso la rinascita: ora potete provare e coltivare la versione più autentica di voi, abbandonare il passato e abbracciare una nuova evoluzione.

Non sarà una passeggiata, ma assecondate la vostra parte ribelle, non trattenetevi. La terza decade avrà un’intuizione particolare e molto utile, anche i giorni di vacanza potrebbero avere opportunità di crescita professionale o affettiva.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli siete pronti a fare un po’ di pubbliche relazioni. Il 30 aprile una Luna Nuova in Toro indica la possibilità di creare nuove alleanze. Cercate persone che siano di stimolo e sappiano ispirarvi, poiché Venere in Pesci il 28 aprile, congiunta a Nettuno, potrebbe portarvi all’arrivo di nuove opportunità.

Queste occasioni vanno colte al volo, per potervi dedicare più attivamente ai progetti, ma potrebbe essere anche un momento in cui semplicemente lasciar andare la paura di essere giudicato.

Cancro

Pensiamo alle tradizioni familiari, che limitano il vostro percorso, Mercurio, congiunto ad Urano, continua a sollecitarvi con notizie inaspettate, oppure evitate di portare notizie che vi creerebbero malumori. L’eclissi solare del 30 aprile sembra sottolineare di nuovo questo tema: avete bisogno di nuovi giri e conoscenze per potervi esprimere al meglio, in questo momento sarà la spinta improvvisa che vi serviva per buttarvi nella mischia. I giorni migliori per voi vanno dal 25 al 28. Godetevi le vacanze e, se possibile, prolungatele.

Leone

Con Marte nei Pesci la collaborazione è fondamentale con amici, famiglia, assistenti. Segnatevi anche il 28 aprile, giorno in cui Mercurio forma un trigono con Plutone: potreste ricevere qualche notizia inaspettata sul lavoro, oppure trovare il coraggio di proporre un’idea inedita, per risolvere una problematica che vi angustia da tempo.

Il vero punto nodale si troverà con l’eclissi solare in Toro il 30 aprile. La fatica, alla lunga, ripaga: questo sembra il grande insegnamento che vi dà questo periodo e con l’eclissi sarà evidente il bisogno di un cambio drastico nella quotidianità per poter cogliere nuove opportunità di sviluppo, tanto in ambito lavorativo quanto in quello professionale.

Vergine

Il mese di aprile vi ha regalato tanto, facendovi sentire coccolati ed amati, l’occasione è stata perfetta per passare sul piano più pratico e pianificare una collaborazione positiva con il mondo intorno a voi. La settimana vi porta anche un maggior senso di unione, romanticismo e comprensione. Mettete a fuoco il senso profondo del legame che state costruendo, siate onesti con voi stessi.

Seguite l’occasione per uscire da quelle dinamiche mortificanti, cambiate il modo in cui vi approcciate e gestite ciò che volete. Il 30 aprile avremo un’eclissi solare e Plutone sarà retrogrado, da quel momento sarà molto più chiaro se avete fatto buon uso delle occasioni.

Bilancia

In questa settimana vedrete la vostra quotidianità prendere forma; con Venere nei Pesci le relazioni con i colleghi potrebbero sembrarvi più oliate e semplici da gestire. Avrete appreso l’arte dell’ascolto e della comprensione. Lasciatevi andare, con l’eclissi solare di fine mese, in Toro, vedrete un’accelerazione sotto il piano delle finanze e vi sarà forse richiesto di prendere una decisione importante in merito ad un investimento.

Forse proprio perché state unendo le forze con qualcun altro, il progetto che vi interessa andrà in porto e il passaggio di Mercurio nel segno amico dei Gemelli, il 1° maggio, vi aiuterà a essere più propensi al sorriso e a credere nel futuro.

Scorpione

È il momento giusto per fare un po’ d’ordine, cari amici dello Scorpione. Ottimizzate i vostri tempi in modo da tenere vivo uno spazio personale totalmente privo di filtri, organizzate i doveri e gli impegni quotidiani in modo che questi siano sostenibili. Insomma, con questa nuova settimana sarà più semplice anche gestire eventuali tensioni.

Occhio al 28 aprile: una persona con cui siete a stretto contatto potrebbe darvi delle belle notizie, che andranno ulteriormente evolvendosi e risolvendosi durante l’eclissi solare in Toro del 30 aprile: vero momento di confronto, che potrà farvi capire, d’istinto, dove tira il vento.

Sagittario

Questa settimana parte dinamica, per ritrovare un po’ di spensieratezza e divertimento: un nuovo hobby, delle nuove conoscenze, anche romantiche. La congiunzione tra Giove e Nettuno vi ispira e vi fa vedere un qualche tipo di soluzione per arrivare a quella ideale.

Sono momenti di socialità, in cui la voglia di stare con gli amici è tanta, un momento di festa che potrebbe anche essere l’occasione in cui potreste accorgervi di quelle persone che vi sono a fianco davvero. Sembra logico pensare che con l’eclissi solare in Toro del 30 aprile vi troverete a cercare un nuovo equilibrio nella vita quotidiana. Sarà necessario ristabilire le nuove abitudini, per prendersi cura salute a questo proposito, occhi aperti per eventuali notizie il 28 aprile.

Capricorno

In questa settimana potreste vivere qualche momento di tensione, legato a spese improvvise, che richiedono un aggiustamento, oppure semplicemente uno sforzo in più per evitare ritardi nei pagamenti. La settimana sembra molto positiva, anche l’eclissi solare in Toro il 30 aprile sembra portare tematiche simili: il bisogno di trovare una voce autentica, coltivare le proprie passioni, sviluppare la propria creatività sono tutti elementi evidenti negli ultimi giorni di aprile.

È un impegno che state prendendo con voi, da portare avanti sul lungo termine, che potrebbe aiutarvi anche a liberarvi da tutte le responsabilità di cui di solito vi fate carico e magari coltivare di più il tempo libero.

Acquario

Questa settimana passiamola ad informarvi e ad interagire con le persone, riorganizzate gli impegni, ottimizzate le vostre risorse per trovare il modo di guadagnare qualcosa in più, che non guasta mai. È anche un momento in cui concentrarsi su aspetti più concreti e quotidiani della vita, un passaggio obbligato per le notizie che potreste ricevere verso il 28 aprile.

Anche l’eclissi solare in Toro, del 30 aprile, è per voi l’improvvisa necessità di sistemare una situazione abitativa: magari per trasferirsi, oppure semplicemente riequilibrare la vita lavorativa e quella privata. In ogni caso, sarà fondamenta stabilire un ordine di priorità.

Pesci

Il 26 e il 27 di aprile avrete l’occasione in cui potrete chiudere eventuali debiti personali o sociali, con la congiunzione tra Marte e Urano vi troverete faccia a faccia con bisogni interiori. È forse il momento in cui vi renderete conto che il più grande ostacolo tra voi e i vostri sogni sono le insicurezze. Coglietelo per conoscervi al meglio, capire che cosa volete realizzare, sulla base di questo potrete attrarre il meglio per la vostra vita.

Dall’eclissi solare in Toro, che chiude il mese, non si potrà tornare più indietro: cambierà anche il modo di interpretare e gestire le quotidianità, per questo sarà importantissimo trovare il giusto grado di comunicazione.