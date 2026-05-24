Oroscopo dal 25 al 31 maggio 2026

E uscimmo a rimirar la Luna e le stelle

La prossima settimana, da lunedì 25 a domenica 31 maggio 2026, predilige i nati in segni d’acqua che, inaspettatamente, si rimboccheranno le maniche e agiranno per ottenere ciò che serve loro avere.

I segni di terra, con Marte e la Luna favorevole, si proporranno e insisteranno, su molti livelli, ottenendo ciò che reputano importante, nonostante la paura di chiedere e tenere il punto.

I segni di fuoco desiderano cambiare la loro routine in qualcosa di nuovo, per fare spazio a nuove opportunità e obiettivi e riceveranno un aiuto dal Sole e dalla Luna Piena.

Per i segni d’aria una bella ventata di novità, magari serate piacevoli e piccole facezie, ma il momento è sereno, senza contrapposizioni.

Ariete

Cari Ariete, nell’ultima settimana di maggio siete determinati a impegnarvi nei progetti che ritenete importanti e produttivi. Martedì possibili belle conferme, che vi motivano ancora di più. Le troppe sollecitazioni della settimana vi rendono particolarmente suscettibili, quindi evitate di dare sfogo a intolleranze in modo esagerato, vi rovinereste il momento.

L’amore funziona e vi coinvolge tantissimo, non riuscirete a nascondere i vostri sentimenti e anche qui evitate di sovraccaricarvi di insofferenze portandovi a usare parole eccessive.

Sul lato investimenti sarà meglio eludere ogni mossa, non siete sereni, volete troppo e fare troppo, meglio rimandare e concentrarvi per consolidare il vostro conto corrente.

La settimana è positiva, ma dovete coniugare sempre e in tutte le forme la parola prudenza nel quotidiano. Le serate da venerdì sono tutte da vivere con gli amici e la persona del cuore.

Toro

Cari Toro, questa settimana sarete bellissimi e magnetici e, soprattutto, ne avrete consapevolezza. Mercurio in seconda casa radix promette entrate e belle occasioni per nuove conoscenze e contratti vantaggiosi.

Per i giovani o per chi si sta reinventando, la settimana è positiva per colloqui, concorsi ed esami; ottimo momento anche per cercare uno sponsor che vi traghetti verso nuove esperienze.

In amore e in famiglia meglio essere pacifici, trovare un atteggiamento pacato, senza eccessi e non rimarcare vecchi litigi che non vi sarebbero utili. La giornata di giovedì potrebbe essere complicata, possibili scontri o spese impreviste; attenzione al portafoglio.

Venerdì tutto passa e la Luna vi fa da complice per un fine settimana tutto da recuperare, quando vivrete belle emozioni in coppia o con gli amici più cari. Insomma, la seconda parte della settimana è migliore.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è piena di sfide, dovete impegnarvi con tutte le vostre energie per questioni professionali, economiche o familiari; qualsiasi siano le faccende in cui vi immergerete dovrete dare il massimo.

Chi ha questioni legali importanti deve programmare molto attentamente la propria strategia, non perché le cose non vadano bene, ma è necessario entrare nel sistema e seguire le regole.

Fidatevi delle intuizioni, i vostri sensi sono sollecitati da Urano nel segno; potrete captare ogni cambiamento, ogni evoluzione e adeguarvi per ottenere il meglio.

Ai nati nei primissimi giorni del segno ricordo che tutto parla di trasformazione; è meglio che cavalchiate il cambiamento, non dovete mettervi di traverso. Se la prospettiva per voi comprende un trasferimento, una variazione di residenza oppure opportunità di lavoro in altre città, non dico che dovete farlo a occhi chiusi, ma riflettete senza preconcetti.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è molto felice, potrete gestire facilmente tutte le emozioni e i desideri; quest’atmosfera che percepite vi renderà sereni ed equilibrati nel curare i rapporti, qualsiasi essi siano.

I diversi frangenti che avete aperto dovranno essere sciolti in questi giorni, altrimenti è meglio che differenziate obiettivi e strategie.

Giovedì Mercurio e Venere riattivano aspetti positivi nell’ambito delle amicizie: qualcuna si trasforma in amore, qualcuna vi offre opportunità, qualcuna vi aiuta in un progetto, qualcuna vi dice una verità scomoda ma necessaria.

Abituatevi, con un cielo come questo, a non avere più contorni sfumati o panorami nebbiosi. Sarete chiamati a essere chiari, aperti e più decisi del solito, significa che non potrete trincerarvi dietro dubbi e indecisioni: adeguatevi. Saranno premiate le iniziative personali, il superamento degli ostacoli, soprattutto nei rapporti sociali, a cui dovete dare un ambito stimolante.

Leone

Cari Leone, dovrete affrontare la settimana come una guerra, con strategia e risorse, questo non vuol dire che le cose vanno male, solo che non dovete abbassare mai la guardia. Praticamente, dovete stare sempre sul pezzo, senza mai lasciarvi spazi di negligenza.

Le opportunità per voi sono molte e nessuna da tralasciare; prima di tutto pensate alla salute, dovete rimettervi in forma, molti di voi hanno esagerato con cibo accattivante e calorico; quindi, pensate a voi, eliminando le cattive abitudini ed evitando di stare sempre fermi.

Martedì dovete concentrarvi per prendere una decisione di lavoro difficile e ostica, qualcosa che non amate fare e che, probabilmente, esclude qualcuno ed è una cosa che non vi piace fare.

Per le relazioni interpersonali non cercate di capire cosa accade, seguite il fiume, non fate commenti, siate estremamente chiari e non usate parole che possano essere mal interpretate, con possibili incomprensioni.

Vergine

Cari Vergine, la settimana è stabile ed è la più serena del mese, sarete un bel punto di riferimento per chi vi sta accanto. Martedì una bella Luna vi aiuta nel campo del lavoro, con accordi che alleggeriscono il carico degli impegni.

Anche l’amore nella settimana ha un suo perché con momenti concreti di affetto reciproco che elimineranno tutte le titubanze, le incomprensioni, i motivi di litigio che vi hanno accompagnato la scorsa settimana.

Venerdì è un buon momento per affrontare qualche problema economico o la differenziazione dei capitali. Marte in segno amico vi offre possibilità concrete di capitalizzare positivamente i vostri soldi o i vostri risparmi.

Anche questa settimana rimane di primaria importanza la necessità di fare spazio e di liberarvi del superfluo, concretamente e metaforicamente. Weekend piacevole, da vivere con un po’ di leggerezza.

Bilancia

Cari Bilancia, nella settimana avrete modo di uscire e passerete serate divertenti in bella compagnia, i rapporti sociali sono al massimo per voi, con Urano e Mercurio che vi sostengono oltre ogni modo.

Non perdete nessuna delle occasioni che riceverete, sia perché in ognuna di esse ce ne sono altre, sia perché riscoprirete quell’anima sociale che si nasconde in voi. La condivisione, lo scambio di pensieri e i programmi a più mani sono alla base della vostra stessa natura.

In amore possibili colpi di fulmine , per i nati i primi giorni del segno; vi sentirete pieni di passione e voglia di amare, sarete spontanei e desiderosi di vivere un nuovo amore, con la A maiuscola.

Giovedì riceverete un aiuto, un bonus o un rientro finanziario che inseguivate da tempo. Nel weekend un litigio familiare potrebbe guastare la serenità della settimana; se potete, non fatevi coinvolgere.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è dedicata all’amore; il nobile sentimento è il protagonista principale del vostro tempo, infatti, sarete impegnati a costruire il futuro.

I primi giorni della settimana parlano di un’evoluzione importante, magari vi libererete di situazioni tossiche e pesanti, che si trascinano da tempo e non hanno più senso.

È Venere la vostra alleata principale per le relazioni, di qualunque tipo siano: amicali, familiari, amorose. Dovrete perseverare per ottenere risultati tangibili che inseguite da qualche tempo e che vi necessitano per l’autostima.

Il weekend è pieno di emozioni, con la possibilità di riprendere in mano un progetto che riguarda un trasloco, un trasferimento, una ristrutturazione grazie a un mutuo che finalmente arriva. Potrete contare su una buona dose di coraggio e sarete pronti a fare scelte definitive e importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana ha risvolti importanti per voi, avrete la possibilità di sapere la verità su alcune situazioni che vi hanno dato pensieri e tanti nodi saranno sciolti. Potrete chiarire dubbi, mettere ordine nei rapporti e sentirete di nuovo la passione e l’ottimismo.

In questo momento piacevole non forzare la mano per le avventure che vi coinvolgeranno in azioni stimolanti e in contesti del tutto inaspettati. I nati nei primi giorni del segno vogliono recuperare una questione bloccata per diverse ragioni e giovedì ci sarà uno spostamento, un cambio di sede o di ufficio.

Una ventata del vostro ottimismo proviene anche da un buon andamento delle vostre finanze e del conto corrente. Marte in aspetto negativo vi rende irritabili e propensi a prendevi questioni su cui potreste soprassedere. Possibili tensioni in famiglia per denaro o divisioni ereditarie.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana è divisa in due, a metà molti scossoni vi costringeranno a rivedere le vostre certezze. L’opposizione di Venere potrebbe spingervi a rivedere un accordo, anche la Luna nel segno vi porterà un incontro di lavoro o una novità in campo professionale.

Armatevi di lucidità mentale e agite in modo da stare bene con voi stessi, senza dover cercare estenuanti conferme. Anche se rischio di ripetermi, voi accaniti lavoratori, sempre stacanovisti, dovete ricordare di rallentare e recuperare le forze necessarie per gli impegni futuri.

In amore armatevi di comprensione con il partner, che potrebbe attraversare un momento di stanchezza e potrebbe essere poco incline a sopportare i vostri silenzi. Nel fine settimana sperimenterete la seduzione e, se la state cercando, potreste finalmente trovare la vostra anima gemella.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è problematica, tutto sul filo del rasoio, ci sono illusioni e fatti che appaiano e scompaiano incessantemente; mi raccomando, non dovete prendere decisioni affrettate.

A metà settimana i nati nei primi giorni del segno dovranno fare una scelta, rinnovare trattative, avviare nuove progettualità e definire quali strategie sono più giuste o da cambiare.

Altro problema della settimana sono i soldi; infatti, proprio domenica 31 non dovete farvi irretire da progetti che non vi appartengono, fate attenzione.

In amore tanta voglia di novità mista a un’inquietudine interiore; affidatevi al vostro intuito per scegliere persone davvero utili o raccogliere occasioni che vi si parano davanti, perché, in ognuna di esse, ce ne sono altre.

Avrete delle intuizioni. Urano in aspetto positivo amplifica i vostri sensi già sollecitati ed è meglio accettare ogni cambiamento ed evoluzione.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è positiva e ricca di occasioni interessanti, tutte da cogliere con circospezione. Venere vi è amica e non dimentichiamo Giove che aiuta favorevolmente i nati nella terza decade.

La settimana aiuta chi è in cerca di un lavoro, mentre le amicizie offrono un supporto sincero ai nati nei primi giorni del segno. Martedì ci sono interessanti novità o notizie inaspettate; per il lato economico il possibile rientro di una somma di denaro che aspettate da tempo e, finalmente, potrete tirare un sospiro di sollievo.

In amore tutto funziona grazie a Venere; la dea dell’amore è disposta a darvi tutto l’ausilio possibile per farvi felici in amore e non è poco. Se è necessario, fatevi in quattro per chiarirvi con il partner, molto si mette in moto e tornerà l’amore!