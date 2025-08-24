Oroscopo dal 25 al 31 agosto 2025

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari tutti, ecco le previsioni per la settimana da lunedì 25 a domenica 31 agosto 2025.

Decisioni da prendere per i segni d’aria, momento eccellente per i segni di terra, tanto che si sentiranno fuori dai loro schemi. Anche i segni di fuoco avranno tante avventure magiche e avvincenti. I segni d’acqua devono aspettarsi qualche problema in amore, poiché Venere passa ostile in Leone.

Ariete

Cari Ariete, per l’ultima settimana di agosto vi aspettano tante serate di fine estate e incontri emozionanti in compagnia di amici e del vostro amore.

Chi di voi è già al lavoro si aspetti una gratifica o anche una promozione, dato che Venere in Leone sostiene tutti i vostri progetti e ricompenserà i vostri sforzi.

Martedì e mercoledì sono giorni veramente magici. Nel fine settimana vi troverete coinvolti in un nuovo progetto, familiare o professionale, che vi aprirà nuove strade.

Toro

Cari Toro, la settimana è elettrica, non negativa ma attiva, con tanto da fare e da gestire nel lavoro, a casa e in famiglia. In amore le cose potrebbero andare a rilento e richiedere un po’ più di pazienza; Venere è diventata ostile, quindi siate più pacifici e comprensivi.

Il lato economico funziona, ma deve essere seguito. Evitate eventuali complicazioni, la tentazione di fare le ultime spese estive sarà molto forte, invece sarebbe meglio essere più oculati e fare piccoli regali simbolici, che spese da capogiri; comportatevi con saggezza.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana positiva sia in amore che nelle relazioni, Venere vi darà una grossa mano nel risolvere alcuni problemi in amore e in famiglia. Vi dico di più, una figura femminile vi darà un consiglio e un aiuto fondamentale per il futuro. Ciò che dovete fare, al rientro, è evitare di voler fare insieme tutte le cose rimaste in sospeso.

Il fine settimana è più sereno, un incontro fortuito vi aprirà nuove possibilità. La famiglia vi è molto vicina in questo momento e vi darà la forza necessaria per agire correttamente.

Cancro

Cari Cancro, settimana da affrontare con elmetto e scudo, ciò che avete tralasciato o trascurato vi si rivolterà addosso senza pietà, più di una persona vorrà da voi soluzioni, denaro e vi chiederà spiegazioni per tante cose.

Non dovete abbattervi, difendetevi a spada tratta e, soprattutto, non accollatevi colpe che non sono vostre, come cercheranno di farvi credere. In questo panorama di accoglienza dopo vacanze trascorse in armonia, potreste sentirvi confusi non fatevi abbattere: panta rei.

Leone

Cari Leone, inizierete la settimana con energia e voglia di fare. Venere, che entra nel segno, vi fa da guida e vi dona un’empatia straordinaria. Non avrete nessuno capace di dirvi di no.

Con questa nuova energia sarete determinati nel trovare soluzioni efficaci a ogni problema che dovrete affrontare o che vi chiederanno di risolvere. I giovani che cercano il primo impiego potrebbero ricevere buone notizie in settimana. Appena potete, concedetevi momenti di relax, ve lo meritate.

Vergine

Cari Vergine, in settimana le cose funzioneranno meglio e anche gli imprevisti vi aiuteranno a raccogliere successi. Aspettatevi di dover prendere una decisione importante, che non volete affrontare: la firma di un contratto, un investimento vantaggioso, una società che aspettavate da sempre.

Siate sull’avviso e agite per il vostro meglio, questa è una cosa che sapete fare. Per il fine settimana datevi il tempo di ambientarvi ai nuovi ritmi o a quelli del rientro dalle vacanze.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è veloce, armonica, dinamica, ma estremamente faticosa, sia sul lavoro che in famiglia. Affrontate ogni decisione, azione o decisione con profondo equilibrio, lasciando ciò che non serve e trattenendo ciò che sapete esservi utili.

Un consiglio: mettete ordine nei progetti che volete iniziare nel prossimo futuro, vivrete nuove passioni e momenti intensi in amore, potrete finalmente conoscere qualcuno che vi fa battere il cuore, credeteci.

Se siete in coppia, utilizzate questa Venere positiva per raggiungere una relazione più serena ed equilibrata, capace di darvi quella stabilità di cui siete sempre in cerca.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è quella di un nuovo inizio, su tutto ciò che vi riguarda. Siete consapevoli che molto deve cambiare, tanto lo volete modificare, altro ancora lo ritenete obsoleto e da eliminare dalla vostra vita.

Dovrete sicuramente affrontare tensioni, magari lo avreste evitato, ma, questa settimana, siete più orientati a risolvere le problematiche e sapete che la pazienza, virtù di cui non siete padroni, vi servirà con grande abbondanza. Ciò che farete questa settimana sarà da trampolino di lancio per il vostro futuro.

Sagittario

Cari Sagittario, settimana che definirei luminosa, vi sentirete entusiasti e accetterete i cambiamenti improvvisi. Le nuove conoscenze che farete in questi giorni vi porteranno doni inaspettati, vi sentite rilassati e pronti a gestire il rientro sia in famiglia sia sul lavoro.

Qualcuno potrebbe dover aiutare un amico in difficoltà, che ha bisogno di aiuto, ciò vi farà sentire molto meglio. Anche la salute va consolidata, un check up generale vi darà serenità. Ricordatevi di dormire a sufficienza e regalatevi momenti di relax.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi chiede di essere forti e veloci allo stesso tempo. Sarà necessario prendere decisioni affidabili, ma istantanee e la cosa non è da voi; siete riflessivi e dovrete invece essere capaci di decisioni fulminei e in questo dovrete dimostrare di essere più forti di sempre. Ad alcuni capiterà di sapere o ricevere una notizia privata, che dovrete custodire per amore, senza essere travolti da emozioni profonde.

Acquario

Cari Acquario, finalmente vi sentirete pienamente immersi nella quotidianità, userete la settimana per fare introspezione e riprendere in mano la vostra vita, il lavoro, le relazioni, la famiglia.

Splendido il fine settimana, dove le cose più folli potrebbero accadere, anche se dovrete evitare di essere malinconici. Mettete ordine dentro di voi. Affrontate qualche cambiamento intorno a voi, nel lavoro, nelle entrate, con l’unico intento di avere serenità e collaborazione.

Pesci

Cari Pesci, settimana ricca di emozioni, speranze ed entusiasmo. Quello che in questo turbinio dovete evitare è di entrare in discussioni, polemiche o sterili confronti che non portano a nulla.

Spendetevi per cose reali, progetti che vi interessano veramente, che sono alla base del vostro futuro, quello più prossimo. Nella vivacità del momento avrete anche attimi indimenticabili. Il fine settimana va vissuto in compagnia di amici e persone a voi care, ovunque siate, ancora in vacanza o in pieno rientro.