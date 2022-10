Oroscopo dal 24 al 30 ottobre 2022

E uscimmo a rimirar le Stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni per l’ultima settimana di ottobre, in cui ci sono tre passaggi astrologici molto importanti, vediamoli.

Il primo: Saturno in Acquario diventa diretto, il rigore morale premierà chi sarà stato capace di non cedere alle lusinghe dei giorni passati.

Il secondo: Giove il 29 ottobre ritorna nei Pesci, formando un aspetto non preciso, ma nel prossimo mese si incontra con i pianeti veloci, portando a termine tanti progetti dei segni d’acqua che languono da molto tempo.

Il terzo: il 25 ottobre avremo un’eclissi lunare collegata con quelle di aprile e maggio, vedremo alcuni fatti sospesi ritornare nella nostra vita. Questo evento astronomico si completa in fase di Luna nuova, portatrice di nuovi esordi, infatti, si aprono le porte, con nuovi percorsi. Possiamo quindi iniziare un nuovo capitolo nelle nostre esistenze e quando ciò avviene come ora, nel segno dello Scorpione, ci adopereremo per raggiungere un livello più profondo e seguire la verità e il benessere psicofisico.

Qualche nota di stanchezza potrebbe cogliere di sorpresa il segno dei Gemelli, sfiancato da Marte nel segno. Per i segni d’acqua c’è un periodo di grandi emozioni, grazie al ritorno di Giove e ad uno Stellium di pianeti nello Scorpione. Sereni i segni di terra, solo l’ultima decade, sollecitata da Plutone, scava continuamente nelle proprie incertezze, rinascerete nuovi e più forti.

Aspetti importanti della settimana

Il 24 ottobre il Sole entra definitivamente nello Scorpione, il mese più difficile esigente e magico dell’anno si sta compiendo sotto i nostri occhi, buon compleanno a voi scorpioncini. Alcuni trigoni parlano ancora di facile comunicabilità e attenzione per i temi sui minori e sul rigore morale delle notizie.

Il 25 ottobre con l’eclissi di Luna avvertiremo tutti una trasformazione che porterà cambiamenti apprezzabili nell’immediato, ma anche a giugno 2023. Qualche segreto politico verrà a galla, determinando una divisione di opinioni.

Il 26 ottobre giorno di sondaggi e somme, l’opinione pubblica chiede spiegazioni su alcuni fatti venuti alla luce.

Il 27 ottobre chi ha non faccia acquisti e chi non ha non esca di casa, la facilità con cui si spende oggi deve far riflettere in un momento di incertezza. Giorno anche fortunato per il diritto, come valore.

Il 28 ottobre una scoperta chirurgica o farmacologica verrà messa in luce.

Il 29 ottobre è il giorno più nervoso e controverso della settimana, meglio fare di meno o solo cose che sappiamo fare.

Il 30 e il 31 ottobre sono giorni goderecci dedicati alla festa di Halloween, che non tutti vivranno appieno. Le problematiche sociali e diplomatiche sono al centro dell’informazione radiotelevisiva.

Ariete

Settimana fortunata, positiva e ricca di emozioni. Nel lavoro ci sono delle promozioni all’orizzonte. Il 28 ottobre Giove lascerà il vostro segno e la vostra concentrazione si sposterà ad altro. Rimanderete a gennaio certi programmi che adesso sapete di difficile realizzazione.

Marte vi insegna a cogliere quei momenti che vi parlano chiaro per mettere alla prova il vostro coraggio. Carpe diem, il resto si vedrà. Il 28 ottobre è una giornata top, con buone chance e proficua per l’intera settimana, potreste avere una novità entusiasmante, ad esempio una sorpresa romantica in amore.

Toro

Un po’ di nervosismo già da lunedì, evitate di rispondere, aiuterà i rapporti con le persone, mantenere la calma. Consiglio bocca cucita. Lo Stellium in Scorpione, da domenica anche in Mercurio, potrebbe non farvi rendere conto che un profilo basso è la scelta più saggia da prendere.

Questo mese aspettate con coraggio e ottimismo. Giove in posizione favorevole il 28 ottobre per progetti e speranze, quelle che nessuno vi negherà nella seconda parte del 2023. Il 19 ottobre Venere e Marte in trigono vi aiuteranno a scoprire la bellezza della vostra casa. Ottobre saprà essere generoso con chi lo vuole apprezzare.

Gemelli

Una settimana energica e spensierata, con possibili svaghi. Nel lavoro arriveranno dei nuovi progetti. Da giovedì sino a domenica pomeriggio avvertirete un pizzico d’insoddisfazione. Dal 24 ottobre, grazie a Mercurio e Saturno favorevoli, coglierete nuovi spunti e occasioni per agire.

Venerdì è una giornata nervosa, Giove in quadratura vi farà avvertire qualche nota di stanchezza, impedendovi di godere del giusto riposo. L’unica soluzione, oltre a quella di conservare le energie evitandone eventuali sprechi, sembra essere attendere il fedele Marte che, per fortuna, vi sostiene molto favorevolmente, formando aspetti positivi con Saturno.

Cancro

Da giovedì 27 ottobre vi capiterà di riprendere in mano alcune situazioni che vi erano sfuggite. Vi potreste togliere anche qualche sassolino dalle scarpe. Dopo il 24 ottobre anche la comunicazione, come dialoghi e la ricerca delle parole, migliorerà, dandovi tante soddisfazioni.

Negli ultimi giorni di questo mese controverso sia Giove che Mercurio vi sono positivi, insomma logica e ottimismo lavorano per farvi stare bene. L’amore è nell’aria e vi cerca o parla al vostro cuore. Nel lavoro una scadenza vi impensierisce, non preoccupatevi siete super protetti.

Leone

Fate attenzione alle giornate del 26 e 27 ottobre, quando alcune fatti vi pioveranno addosso. Per affrontare questi sette giorni è fondamentale superare alcuni ostacoli. Per poter accettare il cambiamento che gli astri vi offrono potranno nascere delle discussioni.

Fidatevi e chiedete consiglio solo ad amici sinceri o ai familiari. Le finanze sono protette, così come il lavoro. Il 25 ottobre la Luna in eclissi vi chiede di occuparvi della casa e di un aspetto familiare e trascurato. Per i single incontri molto interessanti.

Vergine

Dal 26 al 29 ottobre la seconda e la terza decade del vostro segno sarà messa alla prova, non cadete nella trappola di essere saccenti e criticoni. Dal venerdì le cose cambiano in meglio, anche se Giove sarà in opposizione e sarete portati a riflettere, perché spesso dovrete spiegare cosa e perché avete fatto le vostre scelte.

Non vi chiudete a riccio, non servirebbe a molto. In casi come questo è meglio aprirsi e parlare con sincerità. Anche nella coppia è sempre meglio essere onesti e poco permalosi. È il momento ideale per iniziare un percorso lavorativo a cui state pensando da molto. La salute è in un bel recupero generale.

Bilancia

Avete bisogno di un po’ di riposo e di antistress. Giove il 29 ottobre non sarà più in opposizione, quindi via libera all’ottimismo, qualche bella notizia vi rallegrerà. Dall’altro lato la Luna in Capricorno e Mercurio in Scorpione, renderanno la settimana a tratti nervosa. Le ultime tre giornate della settimana si profilano piene di emozioni, ritroverete la forza e la voglia di ricominciare.

Il 25 ottobre qualcosa che aspettate da tempo arriverà, non vi complicherà la vita, vi regalerà tanta fortuna e potrete dire di sì al destino. Concluderete ottobre con Marte positivo dalla seconda decade. Le decisioni da prendere saranno chiare e voi già avrete deciso.

Scorpione

Tutti voi parlerete d’amore, sia con il vostro amato bene, sia con una persona conosciuta da poco, o con entrambi. Potrete contare sul ritorno di Giove in posizione favorevole. Aspetti lunari positivi dal 26 al 30 ottobre. Lunedì sia Venere che il Sole saranno nel vostro segno, la Luna Nuova il 25 nel vostro segno, vi rende capaci di prendere decisioni importanti. I

l 28 Giove sarà nuovamente in trigono, mentre Mercurio si unirà a voi entrando in Scorpione il 29, portandovi logica, razionalità e profondità di pensiero. Il vostro motto per questa settimana sarà che tutto è possibile.

Sagittario

Sia sul lavoro, che in amore, evitate discussioni inutili e decisioni affrettate. Lunedì vi potrà capitare una bella avventura o un atteso colpo di fortuna. Giove però tornerà quadrato il 28 ottobre, qualche polemica potrebbe portare dubbi all’interno della vostra vita, nulla di cui preoccuparsi seriamente.

In questa settimana il Sole vi consiglia di rivedere le vostre priorità, di fare il punto della situazione. La voglia di polemizzare vi prenderà così forte, che alla fine dovrete cercare un punto d’incontro con il partner; chiedere scusa potrebbe servire.

Capricorno

Cari amici, avrete la possibilità di realizzare alcuni dei vostri progetti, raggiungere obiettivi che credevate troppo distanti, sia nel lavoro, che in amore, grazie all’influenza positiva delle stelle. Il 25 ottobre potrebbero arrivare interessanti novità sul futuro. I segni di terra come voi saranno interessati ai beni immobili e all’antiquariato. Nel lavoro bisogna fare attenzione alle spese.

Acquario

Giornate interessanti e ricche di sorprese, in cui potrà arrivare una bella opportunità lavorativa, portatrice di momenti interessanti e felici. Sceglierete di passare la settimana pranzando da amici o cenando a lume di candela. Con Saturno diretto, sceglierete la razionalità.

Martedì giornata delicata in ambito lavorativo, si potrebbero verificare le condizioni di un cambiamento o una novità. Marte, in trigono il giorno 30 ottobre, vi invita a pensare a come gestire la vostra energia, per non stancarvi troppo.

Pesci

Settimana interessante a partire da mercoledì e giovedì quando ritroverete la passione. Il lavoro andrà molto meglio. I tanti pianeti in trigono per voi segni d’acqua potrebbero portarvi il desiderio o la voglia di non fare nulla e quindi di accettare lo scorrere del tempo positivo senza agire. Approfittate e fate ordine, con calma e convinzione, nelle vostre cose e nella vostra mente, ve ne verrà solo bene.