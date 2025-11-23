Oroscopo dal 24 al 30 novembre 2025

Cari amici, ecco le previsioni per la settimana prossima, che va da lunedì 24 a domenica 30 novembre 2025.

La linea astrologica è ambigua per tutti, giornate facili, altre meno, ogni cosa è una scoperta che ci insegna tanto, se lo permettiamo.

I segni d’aria hanno tanta voglia di costruire su basi solide; i segni di terra ritrovano la fiducia in sé stessi, finite le opposizioni, tutto scorre più tranquillo per loro.

Nel fine settimana Venere entra nello Scorpione, aumentando le aspettative dei segni d’acqua, per i quali le relazioni si fanno più profonde ed emotive. Il Sole e Marte in Sagittario amplificano i desideri di libertà e socievolezza dei segni di fuoco, che sentiranno tornare in sé stessi energia e linfa vitale e, manco a dirlo, saranno pronti a combattere.

Ariete

Cari Ariete, la settimana va vissuta semplicemente, aspettando il weekend piuttosto che pensare a cosa accade intorno a voi. Una Venere propizia si impegna, ampliando passioni e organizzandovi eventi che, al momento, non potete aspettarvi.

Anche il Sole e Marte, in aspetto ultra positivo, non sono da meno; lasciate perdere le piccole noie, in ballo per voi c’è molto di più. Il consiglio è quello di essere più pazienti; non fatevi prendere dalla fretta o dall’elettricità del momento, siate consapevoli dell’importanza del periodo e agite di conseguenza.

Toro

Cari Toro, dovete pensare solo a superare la settimana, il Sole e Marte non sono più un problema e Venere diverrà neutra dal 30 novembre, per cui siate determinati, come nel vostro stile, mettete in evidenza quello che non va bene, le cose da riscrivere o cambiare e, alla fine, ciò che non funziona, potrete così sentirvi più adeguati al momento costruttivo che vi coinvolge.

L’amore è un sentimento quieto, che vi riscalda e vi dona pace, rispettatelo, sia che appartenga all’ambito familiare che di coppia. Il lavoro vi fa crescere, anche se con sacrificio, e questo non vi ha mai spaventato.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana dai toni neutri passa a toni più melodrammatici. Avrete da affrontare notizie fastidiose, avvisi finanziari che non vi aspettavate, cose così, che vi faranno entrare in crisi, come il raffreddore o un mal di gola che vi infastidisce.

Non prendetela sul personale, questo periodo dell’anno è sempre stato per voi la parte debole dell’anno, siete sovraccarichi e ne risentirete a livello fisico. Tenete presente che, tra qualche tempo, tutto sarà passato e non ricorderete nemmeno i fatti che ora vi infastidiscono. Bello il lavoro, con tante opportunità da cogliere.

Cancro

Cari Cancro, la settimana è da vivere con calma, con paciosa serenità, tanti aspetti positivi vi coinvolgono ancora, tutti i pianeti lenti vi sono positivi; è il momento di costruire per il futuro, di proporvi per nuove idee e progetti.

Non sarà come prima, alcuni pianeti, Sole e Marte non vi guardano più, ma, allo stesso tempo, avete tanta calma da vivere, come piace a voi.

Nota di colore: grazie alla Luna e ai suoi aspetti potreste ricevere notizie di eventi accaduti sotto il vostro naso e di cui non avete avuto sentore; il tempo è galantuomo, svela per voi fatti e persone.

Leone

Cari Leone, superate la settimana con noncuranza, come qualcosa di neutro che anticipa uno dei momenti migliori dell’anno. Il Sole e Marte positivi vi promettono un periodo con tante sorprese, obiettivi e vittorie. Vi sarà molto utile mantenere un atteggiamento equilibrato, ampliando nuove consapevolezze, ritroverete la fiducia in voi stessi, dopo un periodo di grandi tensioni.

Sarete discretamente fortunati, anche se spesso non siete nemmeno capaci di capirlo sul lavoro; apritevi a progetti a lungo termine, che vi daranno respiro e visibilità.

Vergine

Cari Vergine, la settimana, per voi perfezionisti per eccellenza, va presa così, con tante cose buone e altre che rasentano il fastidio fisico.

Non farvi nemici è il comando indefettibile di questa settimana, tentati come siete di sottolineare ciò che non va – l’errore nelle vostre azioni, ma, soprattutto, negli altri – rischiate di essere catalogati come quelli che non guardano la trave, ma sottolineano la pagliuzza. Evitatelo, siate positivi e accoglienti, fate intuire agli altri l’enorme valore umano che vi portate dentro e l’affidabilità che siete capaci di dimostrare anche nelle difficoltà.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è bella da vivere, con tante positività che diverranno episodi fortunati nel weekend, grazie ad aspetti molto positivi. Venere, vostro astro guida, potrebbe aprirvi la mente su punti di vista che ancora non avete ben chiari e darvi input per soluzioni nuove e dinamiche.

Da evitare quei discorsi troppo ariosi o diplomatici, come amate definirli voi; chi vi sta intorno vi stima, ma vuole fatti non parole. È il momento giusto per agire con decisione, tanto che sarete i primi a stupirvi per il consenso che sentirete intorno alle vostre idee e posizioni.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è da vivere in modo frenetico, ultimando ciò che ancora non avete finito. È categorico non lasciare le cose a metà, è il momento di tracciare la linea tra cose fatte e non fatte, o da rimandare a tempi migliori.

Vanno meglio il lato finanziario e il lavoro; la presenze in Sagittario, vostra seconda casa, vi aiuta a consolidare le entrate e a diminuire le uscite. Siate veloci nel cogliere le ultime opportunità che durano quanto un respiro. Anche per le coppie consolidate si prospetta un periodo molto intenso, dove le emozioni vincono sulla concretezza e qualcosa potrebbe sfuggirvi di mano. Siate più forti, per non creare fraintendimenti.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana è neutra nella prima parte, anzi, diciamo serena e pacifica; nel weekend, invece, tutto diviene gioia, voglia di festa, con tanto consenso da parte di amici e parenti.

I legami diverranno positivi, pieni di significato, vi sentirete amati e capiti, è da molto che non stavate così; imparate ad accettare tutto ciò, perché lo meritate. Vi sentirete dinamici, energetici nella comunicazione, con tanta passione e voglia di fare progetti. Il lavoro vi motiva più del solito, vi sentite pronti a nuovi percorsi di crescita verso momenti positivi.

Capricorno

Cari Capricorno, settimana pratica, dove tutto vi aiuta a togliervi di dosso momenti fastidiosi; vi sentite pratici, dinamici, pronti a mettervi in gioco, ritrovando slancio e motivazione.

Anche per gli affetti sarete pronti a una fase costruttiva per rinnovare e affrontare impegni importanti. Sul lavoro siete vigili e instancabili per consolidare ciò che avete seminato nei mesi precedenti, calmi e determinati, pronti a rivedere l’agire e, se necessario, trasformarlo al momento opportuno. Avete la possibilità di chiudere questioni annose in modo positivo, grazie alla vostra innegabile lucidità.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è bella, fortunata, tutta da vivere; avete una miriade di aspetti favorevoli che vi aiutano, vi sostengono, facilitano ogni cosa che volete fare, come prendere decisioni, agire e, perché no, innamorarvi senza sé e ma.

Tante le intuizioni che vi saranno utili per prendere le distanze da ciò che non vi garba e farvi accogliere positivamente le occasioni migliori della settimana. Saranno gli stessi amici a farvi notare il magnetismo comunicativo di cui sarete capaci in queste giornate; riuscirete a convincervi e a convincere gli altri che siete sulla strada giusta.

Pesci

Cari Pesci, la settimana funziona alla grande fino al weekend, dopo qualche incertezza, qualche dubbio e qualche convinzione potrebbero darvi pensiero.

L’amore è fatto di sincerità e di piccoli momenti da condividere insieme con tenerezza e gioia, che uniscono e che vi faranno salire in alto.

Sul lavoro sono da evitare possibili tensioni; usate la patezza e temporizzate se non ve la sentite di essere calma rispetto a certe situazioni che proprio non vi vanno giù. Per difendervi, se fosse necessario, usate la routine, piccole scelte concrete, che vi regalano quella serenità che tutto guarisce.