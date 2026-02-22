Oroscopo dal 23 febbraio al 1° marzo 2026

La settimana che va da lunedì 23 febbraio a domenica primo marzo 2026, è vivace, con percorsi importanti per ogni segno grazie agli aspetti dei pianeti.

Per i segni d’acqua ci sono diversi cambiamenti, positivi per Scorpione e Pesci, dove stazionano Sole Mercurio e Venere, più pesanti per i cancerini, che sopportano il peso della coppia Nettuno Saturno che, in quadratura, non fanno sconti.

I segni di fuoco sono molto sostenuti, anche se, al momento, non se ne accorgono, anzi, gli Ariete mal sopportano il freno di Saturno e Nettuno nel segno, mentre Leone e Sagittario sono pronti per azioni di rivalsa.

Per i segni d’aria ci sono molte situazioni che si sbloccano sia di lavoro che d’amore.

Per i segni di terra il periodo è adatto per calibrare progetti o percorsi lavorativi, possono agire in piena libertà, senza influssi contrari.

Ariete

Cari Ariete, nella settimana dovete assolutamente definire le priorità dei vostri obiettivi, non prendete decisioni impulsive e in amore pensate bene a cosa dire e cosa no.

Martedì 24 febbraio potrete dedicarvi esclusivamente al lavoro, alle gratificazioni e a quale direzione migliore da dare al vostro futuro prossimo. Alla fine capirete anche voi che il momento è favorevole, vorrete rimettervi in gioco, sentirete di potercela fare.

In ambito familiare vi verrà promossa qualche critica da chi non ve lo aspettavate; non agite per orgoglio, prendetevi una pausa e provate altre strade per far capire il vostro punto di vista.

Non siete i tipi, ma potrebbe capitarvi di guardare al passato con nostalgia, quando tutto era bianco o nero; non perdetevi, usate il vostro coraggio senza guardarvi indietro, il futuro è davvero luminoso.

Toro

Cari Toro, settimana equilibrata e serena, ricordatevi di non forzare nulla, di lasciar andare ogni cosa, a suo tempo, tutto si rivelerà al momento giusto. L’imperativo è consolidare successi, obiettivi, relazioni ed entrate, così vi sentirete più sereni e in pace con voi stessi.

I single, invece, sono alla ricerca di un amore solido, quello che ti cambia la vita, ma in questo momento latita, qualcosa frena e non vi permette di esprimere tutte le vostre qualità, siete nel pieno di una pausa, meglio non forzare le cose e aspettare in vigile attesa. Possibile una divergenza familiare, che vi vedrebbe in forte conflitto con i genitori, su questioni di eredità, o con i figli che chiedono più spazio per sé stessi.

Io vi esorto a tralasciare toni e atteggiamenti bruschi o usare qualche ultimatum, ma so che non mi ascolterete, per cui almeno limitate i danni e siate ragionevoli, in virtù del legame, qualunque esso sia. Quando potete, riposate e fate vostre abitudini green.

Gemelli

Cari Gemelli, settimana dinamica, potrete tra l’altro chiarire divergenze che vi causano disagio, ed è il caso che applichiate le vostre innate capacità di comunicazione, per consolidare la vostra serenità. Grazie al consiglio di colleghi eviterete errori e problematiche, dando spazio all’ottimismo.

Siate pronti ad applicare quei correttivi a cui avevate già pensato per raggiungere gli obiettivi prefissati. State attenti soprattutto alle attività commerciali, agli investimenti, non tutto è ancora salvaguardato e in questo campo una valutazione troppo positiva sarebbe uno sbaglio.

Per i nati a fine segno c’è una buona dose di ansia, l’impegno profuso precedentemente in famiglia e sul lavoro vi ha sfinito e vi sentite confusi. Le cose vanno meglio per i più giovani e per gli adolescenti, che stanno vivendo un nuovo vedersi grazie agli aspetti positivi di Saturno e Nettuno.

Cancro

Cari Cancro, la settimana ha i pianeti veloci, Sole, Mercurio e Venere, in ottimo aspetto mitigheranno le quadrature che si sono attivate dall’Ariete. Sappiate che dovete vivere senza pensare alle piccole tensioni quotidiane o familiari.

Il lato migliore della settimana riguarda i sentimenti e gli incontri per i single; Venere aiuta gli innamorati e i chiarimenti e le risoluzioni di piccoli litigi che vanno affrontati.

La presenza del Sole in un segno amico vi farà superare quella stanchezza che vi portate dalla scorsa settimana. Più energia, più forza sia emotiva che mentale vi aiuteranno ad affrontare le decisioni che comunque dovrete prendere su alcune questioni del vostro prossimo futuro.

Sul lavoro difendete i ruoli raggiunti da attacchi esterni, non fatevi abbattere emotivamente.

Leone

Cari Leone, siete i veri protagonisti della settimana, affronterete con coraggio le sfide che busseranno alla vostra porta. Siete pieni di slancio per iniziative messe da parte, che tornano alla ribalta, con tutte quelle implicazioni positive di riferimento.

Da giovedì 26 febbraio riceverete una proposta su alcuni progetti lavorativi che vi entusiasmeranno e che vi coinvolgeranno da subito. In amore tutto va bene, soprattutto per coloro che hanno pianeti anche in Cancro; anche se doveste fare il primo passo sappiate che ne avrete un ritorno positivo.

La famiglia vi chiederà più tempi e più attenzione, non vi irrigidite, ma offrite spazi. Nel fine settimana potete contare su un fascino magnetico capace di attirare sguardi e consensi, divertitevi senza pavoneggiarsi troppo.

Vergine

Cari Vergine, la settimana vi aiuta per molti aspetti, uno di questi è quello di accettare che le cose vanno da sole, e ciò significa che cosa accade, meglio o peggio che sia, non è per forza colpa vostra.

Lo svolgere degli eventi è vivace, con qualche imprevisto, anche piacevole, come la definitiva risoluzione di un annoso problema che vi accompagna da tempo, sul lavoro o in famiglia.

Della settimana i primi giorni sono i migliori per molti di voi, tra lunedì e mercoledì le cose vanno veramente bene e vi sentirete in pace.

Nel fine settimana i nati a fine segno potrebbero risentire della pressione esterna, ma isolarsi non è la soluzione giusta; risulterà più efficace evitare scelte rigide o di chiusura sulle proprie posizioni, meglio essere calmi sulle cose che non girano come noi vorremmo.

Bilancia

Cari Bilancia, la settimana è equilibrata, dovrete comunque prendere decisioni razionali che vi porteranno benefici su tutti gli aspetti della vita. Possibili miglioramenti sul lavoro e per i giovani studenti che hanno un bel momento per successi personali.

Con una freddezza che non vi appartiene, ma che è necessaria in questa settimana, non fatevi trascinare in discordie non vostre, se una notizia familiare o personale vi ha colpito duramente, pensate al futuro. Da aprile le cose andranno meglio e potrete prendervi le soddisfazioni che vi sono state negate.

Puntate alla stabilità; anche se qualche ritardo burocratico potrebbe farvi andare in crisi, sappiate che è tutto passeggero, pensate al successo finale. Prudenza nella settimana su affari poco chiari su cui vi vorrebbero coinvolgere; non abusate del vostro ottimismo caratteriale, ma siate astuti.

Scorpione

Cari Scorpione, la settimana è frizzante, i pianeti veloci sono in aspetto positivo e state vivendo una fase di profondo cambiamento sia interiore che esteriore.

Per il lavoro le cose positive vanno avanti, le carriere più diverse trovano momenti favorevoli e sbocchi interessanti. Un consiglio ad hoc vi aiuterà a rafforzare i successi personali.

Le relazioni sentimentali godranno nella settimana momenti belli da costruire insieme con la persona amata o con gli amici più cari. La parte centrale della settimana è la migliore, quella su cui potete contare pienamente, magari la chiusura di questioni legali, o l’arrivo di quei contratti in pausa. Scegliete una strategia che vi aiuti a cogliere buone occasioni e che vi supportino nel quotidiano.

Sagittario

Cari Sagittario, la settimana rimane molto positiva e tante cose vi fanno stare bene, vi sentite pieni di entusiasmo e guardate avanti con ottimismo. Potrete ad esempio collaborare con persone o colleghi di grande livello e la cosa vi farà piacere, permettendovi di pianificare un futuro.

Nel contempo, ai nati nei primi giorni del segno, la presenza dissonante dei pianti veloci, potrebbe causare qualche noia, mail che non arrivano, disguidi, piccoli litigi condominiali, o tensioni familiari con parenti o figli.

Non date peso alla cosa, sappiate che durano pochissimo e non potranno scalfire il momento veramente positivo che state vivendo. Possibili incontri e riconciliazioni con persone anche di un tempo passato che vi faranno sentire bene. Chiudere cattivi ricordi, chiudere le porte al passato è sempre taumaturgico.

Capricorno

Cari Capricorno, la settimana vi chiede grande attenzione e ogni giorno dovrete scegliere cosa portare avanti e cosa lasciare per dopo. Se i vostri obiettivi saranno semplici e ben circoscritti avrete vittorie sicure, evitate perciò di pensare a lungo termine; nel concreto accontentatevi del quotidiano.

Naturalmente, vi sentirete in salita, come chi combatte, organizza e lavora per poco frutto, ma non è così, disciplina e senso del dovere vi aiuteranno tra poco a ottenere i successi che meritate e sicuramente ne sarete orgogliosi.

In amore dovete assolutamente evitare la vostra proverbiale indifferenza, atteggiamento che usate quando vi sentite insicuri; non date sfogo a malumori campati in aria, per il puro gusto di lamentarvi, ogni impedimento spesso diventa un giovamento.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è sempre brillante, ma con qualche risultato in meno, i pianeti veloci sono passati nella vostra seconda casa radix e ciò che brilla di più sono le entrate, occhio a qualche buon investimento, oppure è il momento di recuperare qualche credito.

Sul lavoro vi chiederanno nuove responsabilità e impegni da gestire aggiunti a quelli che già avete, fate una valutazione concreta delle vostre risorse e non fatevi ammaliare da chi vuole solo ammollarvi una rogna o più di una.

Seguite l’istinto che non vi abbandona, anzi, vi aiuta a prendere decisioni giuste e ad agire in modo adeguato. Vedrete che nella settimana le relazioni sono favorite, sia di ordine familiare che sentimentale.

Sistemate qualche questione in famiglia e in amore organizzatevi per il fine settimana, scegliete qualcosa di particolare o di benefit che vi doni forza e splendore, potrete esprimervi meglio al rientro.

Pesci

Cari Pesci, la settimana è favorita, godrete di momenti felici per i vostri compleanni, cogliendo opportunità che sfuggono ad altri, ma non a voi. Tutti i pianeti veloci sono nel vostro segno e vi rimarranno ancora per qualche settimana, iniziando un momento di interregno che vi aiuta su tutti i settori.

L’inizio settimana è concentrato favorevolmente sulle entrate, potrete accrescere il conto corrente, acquistare un immobile che volevate da tempo, ricevere arretrati che aspettavate da un po’.

Anche la salute migliora e molti troveranno finalmente una soluzione per qualche problema che li affligge. Nel fine settimana o per festeggiare gli anni fate qualcosa di nuovo e di diverso, per riprendervi dalle ultime fatiche o per regalare alla persona amata giorni indimenticabili.