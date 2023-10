Oroscopo dal 23 al 29 ottobre 2023

E uscimmo a rimirar le stelle

Cari amici, eccoci alle previsioni dal 23 al 29 ottobre 2023, giornate serene per i nati Pesci e per i Leone.

I Toro e i Bilancia devono fronteggiare qualche noia, per un piccolo battibecco, ma la settimana ha comunque interessanti sorprese.

Sole e Mercurio sono in Scorpione favorendo tutti i segni d’acqua. Mercurio si congiunge a Marte, donando capacità di una lingua tagliente e di una mente investigativa. Il cielo e le stelle hanno qualità scorpioniche, regalando grinta, determinazione e fascino.

Ariete

Cari Ariete, la settimana inizia con il Sole che cambia segno e, per voi, è tutto grasso che cola, siate pronti sul lavoro o nella vita di relazione, ad una grande opportunità che vi vede coinvolti e grintosi. La settimana prossima, che è una tra le più fortunate del periodo, vi permetterà di realizzare alcuni progetti di vita, a cui tenete molto.

I molti pianeti nel vostro undecimo campo radix parlano di amicizie importanti, che vi aiuteranno ad intuire e a prendere decisioni importanti. Stazionario l’amore; una figura femminile ambigua vi darà ottimi consigli.

Toro

Cari Toro, finite tutte le sollecitazioni dei pianeti nella vostra seconda casa radix, la settimana vi sollecita negli spostamenti, nelle relazioni interpersonali, nei rapporti con fratelli e sorelle.

Siate cauti, evitate lo scontro in questi campi e anche alla guida. Non è il momento di litigi e punti di rottura con nessuno, amici e nemici che siano. Potreste trovarvi a difendervi da accuse e chiacchiere inutili, trattate questi interlocutori con il vostro sorriso sornione e andate oltre. Digerite come potete qualche attimo di nervosismo, capite il momento della resa.

Gemelli

Cari Gemelli, la settimana è nevrotica, forse la più difficile dell’autunno, evitate distrazioni e bugie, rischiate di essere colti sul fatto da più persone di quanto possiate pensare, non fidatevi della buona sorte che, in questi giorni, per voi è in vacanza.

Anche in amore dovete riorganizzare la vostra vita, se ci riuscite affidatevi alla disciplina. Rigore e poche parole dette solo se necessario, eviterete anche di essere fraintesi, cosa che non è mai piacevole, figuriamoci per fini comunicatori come voi.

Cancro

Cari Cancro, la settimana vi regala di tutto, intense giornate di amore e complicità e solo grandi e belle notizie. Si apre lo sblocco di molte situazioni che da tempo erano sospese, dandovi un ventaglio di opportunità e questo per un intero mese.

La settimana per voi scorre allegra e tranquilla, state attenti alla gelosia, che spesso vi acceca e vi fa vedere cose che non ci sono, rischiate di rovinare un bel momento del vostro tempo stupendo.

Leone

Cari Leone, una settimana rivoluzionaria, piena di cambiamenti, che potrebbe confondervi e non farvi agire per il vostro meglio. Il Sole in è Scorpione; è un periodo dell’anno che potete superare solo con tanta fiducia in voi stessi.

Sarete in primo piano nell’ambito lavorativo, per cui dimostratevi comunque allegri e la settimana scorrerà liscia, non con tante vittorie, ma qualche buon compromesso. Non ascoltate il suggerimento di Mercurio in merito agli investimenti.

Vergine

Cari Vergine, evitate nella settimana di apparire superficiali sul lavoro, i vostri commenti non saranno graditi, anzi mal interpretati, tenetevi per voi le vostre idee. Insomma, per sette giorni o chiudete la bocca e dite basta o soprassedete.

Venere non è in una posizione favorevole e vi mette alla prova, sia nella vita di coppia sia nella vita sociale. Attenzione ad essere troppo voi stessi, caustici, veritieri fino alla spietatezza, perché vi sentirete dire che proprio voi non siete meglio di altri.

Bilancia

Cari Bilancia, quei pianeti in ottava casa radix, parlano di nuovi modelli, di relazioni, di politica e di scambi economici. Sentirete l’esigenza precisa di scambiare le vostre idee con altri e confrontarvi, sarà un valore aggiunto alle vostre conoscenze.

Nuove possibilità per il vostro patrimonio, investimenti, società, clienti nuovi e tanto altro. La Lilith in Vergine vi porterà a conoscere qualche segreto che vi riguarda, potrete finalmente chiarire e chiudere con il passato così da essere risoluti per il futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, buon compleanno. Si apre per voi un periodo meraviglioso, pieno di tutto un po’. Auguri! Una rinascita che il Sole nel vostro segno vi doveva da tempo, che vi regala vitalità, energia ed un istinto formidabili.

Non tralasciate nessuna sfida che vi si para davanti ed affrontatela con fiducia e perseveranza. Molte le giornate interessanti per voi, per l’amore e le relazioni. Donate e chiedete attenzioni, è il momento giusto.

Sagittario

Cari Sagittario, passerete una settimana all’insegna dell’insofferenza, vi sentirete ostili con tutti. Vi andranno di traverso specialmente le falsità che normalmente sopportate con un sorriso. Siate pazienti, nel fine settimana tutto passa. Gli amici, quelli veri, ci sono e potrete contare su loro.

Aiutatevi con il vostro istinto, che si rivelerà utile. La nota positiva che vi sottolineo sono gli investimenti o l’acquisto di piccole proprietà, auto o di qualche comodità che vi potete permettere.

Capricorno

Cari Capricorno, se volete passere la settimana al meglio appoggiatevi a qualche amico fidato, allontanate le paure che il periodo vi instilla nella mente, soprattutto l’incertezza del futuro, che per voi è una specie di coperta di Linus.

Dovrete essere cauti e qualche turbolenza passerà subito, con pochi danni. Nel fine settimana potrete contare su nuovi alleati, che credono nei vostri progetti e nelle vostre attività. La costanza e la dedizione sono il vostro biglietto da visita.

Acquario

Cari Acquario, la settimana è nervosa, litigiosa e pesante per voi, contate sulle vostre idee innovative, pazienza se non tutti vi capiscono, credete in voi stessi, il momento critico passerà e sarete di nuovo apprezzati.

Grazie ai pianeti in dissonanza al vostro segno questo sarà anche un periodo di un periodo di esami, amorosi, familiari, sociali, lavorativi. Affidatevi, comunque, alle soluzioni brillanti che riuscite sempre a trovare per ogni questione e allora si prospetteranno giornate intense sul lavoro.

Pesci

Cari Pesci, settimana, anzi, periodo fantastico, in cui l’universo vuole dirvi solo sì. Agite, senza pensare alle conseguenze, e cogliete tutte le opportunità che vedrete. È il momento giusto per chi cerca l’anima gemella.

In ogni campo della vostra vita potrete chiedere e troverete; non perdete il tempo in attese ed indecisioni, sapete ciò che vi serve, agguantatelo! Anche il vostro istinto vi aiuterà a prendere le decisioni giuste, affidatevi e sarete soddisfatti.